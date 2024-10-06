Что такое бронхолегочная дисплазия (БЛД)?

Что такое бронхолегочная дисплазия (БЛД)?

Бронхолегочная дисплазия (БЛД) — это длительное поражение легких, которое возникает у некоторых детей с серьезными проблемами с дыханием при рождении.

Бронхолегочная дисплазия обычно возникает у детей, которые в раннем возрасте длительное время находились на аппарате искусственной вентиляции легких или нуждались в кислороде.