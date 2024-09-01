Факторы риска онкологических заболеваний

Дополнительная или патологическая хромосома может увеличивать риск развития онкологического заболевания. Например, у людей с самым распространенным типом синдрома Дауна, у которых три копии хромосомы 21 вместо обычных двух, риск развития острого лейкоза в 12–20 раз выше, чем у других людей, но, парадоксальным образом, меньший риск развития карцином.

Полагают, что развитию злокачественной опухоли способствуют аномалии (мутации), затрагивающие важные гены. Эти гены производят белки, которые регулируют рост клеток и изменяют их деление и другие основные свойства.

Генные мутации, вызывающие злокачественную опухоль, могут быть следствием разрушительного воздействия химических веществ, солнечного света, лекарственных препаратов, вирусов и других факторов окружающей среды. В некоторых семьях эти аномальные гены, вызывающие злокачественную опухоль, передаются по наследству.

Двумя основными категориями генов, участвующих в развитии рака, являются:

онкогены;

гены-супрессоры опухоли.

Онкогенами являются мутировавшие или усиленные формы генов, которые в нормальном состоянии регулируют рост клеток. Эти онкогены включают HER2, который вызывает рак молочной железы и РЭФР, который вызывает некоторые виды рака легких. Некоторые онкогены дают неправильный сигнал клеткам неконтролируемо размножаться, что приводит к развитию онкологического заболевания. Мутация нормальных генов в онкогены не полностью изучена, но способствовать развитию опухоли могут многие факторы, в том числе:

Воздействие радиации

Солнечный свет

Токсины на производстве, в воздухе или в химических веществах (например, в табачном дыме)

Возбудители инфекционных заболеваний (например, некоторые вирусы)

Гены-супрессоры опухолевого роста при нормальном функционировании подавляют развитие злокачественных опухолей путем кодирования белков, которые восстанавливают поврежденную ДНК или подавляют рост злокачественных клеток. Вероятность развития онкологического заболевания повышается, если повреждение ДНК ухудшает функцию гена-супрессора опухолевого роста, что позволяет пораженным клеткам размножаться непрерывно. Мутации гена-супрессора, унаследованные от одного из родителей, могут лежать в основе определенного числа случаев рака молочной железы, который, как правило, возникает в молодом возрасте и у нескольких членов семьи.