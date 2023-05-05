Вызывающее оппозиционное расстройство представляет собой ряд повторяющихся негативных, вызывающих и непослушных действий, часто направленных против старших.

Дети с вызывающим оппозиционным расстройством упрямы, трудновоспитуемы, непослушны и раздражительны, но при этом не проявляют физической агрессии и на деле не нарушают права других лиц. Вызывающее оппозиционное расстройство иногда расценивается как более легкая форма расстройства поведения. Тем не менее, эти два расстройства имеют четко выраженные различия. Кажется, что у детей с расстройством поведения отсутствует совесть, и, в отличие от лиц с вызывающим оппозиционным расстройством, они неоднократно нарушают права других, иногда без каких-либо признаков раздражения.

У многих детей дошкольного и раннего подросткового возраста иногда проявляется склонность к непослушанию, но диагноз вызывающего оппозиционного расстройства ставится только тогда, когда поведение продолжается в течение 6 и более месяцев и достаточно серьезно, чтобы мешать учебе или отношениям с окружающими.

Причины развития вызывающего оппозиционного расстройства неизвестны. Вероятно, оно более распространено среди детей из семей, в которых взрослые громко ссорятся. Это расстройство указывает на подлежащие проблемы, которые, возможно, требуют дальнейшего изучения и лечения.

Симптомы вызывающего оппозиционного расстройства Симптомы вызывающего оппозиционного расстройства часто начинаются в период времени от дошкольного возраста до среднего школьного возраста. У детей с таким расстройством часто наблюдаются следующие виды поведения: Споры с взрослыми

Легкая и частая потеря самообладания

Активное нарушение правил и инструкций

Умышленный вызов раздражения у окружающих

Перекладывание вины за собственные ошибки

Злобность, обидчивость и раздражительность

Ехидство и мстительность Такие дети на самом деле понимают разницу между правильным и неправильным и чувствуют себя виноватыми после серьезного проступка. У многих из них отсутствуют социальные навыки.

Диагностика вызывающего оппозиционного расстройства Визит к врачу или специалисту по поведенческому здоровью

Описание поведения ребенка (например, родителем или учителем) Врачи ставят диагноз вызывающего оппозиционного расстройства на основе симптомов и поведения ребенка, которые должны присутствовать в течение минимум 6 месяцев и быть достаточно серьезными, чтобы препятствовать способности ребенка функционировать. Когда подозревают диагноз «вызывающее оппозиционное расстройство», всех детей необходимо тщательно обследовать на наличие признаков депрессии, таких, как нарушения сна или аппетита, а также тревожность. У детей депрессия и тревожные расстройства могут вызывать ряд таких же симптомов, что и вызывающее оппозиционное расстройство. Например, в некоторых случаях основным симптомом депрессии является раздражительность, а крайняя тревожность может привести к тому, что дети с тревожным расстройством не слушаются или ведут себя вызывающе. Врачи должны отличать эти расстройства от вызывающего оппозиционного расстройства, часто опираясь на другие симптомы, вызываемые расстройствами. Врачи также должны отличать вызывающее оппозиционное расстройство от синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), которое также может вызывать похожие симптомы. Выраженность этих симптомов часто уменьшается при надлежащем лечении СДВГ.