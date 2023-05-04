Профилактика у пожилых людей

Задачи профилактики у пожилого человека обычно зависят от состояния его здоровья, уровня функционирования, а также от профиля риска:
Здоровые, самостоятельные лица с отсутствием серьезных заболеваний: главным образом предотвращение развития заболеваний.
Лица с несколькими незначительными хроническими заболеваниями, которые сохранили самостоятельность: Главным образом предотвращение или замедление угасания функций, недопущение ухудшения физического состояния, что может увеличивать их зависимость от других
Немощные лица с несколькими прогрессирующими хроническими заболеваниями, которые в основном не могут обходиться без помощи других: главным образом предотвращение несчастных случаев и осложнений, которые могут привести к еще большей потере самостоятельности или к смерти.
Образ жизни
Физические упражнения, в том числе аэробные упражнения, по-прежнему являются важными. Поднятие тяжестей помогает укрепить мышцы, предотвратить возрастную потерю мышечной массы и остеопороз путем укрепления мышц и повышения плотности костной ткани. Аэробные упражнения повышают выносливость и могут немного снижать риск развития некоторых заболеваний сердечно-сосудистой системы. Увеличение мышечной силы, а также тренировка сердца и легких помогает улучшить жизнедеятельность организма и привести к увеличению продолжительности жизни. Для пожилых людей приятными видами физических упражнений могут оказаться танцы и тайцзы, которые имеют дополнительные преимущества, например, улучшают чувство равновесия и, тем самым, помогают избежать падений.
Отказ от курения помогает в любом возрасте. Это решение
Улучшает выносливость
Уменьшает частоту возникновения и интенсивность симптомов определенных заболеваний, например, боли в груди (стенокардия) и судорожной, ломающей боли в ногах (перемежающаяся хромота)
Снижает риск развития определенных заболеваний (например, инфаркта миокарда, заболеваний легких и некоторых видов онкологических заболеваний).
Алкоголь у пожилых людей метаболизируется по-другому. Пожилым людям, употребляющим алкоголь, необходимо помнить, что употребление более одной порции спиртного в день может повысить риск травм и других проблем со здоровьем.
Лекарственные препараты и вакцины
Понимание того, что могут делать лекарственные препараты, особенно важно для пожилых людей, поскольку они более восприимчивы к развитию побочных эффектов лекарственных препаратов. Факторы, которые могут повышать восприимчивость, включают возрастные различия в метаболизме и применении многих лекарственных препаратов. Эти различия могут приводить к межлекарственным взаимодействиям или взаимодействиям между лекарственными препаратами и продуктами питания. Эти взаимодействия могут отсутствовать у молодых людей.
Врач общей практики, медсестра и фармацевт могут предоставить необходимую информацию обо всех рецептурных и безрецептурных лекарственных препаратах. Во избежание проблем пожилым людям рекомендуется знать брендовые и непатентованные названия всех принимаемых лекарственных препаратов, цель приема каждого лекарственного препарата, продолжительность его приема, а также каких видов деятельности и употребления какой пищи и напитков следует избегать при приеме каждого лекарственного препарата. Пожилым людям следует приносить на прием к врачу все свои лекарственные препараты, как рецептурные, таи и безрецептурные, чтобы врач мог их проверить.
Пожилые лица должны пройти следующие вакцинации:
Пневмококковая вакцина (для лечения пневмонии, 2 типа вакцины — см. Пневмококковая вакцина)
Против столбняка, дифтерии и коклюша (комбинированная вакцина) один раз (если ранее не была выполнена прививка против коклюша), затем против столбняка и дифтерии раз в 10 лет
Против гриппа раз в год
Вакцина против опоясывающего герпеса 2 дозы с интервалом от 2 до 6 месяцев в возрасте 50 лет
Эти прививки важны, поскольку пожилые люди более восприимчивы к пневмонии, столбняку и опоясывающему лишаю, и поскольку грипп может стать причиной пневмонии и других серьезных проблем у пожилых лиц.
Профилактика травм
Простые разумные меры безопасности для предотвращения травм, используемые молодыми людьми, также могут помочь и пожилым лицам (см. боковую панель Азы безопасности). Особенно важно предотвращение падений.
Падения являются основной причиной серьезных проблем со здоровьем у пожилых людей. Следующие меры помогут предотвратить падения:
Убрать лишнее из загроможденных пространств дома
Убрать или надежно закрепить коврики, края коврового покрытия и незакрепленные телефонные и электрические провода на полу
Обеспечить достаточное освещение
Установить по мере необходимости перила, поручни и не скользящие покрытия/покрытия на присосках (например, дорожки или не скользящие коврики в ванных) на лестничных ступенях и в душе/ванне
Установить поручни возле унитаза, а также в ванне и в душе
Не пользоваться скользкими банными маслами
Обсудить с врачом прекращение приема ненужных лекарственных препаратов, принимать необходимые лекарственные препараты в минимальной эффективной дозе
Сохранять или улучшать чувство равновесия (например, посредством упражнений, занятий танцами или тайцзы)
Вождение автомобиля
Пожилые люди могут ограничить или отказаться от вождения автомобиля в случае ухудшения их зрения, рефлексов или общего функционирования. Не следует водить автомобиль в период приема лекарственных препаратов или других средств, которые вызывают сонливость, а также в ночное время при слабом ночном зрении.