Повышенное артериальное давление (гипертензия) — это состояние, при котором артерии постоянно подвергаются чрезмерно высокому давлению крови.

Как правило, повышенное артериальное давление у детей, как и у взрослых, не имеет определенной причины.

В детстве у большинства детей с повышенным артериальным давлением симптомы отсутствуют, хотя они могут развиться позже.

Врачи измеряют артериальное давление несколько раз сфигмоманометром (мягкой резиновой манжетой, соединенной с резиновой грушей, которая используется для раздувания манжеты, и манометром, регистрирующим давление в манжете) или иногда с помощью автоматического прибора, называемого осциллометром.

Если у ребенка повышенное артериальное давление, врачи часто проводят обследование для выявления возможных причин.

Лечение обычно начинается с изменения образа жизни, но иногда необходимы лекарственные препараты.

При измерении артериального давления регистрируют два значения. Более высокое значение отражает максимальное давление в артериях, которое достигается в момент сокращения сердца (во время систолы). Более низкое значение отражает минимальное давление в артериях, которое достигается сразу перед сокращением сердца (во время диастолы). Артериальное давление записывается в виде дроби «систолическое давление/диастолическое давление», например, 120/80 мм рт. ст. (миллиметров ртутного столба), и выговаривается как 120 на 80.

Повышенное артериальное давление часто начинается в детстве. В Соединенных Штатах Америки около 2–4 % детей страдают от повышенного артериального давления. Еще у 3–4 % регистрируется артериальное давление, которое находится на верхней границе нормы. По оценкам, во всем мире около 4 % детей страдают повышенным артериальным давлением. Процент детей с повышенным артериальным давлением, вероятно, увеличивается, потому что все больше и больше детей страдают избыточным весом или ожирением.

У детей младше 13 лет значения, которые считаются высокими, различаются в зависимости от пола, возраста и роста. Таким образом, нет четких значений артериального давления, которые указывают на повышенное артериальное давление для всех детей. Скорее, повышенное артериальное давление диагностируется, если артериальное давление у ребенка такое же или выше, чем артериальное давление у 90 % детей того же пола, возраста и роста.

У подростков (в возрасте 13 лет и старше) артериальное давление классифицируется как у взрослых:

Нормальное: систолическое артериальное давление ниже 120, а диастолическое артериальное давление ниже 80

Пограничное: систолическое артериальное давление от 120 до 129, а диастолическое артериальное давление ниже 80

Повышение артериального давления 1-й стадии (легкое): от 130/80 до 139/89

Повышенное артериальное давление 2-й стадии: 140/90 или выше

Организм имеет множество механизмов регуляции артериального давления. Организм может изменять:

объем крови, который перекачивает сердце;

диаметр артерий;

объем крови в кровотоке.

Для повышения артериального давления сердце может увеличивать объем перекачиваемой крови путем повышения силы и частоты сердечных сокращений. Мелкие артерии могут сужаться (сжиматься), таким образом, сердцу придется с каждым ударом проталкивать кровь через более узкий по сравнению с обычным просвет сосудов. Поскольку просвет артерий сужается, а количество крови, проходящее через них, остается неизменным, артериальное давление повышается. Вены также могут сжиматься, снижая емкость вмещаемой ими крови и, таким образом, затрудняя выход крови из артерий. В результате давление крови возрастает. Почки могут добавлять больше жидкости в кровоток, выводя меньше воды и натрия (соли). В результате увеличивается объем крови и, таким образом, артериальное давление.

Для снижения артериального давления сердце может выталкивать кровь с меньшей силой или частотой, мелкие артерии и вены могут растягиваться (расширяться), а почки могут выводить жидкость и натрий из кровеносного русла.

