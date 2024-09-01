Паранеопластические (связанные с онкологическим заболеванием — см. также Общие сведения об онкологических заболеваниях) синдромы возникают, когда опухоль приводит к появлению необычных симптомов, вызываемых веществами, циркулирующими в крови. Этими веществами могут быть гормоны, вырабатываемые опухолью, или антитела, вырабатываемые иммунной системой. Они могут влиять на функцию различных тканей и органов, а также вызывать симптомы в местах, удаленных от опухоли. Паранеопластические синдромы могут влиять на многие различные системы органов, в том числе на нервную и эндокринную (гормональную) системы, в результате чего возникают такие нарушения, как изменения нервной системы, низкий уровень сахара в крови, диарея или повышенное артериальное давление.

Примерно у 20% онкологических больных возникает паранеопластический синдром. Наиболее распространенными видами онкологических заболеваний, связанных с паранеопластическими синдромами, являются:

Диагностика паранеопластического синдрома часто включает анализ на наличие вещества, циркулирующего в кровотоке и вызывающего паранеопластический синдром. Лечение паранеопластического синдрома изначально включает лечение симптомов. В конечном итоге наилучшим способом контроля паранеопластического синдрома является лечение основного онкологического заболевания.

Общие паранеопластические синдромы У онкологических больных часто появляется лихорадка, ночная потливость, потеря аппетита и веса. Приведенные ниже синдромы встречаются реже.

Синдромы со стороны пищеварительного тракта Водянистая диарея может возникнуть в результате воздействия веществ, выделяемых некоторыми видами опухолей. Некоторые опухоли, поражающие кишечник, могут выделять большое количество белка в стул, приводя к снижению уровня белка в кровотоке.

Эндокринные синдромы При мелкоклеточном раке легких может выделяться вещество, которое стимулирует выработку надпочечниками повышенных уровней гормона кортизола, который может вызывать слабость, увеличение массы тела и повышение артериального давления (синдром Кушинга). При мелкоклеточной карциноме легкого также может вырабатываться вазопрессин, что приводит у некоторых людей к задержке воды в организме, снижению уровня натрия, слабости, дезориентации и судорожным припадкам. Очень высокое содержание кальция в крови (гиперкальциемический синдром) может возникнуть у лиц с солидными опухолями или лейкозом. Гиперкальциемический синдром может возникать, если из злокачественной опухоли в кровь выделяется гормоноподобное вещество (похожее на паратиреоидный гормон), которое стимулирует высвобождение кальция из костей. Высокое содержание кальция также может возникнуть, если опухоль непосредственно проникает в кости, тем самым высвобождая кальций в кровь. В результате высокого содержания кальция в крови у человека развивается почечная недостаточность и дезориентация, которые могут прогрессировать до наступления комы и даже смерти при отсутствии быстрой диагностики и лечения. Чрезмерная выработка других гормонов, обычно нейроэндокринными опухолями поджелудочной железы, может вызвать карциноидный синдром: приливы крови, свистящие хрипы, диарею и нарушения работы сердечных клапанов.

Неврологические синдромы Полинейропатия — это дисфункция периферических нервов (нервов, находящихся за пределами головного и спинного мозга), которая вызывает слабость, потерю чувствительности и снижение рефлексов. Подострая сенсорная нейропатия — это редкая форма полинейропатии, которая иногда развивается до выявления онкологического заболевания. Она вызывает потерю чувствительности и нарушение координации вплоть до утраты трудоспособности, но при этом наблюдается лишь незначительная слабость. Синдром Гийена-Барре — еще один вид дисфункции нервов, при котором наступает общая утрата мышечной силы. Он чаще встречается у людей с лимфомой Ходжкина. Подострая дегенерация мозжечка возникает редко у пациентов с раком молочной железы, раком яичников, мелкоклеточным раком легких или другими солидными опухолями. Причиной этого расстройства может быть аутоантитело (антитело, которое атакует собственные ткани организма), которое разрушает мозжечок. Симптомами могут быть неустойчивая походка, нарушение координации рук и ног, затруднения речи, головокружение и двоение зрения. Симптомы могут появиться до обнаружения опухоли. Неконтролируемые движения глаз (опсоклонус) и быстрые сокращения мышц рук и ног (миоклонус) могут возникать у некоторых детей с нейробластомой. Подострая двигательная нейронопатия возникает у некоторых людей с лимфомой Ходжкина и неходжкинской лимфомой. Поражаются нервные клетки спинного мозга, что ослабляет руки и ноги. Разнообразные необычные симптомы могут быть результатом действия антител, направленных против опухоли, но также взаимодействующих с мозговой тканью и вызывающих изменения психической функции, дезориентацию, изменения зрения и мышечную слабость. Синдром Итона-Ламберта возникает у некоторых больных мелкоклеточным раком легких. Этот синдром характеризуется чрезвычайной мышечной слабостью, вызванной отсутствием надлежащей нервной активации у мышц. Подострая некротизирующая миелопатия — это редкий синдром, при котором быстрая потеря нейронов в спинном мозге приводит к параличу.

Кожные синдромы Зуд является наиболее распространенным кожным симптомом у онкологических больных. Приливы крови также являются частым симптомом. На коже могут появиться коричневые, черные или синюшные пятна (участки пигментации).