Проблемы вакцинации в детском возрасте

В 1990 году в общественной прессе сообщалось об опасениях, что вакцина MMR может вызывать аутизм. Эти опасения основывались на сфальсифицированном и коротком медицинском сообщении, сделанном в 1998 г., о 12 детях. Их родители сообщали, что восемь из этих детей получили вакцину MMR в течение месяца до появления у них симптомов. Поскольку такая цепочка событий также могла быть случайностью, врачи провели множество исследований для изучения связи между вакциной и аутизмом. Ни в одном из многих исследований такая связь обнаружена не была.

Самое крупное из этих исследований включало 537 303 ребенка из Дании, которые родились в период с 1991 по 1998 год. Большинство (82 %) из этих детей получили вакцину MMR. Врачи обнаружили, что

У детей, прошедших вакцинацию, вероятность развития аутизма была не выше, чем у детей, не прошедших вакцинацию.

Аутизм или родственное расстройство имело место у 608 из 440 655 (0,138 %) детей, которые были привиты, и у 130 из 96 648 (0,135 %) детей, которые не были привиты. Процент детей, у которые которых развивался аутизм, почти идентичен в группе, которая была вакцинирована, и группе, которая не была вакцинирована. В ходе последующего исследования всех детей, родившихся в Дании в период с 1999 по 2010 гг. (в общей сложности 657 461 ребенок) был сделан вывод, что MMR как не вызывает аутизма в целом, так и не повышает риск у детей, подверженных высокому риску аутизма из-за их семейного анамнеза.

Сходные выводы были сделаны и в ходе других аналогичных исследований по всему миру. Кроме того, было обнаружено, что в оригинальном, широко опубликованном исследовании, связывающем аутизм и вакцину MMR, присутствовали серьезные научные недостатки, и оно было дискредитировано медицинским и научным сообществами.

К сожалению, несмотря на неоспоримые доказательства безопасности вакцин MMR, многие родители продолжают сохранять к ним недоверие. В результате в 2019 г. в Соединенных Штатах Америки было зарегистрировано наибольшее количество вспышек кори с 1992 г. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC)? большинство инфицированных людей не были вакцинированы (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: случаи и вспышки кори).