Симптомы повышения артериального давления у детей У детей повышенное артериальное давление обычно не вызывает симптомов. Повышенное артериальное давление обычно вызывает симптомы только после повреждения жизненно важного органа, чего обычно не случается в течение многих лет после первоначального повышения артериального давления. Таким образом, проблемы, связанные с повышенным артериальным давлением, как правило, не развиваются в детстве. В редких случаях повышенное артериальное давление у детей серьезно повреждает жизненно важные органы из-за внезапного гипертонического криза. К органам, которые могут быть поражены, относятся: Головной мозг, что может привести к нарушению функции головного мозга, с сонливостью, спутанностью сознания, судорожными припадками и даже комой

Сердце, что может привести к сердечной недостаточности

Глаза, что может привести к отеку зрительного нерва и кровоизлиянию в сетчатку

Почки, что может привести к почечной недостаточности В отсутствие лечения гипертонический криз может привести к смерти.

Диагностика повышения артериального давления у детей Измерение артериального давления

Иногда обследования для выявления причины Поскольку определение повышенного артериального давления у детей зависит от возраста, пола и роста ребенка, ни одно значение не считается высоким. Следовательно, врачи используют диаграммы, в которых перечислены различные значения для мальчиков и девочек в зависимости от возраста и роста. Эти карты позволяют врачам диагностировать повышенное артериальное давление и классифицировать степень его тяжести. Чтобы убедиться, что повышенное артериальное давление не является временным состоянием (например, после употребления кофеина), врачи измеряют артериальное давление не менее двух раз в течение трех отдельных визитов. Для получения наиболее точных показаний артериальное давление измеряется после того, как ребенок спокойно сидит на стуле в течение 3–5 минут. Необходимо опираться на спину, а в идеале ноги должны находиться на полу. Артериальное давление обычно измеряется сфигмоманометром (мягкой резиновой манжетой, соединенной с резиновой грушей, которая используется для раздувания манжеты, и манометром, регистрирующим давление в манжете). Медицинские работники проверяют, соответствует ли размер манжеты руке ребенка. Манжета раздувается в достаточной степени, чтобы остановить кровоток. Затем врачи сдувают воздух из манжеты и используют стетоскоп, размещенный над артерией ниже манжеты, чтобы услышать первый пульс, а затем звук отсутствия кровотока (когда сердце расслабляется, между ударами). Иногда для измерения артериального давления врачи используют прибор под названием осциллометр, а не сфигмоманометр и стетоскоп. Осциллометр регистрирует артериальное давление автоматически и быстро. При наличии отклонений повторное измерение артериального давления проводят с помощью сфигмоманометра и стетоскопа для подтверждения полученного результата. Врачи рекомендуют начинать измерение артериального давления в возрасте 3 лет. Если у детей младшего возраста присутствуют факторы риска, увеличивающие риск повышения артериального давления (например, наличие заболевания почек или сердца, либо преждевременные роды), врачи начинают измерять артериальное давление как можно раньше и во время каждого визита здорового ребенка. Если диагностировано умеренное повышение артериального давления, врачи проводят повторную проверку артериального давления в течение 6 месяцев. Если артериальное давление остается высоким, начинают изменения в образе жизни, например, улучшение диеты, повышение физической активности и снижение массы тела (при необходимости). Если артериальное давление остается высоким в течение следующих 6 месяцев, детям может быть назначен амбулаторный мониторинг артериального давления, если это возможно, или они могут быть направлены к специалисту. Амбулаторный мониторинг артериального давления проводят с помощью портативного устройства на батарейках, подключенного к манжете, надетой на руку. Это устройство периодически регистрирует артериальное давление в течение дня и ночи на протяжении 24-часового периода. Показания помогают врачам определить наличие повышенного артериального давления, его частоту и степень тяжести. Если поставлен диагноз гипертензии 1-й стадии, врачи повторно проверяют артериальное давление в течение 1–2 недель. Если артериальное давление остается в пределах показателей 1-й стадии, измеряют давление на руке и ноге, чтобы определить, есть ли разница между ними, проводят общий анализ мочи и рекомендуют изменения образа жизни. Врачи повторно проверяют артериальное давление через 2–3 месяца, и если оно все еще не выходит за пределы 1-й стадии, ребенка следует направить к специалисту. Если поставлен диагноз гипертензии 2-й стадии, или у ребенка гипертензия 1-й стадии и симптомы, ребенка немедленно направляют в отделение неотложной помощи или к специалисту для возможной госпитализации. Измерение артериального давления Врачи также собирают медицинский анамнез, который включает вопросы о текущих симптомах, диете ребенка (включая потребление соли, потребление калорий у детей с избыточным весом, потребление кофеина и энергетических напитков), уровне активности и любых лекарственных препаратах, которые принимает ребенок. Для выявления заболеваний, которые могут вызывать или способствовать повышению артериального давления (факторы риска), врачи спрашивают, есть ли у членов семьи заболевания, увеличивающие риск повышения артериального давления, такие как определенные проблемы с почками или сердечная недостаточность. Врачи пытаются определить, курит ли ребенок табак и использует ли какой-либо продукт, содержащий никотин, и употребляет ли алкоголь. Проводится тщательное физикальное обследование, а также стандартные анализы крови и мочи. Также проводятся анализы для оценки функции почек и проверки на высокий уровень холестерина. Могут быть проведены другие обследования для выявления конкретных заболеваний на основании информации из анамнеза и результатов физикального обследования.

