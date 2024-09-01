Факторы риска онкологических заболеваний

Многие генетические факторы и факторы окружающей среды повышают риск развития онкологических заболеваний. Тем не менее злокачественные новообразования развивается не у всех людей, которые подвергаются воздействию вещества, способного вызвать рак (канцерогена), или воздействию других факторов риска. (См. также Общие сведения об онкологических заболеваниях).
Семейный анамнез
В некоторых семьях присутствует значительно более высокий риск развития некоторых типов онкологических заболеваний. Иногда повышенный риск обусловлен единственным геном, а иногда это происходит из-за совместного действия нескольких генов. Факторы окружающей среды, которые являются общими для семьи, могут изменить это генетическое взаимодействие и вызвать онкологическое заболевание.
Гены и хромосомы
Дополнительная или патологическая хромосома может увеличивать риск развития онкологического заболевания. Например, у людей с самым распространенным типом синдрома Дауна, у которых три копии хромосомы 21 вместо обычных двух, риск развития острого лейкоза в 12–20 раз выше, чем у других людей, но, парадоксальным образом, меньший риск развития карцином.
Полагают, что развитию злокачественной опухоли способствуют аномалии (мутации), затрагивающие важные гены. Эти гены производят белки, которые регулируют рост клеток и изменяют их деление и другие основные свойства.
Генные мутации, вызывающие злокачественную опухоль, могут быть следствием разрушительного воздействия химических веществ, солнечного света, лекарственных препаратов, вирусов и других факторов окружающей среды. В некоторых семьях эти аномальные гены, вызывающие злокачественную опухоль, передаются по наследству.
Двумя основными категориями генов, участвующих в развитии рака, являются:
онкогены;
гены-супрессоры опухоли.
Онкогенами являются мутировавшие или усиленные формы генов, которые в нормальном состоянии регулируют рост клеток. Эти онкогены включают HER2, который вызывает рак молочной железы и РЭФР, который вызывает некоторые виды рака легких. Некоторые онкогены дают неправильный сигнал клеткам неконтролируемо размножаться, что приводит к развитию онкологического заболевания. Мутация нормальных генов в онкогены не полностью изучена, но способствовать развитию опухоли могут многие факторы, в том числе:
Воздействие радиации
Солнечный свет
Токсины на производстве, в воздухе или в химических веществах (например, в табачном дыме)
Возбудители инфекционных заболеваний (например, некоторые вирусы)
Гены-супрессоры опухолевого роста при нормальном функционировании подавляют развитие злокачественных опухолей путем кодирования белков, которые восстанавливают поврежденную ДНК или подавляют рост злокачественных клеток. Вероятность развития онкологического заболевания повышается, если повреждение ДНК ухудшает функцию гена-супрессора опухолевого роста, что позволяет пораженным клеткам размножаться непрерывно. Мутации гена-супрессора, унаследованные от одного из родителей, могут лежать в основе определенного числа случаев рака молочной железы, который, как правило, возникает в молодом возрасте и у нескольких членов семьи.
Возраст
Некоторые виды опухолей, такие как опухоль Вильмса, ретинобластома и нейробластома, возникают почти всегда только у детей. Эти виды онкологических заболеваний являются следствием мутаций генов-супрессоров, которые либо были унаследованы, либо возникли во время развития плода. При этом большинство других видов онкологических заболеваний чаще встречается у взрослых, особенно у пожилых людей. В Соединенных Штатах более 60% случаев онкологических заболеваний приходится на людей старше 65 лет. Повышенная заболеваемость онкологическими заболеваниями, вероятно, объясняется сочетанием повышенного и длительного воздействия канцерогенов и ослаблением иммунной системы организма.
Факторы окружающей среды
Многочисленные факторы окружающей среды увеличивают риск развития злокачественных опухолей.
В табачном дыме содержатся канцерогенные вещества, которые существенно увеличивают риск развития рака легких, ротовой полости, горла, пищевода, почек и мочевого пузыря.
Загрязняющие вещества в воздухе или в воде, такие как асбест, промышленные отходы и сигаретный дым, могут увеличивать риск развития онкологических заболеваний. Роль многих химических веществ в развитии онкологических заболеваний доказана, в отношении многих других также существует подозрение. Например, воздействие асбеста может вызвать рак легких и мезотелиому (опухоль плевры). С воздействием пестицидов связывают повышенный риск развития некоторых видов онкологических заболеваний (например, лейкоза и неходжкинской лимфомы). Период между воздействием химических веществ и развитием онкологического заболевания может составлять много лет.
Воздействие радиации является фактором риска развития онкологических заболеваний. Длительное воздействие ультрафиолетового излучения, в первую очередь из солнечного света, вызывает опухоли кожи. Ионизирующее излучение является канцерогенным. В рентгенологических исследованиях (в том числе при компьютерной томографии [КТ]) используется ионизирующее излучение, поэтому при прохождении большого количества обследований присутствует несколько повышенный риск развития онкологических заболеваний (см. также Риски воздействия радиации при проведении медицинских визуализирующих исследований).
Воздействие радиоактивного газа радона, который выделяется из почвы, повышает риск развития рака легких. Обычно радон быстро рассеивается в атмосферу и не приносит вреда. Однако если здание расположено на земле с высоким содержанием радона, газ может накапливаться в самом здании, и иногда уровень радона в воздухе может оказаться достаточно высоким для причинения вреда. Радон попадает в легкие, где в конечном итоге он может вызвать рак легких. У людей, подвергающихся воздействию радона, которые также курят, риск развития рака легкого повышается еще больше.
Многие другие вещества изучались как возможные причины онкологических заболеваний, но необходимо больше исследований, чтобы определить химические вещества, которые повышают риск их развития.
