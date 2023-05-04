Общие сведения о поведенческих проблемах у детей

С возрастом дети приобретают многие навыки. Некоторые навыки, например, контроль мочеиспускания и дефекации, главным образом зависят от уровня зрелости нервов и головного мозга ребенка. Другие навыки, например, умение правильно вести себя дома и в школе, являются результатом сложного взаимодействия между физическим и интеллектуальным (когнитивным) развитием ребенка, здоровьем, темпераментом и отношениями ребенка с родителями, воспитателями и учителями (см. также Развитие детей). Другие привычки, например, сосание большого пальца кисти, развиваются, когда дети ищут способы выхода из стресса. Третьи привычки развиваются в ответ на стиль воспитания.
Поведенческие проблемы могут стать настолько серьезными, что могут угрожать нормальным отношениям ребенка с другими людьми и мешать психологическому, социальному и умственному развитию. Некоторые поведенческие проблемы включают
Многие из этих проблем возникают из обычных привычек в ходе развития, которые дети легко приобретают.
Некоторые поведенческие проблемы, например, ночное недержание мочи, могут быть незначительными и быстро разрешаться самостоятельно в ходе нормального развития. Другие поведенческие проблемы, например, те, которые возникают у детей с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), могут требовать постоянного лечения.
Поведение, обусловленное стрессом у детей
Каждый ребенок по-разному справляется со стрессом. Определенные типы поведения, которые помогают детям справиться со стрессом, включают сосание пальца, привычку грызть ногти и иногда мотание головой.
Сосание большого пальца кисти
Сосание пальца (или сосание пустышки) не считается отклонением в раннем детстве, и большинство детей прекращают это делать к возрасту 1 года или 2 лет, но некоторые продолжают в школьном возрасте. Редкое сосание пальца во время стресса не считается отклонением, но привычное сосание после примерно 5 лет может изменить форму нёба, привести к смещению зубов и стать причиной того, что другие дети станут дразниться. Иногда постоянное сосание пальца может быть признаком основного эмоционального расстройства.
Все дети, в конце концов, прекращают сосать палец. Родителям следует вмешиваться только в случае, если им советует стоматолог ребенка, или если они считают, что сосание пальца вредит ребенку с социальной точки зрения.
Родители должны постараться объяснить ребенку, чтобы он понял, почему ему следует прекратить это. Как только ребенок дает понять, что он хочет прекратить, сначала можно ограничиться напоминаниями. Потом можно использовать символические награды непосредственно для большого пальца, например, цветная повязка, лак для ногтей или звездочка, нарисованная цветным нетоксичным маркером. Можно применить дополнительные меры, например, пластиковый колпачок на большой палец, наложение шины на локоть на ночь, чтобы ребенок не мог его согнуть, или можно покрыть ноготь большого пальца горьким веществом. Однако ни одна из этих мер не должна использоваться против воли ребенка.
Обкусывание ногтей
Привычка грызть ногти является распространенной проблемой среди детей младшего возраста. Привычка обычно проходит у ребенка с возрастом, но чаще всего она связана со стрессом и тревожностью.
Детей, которые хотят прекратить кусать ногти, можно научить заменить эту привычку другими привычками (например, крутить карандаш).
Система вознаграждения, в которой ребенок получает больше наград за то, что сдерживает определенное поведение, укрепляет желательное поведение.
Мотание головой и ритмичное раскачивание
Мотание головой и ритмичное раскачивание распространены среди здоровых малышей. Несмотря на тревогу родителей, дети, по-видимому, не находятся в стрессе и испытывают от этих действий успокоение.
Дети обычно перерастают привычку к раскачиванию, перекатываниям и мотанию головой к возрасту от 18 месяцев до 2 лет, но иногда у детей старшего возраста и подростков по-прежнему наблюдаются повторяющиеся действия.
Мотать головой или выполнять другие повторяющиеся движения могут также дети с аутизмом и некоторыми другими проблемами развития нервной системы. Однако у этих детей есть дополнительные симптомы, в связи с которыми диагноз становится очевидным.
