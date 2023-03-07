Болезнь Шагаса — это инфекция, возбудителем которой является одноклеточный простейший паразит Trypanosoma cruzi и которая передается при укусах поцелуйных (конусоносных или триатомовых) клопов.
Данный вид простейших (одноклеточные инфекционные микроорганизмы) может проникать в организм человека через рану, образующуюся при укусе, либо через ткани, окружающие глаз, или, в редких случаях, в результате употребления зараженных продуктов питания.
Вокруг места заражения (укуса или глаза) может развиваться отек, а у человека может развиваться лихорадка.
Затем после длительного бессимптомного периода (до нескольких лет) могут развиваться серьезные осложнения, в основном, затрагивающие сердце и пищеварительную систему.
Диагноз подтверждается при выявлении возбудителя в образцах крови или жидкости, взятой из инфицированного органа, либо при помощи анализов крови.
Для уничтожения простейших используется лекарственный препарат (бензнидазол или нифуртимокс), но он не устраняет уже имеющееся повреждение сердца или пищеварительного тракта.
(См. также Общие сведения о паразитарных инфекциях).
Болезнью Шагаса заболевают люди в Мексике, Центральной и Южной Америке, преимущественно в сельской местности с невысоким уровнем жизни населения. В этих регионах создаются благоприятные условия для обитания поцелуйных клопов, являющихся переносчиками Trypanosoma cruzi. Поцелуйные клопы в больших количествах населяют трещины и щели в стенах, а также соломенные крыши домов и сельскохозяйственных построек, a также обитают в нагромождениях камней и бревен, курятниках и собачьих будках.
В Северной и Южной Америке около 8 миллионов человек инфицированы Trypanosoma cruzi. Это число включает и более 300 000 человек, иммигрировавших в США из регионов Латинской Америки, где они заразились этой инфекцией. Согласно расчетам, в их число входит 40 000 женщин детородного возраста. По оценкам, 1–5 % их детей рождаются с инфекцией. Иммигрировавшие в Европу также привозят эту болезнь с собой. К счастью, меры, принимаемые для контроля распространения инфекции, помогают снизить количество случаев болезни Шагаса. (См. Центры по контролю и профилактике заболеваний: эпидемиология и факторы риска).
Передача болезни Шагаса
Болезнь Шагаса чаще всего передается, когда триатомовый клещ кусает инфицированного человека или животное (таких как собаки, кошки, опоссумы, крысы и многие другие животные), а затем кусает другого человека. При укусе инфицированные клопы откладывают на кожу свои экскременты, в которых содержится указанный вид простейших. Последние проникают в организм через ранку, оставляемую при укусе клопа.
Возбудитель также может проникать внутрь организма человека через слизистые оболочки, например, через прозрачную оболочку, покрывающую глаз (конъюнктиву). Простейшие затем попадают в клетки в месте заражения и в конечном итоге достигают кровотока. Trypanosoma cruzi инфицирует многие типы клеток в организме, включая клетки иммунной системы, сердца, мышц и нервной системы.
Также возможно заражение человека при переливании крови или пересадке органов от инфицированного донора. Люди могут заразиться при употреблении в пищу не прошедших термической обработки продуктов питания или жидкостей (таких как тростниковый сахарный сок), загрязненных инфицированными клопами или их экскрементами.
Возбудитель может проникать через плаценту беременной женщины и инфицировать плод, что приводит к выкидышу, мертворождению или развитию серьезных, иногда сопровождающихся летальным исходом проблем у новорожденных детей.
Изображение Центров по контролю и профилактике заболеваний, международное здравоохранение, отдел паразитарных болезней и малярии.
Симптомы болезни Шагаса
Болезнь Шагаса протекает в три этапа. Симптомы могут проявляться на первой и третьей стадиях.
Первый этап
Симптомы болезни Шагаса обычно начинают проявляться через 1–2 недели после проникновения возбудителя в организм человека, которое чаще всего происходит через ранку от укуса клопа либо через ткани, окружающие глаз. В месте укуса может образовываться припухший бугорок красного цвета. В случае проникновения простейших через окружающие глаз ткани отекает область вокруг глаза (так называемый симптом Романьи). Может повыситься температура. У некоторых людей инфекция протекает бессимптомно, хотя в их крови могут быть выявлены простейшие.
