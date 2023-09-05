Трематодные инфекции печени

Некоторые виды трематод вызывают инфекции печени.

Инфицирование человека происходит при проглатывании цист с личинками трематод, содержащихся в сырой, недостаточно обработанной термически, сушеной, соленой или маринованной пресноводной рыбе либо на зараженном водяном крессе.

В зависимости от видов, вызывающих инфекцию, и интенсивности инфекции, у людей может наблюдаться жар, озноб, ощущение дискомфорта в брюшной полости или боль в животе, желтуха, зуд, диарея и потеря веса.

Инфекция диагностируется при обнаружении яиц трематод в кале или в содержимом кишечника.

В зависимости от типа трематод для их изгнания могут применяться такие препараты, как празиквантел, альбендазол или триклабендазол.

Трематоды (сосальщики) относятся к классу паразитических плоских червей. Существует множество видов трематод. Разные виды поражают различные части организма. Печеночные трематодные инфекции распространены в Европе, Африке, в Восточной и Центральной Азии и в Южной Америке, а в США регистрируются редко. (См. также Общие сведения о паразитарных инфекциях).

Инфекции печени вызывают следующие виды трематод:

Clonorchis sinensis (китайская или восточная печеночная трематода), которая вызывает клонорхиоз

Opisthorchis viverrini (юго-восточноазиатская печёночная двуустка) и О. felineus (кошачья двуустка), которые вызывают инфекцию, напоминающую клонорхиоз

Fasciola hepatica (обычная печеночная трематода) возбудитель фасциолеза, преимущественно поражающая овец и крупный рогатый скот

Трематоды имеют сложный жизненный цикл. Заразиться трематодными инфекциями печени можно, проглатывая цисты, содержащие незрелые трематоды (личинки) следующих видов:

Clonorchis sinensis и Opisthorchis в сырой, недоваренной, сушеной, соленой или маринованной пресноводной рыбе; Clonorchis sinensis иногда в пресноводных креветках

Fasciola hepatica или Fasciola gigantica в цистах в водяном крессе или других водных растениях, растущих в воде, загрязненной фекалиями овец или крупного рогатого скота.

После проглатывания цист Clonorchis sinensis и Opisthorchis личинки покидают проглоченные человеком цисты в кишечнике, перемещаются вверх по нему и попадают в желчный проток (трубка, по которой желчь из печени и желчного пузыря поступает в кишечник). По протоку личинки поднимаются в печень, а иногда и в желчный пузырь. Там они превращаются во взрослых особей и откладывают яйца, Взрослые могут жить 20–30 лет при отсутствии лечения. которые выводятся с калом и попадают в организм водных улиток. Инфицированные улитки высвобождают незрелых трематод, умеющих плавать в воде (церкарии). Cercariae, попадающие из инфицированных улиток, образуют цисты у различных пресноводных рыб или креветок.

Жизненный цикл двуустки китайской (Clonorchis sinensis) Изображение Изображение Центров по контролю и профилактике заболеваний, международное здравоохранение, отдел паразитарных болезней и малярии.

После проглатывания цист Fasciola hepatica или Fasciola gigantica они попадают в кишечник и откладывают незрелые личинки. Личинки перемещаются через стенку кишечника в брюшную полость и печень, а затем в желчные протоки. Там они превращаются во взрослых трематод и откладывают яйца. Яйца выделяются с калом. В воде из яиц выходят личинки, которые попадают в улиток. Зараженные улитки выпускают незрелые трематоды (церкарии), которые образуют кисты на водяном крессе и других водных растениях.

Жизненный цикл Fasciola hepatica Изображение Изображение Центров по контролю и профилактике заболеваний, международное здравоохранение, отдел паразитарных болезней и малярии.

См. также информацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) о клонорхозе, а также информацию ВОЗ и CDC о фасциолезе.

Симптомы трематодных инфекций печени Сначала печеночные трематоды могут не вызывать никаких симптомов или, в зависимости от типа и тяжести инфекции, они могут вызывать лихорадку, озноб, боль в животе, увеличение печени, тошноту, рвоту и крапивницу. Трематоды вида Fasciola с большей вероятностью вызовут эти симптомы. Со временем, если взрослые трематоды закупорят достаточно большое число желчных протоков внутри или вне печени, у человека могут пожелтеть кожа и белки глаз (желтуха), развиться зуд, диарея и потеря веса. Иногда трематоды поражают печень, вызывая рубцевание (фиброз). Другие осложнения включают бактериальные инфекции желчных протоков, образование желчных камней и панкреатит. Иногда печеночные трематоды заражают кишечник, легкие, кожу или горло. Спустя много лет у инфицированных люди может развиться рак желчных протоков (холангиокарцинома). Этот рак случался у ветеранов войны во Вьетнаме, которые, возможно, ели сырую или недоваренную пресноводную рыбу, зараженную печеночными трематодами, во время службы в Юго-Восточной Азии. Вопрос о том, повлиял ли фасциолез на развитие рака у ветеранов Вьетнама, остается невыясненным.

Диагностика трематодных инфекций печени Исследование кала;

визуализирующие исследования печени;

анализ крови на наличие антител. Врачи диагностируют инфекции, вызванные Clonorchis, Opisthorchis или Fasciola, при обнаружении яиц трематод в кале или в содержимом кишечника больного. Однако выявить яйца в кале может быть трудно. На ранних стадиях инфицирования Fasciola hepatica могут быть сделаны анализы крови для проверки на антитела к трематодам. Антитела могут быть обнаружены в крови за несколько недель до того, как яйца попадут в кал. (Антитела — это белки, вырабатываемые иммунной системой для защиты организма от атак, в том числе, паразитов). Также проводят анализы для измерения уровней эозинофилов (один из типов лейкоцитов) в крови. Количество эозинофилов может быть повышенным у людей с фасциолезом. Визуализирующие исследования печени, такие как УЗИ, компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХП) или холангиография, могут быть проведены для выявления повреждения печени и желчных протоков. Иногда врачи обнаруживают взрослых трематод в желчном протоке, когда исследуют внутреннюю часть пищеварительного тракта с помощью смотровой трубки (эндоскопа), вводимой через рот.

Лечение трематодных инфекций печени Лекарственный препарат, уничтожающий трематод в организме (противогельминтный препарат);

иногда хирургическое вмешательство по поводу закупорки желчных протоков. Печеночные трематодные инфекции лечатся препаратом, уничтожающим трематод в организме. Эти лекарственные препараты включают: празиквантел или альбендазол при клонорхиазе;

триклабендазол для лечения фасциолиза;

возможно, нитазоксанид при фасциолезе. В случае закупоривания желчевыводящих протоков трематодами может потребоваться хирургическое вмешательство.