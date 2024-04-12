Гипертиреоз у младенцев и детей

Гипертиреоз — увеличение выработки гормона щитовидной железы.
Наиболее частой причиной гипертиреоза выступает болезнь Грейвса, однако новообразования (узелки) в щитовидной железе либо ее воспаление, лекарственные средства и инфекции также могут спровоцировать это состояние.
Симптомы зависят от возраста ребенка, но, как правило, включают форсирование функций организма.
Диагностика основывается на результатах анализа крови и визуализационных обследований.
Лечение обычно предполагает прием антитиреоидных препаратов и бета-блокаторов.
(См. также Гипертиреоз у взрослых).
Щитовидная железа — это эндокринная железа, расположенная в области шеи. Эндокринные железы выделяют в кровь гормоны. Гормоны — это химические мессенджеры, оказывающие воздействие на другую часть организма.
Щитовидная железа вырабатывает тиреоидный гормон. Тиреоидный гормон регулирует скорость обмена веществ в организме, в том числе частоту сердцебиения и температуру тела. Если щитовидная железа вырабатывает слишком много гормона щитовидной железы, эти функции форсируются.
Расположение щитовидной железы
Гипертиреоз может развиться у плода, грудного ребенка, в детском или подростковом возрасте.
Новорожденные
Гипертиреоз, или болезнь Грейвса у новорожденных (болезнь Грейвса новорожденных) встречается редко, но является потенциально смертельной, если ее не диагностировал врач, специализирующийся на заболеваниях эндокринных желез у детей (детский эндокринолог), и не провел ее лечение. Это состояние обычно возникает, если у матери была болезнь Грейвса во время беременности или если до беременности женщина проходила лечение от этой болезни.
При болезни Грейвса организм матери вырабатывает антитела, стимулирующие щитовидную железу вырабатывать повышенное количество гормона щитовидной железы. Эти антитела переходят через плаценту и стимулируют щитовидную железу плода вырабатывать слишком большое количество гормона щитовидной железы, что может привести к смерти плода или к преждевременным родам.
Поскольку новорожденные после рождения не подвергаются воздействию антител матери, болезнь Грейвса у новорожденных, как правило, носит временный характер, но ее продолжительность бывает разной.
Дети и подростки
Причиной гипертиреоза более чем у 90 % детей и подростков является болезнь Грейвса. Болезнь Грейвса не распространена у детей в возрасте до 5 лет. Частота возникновения болезни Грейвса увеличивается в период полового созревания и достигает пика в возрасте от 10 до 15 лет. У многих детей с болезнью Грейвса в семейном анамнезе имеется аутоиммунное заболевание щитовидной железы или другие аутоиммунные заболевания. Дети с синдромом Дауна подвержены повышенному риску развития болезни Грейвса.
Менее распространенные причины гипертиреоза у детей и подростков включают разрастания (узелки) в щитовидной железе, воспаление щитовидной железы (тиреоидит Хашимото, при котором гипертиреоз носит временный характер и у детей в конце концов развивается гипотиреоз), а также прием некоторых лекарственных препаратов.
Иногда временный гипертиреоз может быть вызван инфекцией, которая вызывает воспаление щитовидной железы (тиреоидит). Воспаление может привести к тому, что щитовидная железа высвобождает избыточное количество гормонов щитовидной железы, что приводит к гипертиреозу. Бактериальная инфекция может вызвать острый тиреоидит, а вирусная инфекция — подострый тиреоидит.
Симптомы гипертиреоза у младенцев и детей
Симптомы гипертиреоза различаются в зависимости от возраста ребенка.
утробных плодов;
Гипертиреоз у плода встречается редко. Тем не менее, у пораженного плода могут быть симптомы, которые появляются уже во втором триместре.
