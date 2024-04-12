Гипотиреоз у младенцев и детей

Врожденный гипотиреоз присутствует при рождении.

Врожденный гипотиреоз возникает, когда щитовидная железа не развивается или не функционирует нормально до рождения. Данный тип гипотиреоза встречается примерно у 1 из 2000–4000 живорожденных. В некоторых случаях он возникает спонтанно, но в 10–20 % случаев он является наследственным.

Более чем в половине случаев врожденный гипотиреоз возникает вследствие отсутствия щитовидной железы, ее слабого развития или развития в ненадлежащем месте. Реже щитовидная железа развита нормально, но не вырабатывает тиреоидный гормон в достаточном количестве.

В некоторых странах врожденный гипотиреоз может возникать из-за того, что мать не получала достаточно йода с пищей во время беременности (дефицит йода), а организму женщины во время беременности требуется больше йода. Дефицит йода редко встречается в регионах мира, где йод добавляют в столовую соль, и чаще встречается в регионах, где люди не получают достаточного количества йода с пищей.

В редких случаях некоторые антитела матери или лекарственные препараты, которые вызывают увеличение щитовидной железы, или препараты, которые снижают выработку гормонов щитовидной железы, принимаемые матерью, проникают через плаценту и временно вызывают врожденный гипотиреоз.

В другом редком случае гипофиз формируется с отклонениями и не стимулирует выработку в щитовидной железе тиреоидных гормонов. Такое состояние называется центральным гипотиреозом. Схожая картина отклонений со стороны щитовидной железы также может развиваться у детей, принимающих определенные лекарственные препараты (например, противосудорожные препараты и препараты, помогающие организму распознавать и атаковать раковые клетки), или у детей с определенными заболеваниями. У пациентов с такими заболеваниями функция щитовидной железы нормализируется после того, как заболевание проходит.

Дети с синдромом Дауна подвержены повышенному риску развития врожденного гипотиреоза.