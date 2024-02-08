Оккультная (скрытая) бактериемия — это наличие бактерий в кровотоке у ребенка, у которого повышенная температура, но который выглядит здоровым и не имеет очевидного источника инфекции.
Чаще всего, скрытая бактериемия вызвана пневмококком.
Как правило, дети не имеют никаких симптомов, кроме повышенной температуры.
Диагноз основывается на результатах анализа крови.
Антибиотики могут устранить инфекцию.
Вакцинация может предотвратить инфекцию, вызванную пневмококком.
(См. также Бактериемия у взрослых).
У детей в возрасте от 3 месяцев до 3 лет обычно повышается температура тела. Большую часть времени у них присутствуют другие симптомы, такие как кашель и насморк, что помогает врачам диагностировать причину повышенной температуры. Однако, иногда у детей бывает повышенная температура без других симптомов. То есть, у них повышенная температура без видимого источника или причины. У большинства из этих детей повышенная температура вызвана вирусной инфекцией, которая проходит без лечения. У некоторых детей имеет место инфекция мочевыводящих путей. У небольшого числа детей, у которых имеется повышенная температура без очевидной причины, повышенная температура вызвана бактериями, циркулирующими в кровотоке (бактериемией). У детей старшего возраста или взрослых без других симптомов циркулирующие бактерии почти никогда не являются причиной повышения температуры.
В Соединенных Штатах Америки и Европе вакцинация младенцев конъюгированной вакциной гемофильной палочки типа b и конъюгированной вакциной пневмококка практически устранила скрытую бактериемию, вызываемую этими бактериями, у вакцинированных детей. Вакцины против менингококка вводят в плановом порядке детям старшего возраста и подросткам, а также могут вводить некоторым детям из группы повышенного риска инфицирования в возрасте до 36 месяцев. Существует очень низкая вероятность развития скрытой бактериемии у детей, которые получили рекомендованные прививки. Тем не менее, скрытая бактериемия все же может возникать у детей, которые не получали вакцин или не получали достаточных доз, и у детей с ослабленной иммунной системой.
Знаете ли Вы, что...
(См. также Общие сведения о бактериальных инфекциях в детстве).
Симптомы скрытой бактериемии
Основной симптом скрытой бактериемии — это
повышение температуры тела от 39°C и выше
Дети, у которых есть другие симптомы, такие как кашель, затрудненное дыхание, вялость или отсутствие интереса ко всему (апатия), покраснение или посинение кожи, не считаются больными скрытой бактериемией. У них, скорее всего, присутствует специфическая бактериальная инфекция, и они должны быть немедленно обследованы медицинским работником.
Диагностика скрытой бактериемии
Бактериальный посев крови
Посев мочи и анализ мочи
Иногда другие анализы крови, кала и спинномозговая пункция
Поскольку врачи не могут с уверенностью сказать, у каких детей с повышенной температурой имеется скрытая бактериемия, врачи должны идентифицировать любые бактерии путем бактериального посева крови. Поскольку бактерий слишком мало и они слишком малы, чтобы их можно было увидеть, врачи отправляют образцы крови в лабораторию для исследования и выращивания (посев) бактерий с целью их определения. Если результаты посева положительные, это означает, что были обнаружены бактерии.
У младенцев и детей любого возраста, у которых имеется повышенная температура и которые серьезно больны на вид, независимо от того, прошли ли они вакцинацию, берут для исследования образцы крови, мочи и спинномозговой жидкости (жидкость, окружающая головной и спинной мозг). Жидкость берут во время спинномозговой пункции (люмбальной пункции), которая предусматривает взятие образца жидкости из пространства между двумя позвонками с помощью маленькой иглы. Все образцы отправляются в лабораторию для исследования на предмет выявления признаков бактериальной инфекции. В большинстве случаев младенца или ребенка госпитализируют и назначают антибиотики. Детям, у которых имеются проблемы с дыханием, также скорее всего проведут рентгенологическое исследование органов грудной клетки.
В зависимости от возраста ребенка также могут проводиться другие анализы крови.
Некоторым детям также могут проводиться экспресс-анализы для обнаружения некоторых вирусов. Для таких тестов используется мазок из носа или горла. Результаты обычно получают в течение нескольких часов.
Младенцы в возрасте до 3 месяцев
В отличие от детей в возрасте от 3 месяцев до 3 лет, если у младенцев в возрасте до 3 месяцев повышена температура, врачи не всегда могут лишь путем осмотра определить, может ли у них быть бактериемия. У таких младенцев врачи обычно делают лабораторные анализы (общий анализ крови, анализ мочи и бактериальный посев крови). Если результаты анализов крови и мочи окажутся нормальными, некоторые врачи поручают родителям или опекунам наблюдать младенца на дому, а затем вернуться в кабинет врача в течение 24 часов для повторного осмотра младенца и проверки результатов бактериального посева крови. На этот период времени они не назначают антибиотики. Другие врачи предпочитают госпитализацию этих младенцев и проведение дальнейших анализов крови, мочи и спинномозговой жидкости.
Большинство врачей считают, что младенцы в возрасте до 30 дней подвергаются особенно высокому риску бактериемии, которая имеет большое количество причин. Младенцев этой возрастной группы обычно госпитализируют и проводят анализы крови, мочи и спинномозговой жидкости. Обычно их лечат антибиотиками в ожидании результатов лабораторных исследований.
Младенцы и дети в возрасте от 3 месяцев до 3 лет
У младенцев и детей этой возрастной группы, у которых имеется повышенная температура, но которые получили все вакцины и которые хорошо себя чувствуют, риск бактериемии очень низкий. По причине такого низкого риска врачи могут принять решение о наблюдении детей без проведения анализов крови. Тем не менее, анализ мочи и посев мочи обычно делают для выявления инфекции мочевыводящих путей в качестве причины повышенной температуры. Родителей или опекунов просят наблюдать за симптомами ребенка и связаться с врачом (путем посещения или по телефону) в течение 24–48 часов. У детей, состояние которых ухудшается или у которых повышенная температура не проходит, делают анализы крови и могут провести рентгенологическое исследование органов грудной клетки или спинномозговую пункцию.
Лечение скрытой бактериемии
Антибиотики
Иногда, до получения результатов посева, врачи назначают антибиотики детям, у которых имеется повышенная температура, которые тяжело больны на вид и подвержены высокому риску бактериемии. Обычно врачи назначают инъекционный антибиотик, например, цефтриаксон.
Детям с положительным результатом посева, которые не сильно больны на вид, дают инъекционные или пероральные антибиотики в домашних условиях. Детей с положительным результатом посева и у которых проявляются признаки серьезной болезни, госпитализируют и вводят антибиотики внутривенно.
Все дети, которые находились под наблюдением в домашних условиях, повторно проходят обследование в течение 24 часов во время повторного визита, тогда как некоторые дети в зависимости от возраста и других медицинских факторов могут получить повторную консультацию по телефону. Дети, у которых температура все еще повышена или у которых имеется положительный результат посева крови или мочи, и которые не получали антибиотики, проводят дополнительные посевы и госпитализируют. Затем их обследуют на предмет серьезного заболевания и вводят им антибиотики внутривенно.
В ожидании результатов лабораторных исследований детей в возрасте младше 3 месяцев часто лечат антибиотиками, такими как цефтриаксон, цефотаксим или цефепим.
Детям во возрасте от 3 месяцев до 3 лет могут назначать такие лекарственные препараты, как ацетаминофен, который снижает температуру тела и улучшает их самочувствие.