Транзиторное тахипноэ новорожденных — это временно ускоренное и иногда затрудненное дыхание и часто низкий уровень кислорода в крови из-за наличия чрезмерного количества жидкости в легких после рождения.

Это заболевание может возникать у недоношенных новорожденных или у доношенных новорожденных с определенными факторами риска.

Такие новорожденные часто дышат и могут кряхтеть на выдохе, их кожа может иметь синюшный или серый оттенок, если они не получают в кровь достаточно кислорода.

Диагноз ставится на основании наличия ускоренного и затрудненного дыхания и подтверждается рентгенологическим исследованием органов грудной клетки.

Некоторые новорожденные нуждаются в лечении с подачей кислорода, а некоторые нуждаются в помощи с дыханием.

Характерной особенностью этого заболевания является его временный (транзиторный) характер, при этом практически все новорожденные полностью выздоравливают в течение 2–3 дней.

(См. также Общие сведения о проблемах общего характера у новорожденных).

Тахипноэ означает учащенное дыхание. Транзиторное тахипноэ означает временное учащение дыхания.

До рождения легочные альвеолы заполнены жидкостью. Сразу же после рождения жидкость должна выйти из легких, чтобы легочные альвеолы могли наполниться воздухом и новорожденный мог нормально дышать. Благодаря гормонам, которые вырабатываются во время родов, клетки в легочных альвеолах начинают поглощать жидкость. Некоторая часть жидкости выдавливается из легких при давлении на грудь во время родов. Большая часть жидкости быстро поглощается непосредственно клетками, покрывающими легочные альвеолы. Если это поглощение жидкости происходит недостаточно быстро, то легочные альвеолы продолжают оставаться частично заполненными жидкостью, и новорожденные испытывают трудности с дыханием (респираторный дистресс).

Транзиторное тахипноэ новорожденных чаще всего встречается у недоношенных новорожденных (которые родились до истечения 37 недель беременности), а также у доношенных новорожденных (которые родились в промежутке между 37 и 42 неделями беременности) с определенными факторами риска. Например, у доношенных новорожденных транзиторное тахипноэ чаще встречается среди родившихся с помощью кесарева сечения, особенно в тех случаях, когда роды у матери не начались раньше. Оно также более распространено среди доношенных новорожденных, особенно мужского пола, чьи матери во время беременности страдали диабетом, астмой или обоими заболеваниями.

Симптомы транзиторного тахипноэ новорожденных У новорожденных с транзиторным тахипноэ практически сразу после рождения отмечается затрудненное дыхание. Наиболее распространенным симптомом является учащенное дыхание (тахипноэ). К менее распространенным симптомам относятся ретракции (втяжение мышц грудной клетки, прикрепленных к ребрам, и под ребрами при учащенном дыхании), раздувание ноздрей во время вдоха и кряхтящие звуки во время выдоха. При снижении уровня кислорода в крови кожа и/или губы новорожденных могут приобрести синюшный или серый оттенок (цианоз). У небелокожих новорожденных цвет кожи может становиться желто-серым, серым или белым. Эти изменения легко заметны на слизистой оболочке ротовой полости, носа и век.

Диагностика транзиторного тахипноэ новорожденных Частота дыхания и наличие затрудненного дыхания

рентгенологическое исследование органов грудной клетки;

по мере необходимости — анализы крови и бактериальный посев. Врачи подозревают транзиторное тахипноэ у новорожденных с быстрым и затрудненным дыханием вскоре после рождения. Для исключения других заболеваний, вызывающих подобные симптомы, таких как инфекция в крови (сепсис), пневмония или респираторный дистресс синдром врачи проводят рентгенологическое исследование органов грудной клетки, анализы крови и бактериальный посев крови.

Лечение транзиторного тахипноэ новорожденных кислород;

Иногда — другие меры по поддержке дыхания Иногда новорожденным подают кислород через трубку с двумя канюлями, введенными в ноздри, таким образом они дышат воздухом с более высоким содержанием кислорода, чем в воздухе помещения. Изредка некоторые новорожденные могут нуждаться в поддержании постоянного положительного давления в дыхательных путях (ППДДП — метод, который позволяет новорожденным дышать самостоятельно, пока им подается кислород или воздух под небольшим давлением через канюли, введенные в ноздри), и, в некоторых случаях, в применении аппарата искусственной вентиляции легких (аппарат, помогающий воздуху попадать в легкие и выходить из них).