Профилактика повышения артериального давления у детей Снижение массы тела

физическая нагрузка.

Снижение потребления соли (натрия) Ожирение (определяемое по ИМТ), отсутствие физической активности и диета с высоким содержанием соли и/или калорий являются факторами риска повышения артериального давления (и ишемической болезни сердца). То есть эти факторы могут способствовать повышению артериального давления или вызывать его. Таким образом, их изменение может помочь предотвратить повышение артериального давления. Все больше и больше детей страдают избыточным весом или ожирением. Одна из причин заключается в том, что дети проводят много времени перед экраном. Эксперты оценивают среднее количество часов, проведенных перед экраном: Дети в возрасте от 8 до 10 лет: 6 часов в день

Дети в возрасте от 11 до 14 лет: 9 часов в день

Дети в возрасте от 15 до 18 лет: 7½ часов в день Эти средние показатели включают только время, проведенное перед экраном для развлечения. Они не включают время, затраченное на использование компьютера в школе в образовательных целях или дома для выполнения домашних заданий. Это количество времени, проведенное перед экраном, берется за счет физической нагрузки и, таким образом, способствует появлению избыточного веса и ожирения. Когда такое количество времени тратится за сидением у экрана, у человека остается меньше времени на физическую активность. Эксперты рекомендуют Для детей в возрасте от 6 до 17 лет: 30–60 минут умеренной или интенсивной физической нагрузки каждый день или по крайней мере 3–5 дней в неделю

Для детей в младше 6 лет: физическая активность в течение дня Натрий повышает артериальное давление. Когда люди употребляют слишком много соли (натрия), организм задерживает больше жидкости, что приводит к повышению артериального давления. В Соединенных Штатах Америки большинство детей употребляют больше соли, чем рекомендуется. Согласно оценкам, в Соединенных Штатах Америки дети в возрасте от 6 до 18 лет потребляют около 3300 миллиграммов натрия в сутки, не считая соль, которая добавляется за столом. Специалисты рекомендуют детям употреблять менее 2300 миллиграммов натрия в день, а детям в возрасте младше 13 лет — даже меньше. Курение табака или использование любого никотинсодержащего продукта является еще одним фактором риска повышенного артериального давления. Если дети или подростки курят, врачи могут порекомендовать программу отказа от курения. Родители могут помочь предотвратить повышение артериального давления у детей следующим образом: Давая полезные низкокалорийные продукты, такие как фрукты и овощи, во время еды и в качестве закусок

Давая продукты питания с низким содержанием соли

Сделав воду доступной всегда (вместо сладких напитков, включая энергетические напитки) и ограничив употребление фруктового сока

