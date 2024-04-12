Гипотиреоз у младенцев и детей

Гипотиреоз — это пониженная выработка гормонов щитовидной железы.
Гипотиреоз у детей может возникать, когда щитовидная железа отсутствует, недоразвита или развилась в неправильном месте, либо когда другое заболевание вызывает воспаление щитовидной железы.
Симптомы зависят от возраста ребенка, но обычно включают задержку роста и развития.
Диагноз ставится на основании скрининга новорожденных, анализов крови и визуализационных обследований.
Лечение предусматривает заместительную терапию гормонами щитовидной железы.
(См. также Гипотиреоз у взрослых).
Щитовидная железа — это эндокринная железа, расположенная в области шеи. Эндокринные железы выделяют в кровь гормоны. Гормоны — это химические мессенджеры, оказывающие воздействие на другую часть организма.
Расположение щитовидной железы
Щитовидная железа вырабатывает тиреоидный гормон. Тиреоидный гормон регулирует скорость обмена веществ в организме, в том числе частоту сердцебиения и температуру тела. Если щитовидная железа не вырабатывает достаточно тиреоидного гормона, эти функции снижаются.
Гипертиреоз может развиться у плода, грудного ребенка, в детском или подростковом возрасте.
Выделяют два типа гипотиреоза у детей:
Врожденный гипотиреоз: Врожденные:
Приобретенный гипотиреоз: развивается после рождения
Врожденный гипотиреоз
Врожденный гипотиреоз присутствует при рождении.
Врожденный гипотиреоз возникает, когда щитовидная железа не развивается или не функционирует нормально до рождения. Данный тип гипотиреоза встречается примерно у 1 из 2000–4000 живорожденных. В некоторых случаях он возникает спонтанно, но в 10–20 % случаев он является наследственным.
Более чем в половине случаев врожденный гипотиреоз возникает вследствие отсутствия щитовидной железы, ее слабого развития или развития в ненадлежащем месте. Реже щитовидная железа развита нормально, но не вырабатывает тиреоидный гормон в достаточном количестве.
В некоторых странах врожденный гипотиреоз может возникать из-за того, что мать не получала достаточно йода с пищей во время беременности (дефицит йода), а организму женщины во время беременности требуется больше йода. Дефицит йода редко встречается в регионах мира, где йод добавляют в столовую соль, и чаще встречается в регионах, где люди не получают достаточного количества йода с пищей.
В редких случаях некоторые антитела матери или лекарственные препараты, которые вызывают увеличение щитовидной железы, или препараты, которые снижают выработку гормонов щитовидной железы, принимаемые матерью, проникают через плаценту и временно вызывают врожденный гипотиреоз.
В другом редком случае гипофиз формируется с отклонениями и не стимулирует выработку в щитовидной железе тиреоидных гормонов. Такое состояние называется центральным гипотиреозом. Схожая картина отклонений со стороны щитовидной железы также может развиваться у детей, принимающих определенные лекарственные препараты (например, противосудорожные препараты и препараты, помогающие организму распознавать и атаковать раковые клетки), или у детей с определенными заболеваниями. У пациентов с такими заболеваниями функция щитовидной железы нормализируется после того, как заболевание проходит.
Дети с синдромом Дауна подвержены повышенному риску развития врожденного гипотиреоза.
Приобретенный гипотиреоз
Приобретенный гипотиреоз развивается после рождения.
В Соединенных Штатах Америки приобретенный гипотиреоз чаще всего вызван тиреоидитом Хашимото (аутоиммунным тиреоидитом). При тиреоидите Хашимото иммунная система организма атакует клетки щитовидной железы, вызывая хроническое воспаление и снижение выработки гормонов щитовидной железы. Примерно у 50 % детей с этим заболеванием в семейном анамнезе имеется аутоиммунное заболевание щитовидной железы. Тиреоидит Хашимото чаще всего возникает в подростковом возрасте, но он также может возникать у детей младшего возраста, обычно после первых нескольких лет жизни. У детей с синдромом Дауна или синдромом Тернера повышен риск развития тиреоидита Хашимото. Дети с другими генетическими заболеваниями (например, синдромом Ди Джорджи или синдромом Прадера-Вилли) подвержены повышенному риску приобретенного гипотиреоза, который не является аутоиммунным.
Во всем мире наиболее распространенной причиной гипотиреоза является дефицит йода, но эта причина редко встречается в Соединенных Штатах Америки. Тем не менее, беременные женщины в Соединенных Штатах Америки могут испытывать легкий дефицит йода, потому что их организм во время беременности нуждается в большем количестве йода. Дети, диета которых ограничена из-за множественной пищевой аллергии или которые питаются через трубку, введенную в вену (парентеральное питание), могут употреблять недостаточное количество нужных продуктов, вследствие чего у них может развиться дефицит йода.
Другие менее распространенные причины приобретенного гипотиреоза включают лучевую терапию на область головы и шеи при определенных видах онкологических заболеваний и использование определенных лекарственных препаратов (например, лития или амиодарона). Гипотиреоз также возникает в результате лечения гипертиреоза или рака щитовидной железы.
Симптомы гипотиреоза у младенцев и детей
Симптомы гипотиреоза различаются в зависимости от возраста ребенка.
Новорожденные и младенцы
Сначала у новорожденных с гипотиреозом, вызванным проблемой с щитовидной железой, обычно наблюдается мало симптомов, поскольку определенное количество гормонов щитовидной железы матери проникает через плаценту. Как только поступление гормонов щитовидной железы от матери прекращается, симптомы начинаются медленно проявляться, и болезнь обнаруживается только при прохождении скрининговых обследований новорожденных.
