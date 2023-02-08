Краткое, разрешившееся, необъяснимое явление (КРНЯ)

Краткое, разрешившееся, необъяснимое явление — это не конкретное заболевание. Скорее это термин, используемый для описания внезапного возникновения у детей в возрасте до 1 года определенных тревожных симптомов, таких как изменение дыхания, цвета кожи, мышечного тонуса или уровня восприимчивости.

Явление классифицируется как краткое, разрешившееся, необъяснимое, если после тщательного медицинского обследования причина симптомов не обнаружена.

Аналогичные симптомы могут быть вызваны расстройствами пищеварения, нервной системы, дыхания, инфекционными, сердечными и метаболическими расстройствами, а также физической травмой.

Диагноз ставится на основании результатов обсуждения с лицом, осуществляющим уход за ребенком, физикального обследования и, иногда, некоторых лабораторных анализов.

Лечение направлено на конкретные причины, если они установлены.

Иногда у младенцев возникают эпизоды симптомов, которые вызывают беспокойство по поводу их здоровья. Терминология, описывающая эти эпизоды, недавно изменилась. Ранее врачи использовали термин «событие, явно опасное для жизни», чтобы классифицировать все явления, когда у новорожденных внезапно развивались тревожные симптомы, независимо от того, была ли в конечном итоге обнаружена основная причина. В настоящее время, если нет основной причины, врачи называют это событие «краткое, разрешившееся, необъяснимое явление».

Краткое, разрешившееся, необъяснимое явление — это термин, который описывает только эпизоды, возникающие у детей в возрасте до 1 года:

Краткое: явление длится менее 1 минуты.

Разрешившееся: явление заканчивается, и ребенок возвращается к нормальному состоянию здоровья.

Необъяснимое: после обследования врачом причину установить не удается.

Явление: у ребенка наблюдаются такие симптомы, как изменения дыхания или период отсутствия дыхания (апноэ), изменение цвета кожи, мышечного тонуса и/или уровня восприимчивости.

Такие эпизоды могут казаться связанными с синдромом внезапной смерти новорожденного (СВСН), но у большинства младенцев с СВСН никаких тревожных предвестников не было. Тем не менее, младенцы, у которых было 2 или более кратких, разрешившихся, необъяснимых явления, по-видимому, подвержены повышенному риску СВСН.

Диагностика краткого, разрешившегося, необъяснимого явления Обследование врачом;

Другие исследования на основании результатов обследования В случае возникновения краткого, разрешившегося, необъяснимого явления врач задает несколько ключевых вопросов: Что наблюдало лицо, осуществляющее уход за ребенком, которое было свидетелем события (включая описание изменений дыхания, цвета кожи, мышечного тонуса, глаз, производимых звуков, продолжительности приступа и симптомов, которые произошли перед событием)?

Какие меры были приняты (например, осторожная стимуляция, дыхание рот-в-рот или сердечно-легочная реанимация [СЛР])?

Принимала ли мать лекарственные препараты и употребляла ли рекреационные наркотики во время беременности? Употребляют ли члены семьи в настоящее время наркотики, алкоголь или курят?

Какой был гестационный возраст ребенка (продолжительность времени, проведенного в утробе матери после оплодотворения яйцеклетки)? Были ли какие-то осложнения при родах? Был ли госпитализирован младенец после рождения из-за апноэ?

Во время кормления были ли у ребенка позывы на рвоту, кашель или рвота? Была ли проблема с недостаточной массой тела?

Достиг ли ребенок всех основных этапов физического и умственного развития, подходящих по возрасту?

Наблюдались ли краткие, разрешившиеся, необъяснимые явления у ребенка ранее, или была ли у него травма в недавнее время?

Были ли в семье другие похожие случаи или случаи ранней смерти? Врач проводит физикальное обследование для выявления явных аномалий, особенно аномалий нервной системы, таких как слишком жесткие мышцы (застывание) или слишком вялые мышцы (плохой мышечный тонус), и признаки инфекции, травмы или подозреваемого жестокого обращения. Опираясь на результаты беседы с лицами, осуществляющими уход, и физикального обследования, врач может получить достаточно информации, чтобы убедиться, что у ребенка нет серьезного заболевания. Однако, если уверенность отсутствует, врач может провести лабораторные исследования (такие как анализы крови для выявления анемии или инфекции, или функциональные пробы почек и печени, а также анализы кала, мочи и спинномозговой жидкости), визуализирующие исследования (например, рентгенологическое исследование органов грудной клетки или компьютерная томография [КT] головы), электрокардиографию или комбинацию исследований, основываясь на результатах обследования ребенка. Также могут быть проведены другие исследования для выявления возможной судорожной активности (например, электроэнцефалография). Лабораторные анализы Объемная метаболическая панель (CMP) Показатели функции печени Объемная метаболическая панель (CMP) Показатели функции печени

Лечение краткого, разрешившегося, необъяснимого явления Лечение выявленной причины Если причина выявлена, то ее лечат. Младенцев, которым необходима сердечно-легочная реанимация, у которых были какие-либо отклонения, выявленные в ходе обследования или первоначальных лабораторных анализов, или анамнез которых беспокоит врача, госпитализируют для наблюдения и дальнейших обследований. Родители и лица, ухаживающие за детьми, должны обучаться СЛР для младенцев и общим мерам безопасности при уходе за ребенком, например, укладывать детей спать на спину и исключать воздействие табачного дыма. Врачи не рекомендуют использовать домашние мониторы дыхания для снижения риска СВСН. Нет никаких доказательств того, что эти мониторы уменьшают риск СВСН. Они не являются заменой рекомендованных мер обеспечения безопасного сна.

Прогноз при кратком, разрешившемся, необъяснимом явлении Прогноз зависит от установленной причины. Например, риск смерти или инвалидности более высокий, если причиной является серьезное заболевание нервной системы. Несмотря на то, что взаимосвязь между кратким, разрешившимся, необъяснимым явлением и СВСН не ясна, у детей, у которых имело место 2 или более кратких, разрешившихся, необъяснимых явления, риск СВСН более высокий.