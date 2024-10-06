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Бронхолегочная дисплазия (БЛД)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2024
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Что такое бронхолегочная дисплазия (БЛД)?

Бронхолегочная дисплазия (БЛД) — это длительное поражение легких, которое возникает у некоторых детей с серьезными проблемами с дыханием при рождении.

Бронхолегочная дисплазия обычно возникает у детей, которые в раннем возрасте длительное время находились на аппарате искусственной вентиляции легких или нуждались в кислороде.

  • Бронхолегочная дисплазия чаще всего встречается у глубоко недоношенных детей

  • Повреждение легких в результате бронхолегочной дисплазии приводит к тому, что детям необходим дополнительный кислород

  • Большинству детей становится лучше через несколько месяцев, но тяжелые случаи могут быть смертельными

  • Бронхолегочная дисплазия может замедлять рост и развитие ребенка и повышать риск астмы или пневмонии

Что является причиной бронхолегочной дисплазии?

Если у ребенка имеется проблема с дыханием, спасти жизнь могут аппарат искусственной вентиляции легких и дополнительный кислород. Однако аппарат искусственной вентиляции легких и кислород могут повреждать легкие ребенка, если они используются в течение длительного времени.

Повреждение легких более вероятно, если ребенок:

  • Был глубоко недоношенным

  • Имеет серьезные проблемы с легкими, например, респираторный дистресс-синдром

  • Имел серьезную инфекцию в утробе матери или сразу после рождения

Какими симптомами проявляется бронхолегочная дистрофия?

Симптомы у детей включают:

  • учащенное дыхание;

  • Вид, как будто дети судорожно пытаются вдохнуть

  • Синюшный оттенок кожи, вызванный низким уровнем кислорода

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка бронхолегочная дисплазия?

Врачи подозревают наличие бронхолегочной дисплазии, если ребенок:

  • Родился преждевременно и ему нужен аппарат искусственной вентиляции легких в течение длительного времени

  • По-прежнему нуждается в дополнительном кислороде или подключении к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как степень тяжести основной проблемы с легкими уменьшилась

Для подтверждения диагноза врачи проведут:

Как врачи лечат бронхолегочную дисплазию?

Для лечения бронхолегочной дисплазии врачи:

  • назначают ребенку кислород через небольшую трубку, расположенную в носу;

  • порекомендуют давать ребенку дополнительное грудное молоко или молочную смесь, чтобы способствовать росту легких;

  • назначают ребенку лекарственный препарат, чтобы вывести лишнюю жидкость из легких с мочой.

Когда ребенок покидает больницу, врачи:

  • Рекомендуют держать новорожденного вдали от сигаретного дыма

  • Назначают ребенку лекарственные препараты и вакцину против гриппа для профилактики легочных инфекций

Большинству детей становится лучше через несколько месяцев, но позднее у ребенка может быть более высокая вероятность заболеть астмой или пневмонией.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.