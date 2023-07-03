Бронхолегочная дисплазия — это хроническое заболевание легких у новорожденных, вызванное продолжительным использованием аппарата искусственной вентиляции легких (аппарат, помогающий воздуху попадать в легкие и выходить из них), продолжительной потребностью в дополнительном кислороде или обоими факторами.

Это заболевание чаще всего возникает у младенцев, которые родились глубоко недоношенными, имеют тяжелые заболевания легких, которым необходима искусственная вентиляция легких или кислород на протяжении длительного периода времени, или у которых недостаточно развиты легочные альвеолы.

Дыхание может быть учащенным, затрудненным, или и то, и другое, кожа и/или губы могут быть синюшными, бледными или серыми — все это признаки продолжающейся потребности в оксигенотерапии или искусственной вентиляции легких.

Диагноз ставится на основании того, как младенец дышит, и как долго у младенца сохраняется потребность в дополнительном кислороде, искусственной вентиляции легких или обоих методах лечения.

Лечение включает применение дополнительного кислорода, если потребуется — с помощью аппарата искусственной вентиляции легких, обеспечение надлежащего питания и, при необходимости, применение других лекарственных препаратов.

Большинство младенцев с этим расстройством выживают.

После выписки из больницы больные младенцы не должны подвергаться воздействию сигаретного дыма, чада из камина или дровяной печи.

Соответствующим детям для защиты от распространенной вирусной инфекции, вызываемой респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ), назначают нирсевимаб (или паливизумаб, если нирсевимаб недоступен).

(См. также Общие сведения о проблемах общего характера у новорожденных).

Бронхолегочная дисплазия (БЛД) — это хроническое заболевание легких, чаще всего возникающее у младенцев, которые родились глубоко недоношенными (до 32 недель внутриутробного развития) и страдают тяжелым заболеванием легких (таким, как респираторный дистресс-синдром) или инфекцией (такой как внутриамниотическая инфекция или сепсис). БЛД в частности поражает младенцев, которые нуждались в лечении с использованием аппарата искусственной вентиляции легких (аппарат, помогающий воздуху попадать в легкие и выходить из них), дополнительного кислорода или обоих методов в течение нескольких недель после рождения.

Реже БЛД также может возникать как осложнение в результате использования постоянного положительного давления в дыхательных путях (ППДДП — метод, который позволяет новорожденным дышать самостоятельно, пока им подается воздух или кислород под небольшим давлением через канюли, введенные в ноздри).

Нежные ткани легких могут повреждаться, когда легочные альвеолы чрезмерно растягиваются аппаратом искусственной вентиляции легких или давлением, которое создается аппаратом ППДДП, либо когда они подвергаются воздействию высокого уровня кислорода в течение некоторого времени. В результате легкие воспаляются, и в легких скапливается дополнительная жидкость. У больных младенцев может не развиться нормальное количество легочных альвеол.

БЛД также может возникать у некоторых младенцев, которые родились глубоко недоношенными, но у которых не было заболевания легких, требующего лечения с использованием аппарата искусственной вентиляции легких.

БЛД иногда развивается у доношенных новорожденных с заболеваниями легких.

Симптомы бронхолегочной дисплазии Новорожденные с бронхолегочной дисплазией обычно дышат часто, у них могут отмечаться признаки затрудненного дыхания (респираторный дистресс-синдром), такие, как втягивание нижней части грудной клетки на вдохе, а также низкие уровни кислорода в крови. Низкий уровень кислорода в крови вызывает синюшную окраску кожи и/или губ (цианоз). У небелокожих новорожденных цвет кожи может становиться желто-серым, серым или белым. Эти изменения легко заметны на слизистой оболочке ротовой полости, носа и век. Все эти симптомы и признаки указывают на то, что новорожденный нуждается в дополнительном кислороде или искусственной вентиляции легких.

Диагностика бронхолегочной дисплазии Продолжительная потребность в дополнительном кислороде и/или применении искусственной вентиляции легких либо ППДДП;

рентгенологическое исследование органов грудной клетки; Диагноз бронхолегочной дисплазии предполагается у младенцев, которые родились преждевременно и которые длительное время находились на искусственной вентиляции легких и/или получали дополнительный кислород или ППДДП (как правило, несколько недель или месяцев), у которых имеются признаки респираторного дистресса и которым все еще может быть необходим дополнительный кислород. Наиболее важным фактором для подтверждения диагноза является тот факт, что младенцам был необходим дополнительный кислород и/или применение аппарата искусственной вентиляции легких либо ППДДП на протяжении как минимум первых 28 дней жизни, и у них все еще присутствуют проблемы со стороны органов дыхания. Диагноз подтверждается результатами рентгенологического исследования органов грудной клетки.

Лечение бронхолегочной дисплазии Дополнительный кислород или, при необходимости, искусственная вентиляция легких

Увеличение количества калорий для новорожденного

В некоторых случаях — диуретики и ограничение употребления жидкости

Для профилактики респираторно-синцитиальной вирусной инфекции назначают нирсевимаб (или паливизумаб, если нирсевимаб недоступен) Врачи диагностируют инфекции легких и, по мере необходимости, проводят их лечение. Поскольку искусственная вентиляция легких и дополнительный кислород могут травмировать легкие, врачи пытаются как можно скорее отключить новорожденных от аппаратов искусственной вентиляции легких и ППДДП и свести к минимуму применение дополнительного кислорода. Хорошее питание имеет решающее значение для развития легких новорожденного и сохранения новой легочной ткани здоровой. Новорожденным каждый день дают пищу с повышенным содержанием калорий, что способствует заживлению и росту легких. Поскольку жидкость имеет склонность накапливаться в воспаленных легких, иногда ограничивается ежедневное употребление жидкости. Чтобы помочь почкам новорожденного вывести избыток жидкости с мочой, иногда могут использоваться лекарственные препараты под названием диуретики. Новорожденные с прогрессирующей бронхолегочной дисплазией могут нуждаться в непрерывном применении дополнительного кислорода. При необходимости длительного использования аппарата искусственной вентиляции легких может понадобиться ввести трубку аппарата через хирургический разрез в области дыхательного горла — трахеостому. После выписки из больницы младенцы с БЛД не должны подвергаться воздействию сигаретного дыма, чада из камина или дровяной печи. Их, насколько это возможно, необходимо защищать от контакта с больными инфекциями верхних дыхательных путей. Нирсевимаб и паливизумаб — это два препарата, которые содержат антитела против РСВ. Эти лекарственные препараты доступны в Соединенных Штатах Америки для профилактики РСВ у младенцев и маленьких детей. Тем не менее, паливизумаб назначают только в том случае, если нирсевимаб недоступен (см. также Профилактика РСВ). Младенцам старше 6 месяцев также следует провести вакцинацию от гриппа.

Прогноз при бронхолегочной дисплазии У младенцев с бронхолегочной дисплазией спустя 2–4 месяца использования дополнительного кислорода или искусственной вентиляции легких обычно отмечается постепенное улучшение. Несмотря на то, что некоторые младенцы с очень тяжелой БЛД умирают даже после нескольких месяцев лечения, большинство младенцев выживают. Через несколько месяцев тяжесть поражения легкого уменьшается, и начинает расти здоровая легочная ткань. Тем не менее, со временем у этих детей могут возникать проблемы с ростом, а также проблемы с ростом и развитием головного мозга или центральной нервной системы. Эти дети подвержены повышенному риску развития астмы в более позднем возрасте, а также легочных инфекций, таких как бронхиолит или пневмония.