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Первичный склерозирующий холангит

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июл. 2023
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Что такое первичный склерозирующий холангит?

Первичный склерозирующий холангит — это длительное заболевание, вызывающее отек, рубцевание и сужение желчных протоков.

Желчные протоки — это трубчатые органы, выносящие желчь из печени в кишечник. Желчь представляет собой зеленовато-желтую жидкость, которая способствует пищеварению. Внутри печени находятся мелкие желчные протоки. За пределами печени располагаются более крупные желчные протоки, которые соединяют печень с кишечником.

  • Если у человека первичный склерозирующий холангит, то желчные протоки блокируются и в конечном итоге печень прекращает функционировать

  • Первичный склерозирующий холангит чаще всего встречается у людей с воспалительными заболеваниями кишечника, особенно у мужчин на пятом десятке лет

  • К первым симптомам относятся слабость, утомляемость и зуд кожи

  • Закупоренные желчные протоки могут приводить к развитию рака желчных протоков и цирроза

  • Врачи лечат первичный склерозирующий холангит с помощью лекарственных препаратов против зуда, а иногда с помощью процедуры для открытия желчного протока или трансплантации печени.

Что является причиной первичного склерозирующего холангита?

Врачам неизвестна точная причина первичного склерозирующего холангита, но скорее всего он является аутоиммунным заболеванием (заболевание, в результате которого иммунная система атакует свои собственные ткани).

Вероятность его развития более высокая, если у человека:

  • Воспалительное заболевание кишечника, особенно язвенный колит

  • Родственники, у которых есть эта болезнь

Каковы симптомы первичного склерозирующего холангита?

Симптомы первичного склерозирующего холангита включают:

  • ощущение слабости и усталости;

  • зуд кожи;

  • пожелтение глаз и кожи (желтуха);

  • иногда боль в верхней части живота.

В более поздние сроки могут появиться:

Печеночная недостаточность обычно развивается примерно через 12 лет после постановки диагноза.

Как врачи могут определить, есть ли у человека первичный склерозирующий холангит?

Врачи подозревают наличие первичного склерозирующего холангита на основании имеющихся симптомов и отклонений, которые они наблюдают в анализах крови для оценки функции печени. Для подтверждения диагноза они проведут:

  • Ультразвуковое исследование желчных протоков

  • Особый вид МРТ (магнитно-резонансная томография), называемый МРХПГ (магнитно-резонансная холангиопанкреатография), который фокусируется на желчных протоках

  • Специальные анализы крови

Как врачи лечат первичный склерозирующий холангит?

Первичный склерозирующий холангит неизлечим.

Если у человека отсутствуют симптомы, врачи будут проводить анализы крови два раза в год для оценки функции печени.

Если симптомы присутствуют, врач лечит первичный склерозирующий холангит с помощью:

  • Лекарственных препаратов для уменьшения зуда и лечения инфекции

  • Процедуры для открытия заблокированных желчных протоков

  • Трансплантация печени

Где можно найти более подробную информацию о первичном склерозирующем холангите?

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.