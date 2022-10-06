Бактериальный менингит — это воспаление слоев ткани, покрывающих головной и спинной мозг (мозговые оболочки), вызванное бактериями.

Новорожденные с бактериальным менингитом обычно раздражительны, рвут или могут иметь судорожные припадки.

Диагноз ставится на основании результатов спинномозговой пункции и анализов крови.

Все новорожденные без лечения умирают от инфекции.

Беременные женщины, у которых имеется определенный вид бактерий (стрептококки группы В), во время родов получают антибиотики, чтобы предотвратить передачу бактерий новорожденному.

Для лечения инфекции внутривенно вводят антибиотики.

(Общие сведения о менингите представлены в разделе Вводные сведения о менингите. См. также Общие сведения об инфекциях у новорожденных, Менингит у взрослых, Менингит у детей и Вирусный менингит).

Менингит, который вызывается бактериями, представляет угрозу для жизни в любом возрасте, но вызывает особую озабоченность у новорожденных.

Бактериальный менингит у новорожденных обычно является результатом инфекции крови (сепсис). Инфекция чаще всего вызывается следующими бактериями:

Стрептококки группы В

Кишечная палочка (Escherichia coli)

листерия моноцитогенная (Listeria monocytogenes).

Кроме того, причиной менингита может быть целый ряд других бактерий.

Иногда бактериальный менингит возникает у новорожденных, когда бактерии попадают в организм через порезы или проколы волосистой части головы. Порезы или проколы могут быть вызваны инструментами, которые используются во время родов, или датчиками, приклеенными к коже головы.

Симптомы бактериального менингита у новорожденных У детей более старшего возраста с бактериальным менингитом обычно развивается ригидность затылочных мышц и головная боль. У новорожденных редко развивается ригидность затылочных мышц, и они не могут сказать о конкретном дискомфорте. У новорожденных важными признаками болезни, которые должны предупредить персонал больницы или родителей о возможной серьезной проблеме, являются: признаки сепсиса (например, слишком высокая или слишком низкая температура тела, затрудненное дыхание, пожелтение кожи и глаз [желтуха] и паузы при дыхании [апноэ]);

аномальная сонливость (вялость);

судорожные припадки.

рвота;

необычная суетливость и раздражительность (особенно у новорожденных, которые не успокаиваются, когда их берут на руки). У некоторых новорожденных с менингитом повышение давления жидкости вокруг головного мозга может привести к тому, что роднички (мягкие участки между костями черепа) выпячиваются или становятся твердыми на ощупь.

Диагностика бактериального менингита у новорожденных Спинномозговая пункция;

Анализы крови

Анализ с использованием полимеразной цепной реакции (ПЦР)

Иногда ультразвуковое исследование, компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга Врач ставит диагноз бактериального менингита путем взятия образца спинномозговой жидкости с помощью процедуры под названием спинномозговая пункция (люмбальная пункция). Жидкость анализируют и все бактерии в этом образце, если они обнаруживаются, исследуют и выращивают (культивируют) в лабораторных условиях для идентификации. Врачи также берут образец крови для посева и анализа. Врачи также могут выполнить анализ образца спинномозговой жидкости с использованием ПЦР. ПЦР-анализ выявляет генетический материал бактерий и позволяет врачам провести их быструю идентификацию. Врач может провести визуализирующее обследование, например, ультразвуковое исследование либо КТ или МРТ головного мозга, чтобы убедиться в том, что спинномозговую пункцию выполнять безопасно.

Прогноз при бактериальном менингите у новорожденных Без лечения почти все новорожденные с бактериальным менингитом умирают. Даже в случае лечения риск смерти составляет от 5 до 20 %. Из выживших новорожденных у 20–50 % развиваются серьезные проблемы с мозгом и нервами, например, накопление излишней жидкости в обычных открытых полостях головного мозга (гидроцефалия), потеря слуха и умственная отсталость.

Профилактика бактериального менингита у новорожденных Во время беременности женщины обычно проходят скрининг для выявления стрептококков группы B в половых путях. Беременным женщинам, у которых присутствуют стрептококки группы В, во время родов могут быть назначены антибиотики, чтобы не допустить передачи бактерий новорожденному.