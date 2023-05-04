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HealthDay
ЗАБОЛЕВАНИЕ

Профилактика у пожилых людей

Авторы:Magda Lenartowicz, MD, Altais Health Solutions
Проверено/пересмотрено мая 2023
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    Задачи профилактики у пожилого человека обычно зависят от состояния его здоровья, уровня функционирования, а также от профиля риска:

    • Здоровые, самостоятельные лица с отсутствием серьезных заболеваний: главным образом предотвращение развития заболеваний.

    • Лица с несколькими незначительными хроническими заболеваниями, которые сохранили самостоятельность: Главным образом предотвращение или замедление угасания функций, недопущение ухудшения физического состояния, что может увеличивать их зависимость от других

    • Немощные лица с несколькими прогрессирующими хроническими заболеваниями, которые в основном не могут обходиться без помощи других: главным образом предотвращение несчастных случаев и осложнений, которые могут привести к еще большей потере самостоятельности или к смерти.

    Образ жизни

    Физические упражнения, в том числе аэробные упражнения, по-прежнему являются важными. Поднятие тяжестей помогает укрепить мышцы, предотвратить возрастную потерю мышечной массы и остеопороз путем укрепления мышц и повышения плотности костной ткани. Аэробные упражнения повышают выносливость и могут немного снижать риск развития некоторых заболеваний сердечно-сосудистой системы. Увеличение мышечной силы, а также тренировка сердца и легких помогает улучшить жизнедеятельность организма и привести к увеличению продолжительности жизни. Для пожилых людей приятными видами физических упражнений могут оказаться танцы и тайцзы, которые имеют дополнительные преимущества, например, улучшают чувство равновесия и, тем самым, помогают избежать падений.

    Отказ от курения помогает в любом возрасте. Это решение

    • Улучшает выносливость

    • Уменьшает частоту возникновения и интенсивность симптомов определенных заболеваний, например, боли в груди (стенокардия) и судорожной, ломающей боли в ногах (перемежающаяся хромота)

    • Снижает риск развития определенных заболеваний (например, инфаркта миокарда, заболеваний легких и некоторых видов онкологических заболеваний).

    Алкоголь у пожилых людей метаболизируется по-другому. Пожилым людям, употребляющим алкоголь, необходимо помнить, что употребление более одной порции спиртного в день может повысить риск травм и других проблем со здоровьем.

    Лекарственные препараты и вакцины

    Понимание того, что могут делать лекарственные препараты, особенно важно для пожилых людей, поскольку они более восприимчивы к развитию побочных эффектов лекарственных препаратов. Факторы, которые могут повышать восприимчивость, включают возрастные различия в метаболизме и применении многих лекарственных препаратов. Эти различия могут приводить к межлекарственным взаимодействиям или взаимодействиям между лекарственными препаратами и продуктами питания. Эти взаимодействия могут отсутствовать у молодых людей.

    Врач общей практики, медсестра и фармацевт могут предоставить необходимую информацию обо всех рецептурных и безрецептурных лекарственных препаратах. Во избежание проблем пожилым людям рекомендуется знать брендовые и непатентованные названия всех принимаемых лекарственных препаратов, цель приема каждого лекарственного препарата, продолжительность его приема, а также каких видов деятельности и употребления какой пищи и напитков следует избегать при приеме каждого лекарственного препарата. Пожилым людям следует приносить на прием к врачу все свои лекарственные препараты, как рецептурные, таи и безрецептурные, чтобы врач мог их проверить.

    Пожилые лица должны пройти следующие вакцинации:

    Эти прививки важны, поскольку пожилые люди более восприимчивы к пневмонии, столбняку и опоясывающему лишаю, и поскольку грипп может стать причиной пневмонии и других серьезных проблем у пожилых лиц.

    Профилактика травм

    Простые разумные меры безопасности для предотвращения травм, используемые молодыми людьми, также могут помочь и пожилым лицам (см. боковую панель Азы безопасности). Особенно важно предотвращение падений.

    Падения являются основной причиной серьезных проблем со здоровьем у пожилых людей. Следующие меры помогут предотвратить падения:

    • Убрать лишнее из загроможденных пространств дома

    • Убрать или надежно закрепить коврики, края коврового покрытия и незакрепленные телефонные и электрические провода на полу

    • Обеспечить достаточное освещение

    • Установить по мере необходимости перила, поручни и не скользящие покрытия/покрытия на присосках (например, дорожки или не скользящие коврики в ванных) на лестничных ступенях и в душе/ванне

    • Установить поручни возле унитаза, а также в ванне и в душе

    • Не пользоваться скользкими банными маслами

    • Обсудить с врачом прекращение приема ненужных лекарственных препаратов, принимать необходимые лекарственные препараты в минимальной эффективной дозе

    • Сохранять или улучшать чувство равновесия (например, посредством упражнений, занятий танцами или тайцзы)

    Вождение автомобиля

    Пожилые люди могут ограничить или отказаться от вождения автомобиля в случае ухудшения их зрения, рефлексов или общего функционирования. Не следует водить автомобиль в период приема лекарственных препаратов или других средств, которые вызывают сонливость, а также в ночное время при слабом ночном зрении.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.