Малярия — это инфекционное заболевание эритроцитов — заражение одним из пяти видов простейших из рода Plasmodium. Малярия вызывает лихорадку, озноб, потливость, общее ощущение нездоровья (недомогание), а иногда диарею, боль в животе, респираторный дистресс, спутанность сознания и судорожные припадки. К другим изменениям относятся увеличение селезенки, анемия (из-за распада инфицированных эритроцитов) и, иногда, повреждение сердца, головного мозга, легких или почек.
Как правило, малярия распространяется через укусы инфицированной самки комара.
У человека наблюдается озноб, сопровождаемый жаром, головной и мышечной болью, а также тошнотой и возможной усталостью.
Один из видов малярии вызывает тяжелые симптомы, такие, как бред, дезориентация, припадки, кома, тяжелое дыхание, почечная недостаточность, диарея, а в некоторых случаях даже смерть.
Врач диагностирует инфекцию путем идентификации простейших (одноклеточных инфекционных микроорганизмов) в образце крови или проведения других анализов крови, либо обоими методами.
Для лечения и профилактики инфекции применяются различные противомалярийные препараты (выбор конкретного лекарственного препарата зависит от разновидности возбудителя малярии, вероятной резистентности к препаратам в регионе, где произошло заражение, а также от побочных эффектов и стоимости лекарственного препарата).
Осушение мест размножения комаров, уничтожение их личинок в стоячих водах, предотвращение укусов и прием профилактических препаратов перед путешествием помогает предотвратить малярию.
Вакцина против малярии для детей доступна в странах Африки к югу от Сахары и в других регионах с высокими темпами распространения инфекции.
(См. также Общие сведения о паразитарных инфекциях).
Малярия является протозойной инфекцией, которая передается при укусе инфицированной самкой комара.
Хотя лекарственные препараты и средства от насекомых практически устранили малярию в Соединенных Штатах Америки и в большинстве стран с высоким уровне жизни, это заболевание остается распространенным и смертельным во многих странах. В 2020 году был зарегистрирован 241 миллион случаев малярии, причем 95 % из них приходятся на Африку (см. Всемирный отчет о малярии, 2021 г.). По оценкам, в 2020 году от малярии умерло 627 000 человек, в основном дети младше 5 лет. С 2000 года смертность от малярии снизилась приблизительно на 30 % за счет усилий партнерской программы RBM (Roll Back Malaria) по ликвидации малярии. Несмотря на десятилетия снижения, в 2020 году количество смертей увеличилось в результате сбоев, вызванных пандемией COVID-19.
В США ежегодно фиксируется 1500 случаев малярии. Большинство из них встречается у иммигрантов или визитеров, приехавших из тропических регионов, или путешественников, возвращающихся из тропических регионов. Однако некоторые случаи заражения возникают в результате переливания крови или от укуса местного комара, который укусил зараженного человека.
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Передача малярии
Инфекционный цикл малярии начинается с укуса человека самкой комара. Комар проглатывает кровь, которая содержит репродуктивные клетки паразита. Попав внутрь комара, паразит начинает размножаться и развиваться, после чего мигрирует в слюнные железы комара.
Поэтому когда комар кусает другого человека, паразиты впрыскиваются вместе со слюной инфицированного комара. В теле зараженного человека паразиты проникают в печень и продолжают размножаться. Как правило, они развиваются в течение 1–3 недель, после чего покидают печень и внедряются в эритроциты человека. Теперь паразиты размножаются внутри эритроцитов, приводя к разрыву инфицированных клеток, которые выпускают паразитов, в свою очередь, внедряющихся в другие эритроциты.
В очень редких случаях заболевание передается от инфицированной матери плоду, во время переливания зараженной крови, при пересадке зараженного органа или через инъекцию иглой, ранее использованной человеком, инфицированным малярией.
