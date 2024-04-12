Дефицит гормона роста у детей

Дефицит гормона роста возникает, когда гипофиз не вырабатывает достаточное его количество.

Дефицит гормона роста является наиболее распространенным дефицитом гормонов гипофиза и сопровождается плохим общим физическим развитием и невысоким ростом.

Другие симптомы дефицита гормона роста зависят от возраста ребенка и причины дефицита.

Чаще всего врачи не обнаруживают причину дефицита гормона роста, но иногда он вызван врожденным заболеванием или опухолью головного мозга.

Диагноз основывается на результатах физикального обследования, анализа карт физического развития ребенка и исследований, которые могут включать рентгенологическое исследование, анализы крови, генетические анализы, стимуляционные пробы и визуализирующие исследования.

Лечение обычно предусматривает заместительную гормональную терапию.

Гормоны — это химические мессенджеры, оказывающие воздействие на другую часть организма. Гормон роста регулирует рост и физическое развитие и вырабатывается гипофизом, который размещен в области основания головного мозга.

Гипофиз: Главная железа * Эти гормоны вырабатываются в гипоталамусе, но хранятся в гипофизе и высвобождаются из него.

Если гипофиз вырабатывает недостаточно гормона роста, это может привести к аномально низкому темпу роста и невысокому росту. У детей с дефицитом гормона роста также может быть дефицит других гормонов гипофиза, таких как тиреотропный гормон, адренокортикотропный гормон, фолликулостимулирующий гормон и лютеинизирующий гормон (это заболевание называется гипопитуитаризм).

Невысокий рост определяется как рост ниже 3-го процентиля для возраста ребенка (по данным стандартных карт физического развития для возраста и роста). Кроме дефицита гормона роста, невысокий рост может быть объяснен другими причинами. Например, большинство детей и подростков невысокого роста, потому что члены их семьи невысокого роста, или потому, что у них скачок роста произошел в самом конце нормального диапазона времени для такого развития. У некоторых детей невысокий рост обусловлен плохим увеличением массы тела и плохим питанием, или потому, что они страдают определенными хроническими заболеваниями, которые влияют на щитовидную железу, сердце, легкие, почки или кишечник. У некоторых детей имеются генетические заболевания, которые влияют на рост костей, такие как синдром Тернера или скелетная дисплазия.

Нарушение выработки гормона роста без других гормональных аномалий чаще всего обусловлено неизвестной причиной. Тем не менее, приблизительно в 25 % случаев имеется определенная причина, в том числе:

дефект гена;

патологии головного мозга, опухоли, инфекции (например, менингит) или травмы;

облучение, используемое для лечения;

гистиоцитоз (заболевание легких).

Симптомы дефицита гормона роста Симптомы дефицита гормона роста зависят от различных факторов, таких как возраст ребенка и причина дефицита. У детей наблюдаются низкие темпы роста. Обычно они вырастают менее чем на 6 сантиметров в год до достижения 4 лет, менее чем на 5 сантиметров в год с 4 до 8 лет и менее чем на 4 сантиметра в год до наступления полового созревания. Большинство из них имеют низкий рост, но нормальные пропорции верхней и нижней части тела. У некоторых детей может наблюдаться задержка развития зубов. В зависимости от причины дефицита гормона роста могут наблюдаться и другие нарушения. У новорожденных с дефицитом гормона роста может быть низкий уровень сахара в крови (гипогликемия), желтуха (гипербилирубинемия) или другие врожденные аномалии, такие как маленький пенис (микропенис) у мужчин или дефекты лица (например, расщелина неба). У таких детей может не наступать половое созревание или наблюдаться его задержка, а увеличение массы тела может быть непропорциональным росту, что приводит к ожирению. У детей также могут наблюдаться симптомы дефицита других гормонов, например, гипотиреоз.

Диагностика дефицита гормона роста Оценка врачом критериев роста и истории болезней, вызывающих замедление темпов роста;

Рентгенологическое исследование

анализ крови и другие лабораторные анализы;

Иногда генетический анализ

магнитно-резонансная томография.

как правило, стимуляционные пробы. Уровни гормона роста в крови сильно различаются. Диагностика причин патологий роста, основанная лишь из уровней гормона роста не столь надежна, как диагностика, основанная на уровнях других гормонов. В связи с этим врачи ставят диагноз на основе результатов целого ряда данных. Во-первых, врачи измеряют рост и вес ребенка и сравнивают полученные результаты с таблицами роста для той или иной возрастной категории для определения снижения роста ниже возрастной нормы. Зачастую проводятся рентгеновские исследования костей руки (рентген для определения костного возраста). Рентгеновское исследование позволяет выяснить, развиваются ли кости нормально для возраста ребенка. У детей низкого роста без каких-либо гормональных отклонений кости нормально развиты для их возраста. У детей с дефицитом гормона роста отмечается задержка в развитии костей. Замедленное развитие костей может быть обусловлено и другими причинами, например, гипотиреозом и задержкой полового созревания. Врачам трудно оценить выработку гормона роста, поскольку она колеблется в течение дня. Как следствие измерение уровней гормона роста случайным образом часто не информативно. Вместо этого врачи делают анализы крови, чтобы измерить уровни других веществ в крови, стимулируемых гормоном роста. К таким веществам относится белок, связывающий инсулиноподобный фактор роста-1 и белок, связывающий инсулиноподобный фактор роста-3. Тем не менее, на эти вещества могут воздействовать другие состояния, например гипотиреоз, целиакия и недостаточное питание, поэтому врачи могут проводить исследования, чтобы исключить эти состояния. Другие лабораторные анализы проводятся для выяснения других причин плохого роста (например, заболевания щитовидной железы, крови, почек, воспалительние и расстройства иммунной системы). При подозрении на специфический синдром (например, синдром Тернера) ребенок проходит генетическое обследование. Если проба показывает наличие у ребенка заболевания гипофиза, может быть проведено визуализирующее исследование головного мозга с использованием компьютерной томографии (КТ) или магнитно-резонансной томографии (МРТ) для выявления структурных аномалий в гипофизе и опухолей. Если у детей отсутствуют другие причины медленного роста и уровни гормона роста у них низкие, врачи обычно проводят стимуляционную пробу. Стимуляционная проба предполагает прием лекарственных препаратов, стимулирующих выработку гормона роста, а затем измерение уровня гормона роста в течение нескольких часов.