Гипертиреоз у младенцев и детей

Антитиреоидные препараты;

Бета-блокаторы

иногда йод или гидрокортизон;

Иногда хирургическое вмешательство

Детям всех возрастов, включая новорожденных, дают антитиреоидные препараты (такие как метимазол), которые уменьшают выработку гормонов щитовидной железы, и иногда бета-блокаторы (такие как пропранолол), которые замедляют частоту сердечных сокращений. Бета-блокаторы представляют собой препараты, которые замедляют частоту сердечных сокращений, и используются только тогда, когда частота сердечных сокращений или кровяное давление слишком высоки. Лечение бета-блокаторами прекращается после того, как подействовали антитиреоидные препараты.

Если другие методы лечения не помогли, новорожденным также могут назначить йод внутрь или гидрокортизон в вену. Эти лекарственные препараты отменяют, как только антитела, которые проходят через плаценту от матери, исчезают из крови новорожденного. Младенцы, получающие антитиреоидные препараты, должны находиться под пристальным наблюдением врачей, чтобы убедиться, что лечение не вызывает гипотиреоз, который может повлиять на их рост и развитие.

Новорожденные с гипертиреозом почти всегда выздоравливают в течение 6 месяцев и больше не нуждаются в антитиреоидных препаратах. Симптомы у детей старшего возраста, получавших антитиреоидные препараты, могут в конечном счете исчезнуть (так называемая ремиссия), однако у некоторых детей они могут проявиться снова (так называемый рецидив), поэтому за ними необходимо тщательное наблюдение, чтобы определить, нужно ли дальнейшее лечение.

Иногда детям старшего возраста (в возрасте 11 лет и старше) с болезнью Грейвса требуются дополнительные методы необратимого лечения этого заболевания. Если антитиреоидные препараты не приводят к ремиссии через 18–24 месяца после их приема, если ребенок их не принимает или если они вызывают серьезные побочные эффекты, может потребоваться необратимое лечение (радикальная терапия). При радикальной терапии щитовидная железа разрушается под действием радиоактивного йода или удаляется с помощью хирургического вмешательства. Однако, радиоактивный йод, как правило, не применяется у детей в возрасте до 10 лет и зачастую неэффективен у людей со щитовидной железой увеличенных размеров. Таким образом, детям и подросткам с такими ограничивающими факторами проводят хирургическую операцию.

Некоторые узлы удаляются хирургическим путем.

Острый тиреоидит лечится антибиотиками, а для уменьшения боли и снижения температуры применяются нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Может потребоваться хирургическое вмешательство (например, для дренирования абсцесса). Подострый тиреоидит не лечится антибиотиками, но для снятия боли и снижения температуры применяются нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Детям не назначают антитиреоидные препараты для лечения тиреоидита любого типа, но могут назначаться бета-блокаторы.

Тиреотоксический криз представляет собой неотложное состояние, опасное для жизни, при котором повышен риск смерти. Его лечат в отделении интенсивной терапии (ОИТ) с помощью нескольких лекарственных препаратов.