Типы малярии
У человека инфекцию могут вызвать пять видов малярийных паразитов:
Малярийный паразит Plasmodium falciparum
Малярийный паразит Plasmodium vivax
Малярийный паразит Plasmodium ovale
Малярийный паразит Plasmodium malariae
Plasmodium knowlesi (редко)
Plasmodium vivax и Plasmodium falciparum являются наиболее распространенными типами малярии. Наибольшее количество смертей вызвано Plasmodium falciparum.
Plasmodium vivax и Plasmodium ovale могут оседать в печени в латентной форме и периодически выпускать взрослых паразитов в кровоток, вызывая рецидивы. Латентная форма почти не лечится противомалярийными препаратами.
Plasmodium falciparum и Plasmodium malariae не задерживаются в печени. Однако взрослые паразиты Plasmodium malariae могут оставаться в кровотоке в течение месяцев или даже лет до проявления каких-либо симптомов.
Plasmodium knowlesi, который преимущественно поражает обезьян, также вызывает малярию у человека. Она возникает в основном у мужчин, проживающих вблизи лесных районов Малайзии и других регионов Юго-Восточной Азии или работающих там.
Симптомы и осложнения малярии
После того, как зараженный комар укусит человека, симптомы малярии обычно начинаются через 7–30 дней, но иногда проходят месяцы или даже годы до проявления симптомов.
Первоначальная стадия всех форм малярии проявляется такими симптомами:
лихорадка и потрясающий озноб (дрожь);
общее ощущение нездоровья (недомогание), головная боль, ломота в теле и утомляемость;
При разрыве эритроцитов и высвобождении паразитов у больного возникает озноб, сопровождающийся лихорадкой, которая может превышать 41 °C. Распространенными симптомами является усталость и дискомфорт (недомогание), головная боль, боль в теле и тошнота. Как правило, жар проходит через несколько часов, но после него возникает сильное потение и усталость. Жар возникает неожиданно, но со временем может стать периодическим. Жар появляется и исчезает через равные промежутки времени. При инфицировании Plasmodium vivax и Plasmodium ovale жар зачастую возникает каждые 48 часов, а при Plasmodium malariae — каждые 72 часа. Жар, вызванный Plasmodium falciparum, часто не имеет периодического проявления, но в редких случаях появляется каждые 48 часов. Инфекция, вызванная P. knowlesi, обычно вызывает ежедневное повышение температуры.
С прогрессированием инфекции увеличивается селезенка, анемия переходит в тяжелую форму. Может развиваться желтуха.
Тропическая малярия
Эта инфекция, вызываемая Plasmodium falciparum, является самой опасной формой малярии и при отсутствии лечения может приводить к смерти. При тропической малярии инфицированные эритроциты прикрепляются к стенкам маленьких кровеносных сосудов и приводят к их закупорке. Это причиняет вред многим органам, особенно головному мозгу (церебральная форма малярии), легким, почкам и желудочно-кишечному тракту.
При тропической малярии жидкость накапливается в легких и вызывает сильное затруднение дыхания (острый респираторный дистресс-синдром). Поражение внутренних органов может привести к падению артериального давления, что иногда приводит к шоку. К другим симптомам тропической малярии относится диарея, желтуха и почечная недостаточность. Может снижаться уровень сахара (глюкозы) в крови (так называемая гипогликемия). Низкий уровень сахара в крови может угрожать жизни человека, у которого в крови циркулирует большое количество паразитов, особенно при лечении хинином.
Церебральная форма малярии — особенно опасное осложнение тропической малярии, которое вызывает очень высокую температуру, головную боль, сонливость, бред, дезориентацию, припадки и кому. Чаще всего она встречается у новорожденных, маленьких детей, беременных женщин, людей, которые никогда не болели малярией и посещают зоны повышенного риска.
Гемоглобинурийная лихорадка является редким осложнением тропической малярии. Она вызывается разрывом большого количества эритроцитов, которые выбрасывают в кровоток пигмент крови (гемоглобин). Выделяемый гемоглобин выводится с мочой, окрашивая ее в темный цвет. Почечная недостаточность может приобрести тяжелую форму и потребовать диализа. Гемоглобинурийная лихорадка более вероятна среди людей, принимавших в качестве лечения хинин.
