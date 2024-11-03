Психосоциальное развитие у подростков

Одна из сред, где в значительной степени происходит когнитивное развитие — это школа. Школа представляет собой значительную часть существования подростка. Трудности практически в любой сфере жизни часто влияют на то, как подросток ведет себя социально, и на успеваемость в школе.

К конкретным проблемам в школе могут относиться:

Боязнь идти в школу

Уклонение от посещения школы

Исключение из школы

Плохая успеваемость

Страх идти в школу может быть обобщенным или связанным с конкретным лицом (учителем или другим учеником — см. Запугивание) или событием в школе (например, уроки физкультуры). У подростков могут развиться физические симптомы, например, боль в животе, или они могут просто отказываться идти в школу. Педагогический коллектив школы и члены семьи должны попытаться определить и устранить причину страха и мотивировать подростка посещать школу.

Подростки, которые неоднократно прогуливали или были исключены из школы, приняли осознанное решение пропускать занятия в школе. У этих подростков, как правило, плохая успеваемость и мало успехов или удовлетворения от деятельности, связанной со школой.

Подростки, которым грозит исключение из школы, должны знать о других образовательных возможностях, среди которых профессионально-техническое образование, программы, эквивалентные высшему образованию, и альтернативные программы.

Проблемы в школе в подростковом возрасте могут быть результатом сочетания следующих причин:

Психические расстройства, такие как тревога или депрессия

употребление психоактивных веществ.

Конфликт в семье

Отставание в обучении

Проблемы с поведением

Неадекватная среда обучения

Протест и потребность в независимости

Иногда проблемы в школе возникают, если подросток учится в несоответствующем классу или группе, особенно у подростков с нарушением способности к обучению или легкой умственной отсталостью, которую не распознали в раннем возрасте.

Проблемы, которые развились ранее в детстве, например, синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) и нарушение способности к обучению, могут продолжать вызывать у подростков проблемы в школе. Иногда эти расстройства впервые распознаются в подростковом возрасте, когда учеба становится более сложной.

В целом подростки со значительными проблемами в школе должны пройти полную оценку обучаемости и оценку психического здоровья. Чтобы поддержать участие в школьной жизни, может потребоваться педагог-профессионал.

При необходимости проводится лечение по поводу конкретных проблем и предоставляется общая поддержка и поощрение. Изменения учебной среды, а иногда и медикаментозная терапия также может быть хорошим подспорьем для проблемных подростков.

Федеральный закон об образовании лиц с инвалидностью (IDEA) требует, чтобы школы оценивали и предоставляли соответствующие услуги учащимся с отставанием в обучении и другим, которые не в полной мере реализуют свои способности к обучению, путем предоставления индивидуальных образовательных программ.