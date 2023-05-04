Общие сведения о поведенческих проблемах у детей

Похвала и вознаграждение могут укрепить надлежащее поведение. Иногда родители уделяют своим детям внимание только в ответ на неподобающее поведение, что может иметь нежелательные последствия, если это единственное внимание, которое получают дети. Поскольку большинство детей предпочитают получить внимание за ненадлежащее поведение, чем не получить никакого внимания вообще, родители должны каждый день уделять время дружелюбному общению со своими детьми во избежание увеличения количества случаев ненадлежащего поведения.

Многие относительно мелкие проблемы поведения могут быть вызваны стилем воспитания.

Проблемы взаимодействия между родителями и ребенком — это трудности в отношениях между детьми и родителями, которые могут начаться в первые нескольких месяцев жизни. Напряженность в отношениях может быть вызвана следующими причинами:

Тяжелое течение беременности или тяжелые роды

Послеродовая депрессия у матери

Недостаточная поддержка, которую мать получает со стороны другого родителя, партнера, родственников или друзей

Равнодушие родителей

Сложности в построении тесных отношений также вызываются непредсказуемостью графика кормления и сна ребенка. Большинство младенцев не спят всю ночь до 3-4 месячного возраста. Плохие отношения могут замедлить развитие психических и социальных навыков и вызвать замедление прибавки в весе.

Врач или медсестра могут обсудить темперамент конкретного ребенка и предложить родителям информацию о развитии детей и полезные советы о том, как справиться с проблемами. После чего родители смогут выработать более реалистичные ожидания, принять свое чувство вины и конфликт как норму и попытаться восстановить здоровые отношения. Если отношения не восстановлены, у ребенка могут возникнуть проблемы позже.

Нереалистичные ожидания способствуют неправильному восприятию поведенческих проблем. Например, родители, которые ожидают, что 2-летний ребенок будет собирать игрушки без посторонней помощи, могут ошибочно считать, что существует поведенческая проблема. Родители могут неправильно интерпретировать другое нормальное возрастное поведение 2-летнего ребенка: отказ выполнить просьбу или правило, установленное взрослым.

Замкнутый круг — это цикл, в котором негативная (гневная) реакция родителей или воспитателя в ответ на негативное (неправильное) поведение ребенка приводит к дальнейшему негативному поведению ребенка с дальнейшей негативной реакцией родителей или воспитателя. Внимание, которое ребенок получает от родителя или воспитателя, часто укрепляет неподобающее поведение ребенка.

При замкнутых циклах ребенок вместо плача реагирует на стресс и эмоциональный дискомфорт упрямством, дерзостью, агрессией и сопротивлением. Родители или воспитатели отвечают руганью, криком и поркой. Замкнутый круг также может возникнуть, когда родители реагируют чрезмерной заботой и вседозволенностью по отношению к ребенку, который испуган, цепляется за взрослого или манипулирует им.

Замкнутый круг можно нарушить, если родители научатся игнорировать неадекватное поведение, которое не оказывает негативного влияния на других, например, детские истерики или отказ от приема пищи. Перенаправление внимания ребенка на интересную деятельность, которая позволяет вознаграждать за желаемое поведение, приводит к тому, что ребенок и родители или воспитатель чувствуют себя довольными. В отношении поведения, которое нельзя проигнорировать, можно попробовать отвлечение внимания или методику тайм-аута.

Проблемы с дисциплиной — это ненадлежащее поведение, которое происходит, когда структура является неэффективной. Дисциплина — это больше, чем просто наказание. Дисциплина дает детям четкие, структурированные, соответствующие их возрасту ожидания, что позволяет им знать, что он них ожидают. Гораздо проще и для родителей, и для детей вознаграждать желаемое поведение, нежели наказывать неадекватное поведение.

У детей старшего возраста и подростков поведенческие проблемы могут возникать при поиске путей освобождения от правил и контроля родителей. Родители должны научиться отличать такие проблемы от случайных ошибок в суждении.