Если беременная женщина заразится малярией, у ее ребенка может быть низкий вес при рождении или же он может быть инфицированным. Кроме того, у таких женщин чаще возникает выкидыш или мертворождение.
Диагностика малярии
Быстрый диагностический анализ крови
Исследование образца крови под микроскопом
У врача возникает подозрение на малярию, если у человека развивается жар и другие характерные симптомы во время или после путешествия в страны, где распространена малярия. Периодическая лихорадка возникает менее чем у половины американских туристов, заболевших малярией, но ее наличие позволяет заподозрить малярию.
Малярия диагностируется, когда паразиты вида Plasmodium обнаруживаются при помощи следующих методов:
быстрый диагностический анализ крови, который обнаруживает белки, выделяемые паразитами, вызывающими малярию (при этом анализе образец крови и некоторые химические вещества помещаются на диагностическую карточку, и примерно через 20 минут на карточке появляются определенные полосы, если у человека есть малярия);
микроскопическое исследование образца крови.
Следует провести оба исследования, по возможности. Если врачи не обнаружат паразитов, вызывающих малярию, во время микроскопического обследования, но они все же подозревают наличие малярии, они будут брать дополнительные образцы крови каждые 4–6 часов, чтобы выявить паразитов.
Лаборатория пытается идентифицировать вид плазмодиев, поскольку лечение, прогноз и осложнения зависят от вида паразита. Быстрый диагностический анализ крови может выявить вид Plasmodium falciparum, вызывающий малярию, так же эффективно, как и микроскопическое исследование, но он не так надежен для обнаружения других видов плазмодиев. Вот почему следует делать и быстрый диагностический тест, и микроскопическое исследование крови, по возможности.
При подозрении на инфекцию, вызванную видом Plasmodium falciparum, необходима немедленная оценка и лечение.
Лечение малярии
Лекарственные препараты для лечения малярии
После начала лечения малярии состояние большинства больных улучшается через 24–48 часов, но при тропической малярии, вызванной Plasmodium falciparum, высокая температура может держаться в течение 5 дней.
При выборе лекарственного препарата для лечения острой малярии учитывают следующие аспекты:
Симптомы у человека
Вид возбудителя Plasmodium
Вероятность наличия у паразита резистентности
Последний фактор зависит от:
вида Plasmodium;
географической области, где произошло инфицирование.
Схема лечения основана на результатах диагностических анализов и места заражения. Однако, если у врачей есть основания подозревать малярию, они могут назначить лечение от малярии, даже если результаты анализов не подтверждают диагноз, потому что анализы не выявляют всех случаев, а при отсутствии лечения малярия может быть опасной для жизни. Врачи измеряют уровень сахара (глюкозы) в крови, особенно при тропической малярии, и назначают глюкозу, если уровень опускается ниже нормы.
Поскольку малярия потенциально опасна для жизни, людей начинают лечить немедленно. Большинство случаев малярии можно вылечить пероральными лекарственными препаратами. Людям, которые не могут принимать лекарственные препараты внутрь, артесунат можно вводить внутривенно. Тяжелая малярия (см. критерии в Центры по контролю и профилактике заболеваний [CDC]: тяжелая малярия) требует срочного лечения, предпочтительно с применением артесуната внутривенно. Если артесуната нет в наличии, начинают промежуточное пероральное лечение препаратами артеметер-лумефантрин, атоваквон-прогуанил, хинина сульфат (плюс доксициклин или клиндамицин внутривенно) или, если их нет в наличии, мефлохином перорально или в виде измельченных таблеток, доставляемых через зонд для кормления тем, кто не может принимать лекарственные препараты перорально.
