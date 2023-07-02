Что такое первичный склерозирующий холангит?
Первичный склерозирующий холангит — это длительное заболевание, вызывающее отек, рубцевание и сужение желчных протоков.
Желчные протоки — это трубчатые органы, выносящие желчь из печени в кишечник. Желчь представляет собой зеленовато-желтую жидкость, которая способствует пищеварению. Внутри печени находятся мелкие желчные протоки. За пределами печени располагаются более крупные желчные протоки, которые соединяют печень с кишечником.
Если у человека первичный склерозирующий холангит, то желчные протоки блокируются и в конечном итоге печень прекращает функционировать
Первичный склерозирующий холангит чаще всего встречается у людей с воспалительными заболеваниями кишечника, особенно у мужчин на пятом десятке лет
К первым симптомам относятся слабость, утомляемость и зуд кожи
Закупоренные желчные протоки могут приводить к развитию рака желчных протоков и цирроза
Врачи лечат первичный склерозирующий холангит с помощью лекарственных препаратов против зуда, а иногда с помощью процедуры для открытия желчного протока или трансплантации печени.
Что является причиной первичного склерозирующего холангита?
Врачам неизвестна точная причина первичного склерозирующего холангита, но скорее всего он является аутоиммунным заболеванием (заболевание, в результате которого иммунная система атакует свои собственные ткани).
Вероятность его развития более высокая, если у человека:
Воспалительное заболевание кишечника, особенно язвенный колит
Родственники, у которых есть эта болезнь
Каковы симптомы первичного склерозирующего холангита?
Симптомы первичного склерозирующего холангита включают:
ощущение слабости и усталости;
зуд кожи;
пожелтение глаз и кожи (желтуха);
иногда боль в верхней части живота.
В более поздние сроки могут появиться:
Остеопороз (снижение прочности костей)
Склонность к возникновению кровоподтеков и кровотечений
Жирный и дурно пахнущий стул
Проблемы с печенью, такие как цирроз
Печеночная недостаточность обычно развивается примерно через 12 лет после постановки диагноза.
Как врачи могут определить, есть ли у человека первичный склерозирующий холангит?
Врачи подозревают наличие первичного склерозирующего холангита на основании имеющихся симптомов и отклонений, которые они наблюдают в анализах крови для оценки функции печени. Для подтверждения диагноза они проведут:
Ультразвуковое исследование желчных протоков
Особый вид МРТ (магнитно-резонансная томография), называемый МРХПГ (магнитно-резонансная холангиопанкреатография), который фокусируется на желчных протоках
Специальные анализы крови
Как врачи лечат первичный склерозирующий холангит?
Первичный склерозирующий холангит неизлечим.
Если у человека отсутствуют симптомы, врачи будут проводить анализы крови два раза в год для оценки функции печени.
Если симптомы присутствуют, врач лечит первичный склерозирующий холангит с помощью:
Лекарственных препаратов для уменьшения зуда и лечения инфекции
Процедуры для открытия заблокированных желчных протоков