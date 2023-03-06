Синдром Туретта и другие сопровождающиеся тиками расстройства у детей и подростков

Тики — это частые, бесцельные, повторяющиеся, но неритмичные непроизвольные движения (мышечные или моторные тики) или непроизвольные, резкие, часто повторяющиеся звуки и/или слова (вокальные тики). Больной может их подавить только сознательным усилием и только на короткое время. Диагноз «синдром Туретта» ставят, когда у человека имеют место и моторные, и вокальные тики в течение более года.

Потребность моргать, гримасничать, подергивать головой или совершать другие движения является непреодолимой, при этом действие не является сознательным.

Врачи ставят диагноз на основании симптомов.

Многие тики исчезают самостоятельно, но если тик тяжелый или беспокоит больного, ему могут помочь поведенческое вмешательство для лечения тиков и, в некоторых случаях, лекарственные препараты.

Тики широко различаются по степени тяжести и распространены среди детей.

Многие тики являются незначительными, и часто родители и врачи не считают их расстройством.

У мальчиков вероятность возникновения тиков в 3 раза выше, чем у девочек.

Синдром Туретта — это самый тяжелый тип тикового расстройства, который встречается у 3–8 из 1000 детей.

Тики начинаются в возрасте до 18 лет (обычно между 4 и 6 годами), их тяжесть усиливается и достигает пика примерно к 10–12 годам и снижается в подростковом возрасте. Со временем большинство тиков исчезают. Однако примерно у 1 % детей тики остаются и во взрослом возрасте.

У детей с тиками могут быть другие расстройства, например:

Эти расстройства часто больше мешают развитию и благополучию детей, чем тики. Иногда тики впервые появляются, когда дети с СДВГ проходят лечение стимулирующими препаратами, например, метилфенидатом. Такие дети, возможно, имеют скрытую склонность к развитию тиков.

У подростков (и взрослых) с тиками также может быть:

Классификация тиковых расстройств Существуют три основных типа тикового расстройства: Преходящее тиковое расстройство: дети имеют моторные и/или вокальные тики в течение менее одного года.

Стойкое тиковое расстройство (хроническое тиковое расстройство): дети имеют моторные или вокальные тики (но не оба варианта одновременно) в течение более одного года.

Синдром Туретта: дети имеют и моторные, и вокальные тики в течение более одного года. Как правило, у детей сначала возникает временное тиковое расстройство, которое в некоторых случаях переходит в стойкое тиковое расстройство или в синдром Туретта.

Причины тиковых расстройств Причина тиков неизвестна, но такие расстройства часто имеют наследственный характер, поэтому врачи считают, что наследственность играет определенную роль. Иногда тики возникают у людей, имеющих другое заболевание, например, болезнь Гентингтона или инфекцию головного мозга (энцефалит). Тики также могут возникать в результате применения некоторых наркотиков, таких как кокаин или амфетамины. Однако тики, вызванные другими расстройствами или наркотиками, не считаются тиком. У детей, у которых есть или была стрептококковая инфекция, тики и/или симптомы ОКР иногда начинаются внезапно и значительно ухудшаются в течение дня. Такие случаи имеют название аутоиммунное нейропсихиатрическое расстройство у детей, связанное со стрептококковой инфекцией (PANDAS). Некоторые исследователи считают, что антитела, вырабатываемые организмом для борьбы со стрептококковыми бактериями, могут вызывать тики (или ОКР) или усиливать их. Однако большинство исследователей считают, что доказательства такой связи отсутствуют.

Симптомы тиковых расстройств Перед наступлением тика у человека возникает потребность совершить соответствующее движение. Эта потребность похожа на ту, которую человек чувствует перед тем, как чихнуть или почесать зудящее место. Напряжение нарастает, обычно это происходит в той части тела, которая подвержена тику. После тика наступает непродолжительное облегчение. Иногда тик можно задержать на несколько секунд или минут, но только сознательным усилием и с трудом. Обычно стремление совершить тик в конечном итоге становится непреодолимым. Обычно бывает трудно контролировать тик, особенно во время психологического стресса. Напряжение и усталость могут усиливать тики. Однако тики часто усиливаются, когда организм расслаблен, например, при просмотре телевизора. Привлечение внимания к тику еще больше его усугубляет, особенно у детей. Как правило, тики не происходят во время сна и редко мешают координации. Тики могут ослабевать, когда человек сосредоточен на какой-либо задаче, например, на учебе или работе, или когда он находится в незнакомом месте. Люди, имеющие тики, особенно люди с синдромом Туретта, могут иметь трудности при выполнении действий и испытывать значительную тревогу, находясь в обществе. В прошлом их избегали, изолировали или даже считали одержимыми. Они могут стать импульсивными и агрессивными и вести себя саморазрушительно. Дети с тяжелыми тикозными расстройствами или с синдромом Туретта с большей вероятностью имеют другое расстройство, например, ОКР, СДВГ и/или нарушения способности к обучению. Эти проблемы, очевидно, являются следствием патологии головного мозга, вызывающей тики и синдром Туретта. Однако при тяжелом тике сильные стрессы, сопровождающие жизнь таких людей, могут усугубить эти проблемы. Тики, как правило, схожи в любой отдельно взятый момент времени, но они изменяются по типу, интенсивности и частоте в течение периода времени. Иногда они начинаются внезапно и сильно. Они могут происходить несколько раз в час, затем почти исчезнуть на многие месяцы. Типы тиков Тики могут быть: Простыми и сложными

Двигательными, вокальными или и теми, и другими Простые тики проходят чрезвычайно быстро. Они могут начаться как нервная манерность. Сложные тики длятся дольше и могут сочетать в себе несколько простых тиков. При некоторых сложных тиках люди могут выкрикивать социально неприемлемые слова, например, непристойности или слова, связанные с экскрементами (этот симптом имеет название копролалия). Хотя копролалия часто связывается с синдромом Туретта, не менее чем у 85 % людей с синдромом Туретта копролалия отсутствует. Сложные тики могут казаться преднамеренными, как, например, при копролалии или копировании движений или слов другого человека, но они не являются таковыми. Таблица Типы тиков Таблица Знаете ли Вы, что...

Диагностика тиковых расстройств Обследование врачом; Ранняя диагностика тикового расстройства помогает родителям понять, что тики у их ребенка не зависят от его воли и что наказания не помогут от них избавиться, а наоборот, их усилят. Врачи основывают диагноз на симптомах и их продолжительности. Чтобы отличить синдром Туретта от других тиковых расстройств, врачам, возможно, понадобится обследовать ребенка периодически в течение определенного времени. Врачи также проверяют, нет ли у детей расстройств, которые часто сопровождают тики, например, СДВГ или ОКР.