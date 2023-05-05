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HealthDay
ЗАБОЛЕВАНИЕ

Депрессия и деструктивное расстройство дисрегуляции настроения у детей и подростков

Авторы:Josephine Elia, MD, Sidney Kimmel Medical College of Thomas Jefferson University
Проверено/пересмотрено мая 2023
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Основная информация

В понятие депрессии входит ощущение грусти (или раздражительность у детей и подростков) и/или утрата интереса к различным видам деятельности. При большой депрессии эти симптомы длятся на протяжении 2 недель или дольше, мешают нормальной жизнедеятельности человека или вызывают значительное эмоциональное расстройство. Симптомы могут развиться после недавней утраты или другого печального события, но они непропорциональны этому событию и сохраняются сверх приемлемого периода времени. Расстройство дисрегуляции настроения включает постоянную раздражительность и частые эпизоды неконтролируемого поведения.

  • Способствовать депрессии могут физические нарушения, жизненный опыт и наследственность.

  • Дети и подростки с депрессией могут быть грустными, безразличными, вялыми или гиперактивными, агрессивными и раздражительными.

  • У детей с деструктивным расстройством дисрегуляции настроения отмечаются частые приступы сильного гнева, а также раздражительность и злость в периодах между приступами.

  • Врачи основывают диагноз на симптомах, о которых сообщает ребенок, его родители и учителя, а также проводят обследования на наличие других заболеваний, которые могут вызывать эти симптомы.

  • У подростков с депрессией, как правило, наиболее эффективно сочетание психотерапии и антидепрессантов, но у детей младшего возраста сначала, как правило, применяется только психотерапия.

(См. также Депрессия у взрослых.)

Грусть и печаль — обычные человеческие эмоции, особенно в ответ на ситуации, вызывающие беспокойство. Для детей и подростков к таким ситуациям могут относиться смерть родителя, развод, переезд друга, трудности с адаптацией в школе и трудности с приобретением друзей. Однако это ощущение печали иногда несоизмеримо с вызвавшим его событием или продолжается гораздо дольше, чем можно ожидать. В таких случаях, особенно если ощущение печали вызывает трудности в повседневной жизни ребенка, может возникнуть депрессия. Как и взрослые, некоторые дети впадают в депрессию даже при отсутствии огорчающих событий. У таких детей, скорее всего, есть члены семьи с расстройствами настроения (семейный анамнез).

Депрессия наблюдается у 2 % детей и 5 % подростков.

Депрессия включает несколько расстройств:

  • Большое депрессивное расстройство

  • Деструктивное расстройство дисрегуляции настроения

  • Персистирующее депрессивное расстройство (дистимия)

Знаете ли Вы, что...

  • Некоторые дети, страдающие депрессией, вместо того чтобы грустить, ведут себя гиперактивно и раздражительно.

Причины

Врачи точно не знают, что вызывает депрессию, но вероятно, свою роль играют химические нарушения в головном мозге. Определенная тенденция к развитию депрессии передается по наследству. Ее развитию способствует сочетание факторов, включая жизненный опыт (например, потеря близкого человека в раннем возрасте, насилие, травма, бытовое насилие или пережитое ранее стихийное бедствие) и генетическую предрасположенность (уязвимость).

Иногда частично причиной являются другие расстройства, например, недостаточная активность щитовидной железы или расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ. У некоторых подростков с постоянной депрессией были обнаружены низкие уровни фолиевой кислоты (витамина) в жидкости, окружающей головной и спинной мозг (спинномозговой жидкости).

Во время пандемии COVID-19 проявления симптомов депрессии у молодых людей, особенно у подростков старшего возраста, удвоились. Также возросло количество визитов к психиатру по поводу депрессии. После контроля гендерных, возрастных и предковидных симптомов депрессии было обнаружено, что прогностическими факторами депрессивных симптомов COVID-19 у детей являются следующие:

  • привязанность к опекуну;

  • время, проводимое перед экраном.

Симптомы

Как и у взрослых, тяжесть депрессии у детей значительно варьирует.

