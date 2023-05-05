Депрессия и деструктивное расстройство дисрегуляции настроения у детей и подростков

В понятие депрессии входит ощущение грусти (или раздражительность у детей и подростков) и/или утрата интереса к различным видам деятельности. При большой депрессии эти симптомы длятся на протяжении 2 недель или дольше, мешают нормальной жизнедеятельности человека или вызывают значительное эмоциональное расстройство. Симптомы могут развиться после недавней утраты или другого печального события, но они непропорциональны этому событию и сохраняются сверх приемлемого периода времени. Расстройство дисрегуляции настроения включает постоянную раздражительность и частые эпизоды неконтролируемого поведения.
Способствовать депрессии могут физические нарушения, жизненный опыт и наследственность.
Дети и подростки с депрессией могут быть грустными, безразличными, вялыми или гиперактивными, агрессивными и раздражительными.
У детей с деструктивным расстройством дисрегуляции настроения отмечаются частые приступы сильного гнева, а также раздражительность и злость в периодах между приступами.
Врачи основывают диагноз на симптомах, о которых сообщает ребенок, его родители и учителя, а также проводят обследования на наличие других заболеваний, которые могут вызывать эти симптомы.
У подростков с депрессией, как правило, наиболее эффективно сочетание психотерапии и антидепрессантов, но у детей младшего возраста сначала, как правило, применяется только психотерапия.
(См. также Депрессия у взрослых.)
Грусть и печаль — обычные человеческие эмоции, особенно в ответ на ситуации, вызывающие беспокойство. Для детей и подростков к таким ситуациям могут относиться смерть родителя, развод, переезд друга, трудности с адаптацией в школе и трудности с приобретением друзей. Однако это ощущение печали иногда несоизмеримо с вызвавшим его событием или продолжается гораздо дольше, чем можно ожидать. В таких случаях, особенно если ощущение печали вызывает трудности в повседневной жизни ребенка, может возникнуть депрессия. Как и взрослые, некоторые дети впадают в депрессию даже при отсутствии огорчающих событий. У таких детей, скорее всего, есть члены семьи с расстройствами настроения (семейный анамнез).
Депрессия наблюдается у 2 % детей и 5 % подростков.
Депрессия включает несколько расстройств:
Большое депрессивное расстройство
Деструктивное расстройство дисрегуляции настроения
Персистирующее депрессивное расстройство (дистимия)
Знаете ли Вы, что...
Причины
Врачи точно не знают, что вызывает депрессию, но вероятно, свою роль играют химические нарушения в головном мозге. Определенная тенденция к развитию депрессии передается по наследству. Ее развитию способствует сочетание факторов, включая жизненный опыт (например, потеря близкого человека в раннем возрасте, насилие, травма, бытовое насилие или пережитое ранее стихийное бедствие) и генетическую предрасположенность (уязвимость).
Иногда частично причиной являются другие расстройства, например, недостаточная активность щитовидной железы или расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ. У некоторых подростков с постоянной депрессией были обнаружены низкие уровни фолиевой кислоты (витамина) в жидкости, окружающей головной и спинной мозг (спинномозговой жидкости).
Во время пандемии COVID-19 проявления симптомов депрессии у молодых людей, особенно у подростков старшего возраста, удвоились. Также возросло количество визитов к психиатру по поводу депрессии. После контроля гендерных, возрастных и предковидных симптомов депрессии было обнаружено, что прогностическими факторами депрессивных симптомов COVID-19 у детей являются следующие:
привязанность к опекуну;
время, проводимое перед экраном.
Симптомы
Как и у взрослых, тяжесть депрессии у детей значительно варьирует.
Большое депрессивное расстройство
У детей с большим депрессивным расстройством присутствуют эпизоды депрессии, которые продолжаются 2 недели или дольше.
Как правило, дети испытывают чувства подавляющей печали или раздражительности, никчемности и вины. Они теряют интерес к занятиям, которые обычно доставляют им удовольствие, например, к спорту, телевизору, компьютерным играм или играм с друзьями. Они могут заявлять, что им очень скучно. Многие из этих детей также жалуются на физические проблемы, такие как боль в животе или головная боль.
Может увеличиваться или уменьшаться аппетит, что часто приводит к существенным изменениям в весе. У растущих детей может отсутствовать ожидаемая прибавка массы тела.
Сон, как правило, нарушается. У ребенка может возникнуть бессонница, сон может продолжаться слишком долго или прерываться частыми кошмарами.
Подавленным детям часто не хватает энергии или они не проявляют физической активности. Тем не менее, у некоторых детей, особенно у детей младшего возраста, наблюдаются, казалось бы, противоречивые симптомы, такие как гиперактивность и агрессивное поведение. Такие дети могут казаться больше раздражительными, чем грустными.
Симптомы обычно мешают способности думать и сосредотачиваться, что сказывается на учебе. Они могут потерять друзей. Дети могут думать или фантазировать о самоубийстве или даже пытаться его совершить.
Даже при отсутствии лечения дети с большим депрессивным расстройством могут почувствовать улучшение через 6–12 месяцев. Однако часто случаются рецидивы расстройства, особенно если первый эпизод был тяжелым или возникал у детей в младшем возрасте.
Деструктивное расстройство дисрегуляции настроения
Дети с деструктивным расстройством дисрегуляции настроения большей частью бывают раздражительны длительное время, и их поведение часто выходит из-под контроля. У них бывают частые, сильные вспышки гнева, намного интенсивнее и продолжительнее, чем этого требует ситуация. Во время этих вспышек они могут уничтожать имущество или физически причинять вред другим. В периоды между вспышками дети раздражительны или сердиты на протяжении большей части дня почти каждый день. Это расстройство обычно возникает у детей в возрасте 6–10 лет.
