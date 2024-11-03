Психосоциальное развитие у подростков

В подростковом возрасте дети вырастают в молодых людей, которые становятся независимыми. Они претерпевают поразительные физические, когнитивные, социальные и эмоциональные изменения. Однако путь к взрослой жизни не всегда прямой. Подростки не просто со временем становятся все больше и больше похожи на взрослых. Скорее, подростки попеременно ведут себя то как взрослые, то как дети. По мере развития подростки постепенно начинают больше времени вести себя как взрослые и меньше времени как дети. Поддержка подростков в этот сложный период развития может стать сложной задачей для родителей.
Когнитивное развитие у подростков
«Когнитивное» означает отношение к психическим процессам, участвующим в обучении, мышлении, рассуждении и понимании вещей. По мере роста детей когнитивные процессы развиваются все в большей степени.
Когнитивное развитие также влияет на то, как подростки относятся к жизни и ориентируются в ней. В раннем подростковом возрасте начинает развиваться способность к абстрактному логическому мышлению. Благодаря этому повышается уровень самосознания и способность размышлять о себе самом. Из-за многочисленных заметных физических изменений в подростковом возрасте самосознание часто перерастает в застенчивость, сопровождаемую чувством неловкости. У подростков часто появляется озабоченность внешностью и привлекательностью и повышенная чувствительность к отличиям от сверстников. На эти чувства также влияют социальные ожидания и давление.
К середине подросткового возраста тяжесть решений о будущей карьере все более увеличивается, но у большинства подростков нет четко определенной цели, хотя они постепенно начинают понимать сферы своих интересов и таланта. Родители должны знать о способностях подростка и помогать ему ставить перед собой реалистичные цели.
Подростки также применяют свои новые способности к размышлению по отношению к моральным вопросам. В предподростковом возрасте понятия «правильно» и «неправильно» воспринимаются как заданные и абсолютные. Подростки часто подвергают сомнению стандарты поведения и могут отказываться от традиционных обычаев и ценностей, иногда к ужасу родителей. В идеале размышления приводят к развитию и усвоению собственного морального кодекса подростка.
Проблемы в школе у подростков
Одна из сред, где в значительной степени происходит когнитивное развитие — это школа. Школа представляет собой значительную часть существования подростка. Трудности практически в любой сфере жизни часто влияют на то, как подросток ведет себя социально, и на успеваемость в школе.
К конкретным проблемам в школе могут относиться:
Боязнь идти в школу
Исключение из школы
Плохая успеваемость
Страх идти в школу может быть обобщенным или связанным с конкретным лицом (учителем или другим учеником — см. Запугивание) или событием в школе (например, уроки физкультуры). У подростков могут развиться физические симптомы, например, боль в животе, или они могут просто отказываться идти в школу. Педагогический коллектив школы и члены семьи должны попытаться определить и устранить причину страха и мотивировать подростка посещать школу.
Подростки, которые неоднократно прогуливали или были исключены из школы, приняли осознанное решение пропускать занятия в школе. У этих подростков, как правило, плохая успеваемость и мало успехов или удовлетворения от деятельности, связанной со школой.
Подростки, которым грозит исключение из школы, должны знать о других образовательных возможностях, среди которых профессионально-техническое образование, программы, эквивалентные высшему образованию, и альтернативные программы.
Проблемы в школе в подростковом возрасте могут быть результатом сочетания следующих причин:
Конфликт в семье
Проблемы с поведением
Неадекватная среда обучения
Протест и потребность в независимости
Иногда проблемы в школе возникают, если подросток учится в несоответствующем классу или группе, особенно у подростков с нарушением способности к обучению или легкой умственной отсталостью, которую не распознали в раннем возрасте.
Проблемы, которые развились ранее в детстве, например, синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) и нарушение способности к обучению, могут продолжать вызывать у подростков проблемы в школе. Иногда эти расстройства впервые распознаются в подростковом возрасте, когда учеба становится более сложной.