Большое депрессивное расстройство

У детей с большим депрессивным расстройством присутствуют эпизоды депрессии, которые продолжаются 2 недели или дольше.

Как правило, дети испытывают чувства подавляющей печали или раздражительности, никчемности и вины. Они теряют интерес к занятиям, которые обычно доставляют им удовольствие, например, к спорту, телевизору, компьютерным играм или играм с друзьями. Они могут заявлять, что им очень скучно. Многие из этих детей также жалуются на физические проблемы, такие как боль в животе или головная боль.

Может увеличиваться или уменьшаться аппетит, что часто приводит к существенным изменениям в весе. У растущих детей может отсутствовать ожидаемая прибавка массы тела.

Сон, как правило, нарушается. У ребенка может возникнуть бессонница, сон может продолжаться слишком долго или прерываться частыми кошмарами.

Подавленным детям часто не хватает энергии или они не проявляют физической активности. Тем не менее, у некоторых детей, особенно у детей младшего возраста, наблюдаются, казалось бы, противоречивые симптомы, такие как гиперактивность и агрессивное поведение. Такие дети могут казаться больше раздражительными, чем грустными.

Симптомы обычно мешают способности думать и сосредотачиваться, что сказывается на учебе. Они могут потерять друзей. Дети могут думать или фантазировать о самоубийстве или даже пытаться его совершить.

Даже при отсутствии лечения дети с большим депрессивным расстройством могут почувствовать улучшение через 6–12 месяцев. Однако часто случаются рецидивы расстройства, особенно если первый эпизод был тяжелым или возникал у детей в младшем возрасте.

Симптомы депрессии у детей

  • Грусть или раздражительность

  • Потеря интереса к любимым занятиям

  • Отдаление от друзей и социальное отдаление

  • Неспособность наслаждаться

  • Чувство отверженности и нелюбви, или никчемности

  • Чувство усталости или отсутствия энергии

  • Плохой сон, кошмарные сновидения или слишком долгий сон

  • Чувство вины

  • Потеря аппетита и веса

  • Проблемы с мышлением, концентрацией и принятием решений

  • Мысли о смерти и/или самоубийстве

  • Расставание с ценными вещами

  • Жалобы на новые физические симптомы

  • Снижение оценок в школе

Деструктивное расстройство дисрегуляции настроения

Дети с деструктивным расстройством дисрегуляции настроения большей частью бывают раздражительны длительное время, и их поведение часто выходит из-под контроля. У них бывают частые, сильные вспышки гнева, намного интенсивнее и продолжительнее, чем этого требует ситуация. Во время этих вспышек они могут уничтожать имущество или физически причинять вред другим. В периоды между вспышками дети раздражительны или сердиты на протяжении большей части дня почти каждый день. Это расстройство обычно возникает у детей в возрасте 6–10 лет.

Многие из таких детей также имеют другие расстройства, такие как:

Когда эти дети вырастают, у них может развиться депрессия или тревожное расстройство.

Поскольку эти дети иногда выходят из-под контроля, врачи часто диагностировали у них биполярное расстройство. Однако теперь врачи понимают, что это расстройство не является биполярным расстройством.

Персистирующее депрессивное расстройство

Данное расстройство похоже на большое депрессивное расстройство, но симптомы обычно не такие выраженные и длятся год или более.

Диагностика

  • Визит к врачу или специалисту по поведенческому здоровью

  • Иногда опросники о симптомах

Чтобы поставить диагноз депрессии, врачи полагаются на несколько источников информации, в том числе на разговор с ребенком или подростком и на информацию, полученную от родителей и учителей. Иногда врачи используют структурированные анкеты, чтобы помочь отличить депрессию от обычной реакции на грустное происшествие.

Врачи диагностируют депрессивное расстройство при наличии у детей или подростков одного или двух перечисленных ниже признаков:

  • Чувство грусти или раздражительности

  • Потеря интереса или удовольствия при выполнении практически всех занятий (часто выражается в виде скуки)

Кроме того, у детей эти симптомы должны были проявляться большую часть дня почти каждый день в течение того же 2-недельного периода, и у них должны присутствовать другие симптомы депрессии, например, потеря аппетита, снижение массы тела и проблемы со сном.

