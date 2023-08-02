Проблемы вакцинации в детском возрасте

Несмотря на существующие в Соединенных Штатах Америки надежные системы, обеспечивающие безопасность вакцин, некоторые родители имеют опасения относительно безопасности детских вакцин и календаря прививок. Эти опасения могут привести к неприятию прививок у некоторых родителей. Неприятие прививок означает ситуацию, когда родители откладывают или не позволяют вводить детям некоторые или все рекомендованные вакцины, несмотря на их доступность. Заболевания, которые могут быть предотвращены с помощью вакцин, с гораздо большей вероятностью возникают у детей, чьи родители отказались от одной или нескольких вакцин.
Дети в Соединенных Штатах, которые не получают плановую вакцинацию, все еще серьезно заболевают и иногда умирают от заболеваний, предотвращаемых вакцинацией. Например, до разработки вакцины гемофильная палочка (Haemophilus influenzae) типа b (Hib) была основной причиной бактериального менингита у детей (что может привести к повреждению головного мозга или глухоте). Инфекция Hib, которая до начала вакцинации ежегодно наблюдалась примерно у 20 000 детей, в настоящее время в Соединенных Штатах Америки встречается редко. В период с 2009 по 2018 гг. было зарегистрировано только 36 тяжелых случаев у детей младше 5 лет, и 26 из этих случаев были у невакцинированных или неполностью вакцинированных детей (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний [CDC]: эпидемиология и профилактика заболеваний, предотвращаемых вакцинацией).
вакцины против COVID-19
Пандемия COVID-19 снова вывела на передний план проблему неприятия прививок. Первое разрешение на экстренное применение в чрезвычайных ситуациях (EUA) вакцины против COVID-19 было выдано Управлением по контролю за продуктами и лекарственными средствами США (FDA) в декабре 2020 г. С тех пор сотни миллионов американцев получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19. Однако многие люди остаются невакцинированными. Как и в случае других заболеваний, предотвращаемых вакцинацией, количество госпитализаций и смертей, связанных с COVID-19, намного выше среди невакцинированных людей. Кроме того, серьезные побочные эффекты, связанные с вакцинацией против COVID-19, встречаются крайне редко (менее 10 случаев на миллион вакцинаций).
Некоторые родители считают, что инфекция COVID-19 не опасна для детей, но это не так. Несмотря на то, что заболеваемость COVID-19, как правило, меньше среди детей, чем среди взрослых, эта инфекция может привести к серьезным проблемам со здоровьем и смерти. По состоянию на май 2023 г. в Соединенных Штатах Америки с начала пандемии было зарегистрировано более 15 миллионов детей с положительным результатом анализа на COVID-19, из них 1839 случаев закончились смертельным исходом. Кроме того, COVID-19 может приводить к мультисистемному воспалительному синдрому у детей (MIS-C) — редкой, но серьезной патологии, диагностированной почти у 10 000 детей, которая по состоянию на 31 мая 2023 г. привело к 79 смертельным исходам. Как и у взрослых, госпитализация чаще встречается у невакцинированных, чем у вакцинированных подростков. Кроме того, у детей могут возникать долгосрочные проблемы (длительный COVID), даже если инфекция COVID-19 была легкой степени тяжести или не вызвала симптомов. Исследования показывают, что люди, зараженные COVID-19 после вакцинации, реже сообщают о длительном COVID, чем люди, которые не вакцинированы (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: длительный COVID или постковидные состояния).
Вакцина против кори, паротита, краснухи (MMR): опасения по поводу аутизма
В 1990 году в общественной прессе сообщалось об опасениях, что вакцина MMR может вызывать аутизм. Эти опасения основывались на сфальсифицированном и коротком медицинском сообщении, сделанном в 1998 г., о 12 детях. Их родители сообщали, что восемь из этих детей получили вакцину MMR в течение месяца до появления у них симптомов. Поскольку такая цепочка событий также могла быть случайностью, врачи провели множество исследований для изучения связи между вакциной и аутизмом. Ни в одном из многих исследований такая связь обнаружена не была.
Самое крупное из этих исследований включало 537 303 ребенка из Дании, которые родились в период с 1991 по 1998 год. Большинство (82 %) из этих детей получили вакцину MMR. Врачи обнаружили, что
У детей, прошедших вакцинацию, вероятность развития аутизма была не выше, чем у детей, не прошедших вакцинацию.
Аутизм или родственное расстройство имело место у 608 из 440 655 (0,138 %) детей, которые были привиты, и у 130 из 96 648 (0,135 %) детей, которые не были привиты. Процент детей, у которые которых развивался аутизм, почти идентичен в группе, которая была вакцинирована, и группе, которая не была вакцинирована. В ходе последующего исследования всех детей, родившихся в Дании в период с 1999 по 2010 гг. (в общей сложности 657 461 ребенок) был сделан вывод, что MMR как не вызывает аутизма в целом, так и не повышает риск у детей, подверженных высокому риску аутизма из-за их семейного анамнеза.
