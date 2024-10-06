Что такое бронхолегочная дисплазия (БЛД)?
Бронхолегочная дисплазия (БЛД) — это длительное поражение легких, которое возникает у некоторых детей с серьезными проблемами с дыханием при рождении.
Бронхолегочная дисплазия обычно возникает у детей, которые в раннем возрасте длительное время находились на аппарате искусственной вентиляции легких или нуждались в кислороде.
Бронхолегочная дисплазия чаще всего встречается у глубоко недоношенных детей
Повреждение легких в результате бронхолегочной дисплазии приводит к тому, что детям необходим дополнительный кислород
Большинству детей становится лучше через несколько месяцев, но тяжелые случаи могут быть смертельными
Бронхолегочная дисплазия может замедлять рост и развитие ребенка и повышать риск астмы или пневмонии
Что является причиной бронхолегочной дисплазии?
Если у ребенка имеется проблема с дыханием, спасти жизнь могут аппарат искусственной вентиляции легких и дополнительный кислород. Однако аппарат искусственной вентиляции легких и кислород могут повреждать легкие ребенка, если они используются в течение длительного времени.
Повреждение легких более вероятно, если ребенок:
Был глубоко недоношенным
Имеет серьезные проблемы с легкими, например, респираторный дистресс-синдром
Имел серьезную инфекцию в утробе матери или сразу после рождения
Какими симптомами проявляется бронхолегочная дистрофия?
Симптомы у детей включают:
учащенное дыхание;
Вид, как будто дети судорожно пытаются вдохнуть
Синюшный оттенок кожи, вызванный низким уровнем кислорода
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка бронхолегочная дисплазия?
Врачи подозревают наличие бронхолегочной дисплазии, если ребенок:
Родился преждевременно и ему нужен аппарат искусственной вентиляции легких в течение длительного времени
По-прежнему нуждается в дополнительном кислороде или подключении к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как степень тяжести основной проблемы с легкими уменьшилась
Для подтверждения диагноза врачи проведут:
рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
Как врачи лечат бронхолегочную дисплазию?
Для лечения бронхолегочной дисплазии врачи:
назначают ребенку кислород через небольшую трубку, расположенную в носу;
порекомендуют давать ребенку дополнительное грудное молоко или молочную смесь, чтобы способствовать росту легких;
назначают ребенку лекарственный препарат, чтобы вывести лишнюю жидкость из легких с мочой.
Когда ребенок покидает больницу, врачи:
Рекомендуют держать новорожденного вдали от сигаретного дыма
Назначают ребенку лекарственные препараты и вакцину против гриппа для профилактики легочных инфекций
Большинству детей становится лучше через несколько месяцев, но позднее у ребенка может быть более высокая вероятность заболеть астмой или пневмонией.