В некоторых регионах, где распространена малярия, противомалярийные препараты, продаваемые местными аптеками, могут быть поддельными. Поэтому врачи рекомендуют туристам, путешествующим в отдаленные местности, характеризующиеся высокой степенью риска инфекции, брать с собой соответствующие лекарственные препараты против малярии для полного курса лечения. Эти лекарственные препараты следует использовать в том случае, если местный врач подтвердит, что у путешественника малярия. Эта стратегия гарантирует использование эффективных лекарственных препаратов и позволяет избежать исчерпания ограниченных запасов лекарственных препаратов в посещаемой стране.
Малярия, вызванная Plasmodium falciparum
Обычно назначают следующие препараты для приема внутрь:
артеметер-люмефантрин;
атоваквон-прогуанил (при отсутствии осложнений).
В настоящее время для лечения малярии, вызванной Plasmodium falciparum или другим видом Plasmodium, во всем мире применяются лекарственные препараты, созданные на основе артемизинина (такие, как артеметер и артесунат). Артемизинин производят на основе китайского лекарственного вещества «цинхаосу», получаемого из полыни однолетней. Некоторые родственные артемизинину лекарственные препараты применяются перорально, а другие в виде инъекции или суппозитория. Ни один из них не задерживается в организме в течение времени, достаточного для профилактики малярии. Тем не менее, использование этих лекарственных препаратов целесообразно для лечения, поскольку они действуют быстрее других противомалярийных препаратов и, как правило, хорошо переносятся. Их принимают вместе с другим лекарственным препаратом для предотвращения развития лекарственной устойчивости. Одной из таких комбинаций препаратов является «артеметер+лумефантрин» (в виде одной таблетки). Данная комбинация применяется во всем мире и является предпочтительным вариантом лечения в США. При необходимости внутривенного лечения тяжелой малярии или для лиц, которые не могут принимать лекарственные препараты внутрь, предпочтительным вариантом лечения, пока не появится возможность начать пероральную терапию, является артесунат.
Малярию, вызванную Plasmodium falciparum и не вызвавшую никаких осложнений, можно лечить комбинацией препаратов атоваквона и прогуанила.
Хлорохин является вариантом лечения малярии, вызванной Plasmodium falciparum, в Гаити, Доминиканской Республике, Центральной Америке к западу и северу от Панамского канала и в некоторых регионах Ближнего Востока. Однако в других странах мира в настоящее время широко распространена резистентность к хлорохину среди видов P. falciparum.
В прошлом широко применялось сочетание хинина с антибиотиками доксициклином или клиндамицином, однако комбинации артеметера с лумефантрином или атоваквона с прогуанилом обладают меньшим числом побочных эффектов. В настоящее время эти сочетания практически повсеместно заменили схемы, в состав которых входит хинин.
Альтернативным вариантом является прием мефлохина в дозах, превышающих профилактические, однако применяется данный препарат только при отсутствии другого выбора, поскольку он может вызывать тяжелые и другие психиатрические побочные эффекты. Кроме того, резистентность теперь широко распространена в Юго-Восточной Азии, и о ней сообщается в некоторых других регионах.
В связи с риском прогрессирования заболевания до тяжелой формы при инфекции, вызванной Plasmodium falciparum, таких пациентов госпитализируют для наблюдения до уменьшения выраженности симптомов и плотности паразитов.
Малярия, вызванная видом Plasmodium vivax и Plasmodium ovale
Хлорохин (или гидроксихлорохин) остается эффективным методом лечения при инфекциях, вызванных P. vivax и P. ovale, за исключением инфекций, вызванных P. vivax, приобретенных в странах с высокой распространенностью хлорохин-резистентного P. vivax (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний [CDC]: лечение малярии). Там больных лечат комбинацией артеметера+лумефантрина либо атоваквона+прогуанила.
Примахин, принимаемый ежедневно в течение 14 дней, или тафенохин, принимаемый в виде однократной дозы у взрослых (16 лет и старше), назначают в конце лечения для предотвращения рецидивов малярии. Оба лекарственных препарата уничтожают пересистирующих паразитов в печени. Перед началом применения этих препаратов выполняется анализ крови на наличие дефицита Г6ФДГ. У лиц с дефицитом данного фермента как примахин, так и тафенохин приводят к разрушению эритроцитов и не должны применяться.
