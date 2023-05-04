Уклонение от посещения школы — это нарушение, отмечающееся у детей школьного возраста, которые, вследствие тревожности, депрессии или социальных факторов избегают посещения школы, поскольку ее посещение вызывает стресс.

Некоторые психологические и социальные факторы могут вызвать уклонение от посещения школы.

Чтобы не идти в школу, дети могут притворяться больными и придумывать отговорки.

Чтобы восстановить регулярное посещение школы, рекомендуется открытый диалог между ребенком, родителями и школьным персоналом.

Иногда может потребоваться психотерапия.

Уклонение от посещения школы встречается примерно среди 5% всех детей школьного возраста и одинаково затрагивает девочек и мальчиков. Оно обычно возникает в возрасте от 5 до 11 лет.

Причина уклонения от посещения школы часто неясна, но свою роль могут играть психологические факторы (такие, как стресс, тревожность и депрессия — см. также Общие сведения о психических расстройствах у детей) и социальные факторы (например, отсутствие друзей, ощущение неприятия сверстниками или издевательства). Если уклонение от посещения школы достигает точки, когда ребенок пропускает много занятий, это может быть признаком более серьезной проблемы, например, депрессивного расстройства либо одного или нескольких тревожные расстройств, в частности социального тревожного расстройства, сепарационного тревожного расстройства и/или панического расстройства. Эти другие расстройства отличаются от уклонения от посещения школы тем, что также вызывают проблемы, не связанные со школой.

Чувствительные дети могут чрезмерно реагировать на строгость или упреки учителя, что вызывает у них чувство страха. Дети младшего возраста, чтобы не ходить в школу, как правило, притворяются больными или придумывают другие отговорки.

Дети могут жаловаться на боль в животе, тошноту или другие симптомы, которые оправдывают нахождение дома. Некоторые дети прямо отказываются ходить в школу. С другой стороны, дети могут пойти в школу без затруднений, но в течение учебного дня они становятся тревожными или у них возникают различные симптомы, и они регулярно наведываются в кабинет медсестры. Это поведение отличается от поведения подростков, которые могут принять решение не посещать школу (это называется «прогуливание уроков»). Дети, часто прогуливающие школу, зачастую страдают расстройством поведения.

У детей без серьезного психологического расстройства уклонение от посещения школы, как правило, обусловлено

плохой успеваемостью;

трудностями в семейных взаимоотношениях;

трудностями со сверстниками.

У большинства детей эта проблема разрешается, хотя у некоторых это нежелание может возникнуть снова после реальной болезни или каникул.

Репетиторы на дому обычно не являются решением. Дети, которые уклоняются от посещения школы, должны вернуться в школу сразу, чтобы они не отставали от школьной программы. Если нежелание идти в школу настолько сильное, что это мешает активности ребенка, и если ребенок не реагирует на простые успокоения родителей и учителей, ребенку может понадобиться направление к психиатру.

(См. также Общие сведения о поведенческих проблемах у детей).