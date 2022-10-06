Бактериальный менингит — это воспаление слоев ткани, покрывающих головной и спинной мозг (мозговые оболочки), вызванное бактериями.
Новорожденные с бактериальным менингитом обычно раздражительны, рвут или могут иметь судорожные припадки.
Диагноз ставится на основании результатов спинномозговой пункции и анализов крови.
Все новорожденные без лечения умирают от инфекции.
Беременные женщины, у которых имеется определенный вид бактерий (стрептококки группы В), во время родов получают антибиотики, чтобы предотвратить передачу бактерий новорожденному.
Для лечения инфекции внутривенно вводят антибиотики.
(Общие сведения о менингите представлены в разделе Вводные сведения о менингите. См. также Общие сведения об инфекциях у новорожденных, Менингит у взрослых, Менингит у детей и Вирусный менингит).
Менингит, который вызывается бактериями, представляет угрозу для жизни в любом возрасте, но вызывает особую озабоченность у новорожденных.
Бактериальный менингит у новорожденных обычно является результатом инфекции крови (сепсис). Инфекция чаще всего вызывается следующими бактериями:
Стрептококки группы В
Кишечная палочка (Escherichia coli)
листерия моноцитогенная (Listeria monocytogenes).
Кроме того, причиной менингита может быть целый ряд других бактерий.
Иногда бактериальный менингит возникает у новорожденных, когда бактерии попадают в организм через порезы или проколы волосистой части головы. Порезы или проколы могут быть вызваны инструментами, которые используются во время родов, или датчиками, приклеенными к коже головы.
Симптомы бактериального менингита у новорожденных
У детей более старшего возраста с бактериальным менингитом обычно развивается ригидность затылочных мышц и головная боль. У новорожденных редко развивается ригидность затылочных мышц, и они не могут сказать о конкретном дискомфорте. У новорожденных важными признаками болезни, которые должны предупредить персонал больницы или родителей о возможной серьезной проблеме, являются:
признаки сепсиса (например, слишком высокая или слишком низкая температура тела, затрудненное дыхание, пожелтение кожи и глаз [желтуха] и паузы при дыхании [апноэ]);
аномальная сонливость (вялость);
рвота;
необычная суетливость и раздражительность (особенно у новорожденных, которые не успокаиваются, когда их берут на руки).
У некоторых новорожденных с менингитом повышение давления жидкости вокруг головного мозга может привести к тому, что роднички (мягкие участки между костями черепа) выпячиваются или становятся твердыми на ощупь.
Диагностика бактериального менингита у новорожденных
Спинномозговая пункция;
Анализы крови
Анализ с использованием полимеразной цепной реакции (ПЦР)
Иногда ультразвуковое исследование, компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга
Врач ставит диагноз бактериального менингита путем взятия образца спинномозговой жидкости с помощью процедуры под названием спинномозговая пункция (люмбальная пункция). Жидкость анализируют и все бактерии в этом образце, если они обнаруживаются, исследуют и выращивают (культивируют) в лабораторных условиях для идентификации. Врачи также берут образец крови для посева и анализа.
Врачи также могут выполнить анализ образца спинномозговой жидкости с использованием ПЦР. ПЦР-анализ выявляет генетический материал бактерий и позволяет врачам провести их быструю идентификацию.
Врач может провести визуализирующее обследование, например, ультразвуковое исследование либо КТ или МРТ головного мозга, чтобы убедиться в том, что спинномозговую пункцию выполнять безопасно.
Прогноз при бактериальном менингите у новорожденных
Без лечения почти все новорожденные с бактериальным менингитом умирают.
Даже в случае лечения риск смерти составляет от 5 до 20 %. Из выживших новорожденных у 20–50 % развиваются серьезные проблемы с мозгом и нервами, например, накопление излишней жидкости в обычных открытых полостях головного мозга (гидроцефалия), потеря слуха и умственная отсталость.
Профилактика бактериального менингита у новорожденных
Во время беременности женщины обычно проходят скрининг для выявления стрептококков группы B в половых путях. Беременным женщинам, у которых присутствуют стрептококки группы В, во время родов могут быть назначены антибиотики, чтобы не допустить передачи бактерий новорожденному.
Лечение бактериального менингита у новорожденных
Антибиотики
В ожидании результатов посева новорожденный получает антибиотики (часто ампициллин в сочетании с гентамицином, цефотаксимом или обоими препаратами) в вену (внутривенно). Сразу после получения результатов посева врачи, если это необходимо, меняют антибиотики на те, которые эффективны против конкретного типа бактерий, вызывающих менингит.