География
Риск развития онкологических заболеваний варьируется в зависимости от места проживания людей, хотя причины географических различий часто сложны и плохо изучены. Вероятно, что такое географическое различие в уровнях риска развития онкологических заболеваний является многофакторным: зависит от сочетания генетических факторов, рациона и факторов окружающей среды.
Например, риск развития рака толстой кишки и рака молочной железы низкий в Японии, но после иммиграции людей из Японии в Соединенные Штаты Америки этот риск увеличивается и в конечном итоге достигает того же уровня, что и у остальной части населения Соединенных Штатов Америки. С другой стороны, у людей, живущих в Японии, чрезвычайно часто возникает рак желудка. Когда люди из Японии иммигрируют в Соединенные Штаты Америки, риск рака желудки снижается и достигает уровня, характерного для населения Соединенных Штатов Америки (возможно, из-за изменения рациона питания), хотя это снижение может быть заметно лишь в следующем поколении.
Диета
Вещества, потребляемые с пищей, могут повысить риск развития онкологических заболеваний. Например, диета с высоким содержанием ненасыщенных жиров и ожирение само по себе связываются с повышенным риском развития рака толстой кишки, молочной железы и, возможно, рака предстательной железы. Люди, которые употребляют большое количество алкоголя, подвергаются гораздо более высокому риску развития рака печени, рака головы и шеи и рака пищевода. Рацион с высоким содержанием копченых и маринованных продуктов или мяса, жаренного на открытом огне, увеличивает риск развития рака желудка. У людей с избыточной массой тела или ожирением более высокий риск развития рака молочной железы, слизистой оболочки матки (эндометрия), толстой кишки, почек и пищевода.
Лекарственные препараты и медикаментозное лечение
Определенные лекарственные препараты и медикаментозное лечение могут увеличивать риск развития онкологических заболеваний. Например, эстрогены в пероральных контрацептивах могут незначительно повышать риск развития рака молочной железы у женщин, которые принимают их в настоящее время или принимали их в течение последних нескольких лет. Гормоны эстроген и прогестин, которые могут быть назначены женщинам в период менопаузы (заместительная гормональная терапия), также незначительно увеличивают риск развития рака молочной железы.
Диэтилстильбестрол (ДЭС) увеличивает риск развития рака молочной железы у женщин, которые принимали лекарственный препарат, и у дочерей этих женщин, которые подверглись воздействию препарата до рождения. ДЭС также повышает риск развития рака шейки матки и влагалища у дочерей женщин, которые принимали этот препарат. Тамоксифен, препарат, используемый для лечения рака молочной железы, повышает риск развития рака эндометрия (внутренней оболочки матки).
Длительное применение тестостерона, даназола и других мужских половых гормонов (андрогенов) может несколько повысить риск развития рака печени.
Лечение онкологических заболеваний при помощи некоторых химиотерапевтических препаратов (алкилирующих препаратов) и лучевой терапии может увеличить риск развития у людей вторичного онкологического заболевания через несколько лет.
Некоторые канцерогены
Канцероген
Тип онкологического заболевания
Природные и промышленные
Мышьяк
Асбестоз
Легкое
Плевра
Ароматические амины
Бензол
Хроматы
Легкое
Дизельный выхлоп
Легкое
Краски для волос
Мочевой пузырь
Ионизирующее излучение
Многие виды рака
Никель
Легкое
Носовые пазухи
Лакокрасочные материалы
Лейкоз
Легкое
Пестициды
Легкое
Радон
Легкое
Ультрафиолетовое излучение
Хлористый винил
Связанные с образом жизни
Алкоголь
Молочная железа
Колоректальный
Пищевод
Печень
Рот
Горло
Орехи бетель
Табак
Мочевой пузырь
Легкое
Рот
Горло
Используемые в медицине
Андрогены
Печень
Препараты химиотерапии (например, алкилирующие препараты и ингибиторы топоизомеразы)
Мочевой пузырь
Лейкоз
Диэтилстильбестрол
Молочная железа (у женщин, которые принимали лекарственный препарат или подверглись воздействию препарата до рождения)
Шейка матки (при воздействии препарата до рождения)
Влагалище (при воздействии препарата до рождения)
Лучевая терапия
Лейкоз
Саркомы
Инфекции
Роль нескольких вирусов в развитии онкологических заболеваний у людей доказана, в отношении нескольких других также существует подозрение. Вирус папилломы человека (ВПЧ) вызывает появление генитальных бородавок и является основной причиной развития рака шейки матки и рака вульвы у женщин, а также рака полового члена и рака анального канала у мужчин. ВПЧ также вызывает некоторые виды рака полости рта и горла. Вирус гепатита В или вирус гепатита С может вызвать рак печени. Некоторые ретровирусы человека, например ВИЧ, вызывают лимфомы и другие злокачественные заболевания системы крови. Некоторые вирусы вызывают онкологические заболевания только в конкретных странах. Например, вирус Эпштейна-Барр вызывает лимфому Беркитта (тип онкологического заболевания) в Африке, а также рак носа и глотки в Азии.
Некоторые бактерии также могут вызывать онкологические заболевания. Helicobacter pylori, бактерия, которая вызывает язву желудка, может увеличить риск развития рака желудка и лимфом.
Онкологические заболевания могут вызывать некоторые паразиты. Инфицирование паразитами вида Schistosoma haematobium может вызывать хроническое воспаление и рубцевание мочевого пузыря, что может стать причиной развития опухоли. Другой тип паразита, Clonorchis sinensis, связан с раком поджелудочной железы и раком желчных протоков.
Воспалительные заболевания
Воспалительные нарушения часто увеличивают риск развития онкологических заболеваний. Такими нарушениями являются язвенный колит и болезнь Крона (которая может стать причиной развития рака толстой кишки и рака желчных протоков).