Врачи пытаются выяснить, могут ли вызывать депрессию семья или социальные стрессы. Врачи также отдельно спрашивают о суицидальном поведении, в том числе о мыслях и разговорах о самоубийстве.

Врачи проводят анализы, чтобы определить, является ли нарушение функции щитовидной железы или расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ, причиной возникновения симптомов.

При наличии у подростков депрессии, которая не прекращается и не отвечает на обычные методы лечения, врачи могут проводить спинномозговую пункцию для выявления дефицита фолиевой кислоты в спинномозговой жидкости.

Лечение

  • Для большинства подростков психотерапия и антидепрессанты

  • Для детей младшего возраста психотерапия с последующим применением антидепрессантов (при необходимости)

  • Рекомендации для членов семьи и персонала школы

Лечение депрессивных расстройств зависит от тяжести симптомов. Ребенок с суицидальными мыслями должен находиться под пристальным наблюдением опытных психиатров. Если риск самоубийства достаточно высок, для обеспечения безопасности может потребоваться краткая госпитализация.

У большинства подростков сочетание психотерапии и лекарственных препаратов дает лучшие результаты, чем эти методы по отдельности. Но для детей младшего возраста лечение менее ясное. Следует сначала проводить только психотерапию, а лекарственные препараты использовать только при необходимости. Полезными могут оказаться индивидуальная, групповая и семейная терапия. Врачи также дают рекомендации членам семьи и персоналу школы о том, как они могут помочь детям продолжить функционировать и учиться.

Антидепрессанты помогают справиться с химическим дисбалансом в головном мозге. Детям и подросткам, страдающим депрессией, часто назначают антидепрессанты, относящиеся к селективным ингибиторам обратного захвата серотонина (СИОЗС), такие, как флуоксетин, сертралин и пароксетин. Некоторые другие антидепрессанты, в том числе трициклические антидепрессанты (такие как имипрамин), могут быть несколько более эффективными, но они имеют больше побочных эффектов, поэтому они редко используются у детей.

Если в спинномозговой жидкости обнаружен дефицит фолиевой кислоты, может оказаться полезным лечение лейковорином (который также называют фолиновой кислотой).

У детей, как и у взрослых, часто возникают рецидивы депрессии. Детям и подросткам необходимо проводить лечение как минимум 1 год после исчезновения симптомов. Если у детей отмечалось два или более эпизодов большой депрессии, они могут получать лечение неопределенно долго.

Антидепрессанты и самоубийство

Возникали опасения, что антидепрессанты могут слегка повышать риск возникновения суицидальных мыслей и поведения у детей и подростков. Эта обеспокоенность привела к общему снижению применения антидепрессантов у детей. Однако это снижение было связано с повышением количества смертей от самоубийства, возможно, в связи с тем, что без антидепрессантов некоторые дети не получали должного лечения депрессии.

Были проведены исследования с целью попытаться решить этот вопрос. В исследованиях было установлено, что у детей, принимающих антидепрессанты, может очень незначительно повышаться число случаев возникновения суицидальных мыслей и попыток самоубийства. Однако большинство врачей считают, что польза перевешивает риски и что дети, страдающие депрессией, часто получают пользу от медикаментозного лечения, если врачи и члены семьи следят за усилением симптомов или появлением мыслей о самоубийстве.

Независимо от того, применяются ли лекарственные препараты, возможность суицида всегда является причиной для беспокойства применительно ко всем детям и подросткам. Следующие действия могут помочь снизить риск:

  • Родители и психиатры должны обсудить эти вопросы во всех подробностях.

  • За ребенком или подростком следует вести соответствующее наблюдение.

  • План лечения должен включать регулярные сеансы психотерапии.

Нейролептики

При очень тяжелой депрессии могут возникать психотические симптомы, например, бред, галлюцинации, дезорганизованное мышление и речь. Они требуют лечения классом лекарственных препаратов, называемых нейролептиками.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.