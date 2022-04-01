Общие сведения о врожденных пороках

Врожденные пороки, которые также называются врожденными аномалиями — это физические аномалии, которые возникают до рождения ребенка. Обычно их выявляют в течение первого года жизни.

Причина многих врожденных пороков неизвестна, но инфекции, генетика и некоторые факторы окружающей среды повышают риск их возникновения.

До рождения ребенка диагноз может быть поставлен на основе факторов риска у матери, результатов ультразвукового исследования и, в некоторых случаях, анализов крови, амниоцентеза или отбора образцов ворсинок хориона.

После рождения ребенка диагноз может быть поставлен на основании медицинского осмотра, визуализирующих обследований и анализе крови.

Некоторые врожденные пороки можно предотвратить с помощью хорошего питания во время беременности, избегания воздействия радиации и отказа от употребления алкоголя и некоторых лекарственных препаратов.

Некоторые врожденные пороки можно исправить путем хирургического вмешательства или вылечить путем медикаментозного лечения.

Врожденные пороки могут затрагивать любой орган тела, включая следующие:

Некоторые врожденные пороки встречаются чаще, чем другие.

Врожденные пороки являются основной причиной смерти младенцев в США, а некоторые из них приводят к выкидышу или мертворождению.

Врожденные пороки проявляются примерно у 7,5 % всех детей к возрасту 5 лет, хотя большинство из них незначительные. Основные врожденные пороки проявляются примерно у 3-4 % новорожденных.

У одного младенца может возникнуть несколько врожденных пороков одновременно.

Таблица Некоторые примеры врожденных пороков Таблица