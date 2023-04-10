Хламидийные инфекции

Бактерии C. trachomatis могут вызвать инфекции во многих органах тела, таких как уретра, шейка матки и прямая кишка. В основном они передаются через половые контакты и могут также передаваться от беременных женщин их младенцам. (См. также Хламидийные и другие негонококковые инфекции).

Бактерии C. trachomatis являются наиболее распространенной бактериальной причиной инфекций, передающихся половым путем (ИППП) в Соединенных Штатах Америки. ИППП — это инфекции, которые передаются от человека к человеку через половой акт.

При передаче через половой акт бактерии C. trachomatis могут вызвать следующие инфекции:

Беременная женщина, инфицированная C. trachomatis, может передать инфекцию своему младенцу во время родов, что может вызвать инфекцию глаз (конъюнктивит) или легочную инфекцию (пневмонию) у новорожденного. Для предотвращения этих инфекций новорожденных проводят комплексный пренатальный скрининг и лечение беременных женщин. С помощью этих мер удалось значительно снизить частоту случаев конъюнктивита и пневмонии новорожденных в Соединенных Штатах.

Определенные штаммы C. trachomatis вызывают инфекцию глаз под названием трахома. Трахома — это продолжительная инфекция конъюнктивы глаза (тонкой мембраны, выстилающей поверхность глаза и внутренние поверхности век), которая является ведущей предотвратимой причиной слепоты в мире, особенно в странах Африки к югу от Сахары. Трахома встречается очень редко в Соединенных Штатах. Это заболевание встречается в основном у детей, особенно в возрасте 3–6 лет. Люди заражаются, когда они контактируют с выделениями из глаз или носа инфицированного человека, например, при контакте с грязными руками, одеждой или полотенцами. Кроме того, это заболевание может распространяться насекомыми.