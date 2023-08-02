Диафрагмальная грыжа — это врожденный порок, при котором наличие отверстия или ослабление диафрагмы позволяет некоторым органам брюшной полости выпячиваться в грудную клетку.

Диафрагмальная грыжа вызывает тяжелое затруднение дыхания.

Диагноз устанавливается на основании пренатального ультразвукового исследования или рентгенологического исследования органов грудной клетки.

Младенцу дают кислород и делают операцию по закрытию дефекта.

Диафрагма — это мышечная мембрана, которая отделяет органы грудной клетки от органов брюшной полости.

В большинстве (85 %) случаев диафрагмальная грыжа образуется на левой стороне тела. Через грыжу могут выступать желудок, петли кишечника и даже печень и селезенка. Если грыжа большая, легкое на пораженной стороне обычно развивается не полностью, но может быть поражено также и легкое на противоположной стороне. Примерно у половины детей с диафрагмальными грыжами также имеются пороки сердца, патологии почек или хромосомные нарушения.

После родов, когда новорожденный кричит и начинает дышать, петли кишечника быстро заполняются воздухом. Эта быстро расширяющаяся структура давит на сердце, сжимая другое легкое, что вызывает тяжелое затруднение дыхания, нередко сразу после рождения. Кроме того, при сильном сжатии легких до рождения кровеносные сосуды в легких сужаются, что приводит к повышению артериального давления в легочных артериях (персистирующая легочная гипертензия). Повышенное артериальное давление не дает достаточному количеству крови протекать через легкие и ограничивает количество кислорода в кровотоке. Персистирующая легочная гипертензия является основной причиной смерти среди младенцев, рожденных с диафрагмальной грыжей.

(См. также Общие сведения о врожденных пороках пищеварительного тракта).

Диагностика диафрагмальной грыжи До рождения — пренатальное ультразвуковое исследование;

после рождения — рентгенологическое исследование органов грудной клетки. В некоторых случаях дефект можно обнаружить до рождения с помощью пренатального ультразвукового исследования. Диагноз диафрагмальной грыжи до рождения позволяет принять роды в центре, специализирующемся на пациентах из группы высокого риска, и дает возможность персоналу подготовиться к лечению дефекта. После рождения, как правило, рентгенография грудной клетки показывает дефект. Диафрагмальная грыжа Скрыть подробности На этой рентгенограмме новорожденного показано, что кишечник (белые спирали) выступает в левую половину грудной клетки (показано стрелками). DU CANE MEDICAL IMAGING LTD/НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА