Хламидийные инфекции

Хламидии — это бактерии, которые вызывают заболевания у людей, включая инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), инфекции глаз и дыхательных путей.
Заболевания у людей вызывают три вида хламидий. К ним относятся:
Chlamydia trachomatis
Хламидия пневмонии (Chlamydia pneumoniae)
Chlamydia psittaci
Chlamydia trachomatis
Бактерии C. trachomatis могут вызвать инфекции во многих органах тела, таких как уретра, шейка матки и прямая кишка. В основном они передаются через половые контакты и могут также передаваться от беременных женщин их младенцам. (См. также Хламидийные и другие негонококковые инфекции).
Бактерии C. trachomatis являются наиболее распространенной бактериальной причиной инфекций, передающихся половым путем (ИППП) в Соединенных Штатах Америки. ИППП — это инфекции, которые передаются от человека к человеку через половой акт.
При передаче через половой акт бактерии C. trachomatis могут вызвать следующие инфекции:
У женщин: Цервицит, уретрит и воспалительное заболевание органов малого таза
У мужчин: Уретрит и, реже, эпидидимис
У обоих полов: инфекцию прямой кишки (проктит), лимфогранулему венерическую и реактивный артрит.
Беременная женщина, инфицированная C. trachomatis, может передать инфекцию своему младенцу во время родов, что может вызвать инфекцию глаз (конъюнктивит) или легочную инфекцию (пневмонию) у новорожденного. Для предотвращения этих инфекций новорожденных проводят комплексный пренатальный скрининг и лечение беременных женщин. С помощью этих мер удалось значительно снизить частоту случаев конъюнктивита и пневмонии новорожденных в Соединенных Штатах.
Определенные штаммы C. trachomatis вызывают инфекцию глаз под названием трахома. Трахома — это продолжительная инфекция конъюнктивы глаза (тонкой мембраны, выстилающей поверхность глаза и внутренние поверхности век), которая является ведущей предотвратимой причиной слепоты в мире, особенно в странах Африки к югу от Сахары. Трахома встречается очень редко в Соединенных Штатах. Это заболевание встречается в основном у детей, особенно в возрасте 3–6 лет. Люди заражаются, когда они контактируют с выделениями из глаз или носа инфицированного человека, например, при контакте с грязными руками, одеждой или полотенцами. Кроме того, это заболевание может распространяться насекомыми.
Хламидия пневмонии (Chlamydia pneumoniae)
Бактерии C. pneumoniae могут вызвать легочную инфекцию — пневмонию. Бактерии C. pneumoniae передаются от человека человеку, когда инфицированные люди кашляют или чихают, находясь в тесном контакте с другими людьми, которые в свою очередь вдыхают воздух, содержащий бактерии.
Многие случаи пневмонии, происходящие в амбулаторных условиях, могут быть вызваны C. pneumoniae. Инфекция, вызванная C. pneumoniae, представляет особый риск для людей в домах престарелых, школах, военных лагерях, тюрьмах и других местах массового скопления людей. Бактерии C. pneumoniae могут также стать триггером реактивной болезни дыхательных путей (диагноз, который врачи ставят при подозрении на наличие у человека астмы, но еще не подтвержденной).
Chlamydia psittaci
Бактерии C. psittaci вызывают пситакоз, который является редким типом пневмонии. Пситтакоз — это редкая инфекция.
Бактерии C. psittaci живут в птицах, в том числе в домашних птицах, таких как попугаи, волнистые попугаи и кореллы, а также в сельскохозяйственных птицах. Пситтакоз может возникать у хозяев домашних животных, ветеринаров и работников птицеводческой промышленности, контактировавших с индейками или утками. Люди заражаются при вдыхании пыли от помета зараженных птиц.
Вспышки происходили среди работников, выращивающих индеек и уток на заводах по переработке птицы.
Симптомы хламидийных инфекций
Симптомы хламидийной инфекции зависят от вида бактерий, вызвавшего инфекцию.
