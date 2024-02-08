Оккультная (скрытая) бактериемия — это наличие бактерий в кровотоке у ребенка, у которого повышенная температура, но который выглядит здоровым и не имеет очевидного источника инфекции.

Чаще всего, скрытая бактериемия вызвана пневмококком .

Как правило, дети не имеют никаких симптомов, кроме повышенной температуры.

Диагноз основывается на результатах анализа крови.

Антибиотики могут устранить инфекцию.

Вакцинация может предотвратить инфекцию, вызванную пневмококком.

(См. также Бактериемия у взрослых).

У детей в возрасте от 3 месяцев до 3 лет обычно повышается температура тела. Большую часть времени у них присутствуют другие симптомы, такие как кашель и насморк, что помогает врачам диагностировать причину повышенной температуры. Однако, иногда у детей бывает повышенная температура без других симптомов. То есть, у них повышенная температура без видимого источника или причины. У большинства из этих детей повышенная температура вызвана вирусной инфекцией, которая проходит без лечения. У некоторых детей имеет место инфекция мочевыводящих путей. У небольшого числа детей, у которых имеется повышенная температура без очевидной причины, повышенная температура вызвана бактериями, циркулирующими в кровотоке (бактериемией). У детей старшего возраста или взрослых без других симптомов циркулирующие бактерии почти никогда не являются причиной повышения температуры.

В Соединенных Штатах Америки и Европе вакцинация младенцев конъюгированной вакциной гемофильной палочки типа b и конъюгированной вакциной пневмококка практически устранила скрытую бактериемию, вызываемую этими бактериями, у вакцинированных детей. Вакцины против менингококка вводят в плановом порядке детям старшего возраста и подросткам, а также могут вводить некоторым детям из группы повышенного риска инфицирования в возрасте до 36 месяцев. Существует очень низкая вероятность развития скрытой бактериемии у детей, которые получили рекомендованные прививки. Тем не менее, скрытая бактериемия все же может возникать у детей, которые не получали вакцин или не получали достаточных доз, и у детей с ослабленной иммунной системой.

Знаете ли Вы, что...

(См. также Общие сведения о бактериальных инфекциях в детстве).

Симптомы скрытой бактериемии Основной симптом скрытой бактериемии — это повышение температуры тела от 39°C и выше Дети, у которых есть другие симптомы, такие как кашель, затрудненное дыхание, вялость или отсутствие интереса ко всему (апатия), покраснение или посинение кожи, не считаются больными скрытой бактериемией. У них, скорее всего, присутствует специфическая бактериальная инфекция, и они должны быть немедленно обследованы медицинским работником.

Диагностика скрытой бактериемии Бактериальный посев крови

Посев мочи и анализ мочи

Иногда другие анализы крови, кала и спинномозговая пункция Поскольку врачи не могут с уверенностью сказать, у каких детей с повышенной температурой имеется скрытая бактериемия, врачи должны идентифицировать любые бактерии путем бактериального посева крови. Поскольку бактерий слишком мало и они слишком малы, чтобы их можно было увидеть, врачи отправляют образцы крови в лабораторию для исследования и выращивания (посев) бактерий с целью их определения. Если результаты посева положительные, это означает, что были обнаружены бактерии. У младенцев и детей любого возраста, у которых имеется повышенная температура и которые серьезно больны на вид, независимо от того, прошли ли они вакцинацию, берут для исследования образцы крови, мочи и спинномозговой жидкости (жидкость, окружающая головной и спинной мозг). Жидкость берут во время спинномозговой пункции (люмбальной пункции), которая предусматривает взятие образца жидкости из пространства между двумя позвонками с помощью маленькой иглы. Все образцы отправляются в лабораторию для исследования на предмет выявления признаков бактериальной инфекции. В большинстве случаев младенца или ребенка госпитализируют и назначают антибиотики. Детям, у которых имеются проблемы с дыханием, также скорее всего проведут рентгенологическое исследование органов грудной клетки. В зависимости от возраста ребенка также могут проводиться другие анализы крови. Некоторым детям также могут проводиться экспресс-анализы для обнаружения некоторых вирусов. Для таких тестов используется мазок из носа или горла. Результаты обычно получают в течение нескольких часов. Младенцы в возрасте до 3 месяцев В отличие от детей в возрасте от 3 месяцев до 3 лет, если у младенцев в возрасте до 3 месяцев повышена температура, врачи не всегда могут лишь путем осмотра определить, может ли у них быть бактериемия. У таких младенцев врачи обычно делают лабораторные анализы (общий анализ крови, анализ мочи и бактериальный посев крови). Если результаты анализов крови и мочи окажутся нормальными, некоторые врачи поручают родителям или опекунам наблюдать младенца на дому, а затем вернуться в кабинет врача в течение 24 часов для повторного осмотра младенца и проверки результатов бактериального посева крови. На этот период времени они не назначают антибиотики. Другие врачи предпочитают госпитализацию этих младенцев и проведение дальнейших анализов крови, мочи и спинномозговой жидкости. Большинство врачей считают, что младенцы в возрасте до 30 дней подвергаются особенно высокому риску бактериемии, которая имеет большое количество причин. Младенцев этой возрастной группы обычно госпитализируют и проводят анализы крови, мочи и спинномозговой жидкости. Обычно их лечат антибиотиками в ожидании результатов лабораторных исследований. Младенцы и дети в возрасте от 3 месяцев до 3 лет У младенцев и детей этой возрастной группы, у которых имеется повышенная температура, но которые получили все вакцины и которые хорошо себя чувствуют, риск бактериемии очень низкий. По причине такого низкого риска врачи могут принять решение о наблюдении детей без проведения анализов крови. Тем не менее, анализ мочи и посев мочи обычно делают для выявления инфекции мочевыводящих путей в качестве причины повышенной температуры. Родителей или опекунов просят наблюдать за симптомами ребенка и связаться с врачом (путем посещения или по телефону) в течение 24–48 часов. У детей, состояние которых ухудшается или у которых повышенная температура не проходит, делают анализы крови и могут провести рентгенологическое исследование органов грудной клетки или спинномозговую пункцию.