Если основная причина гипотиреоза не установлена и гипотиреоз остается не диагностированным, или не проводится его лечение, замедляется развитие головного мозга; эта задержка может быть средней тяжести или тяжелой. У новорожденного может отмечаться вялость (апатия) и плохой аппетит, пожелтение кожи (желтуха), низкий мышечный тонус, низкая частота сердечных сокращений, запор, большие роднички, снижение слуха, слегка приоткрытый рот с увеличением языка, хриплый крик и выпячивание содержимого брюшной полости через пупок (пупочная грыжа). Если у новорожденного увеличена щитовидная железа (врожденный зоб), она может давить на дыхательное горло и мешать дыханию.
В конце концов, кожа младенца может становиться сухой, холодной, мраморной, черты лица — грубыми (например, плоская, широкая переносица и отекшее лицо) и слегка открытый рот с увеличенным языком.
В редких случаях задержка лечения гипотиреоза в тяжелой форме может привести к умственной отсталости и низкорослости.
Дефицит йода на ранних стадиях беременности приводит к серьезным сбоям процессов роста у новорожденных, изменениям черт лица, нарушениям интеллектуального развития и жесткости мышц, не дающей ими управлять (так называемая спастичность).
Дети старшего возраста и подростки
Некоторые симптомы у детей старшего возраста и подростков схожи с симптомами гипотиреоза у взрослых (например, увеличение веса, усталость, запор; грубые, сухие волосы и грубая, сухая и толстая кожа).
Симптомы, которые появляются только у детей, включают замедление роста, задержку в развитии скелета и задержку полового созревания.
Диагностика гипотиреоза у младенцев и детей
Скрининговое обследование новорожденных;
Анализы крови
Визуализирующие исследования
Поскольку младенцы с гипотиреозом при рождении часто не имеют никаких симптомов, а раннее лечение может предотвратить умственную отсталость, врачи в больнице проводят стандартные скрининговые тесты у всех новорожденных для оценки функции щитовидной железы после рождения. Если результаты положительные, проводятся анализы для определения уровня гормонов щитовидной железы в крови (тесты для оценки функции щитовидной железы) для подтверждения диагноза «гипотиреоз». При подтверждении диагноза новорожденные проходят неотложное лечение, направленное на предотвращение задержки в развитии.
После диагностики врожденного гипотиреоза врачи могут провести визуализационные обследования, например, радионуклидное сканирование или ультразвуковое исследование, чтобы определить размер и расположение щитовидной железы.
У детей старшего возраста и подростков с подозрением на гипотиреоз также проводится оценка функции щитовидной железы. Биотин, будучи распространенной безрецептурной добавкой, может искажать результаты анализов функции щитовидной железы и приводить к ложным показателям определенных гормонов. Прием биотина следует прекратить как минимум за 2 дня до проведения анализов. Если щитовидная железа асимметрична на ощупь или если врач чувствует на щитовидной железе нарост (узел), у детей старшего возраста и подростков также может проводиться ультразвуковое исследование.
Врачи проводят магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга и гипофиза у детей с центральным гипотиреозом для исключения проблем со стороны головного мозга.
Лечение гипотиреоза у младенцев и детей
Заместительная терапия гормонами щитовидной железы
Дети с врожденным гипотиреозом, как правило, получают синтетический гормон щитовидной железы левотироксин. Левотироксин обычно назначают детям в виде таблеток. Младенцам таблетки можно измельчать, смешивать с небольшим количеством воды (1–2 миллилитра), грудного молока или молочной смеси, не содержащей сою, и давать внутрь с помощью шприца. Этот препарат не следует давать одновременно с детскими соевыми смесями или пищевыми добавками, содержащими железо или кальций, поскольку эти вещества могут уменьшить поглощаемое количество левотироксина. Жидкие лекарственные формы доступны в продаже для детей любого возраста, но опыт использования этих лекарственных форм для лечения врожденного гипотиреоза ограничен.
Большинство детей с врожденным гипотиреозом обычно должны получать заместительную терапию гормонами щитовидной железы в течение всей жизни. Тем не менее, некоторые дети с врожденным гипотиреозом, обычно те из них, которые не нуждались в повышении дозы после младенчества, могут быть способны прекратить лечение после достижения примерно 3-летнего возраста.
Врачи продолжают вести наблюдение за детьми, делая анализы крови через регулярные промежутки времени в зависимости от их возраста. Более частый мониторинг осуществляется в течение первых нескольких лет жизни детей.
Лечением гипотиреоза руководит врач, специализирующийся на лечении детей с проблемами эндокринной системы (детский эндокринолог).
Прогноз гипотиреоза у младенцев и детей
Большинство новорожденных, которые проходят лечение, способны контролировать свои движения и не отстают в интеллектуальном развитии.
Даже при своевременном лечении тяжелый гипотиреоз может вызывать незначительные проблемы развития и потерю слуха. Глухота может быть столь незначительной, что ее не обнаруживают в ходе планового скринингового обследования новорожденного, но она может все равно затруднять обучение речи. Для определения незначительной глухоты детям первого года жизни проводят повторное обследование, когда они немного подрастут.
У большинства детей с гипотиреозом, которые правильно принимают лекарственные препараты, достигается нормальный рост и развитие.