Многие из таких детей также имеют другие расстройства, такие как:
Когда эти дети вырастают, у них может развиться депрессия или тревожное расстройство.
Поскольку эти дети иногда выходят из-под контроля, врачи часто диагностировали у них биполярное расстройство. Однако теперь врачи понимают, что это расстройство не является биполярным расстройством.
Персистирующее депрессивное расстройство
Данное расстройство похоже на большое депрессивное расстройство, но симптомы обычно не такие выраженные и длятся год или более.
Диагностика
Визит к врачу или специалисту по поведенческому здоровью
Иногда опросники о симптомах
Чтобы поставить диагноз депрессии, врачи полагаются на несколько источников информации, в том числе на разговор с ребенком или подростком и на информацию, полученную от родителей и учителей. Иногда врачи используют структурированные анкеты, чтобы помочь отличить депрессию от обычной реакции на грустное происшествие.
Врачи диагностируют депрессивное расстройство при наличии у детей или подростков одного или двух перечисленных ниже признаков:
Чувство грусти или раздражительности
Потеря интереса или удовольствия при выполнении практически всех занятий (часто выражается в виде скуки)
Кроме того, у детей эти симптомы должны были проявляться большую часть дня почти каждый день в течение того же 2-недельного периода, и у них должны присутствовать другие симптомы депрессии, например, потеря аппетита, снижение массы тела и проблемы со сном.
Врачи пытаются выяснить, могут ли вызывать депрессию семья или социальные стрессы. Врачи также отдельно спрашивают о суицидальном поведении, в том числе о мыслях и разговорах о самоубийстве.
Врачи проводят анализы, чтобы определить, является ли нарушение функции щитовидной железы или расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ, причиной возникновения симптомов.
При наличии у подростков депрессии, которая не прекращается и не отвечает на обычные методы лечения, врачи могут проводить спинномозговую пункцию для выявления дефицита фолиевой кислоты в спинномозговой жидкости.
Лечение
Для большинства подростков психотерапия и антидепрессанты
Для детей младшего возраста психотерапия с последующим применением антидепрессантов (при необходимости)
Рекомендации для членов семьи и персонала школы
Лечение депрессивных расстройств зависит от тяжести симптомов. Ребенок с суицидальными мыслями должен находиться под пристальным наблюдением опытных психиатров. Если риск самоубийства достаточно высок, для обеспечения безопасности может потребоваться краткая госпитализация.
У большинства подростков сочетание психотерапии и лекарственных препаратов дает лучшие результаты, чем эти методы по отдельности. Но для детей младшего возраста лечение менее ясное. Следует сначала проводить только психотерапию, а лекарственные препараты использовать только при необходимости. Полезными могут оказаться индивидуальная, групповая и семейная терапия. Врачи также дают рекомендации членам семьи и персоналу школы о том, как они могут помочь детям продолжить функционировать и учиться.
Антидепрессанты помогают справиться с химическим дисбалансом в головном мозге. Детям и подросткам, страдающим депрессией, часто назначают антидепрессанты, относящиеся к селективным ингибиторам обратного захвата серотонина (СИОЗС), такие, как флуоксетин, сертралин и пароксетин. Некоторые другие антидепрессанты, в том числе трициклические антидепрессанты (такие как имипрамин), могут быть несколько более эффективными, но они имеют больше побочных эффектов, поэтому они редко используются у детей.
Если в спинномозговой жидкости обнаружен дефицит фолиевой кислоты, может оказаться полезным лечение лейковорином (который также называют фолиновой кислотой).
У детей, как и у взрослых, часто возникают рецидивы депрессии. Детям и подросткам необходимо проводить лечение как минимум 1 год после исчезновения симптомов. Если у детей отмечалось два или более эпизодов большой депрессии, они могут получать лечение неопределенно долго.
Антидепрессанты и самоубийство
Возникали опасения, что антидепрессанты могут слегка повышать риск возникновения суицидальных мыслей и поведения у детей и подростков. Эта обеспокоенность привела к общему снижению применения антидепрессантов у детей. Однако это снижение было связано с повышением количества смертей от самоубийства, возможно, в связи с тем, что без антидепрессантов некоторые дети не получали должного лечения депрессии.
Были проведены исследования с целью попытаться решить этот вопрос. В исследованиях было установлено, что у детей, принимающих антидепрессанты, может очень незначительно повышаться число случаев возникновения суицидальных мыслей и попыток самоубийства. Однако большинство врачей считают, что польза перевешивает риски и что дети, страдающие депрессией, часто получают пользу от медикаментозного лечения, если врачи и члены семьи следят за усилением симптомов или появлением мыслей о самоубийстве.
Независимо от того, применяются ли лекарственные препараты, возможность суицида всегда является причиной для беспокойства применительно ко всем детям и подросткам. Следующие действия могут помочь снизить риск:
Родители и психиатры должны обсудить эти вопросы во всех подробностях.
За ребенком или подростком следует вести соответствующее наблюдение.
План лечения должен включать регулярные сеансы психотерапии.
Нейролептики
При очень тяжелой депрессии могут возникать психотические симптомы, например, бред, галлюцинации, дезорганизованное мышление и речь. Они требуют лечения классом лекарственных препаратов, называемых нейролептиками.