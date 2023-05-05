Общие сведения о психических расстройствах у детей и подростков

Некоторые важные психические расстройства, такие, как депрессия, тревожные расстройства и расстройства пищевого поведения, часто начинаются в детском и подростковом возрасте. Некоторые расстройства, например, аутизм, начинаются только в детстве.

Шизофрения и связанные с ней психические расстройства (иногда называемые психотическими расстройствами) в детстве встречаются гораздо реже. Если они все же возникают, обычно они начинаются в любое время от средины подросткового возраста и на протяжении всего молодого возраста (до середины четвертого десятка лет).

У 20 % детей и подростков может быть диагностировано психическое расстройство, которое вызывает некоторые нарушения. Риск постановки диагноза психического расстройства увеличивается с возрастом. Согласно некоторым оценкам, около 30 % подростков в возрасте от 13 до 17 лет отвечают критериям двух или более психических расстройств. Стрессовые факторы окружающей среды (например, пандемия COVID-19) могут нарушать крайне важный распорядок и взаимоотношения в достаточной мере, чтобы сделать даже стойких в других отношениях детей и подростков более уязвимыми к психическим расстройствам.

За несколькими исключениями симптомы психических расстройств, как правило, похожи на чувства, которые испытывает каждый ребенок, такие, как грусть, злость, подозрительность, волнение, уход в себя и одиночество. Разница между расстройством и нормальным чувством заключается в степени, в которой чувство становится настолько мощным, что подавляет и мешает нормальной жизнедеятельности или взывает страдания у ребенка. Таким образом, врачи должны использовать клинические критерии и свое собственное суждение, пытаясь определить, когда определенные мысли и эмоции начинают выходить за рамки обычных детских переживаний и превращаются в расстройства.

Знаете ли Вы, что...

Помимо расстройств настроения (например, депрессии, тревожности) и расстройств пищевого поведения, существуют другие типы проблем с поведенческим здоровьем. Расстройства социального поведения главным образом влияют на поведение. Поведение не является намеренно агрессивным, но оно может мешать окружающим, в том числе учителям, сверстникам и членам семьи. Эти нарушения включают:

Нарушения развития нервной системы влияют как на психическое здоровье детей, так и на их общее развитие. Эти нарушения включают:

Расстройства аутистического спектра могут включать определенное сочетание нарушения социальных отношений, ограничения круга интересов, аномального развития речи и ее использования, а также, в некоторых случаях, умственной отсталости. Синдром Ретта, генетическое заболевание, вызывает некоторые похожие симптомы, в том числе трудности с приобретением социальных навыков и общением.