Поощряя большую физическую активность своих детей

Получив знания о том, что считается избыточным весом и ожирением

Помогая детям в поддержании здорового веса

Употребляя здоровую пищу и занимаясь физическими упражнениями каждый день, чтобы стать образцом для подражания для своих детей

Лечение повышенного артериального давления у детей При необходимости — снижение веса

Изменения в рационе питания

Увеличение физической активности

Иногда медикаментозное лечение У детей с повышенным артериальным давлением лечение может включать повышенную физическую активность, изменения в рационе питания для снижения употребления соли и калорий, снижение веса и иногда лекарственные препараты, в зависимости от степени тяжести повышенного артериального давления. Обычно лечение повышенного артериального давления начинается с изменений в образе жизни, которые могут помочь снизить артериальное давление, например, диета и, при необходимости, снижение веса. Количество калорий ограничивается в зависимости от уровня активности, возраста и пола, при этом ограничивается употребление соли. Полезной может быть диета DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension [диетологические подходы к лечению артериальной гипертензии]). В этой диете предусмотрено употребление большого количества фруктов, овощей и обезжиренных молочных продуктов. В нее входит птица, рыба, цельные злаки и орехи, при этом ограничивается употребление красного мяса, сладкого и соли. Диета также характеризуется низким содержанием насыщенных жиров и холестерина. Эксперты рекомендуют Для детей в возрасте от 6 до 17 лет: 30–60 минут умеренной или интенсивной физической нагрузки каждый день или по крайней мере 3–5 дней в неделю

Для детей в младше 6 лет: физическая активность в течение дня Если после изменения образа жизни целевое артериальное давление не было достигнуто в течение 6 месяцев, некоторым детям также может потребоваться лечение препаратами. Детей обычно направляют к специалисту, если их врачу требуется помощь с назначением медикаментозной терапии, или если у ребенка имеется одно из следующих состояний: Гипертензия 1-й стадии, особенно с симптомами, поражением органов, диабетом или заболеванием почек

Гипертензия 2-й стадии (тяжелая) Медикаментозное лечение повышенного артериального давления у детей Неотложное медикаментозное лечение (плюс изменения образа жизни) обычно начинается, если применимо любое из следующих условий: Повышенное артериальное давление, независимо от степени его тяжести, вызывает симптомы.

Гипертензия 1-й стадии вызывает нарушение функции или повреждение органов.

Гипертензия 2-й стадии.

Дети страдают хронической болезнью почек, диабетом или заболеванием сердца независимо от стадии повышения артериального давления. Детям с более легкими формами повышенного артериального давления, которое не контролируется после изменения образа жизни продолжительностью примерно 6 месяцев, потребуется медикаментозное лечение. Препараты, которые используются для лечения повышенного артериального давления, называются гипотензивными средствами. Лечение наиболее эффективно, когда родители, ребенок и врач хорошо общаются и обсуждают программу медикаментозного лечения, включая возможные побочные эффекты. Любой гипотензивный препарат может иметь побочные эффекты, поэтому родители должны быть внимательны к ним. При возникновении побочных эффектов родители или ребенок должны сообщить об этом врачу, который может скорректировать дозу или заменить препарат. Врачи обычно начинают назначать пероральные гипотензивные препараты в низкой дозе и по мере необходимости увеличивают дозу для снижения артериального давления до достижения максимальной дозы препарата или появления побочных эффектов. Если артериальное давление все еще слишком высокое, врачи могут назначить ребенку второй препарат или сменить препарат. Существует много типов гипотензивных препаратов. К их категориям относятся: Адреноблокаторы

Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ)

Блокаторы рецепторов ангиотензина-II

Блокаторы кальциевых каналов

Тиазидные диуретики

Вазодилататоры Различные типы гипотензивных препаратов действуют по-разному, поэтому существует множество вариантов лечения. Нередко лицам с повышенным артериальным давлением назначают более одного из этих препаратов. Более подробное описание этих типов лекарственных препаратов см. в разделе Медикаментозное лечение повышенного артериального давления у детей.