Несмотря на то, что дети почти никогда не вредят себе этим поведением, риск этого (и шум) можно снизить, отодвинув кроватку от стены, сняв колесики или поместив под ними протекторы для ковра и мягкие бортики внутри кроватки.
Поведенческие проблемы и стиль воспитания
Похвала и вознаграждение могут укрепить надлежащее поведение. Иногда родители уделяют своим детям внимание только в ответ на неподобающее поведение, что может иметь нежелательные последствия, если это единственное внимание, которое получают дети. Поскольку большинство детей предпочитают получить внимание за ненадлежащее поведение, чем не получить никакого внимания вообще, родители должны каждый день уделять время дружелюбному общению со своими детьми во избежание увеличения количества случаев ненадлежащего поведения.
Многие относительно мелкие проблемы поведения могут быть вызваны стилем воспитания.
Проблемы взаимодействия между родителями и ребенком — это трудности в отношениях между детьми и родителями, которые могут начаться в первые нескольких месяцев жизни. Напряженность в отношениях может быть вызвана следующими причинами:
Тяжелое течение беременности или тяжелые роды
Послеродовая депрессия у матери
Недостаточная поддержка, которую мать получает со стороны другого родителя, партнера, родственников или друзей
Равнодушие родителей
Сложности в построении тесных отношений также вызываются непредсказуемостью графика кормления и сна ребенка. Большинство младенцев не спят всю ночь до 3-4 месячного возраста. Плохие отношения могут замедлить развитие психических и социальных навыков и вызвать замедление прибавки в весе.
Врач или медсестра могут обсудить темперамент конкретного ребенка и предложить родителям информацию о развитии детей и полезные советы о том, как справиться с проблемами. После чего родители смогут выработать более реалистичные ожидания, принять свое чувство вины и конфликт как норму и попытаться восстановить здоровые отношения. Если отношения не восстановлены, у ребенка могут возникнуть проблемы позже.
Нереалистичные ожидания способствуют неправильному восприятию поведенческих проблем. Например, родители, которые ожидают, что 2-летний ребенок будет собирать игрушки без посторонней помощи, могут ошибочно считать, что существует поведенческая проблема. Родители могут неправильно интерпретировать другое нормальное возрастное поведение 2-летнего ребенка: отказ выполнить просьбу или правило, установленное взрослым.
Замкнутый круг — это цикл, в котором негативная (гневная) реакция родителей или воспитателя в ответ на негативное (неправильное) поведение ребенка приводит к дальнейшему негативному поведению ребенка с дальнейшей негативной реакцией родителей или воспитателя. Внимание, которое ребенок получает от родителя или воспитателя, часто укрепляет неподобающее поведение ребенка.
При замкнутых циклах ребенок вместо плача реагирует на стресс и эмоциональный дискомфорт упрямством, дерзостью, агрессией и сопротивлением. Родители или воспитатели отвечают руганью, криком и поркой. Замкнутый круг также может возникнуть, когда родители реагируют чрезмерной заботой и вседозволенностью по отношению к ребенку, который испуган, цепляется за взрослого или манипулирует им.
Замкнутый круг можно нарушить, если родители научатся игнорировать неадекватное поведение, которое не оказывает негативного влияния на других, например, детские истерики или отказ от приема пищи. Перенаправление внимания ребенка на интересную деятельность, которая позволяет вознаграждать за желаемое поведение, приводит к тому, что ребенок и родители или воспитатель чувствуют себя довольными. В отношении поведения, которое нельзя проигнорировать, можно попробовать отвлечение внимания или методику тайм-аута.
Проблемы с дисциплиной — это ненадлежащее поведение, которое происходит, когда структура является неэффективной. Дисциплина — это больше, чем просто наказание. Дисциплина дает детям четкие, структурированные, соответствующие их возрасту ожидания, что позволяет им знать, что он них ожидают. Гораздо проще и для родителей, и для детей вознаграждать желаемое поведение, нежели наказывать неадекватное поведение.
У детей старшего возраста и подростков поведенческие проблемы могут возникать при поиске путей освобождения от правил и контроля родителей. Родители должны научиться отличать такие проблемы от случайных ошибок в суждении.