Малярия, вызванная другими видами паразитов
Возбудители Plasmodium malariae и Plasmodium knowlesi чувствительны к хлорохину. Лекарственные препараты и лекарственные комбинации, которые применяются для лечения малярии, вызванной Plasmodium falciparum, резистентным к хлорохину, также эффективны и в лечении малярии, возбудителями которой являются перечисленные виды паразитов. У них нет оставшихся паразитов в печени.
Побочные эффекты лекарственных препаратов, применяемых для лечения малярии
Артемизининовые препараты (такие, как артеметер и артесунат) иногда вызывают побочные эффекты, такие, как головная боль, потеря аппетита, головокружение и слабость. При применении комбинации артеметер+лумефантрин последний может взаимодействовать с другими лекарственными препаратами, иногда вызывая нарушения сердечного ритма. Поэтому необходимо ставить в известность своего врача обо всех принимаемых лекарственных препаратах во избежание межлекарственного взаимодействия. Разрушение эритроцитов и анемия могут произойти в течение нескольких недель после приема артесуната и иногда других артемисининов. Артемизининовые препараты назначают беременным женщинам, только если нет других альтернатив и потенциальная польза перевешивает потенциальные риски для плода.
Комбинация атоваквона с прогуанилом обычно хорошо переносится, но иногда вызывает аллергическую сыпь или симптомы со стороны кишечника. Ее назначают беременным или кормящим грудью женщинам, только если нет других альтернатив и потенциальная польза перевешивает потенциальные риски для плода.
Хлорохин относительно безопасен для взрослых, детей и беременных женщин. Он горький на вкус, может вызывать зуд и проявление симптомов со стороны кишечника, например, боли в животе, потерю аппетита, тошноту и диарею. Лекарственный препарат должен храниться вдали от детей, потому что его передозировка может привести к летальному исходу. Гидроксихлорохин, химически схожий лекарственный препарат, обладающий противовоспалительной активностью и используемый в основном для лечения волчанки и ревматоидного артрита, также обладает противомалярийным действием. Его побочные эффекты аналогичны таковым у хлорохина.
Доксициклин может вызывать симптомы со стороны кишечника, грибковую инфекцию влагалища у женщин, а также чувствительность к солнечному свету, которая может привести к тяжелым солнечным ожогам у небольшой группы людей. Его следует запивать полным стаканом жидкости. В течение нескольких часов не следует принимать горизонтальное положение, чтобы убедиться, что лекарственный препарат достиг желудка. Если лекарственный препарат не достигает желудка, он может раздражать пищевод и вызвать сильную боль в груди. Из-за необратимого окрашивания зубов ввиду приема доксициклина у маленьких детей и плода его не следует назначать детям младше 8 лет и беременным женщинам.
Мефлохин вызывает яркие сновидения и бессонницу. Он также может вызывать тяжелые психологические побочные эффекты и судорожные припадки у людей с судорожным расстройством (эпилепсией), а также поражать сердце. Поэтому мефлохин не назначается людям, которые страдают судорожными или психическими расстройствами, и людям, которые принимают определенные препараты от сердечных расстройств. Людям, принимающим данный лекарственный препарат, выдают письменную информацию о побочных эффектах.
Хинин часто вызывает головные боли, тошноту, рвоту, зрительные нарушения, звон в ушах. Такая комбинация симптомов называется отравлением хинином. Хинин также может вызывать падение уровня сахара в крови у людей, зараженных Plasmodium falciparum.
Противомалярийные препараты могут причинить вред плоду. Поэтому перед лечением беременной женщины необходимо проконсультироваться со специалистом.