Пораженные плоды отличаются слабым ростом, учащенным сердцебиением, а также увеличением щитовидной железы (зоб). Если заболевание развивается в отсутствие лечения в течение длительного периода времени до родов, оно летально примерно у 10–15 % детей, а у других отмечается отставание в умственном развитии, медленный рост и низкорослость.
Новорожденные
У новорожденного с гипертиреозом отмечается высокая интенсивность метаболизма, например, учащенное сердцебиение и дыхание, раздражительность и чрезмерный аппетит с недостаточным приростом массы тела, а также необычайно маленькая голова (микроцефалия). Другие симптомы включают отсутствие прибавки в весе, рвоту и понос. У новорожденного, как и у матери, могут быть выпученные глаза (экзофтальм). Если у новорожденного увеличена щитовидная железа (врожденный зоб), она может давить на дыхательное горло и мешать дыханию при рождении. Чрезмерно учащенное сердцебиение может привести к сердечной недостаточности.
Если не проводить лечение, гипертиреоз может привести к раннему закрытию зон роста костей черепа (краниосиностоз), умственной отсталости, замедлению процессов роста, низкорослости и гиперактивности позже в детском возрасте.
Дети и подростки
Симптомы гипертиреоза отражают форсирование функций организма:
проблемы с засыпанием;
Гиперактивность
повышенное потоотделение;
Утомляемость
потеря веса;
учащенное сердцебиение и повышенное кровяное давление;
частый стул;
тремор (дрожь).
Несмотря на формирование физиологических функций человеческого организма, способность к концентрации и успеваемость в школе снижаются. Может присутствовать зоб. У детей могут быть красные глаза или глаза навыкате.
Симптомы острого и подострого тиреоидита развиваются внезапно. У детей отмечается боль и болезненность в области щитовидной железы и лихорадка. При подостром тиреоидите эти симптомы менее тяжелые, и лихорадка может длиться в течение нескольких недель.
Осложнения гипертиреоза
Тиреотоксический криз — редкое, тяжелое осложнение гипертиреоза, угрожающее жизни.
При тиреотоксическом кризе щитовидная железа становится внезапно и чрезвычайно активна. Все функции организма форсируются до опасно высокого уровня. Симптомы у детей с этим заболеванием включают чрезвычайно учащенное сердцебиение, высокую температуру тела, высокое кровяное давление, сердечную недостаточность и изменения психического состояния. Тиреотоксический криз может привести к коме и смерти.
Диагностика гипертиреоза у младенцев и детей
Анализ функции щитовидной железы
Иногда визуализирующие исследования
Врачи подозревают гипертиреоз у новорожденных, чьи матери страдают болезнью Грейвса или с анамнезом болезни Грейвса и высоким уровнем тиреостимулирующих антител. Для оценки функции щитовидной железы врачи проводят стандартные скрининговые анализы крови у всех новорожденных в больнице после рождения. Если их результаты положительные, для подтверждения диагноза врачи проводят анализы для определения уровня гормонов щитовидной железы в крови (тесты для оценки функции щитовидной железы) . После подтверждения диагноза врачи могут провести визуализирующие исследования для оценки размера и местонахождения щитовидной железы.
У детей старшего возраста и подростков врачи также проводят анализы функции щитовидной железы. Биотин, будучи распространенной безрецептурной добавкой, может искажать результаты анализов функции щитовидной железы и приводить к ложным показателям определенных гормонов. Прием биотина следует прекратить как минимум за 2 дня до проведения анализов крови.
Врачи также проводят ультразвуковое исследование у детей старшего возраста с болезнью Грейвса, если щитовидная железа на ощупь асимметрична или на ней прощупывается нарост (узел). Если врачи подозревают наличие гноя (абсцесса) или врожденного порока, также могут быть проведены компьютерная томография (КТ) или ультразвуковое исследование. Если узел обнаруживается во время ультразвукового исследования, врачи удаляют его часть с помощью иглы (так называемая тонкоигольная аспирационная биопсия), чтобы определить наличие у ребенка рака щитовидной железы. Врачи также могут провести визуализирующее исследование под названием радионуклидное сканирование для оценки узелка или для исключения рака щитовидной железы.