Лечение
Раннее вмешательство
Стратегии изменения поведения для родителей
Цель лечения заключается в изменении нежелательного поведения, вызывая у детей желание изменить свое поведение. Эта цель часто предполагает устойчивые изменения в действиях родителей, что в свою очередь приводит к улучшению поведения детей.
Поведенческие проблемы необходимо решать на ранней стадии, потому что чем дольше ребенок так себя ведет, тем труднее изменить его поведение. Иногда родителям нужно лишь убедиться, что данное поведение является нормальным, или услышать несколько простых советов. Родителям можно дать один простой совет: проводите с ребенком хотя бы 15–20 минут в день за каким-либо приятным занятием или обращайте внимание ребенка на желательное поведение («ловите ребенка на хорошем поведении»). Родителям также рекомендуется регулярно проводить время вдали от ребенка, чтобы помочь ребенку научиться уверенности в себе и независимости.
Существуют и другие способы изменить поведение:
определить провоцирующие факторы поведения ребенка и факторы (например, дополнительное внимание), которые могут непреднамеренно его усилить;
четко определить для ребенка, какое поведение желательно, а какое поведение нежелательно;
установить непротиворечивые правила и ограничения;
отслеживать, как соблюдаются правила и ограничения;
предусмотреть соответствующие вознаграждения за успехи и меры при ненадлежащем поведении;
Концентрация внимания на самом поведении без приравнивания его к ребенку (например, говоря «это поведение было неприемлемым» вместо «ты плохой ребенок»).
сводить к минимуму гнев, заставляя ребенка соблюдать правила, и усиливать положительное взаимодействие с ребенком.
Специалисты по детскому здоровью рекомендуют здоровые формы дисциплины, такие как положительное подкрепление соответствующего поведения, установление ограничений, перенаправление и определение будущих ожиданий. Они не рекомендуют родителям использовать шлепки, удары, пощечины, угрозы, оскорбления, унижения или пристыживание.
Если проблемное поведение не удается изменить за 3–4 месяца, врачи могут порекомендовать выполнить оценку поведенческого здоровья.
Методика тайм-аута
Этот дисциплинарный метод лучше всего использовать, когда дети осознают, что их действия являются неправильными или неприемлемыми, и когда они понимают, что лишение внимания является наказанием. Как правило, дети до 2-х лет не понимают, что лишение внимания — это наказание, связанное с нежелательным поведением. В групповых учреждениях (например, в детском саду) этот метод следует применять с осторожностью, поскольку отстранение ребенка может привести к пагубному унижению.
Метод можно применять, когда ребенку заранее известно, что определенное поведение приведет к тайм-ауту. Как правило, прежде чем будет использована методика тайм-аута, ребенок должен получать устные предупреждения и напоминания.
Неадекватное поведение объясняется ребенку, которому сказали сидеть в кресле наказания или отвели к нему при необходимости.
Ребенок должен сидеть в кресле 1 минуту за каждый год возраста (максимум 5 минут). Следует избегать физических ограничений.
Ребенок, который встает со стула до того, как положенное время истекло, возвращается в кресло, и время наказания отсчитывается заново. Следует избегать разговоров и зрительного контакта.
Когда ребенку придет время вставать, воспитатель без гнева и придирок спрашивает причину наказания. Ребенку, который не помнит действительную причину, кратко ее напоминают. Ребенку не нужно выражать раскаяние за ненадлежащее поведение, если и так ясно, что ребенок понимает причины наказания.
Как можно скорее после тайм-аута воспитатель должен приложить усилия, чтобы выявить надлежащее поведение и похвалить за него ребенка. Надлежащее поведение может быть смоделировано легче, если внимание ребенка будет перенаправлено на новую деятельность подальше от места ненадлежащего поведения.
Иногда неприемлемое поведение ребенка усиливается, когда у него тайм-аут. В таких случаях лицо, осуществляющее уход, может перенаправить внимание ребенка на другой вид деятельности, прежде чем все время истечет. Перенаправление внимания следует делать только после того, как ребенок поймет, почему ему был дан тайм-аут.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Американская академия педиатрии: как лучше всего приучить ребенка к дисциплине?: ресурс, содержащий советы о том, как помочь детям научиться правильному поведению