Профилактика малярии
Профилактика включает следующие меры:
Контроль численности комаров
Предотвращение укусов комаров
Прием профилактических препаратов (профилактика малярии)
Крайне важно проводить борьбу с размножением комаров, куда входит осушение мест их размножения и обитания личинок в стоячей воде.
Также люди, которые путешествуют или проживают на территориях, где распространена малярия, должны предпринять меры предосторожности:
использовать спреи против насекомых (перметрин или пиретрум) дома и на улице;
устанавливать защитные сетки на дверях и окнах;
развешивать над кроватью противомоскитные сетки, обработанные инсектицидом;
наносить на открытую кожу средства против комаров, которые содержат ДЭТА (диэтилтолуамид);
носить длинные штаны и рубашки с длинными рукавами, особенно во время сумерек и на рассвете, для защиты от укусов комаров.
В случае вероятности длительного контакта с комарами или контакта с большим количеством комаров необходимо нанести перметрин на одежду до того, как надевать ее
Также полезна обработка одежды и снаряжения препаратами, содержащими перметрин. Перметрин сохраняет защитные свойства даже после нескольких стирок. В продаже имеется предварительно обработанная одежда со связанным с тканью перметрином, которая предоставляет защиту даже после многих циклов стирки.
Людям, которые планируют использовать репелленты, содержащие ДЭТА, следует учитывать следующее:
наносить репелленты только на открытую кожу, как указано в инструкции, и осторожно использовать вокруг ушей (их нельзя наносить на глаза или рот);
помыть руки после нанесения;
не позволять детям обращаться с репеллентами (взрослые должны сначала нанести репеллент на свои руки, а затем на кожу ребенка);
наносить достаточно репеллента для покрытия открытой кожи;
смывать репеллент после возвращения домой;
стирать одежду перед тем, как надевать ее, если на этикетке препарата не указано иное.
Лекарственные препараты для профилактики малярии
Во время путешествия в области, где имеют место случаи малярии, необходимо принимать лекарственные препараты для профилактики малярии. Прием профилактических препаратов начинается до начала путешествия, продолжается во время него и после того, как человек покинет соответствующую территорию (зависит от лекарственного препарата). Профилактические препараты снижают, но не устраняют риск заболевания малярией. Для профилактики (и лечения) малярии применяются несколько лекарственных препаратов.
Устойчивость к лекарственным препаратам представляет собой серьезную проблему, особенно с опасным видом Plasmodium falciparum и, в некоторых регионах мира, — Plasmodium vivax. Поэтому выбор лекарственного препарата для профилактики зависит от географического региона. Информация о путешествии в разные страны доступна в Центре борьбы с заболеваниями и профилактики заболеваний (Центры по контролю и профилактике заболеваний: малярия у туристов и Информация о малярии и ее профилактике по странам).
Лекарственные препараты, которые чаще всего применяются для профилактики малярии:
Комбинация атоваквона и прогуанила (в одной таблетке)
Доксициклин
Эффективность этих двух препаратов сходна, но они различаются по побочным эффектам. Комбинация атоваквона и прогуанила обычно переносится лучше, чем доксициклин (см. Побочные эффекты лекарственных препаратов, применяемых для лечения малярии).
Атоваквон-прогуанил принимают в виде одной таблетки ежедневно, начиная за 1–2 дня до поездки. Прием лекарственного препарата продолжается весь период пребывания в местности распространения малярии и еще в течение 7 дней после отъезда. Этот лекарственный препарат переносится лучше остальных, но может иметь побочные эффекты. Он не назначается женщинам, которые беременны или кормят грудью, или детям, которые весят менее 5 кг. Он не предотвращает рецидивы симптомов инфекции, вызванной Plasmodium vivax или Plasmodium ovale.
Прием доксициклина осуществляется ежедневно, начиная за 1–2 дня до поездки. Ежедневный прием лекарственного препарата продолжается весь период пребывания в местности распространения малярии и еще в течение 4 недель после отъезда. Препарат обычно переносится хорошо, но обладает некоторыми побочными эффектами. Препарат не назначают беременным и кормящим грудью женщинам, а также детям младше 8 лет. Он не предотвращает рецидивы симптомов инфекции, вызванной Plasmodium vivax или Plasmodium ovale.
