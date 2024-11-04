Общие сведения о врожденных пороках костей, суставов и мышц

Врожденные пороки, которые также называются врожденными аномалиями — это физические аномалии, которые возникают до рождения ребенка. «Врожденный» означает «присутствующий при рождении».

Врожденные пороки костей, суставов и мышц (так называемые костно-мышечные аномалии) довольно распространены среди детей. Они могут затрагивать только определенную часть тела, например, стопу (косолапость). Либо они могут быть проявлением генетического синдрома, при котором врожденные пороки распространяются не только на кости, суставы и мышцы, но также на многие другие части тела.

Врожденный множественный артрогрипоз относится к группе редких врожденных заболеваний, возникающих в результате ограниченной подвижности суставов в матке. Ограниченная подвижность вызывает искривление и сращивание многих суставов.

Дефекты тазобедренного и других суставов включают врожденную дисплазию тазобедренного сустава и вывих коленного сустава.

Существует множество дефектов конечностей. В некоторых случаях конечность отсутствует или формируется не полностью. Может полностью или частично отсутствовать кисть или стопа. Например, у человека может быть слишком мало или слишком много пальцев на руках и ногах. Косолапость (эквиноварусная деформация стопы) — это дефект, при котором стопа и лодыжка находятся в вывернутом положении. Другие дефекты стопы включают приведенную стопу, косолапость, кальканеовальгусную деформацию стопы и плоскостопие.

При О-образном искривлении ног колени выглядят вывернутыми наружу. При X-образном искривлении ног колени выглядят повернутыми внутрь. К другим дефектам с поражением ног относятся скручивание верхней части бедренной кости (бедренное скручивание) и скручивание большой берцовой кости (большеберцовое скручивание).

Дефекты мышц могут присутствовать при рождении. Дети могут рождаться с отсутствием определенных мышц или групп мышц, либо мышцы могут быть развиты не полностью. Дефекты в мышцах могут возникать самостоятельно либо быть частью синдрома.

Причиной аномалий шеи и спины могут быть травмы мягких тканей или костей. Двумя самыми распространенными аномалиями являются:

Дефекты позвоночника включают сколиоз, который редко проявляется при рождении, и дефекты конкретных позвонков, которые могут быть идентифицированы при рождении. Большое число разных генетических синдромов включают сколиоз, как одну из входящих в их состав аномалий. По мере роста ребенка может быстро прогрессировать искривление позвоночника, вызванное его дефектом. Врачи тщательно контролируют состояние позвоночника.

Врожденные пороки могут классифицироваться как:

Деформации

Пороки развития

Деформация — это изменение формы части тела. Деформация возникает в результате необычного давления на ребенка в утробе матери (например, складка на ушной раковине) или после рождения ребенка (например, некоторые деформации черепа). Некоторые деформации проходят без лечения в течение нескольких дней, но другие требуют лечения.

Порок развития — это нарушение развития ребенка, которое происходит в матке. К причинам пороков развития относятся хромосомные аномалии, моногенные дефекты, а также факторы окружающей среды (такие, как тератогены — вещества, которые, как известно, вызывают пороки развития). Причиной пороков развития также может быть сочетание генетических факторов и факторов окружающей среды. В некоторых случаях причина неизвестна.