Chlamydia trachomatis
Большинство людей с хламидийной инфекцией, передающейся половым путем, особенно женщины, не имеют симптомов. При наличии симптомов они могут быть разными в зависимости от пола и локализации инфекции:
У женщин могут быть аномальные выделения из влагалища или ощущение жжения при мочеиспускании.
Мужчины могут заметить жжение при мочеиспускании. Кроме того, возможны выделения из пениса, боль или отек одного или обоих яичек.
У мужчин и женщин инфекция прямой кишки может сопровождаться ректальной болью, выделением и/или кровотечением из прямой кишки.
Хламидия пневмонии (Chlamydia pneumoniae)
У людей с респираторными инфекциями, вызванными C. pneumoniae, может быть охриплость и боль в горле с последующим развитием кашля.
Chlamydia psittaci
У людей, инфицированных C. psittaci, может быть повышенная температура, сильная головная боль и кашель.
Осложнения хламидийных инфекций
Если у женщины присутствует недиагностированная хламидийная инфекция репродуктивной системы, она может вызвать воспалительное заболевание органов малого таза, которое может привести к серьезным необратимым повреждениям репродуктивной системы женщины. Это повреждение может привести к бесплодию или угрожающей жизни эктопической беременности (которая происходит за пределами матки, обычно в фаллопиевой трубе).
Диагностика хламидийных инфекций
Для C. trachomatis — тесты амплификации нуклеиновых кислот
Для C. pneumoniae — культивирование или тесты амплификации нуклеиновых кислот
Для C. psittaci — анализы крови или полимеразная цепная реакция
C. trachomatis лучше всего определяется тестом амплификации нуклеиновых кислот (ТАНК), выполняемом на образце мочи и вагинальном мазке. Методы ТАНК используются для поиска уникального генетического материала микроорганизма — его ДНК или РНК (которые представляют собой нуклеиновые кислоты). В ТАНК используют процесс, увеличивающий количество ДНК или РНК бактерий, чтобы можно было легче идентифицировать их.
Наличие бактерий C. pneumoniae диагностируется путем выполнения ТАНК или взятия мазков с задней стенки горла и выращивания микроорганизмов путем культивирования клеток в лаборатории.
C. psittaci подозревается в основном у людей, которые находились в тесном контакте с птицами, обычно попугаями, а также у ветеринаров и рабочих на фабриках по переработке индейки и уток. Для подтверждения диагноза врачи назначают анализы крови, направленные на обнаружение антител, а некоторые лаборатории оснащены оборудованием для проведения анализа методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Для ПЦР используется образец крови. Метод ПЦР увеличивает количество ДНК бактерий и, таким образом, позволяет врачам быстрее идентифицировать бактерии.
Скрининг
Ввиду широкого распространения хламидийной генитальной инфекции и поскольку большинство зараженных женщин не испытывает никаких симптомов или лишь легкие симптомы, рекомендуется проводить скрининг хламидийной инфекции и других ИППП некоторым живущим половой жизнью подросткам и взрослым. Дополнительная информация представлена в разделе Скрининг на хламидиоз.
Лечение хламидийных инфекций
Антибиотики;
Лечение хламидийных инфекций проводится с помощью антибиотиков. Беременным женщинам назначают азитромицин. Небеременным назначают доксициклин или азитромицин.
Текущие половые партнеры также должны пройти лечение. Инфицированным людям и их сексуальным партнерам следует воздерживаться от половых контактов до тех пор, пока не пройдет по меньшей мере 1 неделя после завершения лечения.
Профилактика хламидийных инфекций
Для снижения риска передачи C. trachomatis другим людям рекомендуется более безопасное сексуальное поведение. (См. также Профилактика хламидиоза).
Скрининг и лечение беременных — наиболее эффективный способ предотвратить передачу C. trachomatis новорожденным.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC): Хламидиоз — информационный бюллетень Центров по контролю и профилактике заболеваний: ресурс, охватывающий информацию о хламидиозе, включая факторы риска, профилактику и лечение