Другие варианты медикаментозного лечения малярии включают хлорохин, гидроксихлорохин, мефлохин, примахин и тафенохин.
Хлорохин принимают один раз в неделю, начиная за 1–2 недели до поездки. Следует продолжать прием лекарственного препарата один раз в неделю во время пребывания на соответствующей территории и в течение 4 недель после выезда оттуда. Хлорохин применяется для профилактики малярии в тех регионах мира, где представители рода Plasmodium не выработали резистентность к нему. Хлорохин является единственным профилактическим препаратом, который безопасен для беременных женщин. Поэтому беременным не рекомендуется путешествовать в страны, где обитают резистентные к хлорохину виды Plasmodium.
Гидроксихлорохин, который также используется для лечения аутоиммунных заболеваний, эффективен против тех же видов Plasmodium, что и хлорохин.
Мефлохин принимают один раз в неделю, начиная за 2 или более недель до поездки. Следует продолжать прием лекарственного препарата во время пребывания на соответствующей территории и в течение 4 недель после выезда оттуда. Мефлохин эффективен для профилактики во многих регионах мира, однако он редко применяется ввиду возможных тяжелых психиатрических и других побочных эффектов. Он неэффективен или менее эффективен для профилактики инфекции Plasmodium falciparum в некоторых регионах Юго-Восточной Азии (иногда в других регионах).
Примахин является еще одним вариантом для профилактики заболевания, в первую очередь, для лиц, отправляющихся в регионы, где основным возбудителем малярии является Plasmodium vivax. Однако перед началом приема лекарственного препарата необходимо сдать анализ крови на довольно распространенный дефицит фермента под названием глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа (Г6ФДГ) (см. таблицу Более подробно о некоторых причинах анемии). Лицам с таким дефицитом не следует принимать примахин, так как это может привести к разрушению эритроцитов. Примахин принимают один раз в день, начиная за 1–2 дня до поездки. Следует продолжать принимать препарат ежедневно во время пребывания на соответствующей территории и в течение 7 дней после выезда оттуда. Примахин, принимаемый ежедневно в течение 14 дней, используется также для предотвращения рецидивов малярии у туристов, принимающих другие противомалярийные препараты (доксициклин или атоваквон-прогуанил) и подвергшихся массивному заражению Plasmodium vivax или Plasmodium ovale.
Тафенохин является альтернативным вариантом профилактики малярии для людей (в возрасте 18 лет и старше), путешествующих в регионы распространения малярии. Однако, как и с примахином, перед началом приема лекарственного препарата необходимо сдать анализ крови на довольно распространенный дефицит фермента под названием глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа (Г6ФДГ). Лицам с таким дефицитом не следует принимать тафенохин, так как это может привести к разрушению эритроцитов. Тафенохин принимают один раз в день в течение 3 дней до поездки. Пациенты продолжают принимать препарат каждые 7 дней в поездке и один раз после возвращения, через 7 дней после приема последней дозы препарата во время поездки. Одноразовая доза тафенохина применяется для предотвращения рецидивов малярии у туристов, принимающих другие противомалярийные препараты (доксициклин или атоваквон-прогуанил), подвергшихся массивному заражению Plasmodium vivax или Plasmodium ovale.
Вакцинация: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует широкое применение вакцины от малярии RTS,S/AS01 (RTS,S) у детей в странах Африки к югу от Сахары и в других регионах с умеренной и высокой степенью распространения малярии, вызываемой Plasmodium falciparum. (См. ВОЗ рекомендует использовать инновационную вакцину от малярии у детей, подверженных риску).
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Центры по контролю и профилактике заболеваний: Данные о желтой лихорадке и малярии по странам
Центры по контролю и профилактике заболеваний: Малярия