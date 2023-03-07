Во время путешествия в области, где имеют место случаи малярии, необходимо принимать лекарственные препараты для профилактики малярии. Прием профилактических препаратов начинается до начала путешествия, продолжается во время него и после того, как человек покинет соответствующую территорию (зависит от лекарственного препарата). Профилактические препараты снижают, но не устраняют риск заболевания малярией. Для профилактики (и лечения) малярии применяются несколько лекарственных препаратов.

Устойчивость к лекарственным препаратам представляет собой серьезную проблему, особенно с опасным видом Plasmodium falciparum и, в некоторых регионах мира, — Plasmodium vivax. Поэтому выбор лекарственного препарата для профилактики зависит от географического региона. Информация о путешествии в разные страны доступна в Центре борьбы с заболеваниями и профилактики заболеваний (Центры по контролю и профилактике заболеваний: малярия у туристов и Информация о малярии и ее профилактике по странам).

Лекарственные препараты, которые чаще всего применяются для профилактики малярии:

Комбинация атоваквона и прогуанила (в одной таблетке)

Доксициклин

Эффективность этих двух препаратов сходна, но они различаются по побочным эффектам. Комбинация атоваквона и прогуанила обычно переносится лучше, чем доксициклин (см. Побочные эффекты лекарственных препаратов, применяемых для лечения малярии).

Атоваквон-прогуанил принимают в виде одной таблетки ежедневно, начиная за 1–2 дня до поездки. Прием лекарственного препарата продолжается весь период пребывания в местности распространения малярии и еще в течение 7 дней после отъезда. Этот лекарственный препарат переносится лучше остальных, но может иметь побочные эффекты. Он не назначается женщинам, которые беременны или кормят грудью, или детям, которые весят менее 5 кг. Он не предотвращает рецидивы симптомов инфекции, вызванной Plasmodium vivax или Plasmodium ovale.

Прием доксициклина осуществляется ежедневно, начиная за 1–2 дня до поездки. Ежедневный прием лекарственного препарата продолжается весь период пребывания в местности распространения малярии и еще в течение 4 недель после отъезда. Препарат обычно переносится хорошо, но обладает некоторыми побочными эффектами. Препарат не назначают беременным и кормящим грудью женщинам, а также детям младше 8 лет. Он не предотвращает рецидивы симптомов инфекции, вызванной Plasmodium vivax или Plasmodium ovale.

Другие варианты медикаментозного лечения малярии включают хлорохин, гидроксихлорохин, мефлохин, примахин и тафенохин.

Хлорохин принимают один раз в неделю, начиная за 1–2 недели до поездки. Следует продолжать прием лекарственного препарата один раз в неделю во время пребывания на соответствующей территории и в течение 4 недель после выезда оттуда. Хлорохин применяется для профилактики малярии в тех регионах мира, где представители рода Plasmodium не выработали резистентность к нему. Хлорохин является единственным профилактическим препаратом, который безопасен для беременных женщин. Поэтому беременным не рекомендуется путешествовать в страны, где обитают резистентные к хлорохину виды Plasmodium.

Гидроксихлорохин, который также используется для лечения аутоиммунных заболеваний, эффективен против тех же видов Plasmodium, что и хлорохин.

Мефлохин принимают один раз в неделю, начиная за 2 или более недель до поездки. Следует продолжать прием лекарственного препарата во время пребывания на соответствующей территории и в течение 4 недель после выезда оттуда. Мефлохин эффективен для профилактики во многих регионах мира, однако он редко применяется ввиду возможных тяжелых психиатрических и других побочных эффектов. Он неэффективен или менее эффективен для профилактики инфекции Plasmodium falciparum в некоторых регионах Юго-Восточной Азии (иногда в других регионах).

Примахин является еще одним вариантом для профилактики заболевания, в первую очередь, для лиц, отправляющихся в регионы, где основным возбудителем малярии является Plasmodium vivax. Однако перед началом приема лекарственного препарата необходимо сдать анализ крови на довольно распространенный дефицит фермента под названием глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа (Г6ФДГ) (см. таблицу Более подробно о некоторых причинах анемии). Лицам с таким дефицитом не следует принимать примахин, так как это может привести к разрушению эритроцитов. Примахин принимают один раз в день, начиная за 1–2 дня до поездки. Следует продолжать принимать препарат ежедневно во время пребывания на соответствующей территории и в течение 7 дней после выезда оттуда. Примахин, принимаемый ежедневно в течение 14 дней, используется также для предотвращения рецидивов малярии у туристов, принимающих другие противомалярийные препараты (доксициклин или атоваквон-прогуанил) и подвергшихся массивному заражению Plasmodium vivax или Plasmodium ovale.

Тафенохин является альтернативным вариантом профилактики малярии для людей (в возрасте 18 лет и старше), путешествующих в регионы распространения малярии. Однако, как и с примахином, перед началом приема лекарственного препарата необходимо сдать анализ крови на довольно распространенный дефицит фермента под названием глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа (Г6ФДГ). Лицам с таким дефицитом не следует принимать тафенохин, так как это может привести к разрушению эритроцитов. Тафенохин принимают один раз в день в течение 3 дней до поездки. Пациенты продолжают принимать препарат каждые 7 дней в поездке и один раз после возвращения, через 7 дней после приема последней дозы препарата во время поездки. Одноразовая доза тафенохина применяется для предотвращения рецидивов малярии у туристов, принимающих другие противомалярийные препараты (доксициклин или атоваквон-прогуанил), подвергшихся массивному заражению Plasmodium vivax или Plasmodium ovale.

Вакцинация: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует широкое применение вакцины от малярии RTS,S/AS01 (RTS,S) у детей в странах Африки к югу от Сахары и в других регионах с умеренной и высокой степенью распространения малярии, вызываемой Plasmodium falciparum. (См. ВОЗ рекомендует использовать инновационную вакцину от малярии у детей, подверженных риску).