В целом подростки со значительными проблемами в школе должны пройти полную оценку обучаемости и оценку психического здоровья. Чтобы поддержать участие в школьной жизни, может потребоваться педагог-профессионал.
При необходимости проводится лечение по поводу конкретных проблем и предоставляется общая поддержка и поощрение. Изменения учебной среды, а иногда и медикаментозная терапия также может быть хорошим подспорьем для проблемных подростков.
Федеральный закон об образовании лиц с инвалидностью (IDEA) требует, чтобы школы оценивали и предоставляли соответствующие услуги учащимся с отставанием в обучении и другим, которые не в полной мере реализуют свои способности к обучению, путем предоставления индивидуальных образовательных программ.
Эмоциональное развитие подростков
В подростковом возрасте развиваются и созревают области головного мозга, которые контролируют эмоции. Эта фаза характеризуется, казалось бы, стихийными порывами, которые могут оказаться непростой задачей для родителей и учителей, которые часто принимают удар на себя. Подростки постепенно учатся подавлять неуместные мысли и действия и заменять их целенаправленным поведением.
Когда родители и подростки пересматривают свои отношения, общение между ними может усложниться. Все эти трудности усугубляются, когда семьи сталкиваются с другими проблемами, или если у родителей есть собственные эмоциональные трудности, потому что подростки по-прежнему нуждаются в воспитании.
Врачи могут помочь открыть линии коммуникации, предлагая подросткам и родителям разумные, практичные, поддерживающие советы.
Развитие независимости у подростков
В подростковом возрасте развитие независимости (автономии) является важной задачей. «Кто я, куда иду, и как мне общаться со всеми этими людьми в жизни?» — это часто встречающиеся озабоченности для большинства подростков. Этот период развития дает подросткам возможность узнать о том, как заботиться о своем собственном здоровье и придерживаться здорового поведения, а также часто включает рискованное поведение или уязвимость к рискам для здоровья.
Поводом для конфликта может быть нормальное желание подростка получить больше свободы, которое идет вразрез с инстинктом родителей защищать детей от вреда. Среди подростков распространено разочарование, вызванное попытками одновременно расти во многих направлениях.
Поскольку подростки гораздо более независимы и мобильны, чем дети, они часто находятся вне прямого физического контроля взрослых. В этих обстоятельствах поведение подростков определяется их собственными решениями, которое еще не являются зрелыми. Вместо того, чтобы непосредственно управлять, родители должны направлять действия подростков.
Обычно одним из способов проявления подростками своей независимости является желание поставить под сомнение, а иногда и нарушить правила. Риски и возможности тестирования и ограничения — все это обычные действия, которые целесообразны с точки зрения развития в подростковом возрасте. Многие подростки начинают вести себя рискованно, например, превышая скорость при вождении. Многие подростки начинают проводить сексуальные эксперименты, а некоторые могут принимать участие в рискованных сексуальных практиках. Некоторые подростки могут употреблять алкоголь и наркотики. Эксперты полагают, что такое поведение отчасти вызвано тем, что подростки склонны переоценивать свои способности, когда готовятся покинуть родительское гнездо. Исследования нервной системы также показали, что части головного мозга, подавляющие импульсивность, не созревают полностью до раннего взрослого возраста.
Родители и опекуны должны отличать случайные ошибки в суждениях, которые являются ожидаемыми в этой возрастной группе, от модели ненадлежащего поведения, которое требует профессионального вмешательства. Например, постоянное пьянство, частые драки, пропуск занятий в школе без разрешения (прогулы) и кражи являются гораздо более значительными, нежели отдельные эпизоды такого поведения. Если поведенческая проблема нарушает способность подростка функционировать, настораживающие признаки включают ухудшение успеваемости в школе и побеги из дома. Особое беспокойство вызывают подростки, которые наносят серьезные травмы себе или другим людям или используют оружие в драке.
Подростки, которые чувствуют тепло и поддержку своих родителей, и чьи родители выражают четкие ожидания в отношении поведения своих детей и демонстрируют постоянные ограничения и контроль, с меньшей вероятностью будут создавать серьезные проблемы.