Сходные выводы были сделаны и в ходе других аналогичных исследований по всему миру. Кроме того, было обнаружено, что в оригинальном, широко опубликованном исследовании, связывающем аутизм и вакцину MMR, присутствовали серьезные научные недостатки, и оно было дискредитировано медицинским и научным сообществами.
К сожалению, несмотря на неоспоримые доказательства безопасности вакцин MMR, многие родители продолжают сохранять к ним недоверие. В результате в 2019 г. в Соединенных Штатах Америки было зарегистрировано наибольшее количество вспышек кори с 1992 г. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC)? большинство инфицированных людей не были вакцинированы (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: случаи и вспышки кори).
Тимеросал: опасения по поводу аутизма
Люди также выражают беспокойство по поводу возможных побочных эффектов тимеросала. Тимеросал раньше использовался в качестве консерванта во флаконах, содержащих более одной дозы вакцины (многодозовых флаконах). Во флаконах, содержащих лишь одну дозу (однодозовые флаконы), консерванты не нужны, и они не могут использоваться в живых вирусных вакцинах (таких как краснуха и ветряная оспа). Тимеросал, содержащий ртуть, расщепляется в организме на диэтилртуть, которая быстро выводится из организма. Поскольку метилртуть (другой компонент, который не выводится из организма быстро) токсична для людей, возникло опасение, что очень небольшие количества тимеросала, применяющегося в вакцинах, могут вызывать неврологические проблемы, в частности аутизм, у детей.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует отказываться от использования тимеросала в вакцинах, так как нет доказательств того, что его использование в обычной практике причиняет какой-либо вред. Однако из-за теоретических опасений, даже несмотря на то, что в исследованиях не было получено доказательств вреда здоровью, в 2001 г. тимеросал был исключен из стандартных детских вакцин в Соединенных Штатах Америки, Европе и нескольких других странах. В этих странах небольшое количество тимеросала продолжает использоваться в некоторых вакцинах против гриппа, а также в ряде вакцин, предназначенных для применения у взрослых. Ежегодная вакцинация против гриппа рекомендуется всем детям, а родители, которые беспокоятся по поводу содержания в вакцине тимеросала, могут попросить вакцину против гриппа, которая не содержит тимеросал. (См. также Центры по контролю и профилактике заболеваний: часто задаваемые вопросы о тимеросале).
Удаление тимеросала из стандартных детских вакцин не оказало влияния на число детей, у которых развился аутизм.
Одновременное применение нескольких вакцин
В соответствии с рекомендуемым Центрами по контролю и профилактике заболеваний графиком вакцинаций дети к 6-летнему возрасту должны получить несколько доз вакцин против 10 или более различных инфекций. Чтобы свести к минимуму количество инъекций и посещений медицинских учреждений, врачи вводят много комбинированных вакцин, например, вакцину против дифтерии, столбняка и коклюша, а также другие.
Однако некоторые родители беспокоятся, что детская иммунная система не сможет справиться с таким количеством антигенов, которые вводятся одновременно. Антигены — это вещества в вакцинах, которые полученные из вирусов или бактерий и которые заставляют иммунную систему организма вырабатывать антитела для борьбы с болезнью. Иногда обеспокоенные родители просят назначить другой график прививок или просят отложить или исключить некоторые прививки. Тем не менее, рекомендуемый график предназначен для введения различных вакцин в возрасте, когда дети начинают нуждаться в защите от заболеваний. Таким образом, несоблюдение графика подвергает детей повышенному риску инфекции. Кроме того, поскольку современные вакцины содержат меньше антигенов в целом (поскольку ключевые антигены был лучше идентифицированы и очищены), в настоящее время дети подвергаются воздействию меньшего количества антигенов, чем большинство детей в 20-м веке.
Кроме того, вакцины, даже комбинированные, содержат очень малое количество антигенов по сравнению с тем, с чем люди сталкиваются в повседневной жизни. С рождения дети сталкиваются с десятками, а может быть, и сотнями антигенов в течение одного обычного дня. Их иммунная система без труда справляется с этими антигенами. Даже при легкой простуде дети подвергаются воздействию от 4 до 10 вирусных антигенов. Комбинированные вакцины не перенапрягают и не перегружают иммунную систему детей. (См. также Центры по контролю и профилактике заболеваний: одновременное введение нескольких вакцин).
Влияние отказа от вакцинации на здоровье населения
Задержка или отказ от вакцинации влияет на здоровье населения. Когда меньше людей проходят вакцинацию, снижается процентная доля населения, имеющего иммунитет к болезни. Тогда болезнь распространяется шире, особенно среди людей, которые подвергаются повышенному риску заражения.
Люди могут подвергаться повышенному риску по следующим причинам:
Они были привиты, но иммунитет не выработался.
Они были привиты, но их иммунитет со временем снизился, например, в результате старения.
Их иммунная система ослаблена в результате расстройства или приема какого-либо лекарственного препарата (например, лекарственных препаратов, применяющихся для лечения рака или профилактики отторжения трансплантата), и им нельзя прививать живые вирусные вакцины, такие как MMR или вакцина против ветряной оспы.