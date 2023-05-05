Депрессия и деструктивное расстройство дисрегуляции настроения у детей и подростков

У детей с большим депрессивным расстройством присутствуют эпизоды депрессии, которые продолжаются 2 недели или дольше.

Как правило, дети испытывают чувства подавляющей печали или раздражительности, никчемности и вины. Они теряют интерес к занятиям, которые обычно доставляют им удовольствие, например, к спорту, телевизору, компьютерным играм или играм с друзьями. Они могут заявлять, что им очень скучно. Многие из этих детей также жалуются на физические проблемы, такие как боль в животе или головная боль.

Может увеличиваться или уменьшаться аппетит, что часто приводит к существенным изменениям в весе. У растущих детей может отсутствовать ожидаемая прибавка массы тела.

Сон, как правило, нарушается. У ребенка может возникнуть бессонница, сон может продолжаться слишком долго или прерываться частыми кошмарами.

Подавленным детям часто не хватает энергии или они не проявляют физической активности. Тем не менее, у некоторых детей, особенно у детей младшего возраста, наблюдаются, казалось бы, противоречивые симптомы, такие как гиперактивность и агрессивное поведение. Такие дети могут казаться больше раздражительными, чем грустными.

Симптомы обычно мешают способности думать и сосредотачиваться, что сказывается на учебе. Они могут потерять друзей. Дети могут думать или фантазировать о самоубийстве или даже пытаться его совершить.

Даже при отсутствии лечения дети с большим депрессивным расстройством могут почувствовать улучшение через 6–12 месяцев. Однако часто случаются рецидивы расстройства, особенно если первый эпизод был тяжелым или возникал у детей в младшем возрасте.