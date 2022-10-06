Цитомегаловирусная (ЦМВ) инфекция у новорожденных

Цитомегаловирус — это распространенный вирус, который обычно не опасен, но может вызвать серьезную болезнь у младенцев, инфицированных до рождения или примерно во время родов.

Цитомегаловирусная инфекция вызвана вирусом.

У большинства новорожденных симптомы отсутствуют, но у некоторых присутствуют симптомы, которые зависят от времени инфицирования.

Врачи диагностируют инфекцию, проводя идентификацию вируса в образце мочи, слюны, крови или ткани.

У новорожденных могут возникать неврологические проблемы, такие, как потеря слуха.

Мытье рук может помочь предотвратить распространение вируса.

Цитомегаловирусная инфекция не поддается излечению, но некоторые противовирусные препараты могут ограничивать проблемы, вызванные инфекцией.

(См. также Общие сведения об инфекциях у новорожденных и Цитомегаловирусная (ЦМВ) инфекция у взрослых).

Инфицирование цитомегаловирусом (ЦМВ) крайне распространено. Анализы крови показывают, что от 60 до 90 % взрослых людей являются носителями вируса ЦМВ. Вирус никогда не исчезает полностью и остается в латентном (неактивном) состоянии в различных тканях на протяжении всей жизни. Иногда вирус реактивируется.

Беременные женщины, которые никогда не болели ЦМВ, могут легко заразиться через контакт с инфицированными людьми, чаще всего маленькими детьми. У женщин также может быть острая ЦМВ-инфекция из-за реактивации ранее латентной инфекции. В любом случае, симптомы у женщины могут отсутствовать.

Если ребенок заражается ЦМВ в матке, это называется врожденной ЦМВ-инфекцией. Если инфекция у ребенка развивается непосредственно перед, во время или вскоре после рождения, она называется перинатальной ЦМВ-инфекцией. ЦМВ-инфекция является наиболее распространенной врожденной вирусной инфекцией.

Женщина может передать вирус плоду во время беременности, если вирус проникает через плаценту (орган, который обеспечивает питание плода) и заражает плод. Новорожденные также могут инфицироваться во время прохождения через родовой канал, через грудное молоко, содержащее вирус, или при переливании зараженной крови.

Недоношенные новорожденные подвержены более высокому риску развития симптомов ЦМВ-инфекции, поскольку они с меньшей вероятностью имеют защитные антитела от своей матери.

ЦМВ-инфекция может вызывать разные проблемы у новорожденных в зависимости от того, инфицированы ли они до или после рождения.

Симптомы ЦМВ-инфекции у новорожденных У новорожденных, инфицированных ЦМВ до рождения, симптомы отмечаются лишь примерно у 10 % детей. У новорожденных, инфицированных до рождения, возможные симптомы включают: Недоношенность

Маленькую голову

низкая масса тела при рождении.

Желтуху (пожелтение кожи)

Небольшие кровоподтеки на коже

Увеличение печени и селезенки

Воспаление легких или глаз У новорожденных, инфицированных во время или после рождения, возможные симптомы включают: Увеличение печени и селезенки

Пневмония

Гепатит

Низкое количество тромбоцитов

Высокое количество лейкоцитов У некоторых новорожденных присутствуют все эти симптомы.

Диагностика ЦМВ-инфекции у новорожденных Исследование образцов мочи, слюны или тканей

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) с использованием мочи, слюны, крови или тканей Для диагностики ЦМВ-инфекции врачи берут образцы мочи, слюны или тканей новорожденного. Образцы отправляют в лабораторию, чтобы можно было идентифицировать возбудитель инфекции. Врачи также проводят ПЦР-анализ с использованием образцов мочи, слюны, крови или тканей новорожденного. Эта лабораторная методика, которая производит множество копий гена, облегчающих обнаружение гена, может быть использована для обнаружения вируса ЦМВ в ДНК новорожденного. Для выявления инфекции и воспаления, а также для определения серьезности симптомов проводятся другие исследования. Врачи могут провести другие анализы, чтобы исключить другие инфекции, присутствующие при рождении, которые вызывают симптомы, подобные ЦМВ.

Прогноз при ЦМВ-инфекции у новорожденных Значительная доля инфицированных ЦМВ новорожденных, у которых присутствуют симптомы, умирает. У большинства выживших новорожденных, у которых имели место симптомы, будут некоторые неврологические проблемы, включая: Потеря слуха

умственную отсталость;

нарушения зрения; Примерно у 5–15 % новорожденных, у которых симптомы отсутствуют, в конце концов развиваются неврологические проблемы, но они обычно незначительны по сравнению с проблемами, возникающими у новорожденных, у которых имеются симптомы. Наиболее распространена потеря слуха разной степени тяжести.

Профилактика ЦМВ-инфекции у новорожденных Беременные женщины должны попытаться ограничить свой контакт с вирусом. Например, поскольку ЦМВ-инфекция распространена среди детей, посещающих детские сады, и легко передается, беременные женщины всегда должны тщательно мыть руки после контакта с мочой и слюной детей в детском саду.