Стили воспитания в подростковом возрасте
Конфликт между родителями и подростками встречается часто. В таких ситуациях основной проблемой является контроль. Подростки хотят чувствовать, что они могут принимать решения или вносить свой вклад в принятие решений о своей жизни, а родители боятся позволить своим детям принимать неправильные решения. В таких ситуациях каждый может остаться доволен, если родители сконцентрируют свои усилия на действиях подростков (например, посещении школы и выполнении домашних обязанностей), а не на самовыражении (например, одежда, прическа и предпочтительные развлечения).
Существует 4 основных стиля воспитания:
Авторитетный
Авторитарный
Снисходительный
Непричастный
Авторитетное воспитание детей является стилем воспитания, при котором дети участвуют в создании ожиданий семьи и правил. Этот стиль воспитания с наибольшей вероятностью способствует развитию зрелого поведения, поскольку он предполагает установление ограничений, что важно для здорового развития подростков.
При авторитетном воспитании, как правило, используется система ступенчатых привилегий, в которой подросткам изначально дают небольшие зоны ответственности и свободы, например, забота о домашнем питомце, выполнение домашних обязанностей, покупка одежды, украшение своей комнаты или распоряжение карманными расходами. Если подростки хорошо справляются с этой ответственностью в течение какого-то периода времени, им дают больше обязанностей и больше привилегий, например, возможность гулять с друзьями без родителей или сесть за руль. Напротив, недальновидность и отсутствие ответственности приводит к потере привилегий. Каждая новая привилегия требует тщательного контроля со стороны родителей, чтобы удостовериться, что подростки соблюдают согласованные правила.
Авторитарное воспитание определяется отсутствием гибкости. Родители устанавливают правила, которым дети должны подчиняться, и принимают решения с минимальным участием своих детей. Существует небольшая гибкость для обсуждения условий, а общение является односторонним, то есть родители не слушают своих детей.
Снисходительное воспитание определяется некоторой гибкостью, но меньшими ожиданиями, а родители устанавливают немного ограничений. Хотя этот стиль может привести к тому, что дети учатся исследовать и принимать больше риска, он также может привести к развитию у детей негативных привычек, потому что родители со снисходительным стилем воспитания не дают достаточного руководства.
Непричастное воспитание определяются высокой степенью гибкости. Несмотря на то, что родители с непричастным стилем воспитания могут обеспечивать потребности детей (например, в пище, жилье и одежде), в остальном они недостаточно вовлечены. Существует много причин, по которым родители проявляют непричастность, и для некоторых родителей это связано с тем, что большая часть их времени тратится на обеспечение финансовых ресурсов для семьи.
Социальное развитие подростков
Семья является центром общественной жизни для детей. В подростковом возрасте сверстники начинают заменять семью в качестве основного центра социальной привязанности ребенка. Группы сверстников зачастую формируются из-за различий в одежде, внешнем виде, поведении, хобби, интересах и других характеристиках, которые для посторонних могут показаться значительными или незначительными. На начальном этапе группы сверстников, как правило, бывают однополыми, но обычно смешиваются в более позднем подростковом возрасте. Важность этих групп для подростков заключается в том, что они обеспечивают подтверждение правильности их первых самостоятельных решений и поддержку в стрессовых ситуациях.
У подростков, оказавшихся вне группы сверстников, могут развиться сильные чувства непохожести и отчужденности. Хотя, как правило, эти чувства не имеют постоянного эффекта, они могут усилить потенциал проблем психического здоровья и редко антисоциального поведения. И наоборот, группа сверстников может стать слишком важной, что также приводит к проблемному поведению, вызванному давлением сверстников или боязнью быть исключенными или отверженными.
Дополнительная информация
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Закон об образовании лиц с инвалидностью (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA): исчерпывающая информация о том, как IDEA предоставляет государственное образование детям с ограниченными возможностями, которые способны его получать, а также обеспечивает специальное образование и сопутствующие услуги этим детям