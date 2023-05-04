Профилактика у пожилых людей

Физические упражнения, в том числе аэробные упражнения, по-прежнему являются важными. Поднятие тяжестей помогает укрепить мышцы, предотвратить возрастную потерю мышечной массы и остеопороз путем укрепления мышц и повышения плотности костной ткани. Аэробные упражнения повышают выносливость и могут немного снижать риск развития некоторых заболеваний сердечно-сосудистой системы. Увеличение мышечной силы, а также тренировка сердца и легких помогает улучшить жизнедеятельность организма и привести к увеличению продолжительности жизни. Для пожилых людей приятными видами физических упражнений могут оказаться танцы и тайцзы, которые имеют дополнительные преимущества, например, улучшают чувство равновесия и, тем самым, помогают избежать падений.

Отказ от курения помогает в любом возрасте. Это решение

Улучшает выносливость

Уменьшает частоту возникновения и интенсивность симптомов определенных заболеваний, например, боли в груди (стенокардия) и судорожной, ломающей боли в ногах (перемежающаяся хромота)

Снижает риск развития определенных заболеваний (например, инфаркта миокарда, заболеваний легких и некоторых видов онкологических заболеваний).

Алкоголь у пожилых людей метаболизируется по-другому. Пожилым людям, употребляющим алкоголь, необходимо помнить, что употребление более одной порции спиртного в день может повысить риск травм и других проблем со здоровьем.