Лечение гипертиреоза у младенцев и детей
Антитиреоидные препараты;
Бета-блокаторы
иногда йод или гидрокортизон;
Иногда хирургическое вмешательство
Детям всех возрастов, включая новорожденных, дают антитиреоидные препараты (такие как метимазол), которые уменьшают выработку гормонов щитовидной железы, и иногда бета-блокаторы (такие как пропранолол), которые замедляют частоту сердечных сокращений. Бета-блокаторы представляют собой препараты, которые замедляют частоту сердечных сокращений, и используются только тогда, когда частота сердечных сокращений или кровяное давление слишком высоки. Лечение бета-блокаторами прекращается после того, как подействовали антитиреоидные препараты.
Если другие методы лечения не помогли, новорожденным также могут назначить йод внутрь или гидрокортизон в вену. Эти лекарственные препараты отменяют, как только антитела, которые проходят через плаценту от матери, исчезают из крови новорожденного. Младенцы, получающие антитиреоидные препараты, должны находиться под пристальным наблюдением врачей, чтобы убедиться, что лечение не вызывает гипотиреоз, который может повлиять на их рост и развитие.
Новорожденные с гипертиреозом почти всегда выздоравливают в течение 6 месяцев и больше не нуждаются в антитиреоидных препаратах. Симптомы у детей старшего возраста, получавших антитиреоидные препараты, могут в конечном счете исчезнуть (так называемая ремиссия), однако у некоторых детей они могут проявиться снова (так называемый рецидив), поэтому за ними необходимо тщательное наблюдение, чтобы определить, нужно ли дальнейшее лечение.
Иногда детям старшего возраста (в возрасте 11 лет и старше) с болезнью Грейвса требуются дополнительные методы необратимого лечения этого заболевания. Если антитиреоидные препараты не приводят к ремиссии через 18–24 месяца после их приема, если ребенок их не принимает или если они вызывают серьезные побочные эффекты, может потребоваться необратимое лечение (радикальная терапия). При радикальной терапии щитовидная железа разрушается под действием радиоактивного йода или удаляется с помощью хирургического вмешательства. Однако, радиоактивный йод, как правило, не применяется у детей в возрасте до 10 лет и зачастую неэффективен у людей со щитовидной железой увеличенных размеров. Таким образом, детям и подросткам с такими ограничивающими факторами проводят хирургическую операцию.
Некоторые узлы удаляются хирургическим путем.
Острый тиреоидит лечится антибиотиками, а для уменьшения боли и снижения температуры применяются нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Может потребоваться хирургическое вмешательство (например, для дренирования абсцесса). Подострый тиреоидит не лечится антибиотиками, но для снятия боли и снижения температуры применяются нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Детям не назначают антитиреоидные препараты для лечения тиреоидита любого типа, но могут назначаться бета-блокаторы.
Тиреотоксический криз представляет собой неотложное состояние, опасное для жизни, при котором повышен риск смерти. Его лечат в отделении интенсивной терапии (ОИТ) с помощью нескольких лекарственных препаратов.
Прогноз гипертиреоза у младенцев и детей
Новорожденные, у которых гипертиреоз развился на стадии внутриутробного развития, могут серьезно пострадать, если это заболевание не распознать еще до рождения. Гипертиреоз приводит к летальному исходу примерно у 10–15 % новорожденных, не получавших лечения.
Время начала и тяжесть проявления симптомов зависит от того, принимала ли мать антитиреоидные препараты. Если мать не принимала антитиреоидные препараты во время беременности, у новорожденного будет гипертиреоз при рождении. Если мать принимает такие препараты, симптомы гипертиреоза у новорожденного могут не проявляться в течение приблизительно 3–7 дней. (См. также лечение болезни Грейвса во время беременности).