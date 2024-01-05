Новорожденные, малые для гестационного возраста (МГВ)

Новорожденный, чья масса тела меньше массы тела 90 % новорожденных такого же гестационного возраста при рождении (ниже 10-го процентиля), считается малым для гестационного возраста.

Новорожденные могут быть маленькими, потому что у них родители мелкого телосложения, нормально не функционирует плацента, или у матери присутствует заболевание, она принимала определенные лекарственные препараты или употребляла запрещенные наркотики, табак или алкоголь во время беременности.

Большинство малых для гестационного возраста новорожденных, если у них при рождении отсутствует инфекция или генетическое заболевание, не имеют никаких симптомов и чувствуют себя хорошо.

Некоторые малые для гестационного возраста новорожденные остаются маленькими и в зрелом возрасте.

Гестационный возраст — это количество недель беременности. Гестационный возраст определяется подсчетом количества недель между первым днем последнего менструального цикла матери и днем родов. Это время обычно корректируется с учетом другой информации, получаемой врачами, включая результаты ультразвукового исследования на ранних сроках беременности, которые дают дополнительную информацию о гестационном возрасте. Считается, что ребенок готов к рождению (предполагаемая дата родов) через 40 недель беременности.

В гестационном возрасте 40 недель мальчики, у которых масса тела составляет менее 6 фунтов 9 унций (3 килограмма), считаются малыми для гестационного возраста. Девочки, у которых масса тела составляет примерно 6 фунтов 3 унции (2,8 килограмма) также считаются малыми для гестационного возраста. Для оценки детей другого гестационного возраста врачи используют карты физического развития.

(См. также Общие сведения о проблемах общего характера у новорожденных).

Симптомы у новорожденных, малых для гестационного возраста Несмотря на свой размер, малые для гестационного возраста (МГВ) новорожденные обычно выглядят и ведут себя так же, как новорожденные нормального размера аналогичного гестационного возраста. Некоторые малые для гестационного возраста новорожденные кажутся худыми и имеющими меньше мышечной массы и жира, а у некоторых очевидны запавшие черты лица. Пуповина может выглядеть тонкой и маленькой. Непосредственные осложнения Во время беременности плод, у которого отмечается ограничение роста, подвержен повышенному риску выкидыша или мертворожденности. При рождении МГВ новорожденные, которые не были недоношенными, не имеют осложнений, связанных с незрелостью систем органов, которые отмечаются у недоношенных новорожденных подобного размера. Однако они имеют повышенный риск возникновения следующих проблем: Родовая асфиксия: это осложнение представляет собой уменьшение притока крови к тканям ребенка или снижение уровня кислорода в крови ребенка до, во время или непосредственно после родов. Оно может возникать в результате проблемы с плацентой до или во время родов.

Аспирация мекония: плод, у которого отмечается ограничение роста, может выделять в амниотическую жидкость меконий (темно-зеленые каловые массы, которые вырабатываются в кишечнике плода до рождения), с усилием «ловить ртом воздух» и вдыхать (аспирировать) содержащую меконий амниотическую жидкость в легкие.

Низкий уровень сахара (глюкозы) в крови (гипогликемия): это осложнение часто возникает в первые часы и дни жизни, поскольку маленькие новорожденные не имеют достаточного запаса углеводов, которые можно было бы использовать для получения энергии, и они не способны должным образом перерабатывать имеющиеся у них углеводы.

Избыток эритроцитов (полицитемия): у МГВ новорожденных количество форменных элементов крови может быть выше, чем обычно, а слишком большое количество эритроцитов приводит к тому, что кровь становится слишком густой, что может замедлять ток крови. У новорожденных с полицитемией отмечается красноватый цвет кожи и вялость. Полицитемия также может способствовать развитию гипогликемии, респираторного дистресса и гипербилирубинемии (приводя к желтухе, при которой кожа желтеет).

Нарушение регуляции температуры тела: это осложнение возникает из-за того, что МГВ новорожденные имеют меньше жира и более низкую массу тела, чтобы сохранять тепло, и у них нет достаточного количества углеводов, которые можно было бы использовать для получения энергии.

Повышенный риск инфицирования: у МГВ новорожденных может быть нарушена функция иммунной системы, что повышает у них риск развития инфекций во время пребывания в больнице. Отдаленные осложнения Младенцы с анамнезом внутриутробного ограничения роста могут иметь более высокую вероятность возникновения проблем во взрослом возрасте, включая заболевание сердца, повышенное артериальное давление и инсульт.

Диагностика новорожденных, малых для гестационного возраста До рождения — измерение размеров матки и ультразвуковое исследование

После рождения — оценка гестационного возраста, а также размеров и массы тела ребенка Во время беременности врачи измеряют расстояние на животе женщины от верхушки лобковой кости до верха матки (дно матки). Этот показатель, который называется измерением высоты стояния дна матки, примерно соответствует количеству недель беременности. Например, в норме высота стояния дна матки у женщины со сроком беременности 32 недели составляет примерно 30–34 сантиметра. Если показатель слишком низкий с учетом количества недель, размер плода может быть меньше, чем ожидается. Для оценки размера плода и определения массы тела плода с целью подтверждения диагноза «малый для гестационного возраста» может быть проведено ультразвуковое исследование. Ультразвуковое исследование также может помочь определить причину ограничения роста и каким образом это ограничение повлияло на плод. В зависимости от результатов исследования врачи могут провести генетический анализ или магнитно-резонансную томографию (МРТ), чтобы выявить основную причину. После рождения диагноз «малый для гестационного возраста» ставится на основании оценки гестационного возраста и массы тела новорожденного. Врачи могут измерять длину и окружность головы новорожденного, чтобы классифицировать ограничение роста как симметричное или асимметричное. Для выявления причины ограничения роста могут потребоваться диагностические исследования, в том числе ультразвуковое исследование, рентгенологическое исследование, МРТ, анализы для выявления инфекции, анализы крови и генетические анализы.

Лечение новорожденных, малых для гестационного возраста Лечение основных причин и осложнений Специфического лечения новорожденных, малых для гестационного возраста, не существует, но, по мере необходимости, проводят лечение основного заболевания и осложнений. Отдельным детям, малым для гестационного возраста, которые остаются маленькими в возрасте 2–4 лет, иногда назначают инъекции гормона роста. Это лечение должно проводиться в течение нескольких лет и должно рассматриваться на индивидуальной основе. Новорожденным с полицитемией назначают внутривенное (в/в) вливание жидкостей, а новорожденных с гипогликемией лечат ранними (в течение 1 часа после рождения) и частыми кормлениями или внутривенным введением глюкозы. Все беременные должны получать надлежащий медицинский уход в период беременности. Кроме того, во время беременности им следует избегать употребления алкоголя, табака и запрещенных наркотических препаратов (таких, как кокаин и героин).