У большинства людей симптомы первой стадии болезни Шагаса исчезают без лечения. Однако некоторые люди, зачастую дети, на этой стадии умирают. Причиной смерти становится тяжелая инфекция сердечной мышцы, приводящая к сердечной недостаточности, либо инфицирование головного мозга и тканей, покрывающих головной и спинной мозг (менингоэнцефалит).
При ослабленной иммунной системе (как это бывает у людей, больных СПИДом) данная стадия может протекать крайне тяжело и может развиться сыпь или, в редких случаях, абсцессы головного мозга.
Большинство детей, инфицированных до рождения (врожденная инфекция), не имеют симптомов, но некоторые из них рождаются преждевременно или у них присутствуют неспецифические симптомы, включая низкую массу тела при рождении, повышение температуры тела, увеличение печени и селезенки, анемию или отклонения от нормы показателей общего анализа крови. У большинства инфицированных младенцев симптомы исчезают без лечения, однако некоторые младенцы на этой стадии умирают.
Вторая стадия (латентный период)
Отсутствие симптомов болезни Шагаса и результатов электрокардиографии (ЭКГ), а результаты визуализирующих исследований сердца и пищеварительной системы нормальны. Однако простейшие присутствуют в их организмах и иногда в крови.
У многих людей болезнь прекращается на этой стадии, а симптомы отсутствуют на протяжении всей жизни.
Третья стадия
Через несколько лет у 20–40 % людей развивается хроническая болезнь Шагаса.
Чаще всего болезнь поражает:
сердце;
пищеварительную систему.
Сердце может начать увеличиваться в размерах и слабеть, что обусловливает быструю утомляемость и одышку. Может быть затронута проводящая система сердца, в результате чего могут наступать обмороки, нарушения сердечного ритма и внезапная остановка сердца.
Может нарушаться функция мышц пищеварительного тракта (например, пищевода), что приводит к проблемам с глотанием и/или тяжелым запорам. При затрудненном глотании человек может вдыхать кусочки пищи, жидкости или слюну, из-за чего развивается аспирационная пневмония, либо человек достигает крайней степени истощения. Толстый кишечник (толстая кишка) может увеличиться, и может развиться серьезный запор.
Диагностика болезни Шагаса
На первом этапе — исследование образца крови под микроскопом или лабораторный анализ крови
На втором этапе — анализы крови
На третьем этапе — анализы крови, электрокардиография и визуализирующие исследования сердца или пищеварительной системы
Обычно на первой стадии болезнь Шагаса диагностируется по наличию простейших в образцах крови под микроскопом. Образец крови также может быть проверен на генетический материал (ДНК) простейших.
На второй и третьей стадиях возбудитель в редких случаях обнаруживается в образце крови при микроскопическом исследовании. Поэтому врачи проводят два или более разных анализов крови, чтобы проверить наличие антител к простейшим. (Антитела — это белки, вырабатываемые иммунной системой для защиты организма от определенных видов атак, включая паразитарные). Анализы на антитела к болезни Шагаса могут быть положительными у людей, которые не инфицированы (ложноположительные). Поэтому, если первоначальный тест положительный, то для подтверждения диагноза проводится другой тест на антитела.
Если инфекция диагностирована, врачи проводят другие обследования для выявления повреждений сердца или желудочно-кишечного тракта. Например, для выявления проблем с сердцем выполняется электрокардиография и эхокардиография либо может быть проведено рентгенологическое исследование органов грудной клетки. Такие обследования, как правило, включают анализы крови и компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ) головы и шеи.
При затрудненном глотании или запоре может быть выполнена компьютерная томография (КТ) или рентгенография желудочно-кишечного тракта.
Лечение болезни Шагаса
Лекарственные препараты, эффективно воздействующие на данные виды простейших
Лечение проблем, вызванных хронической инфекцией сердца или пищеварительного тракта, при наличии таковых
Только два противопаразитарных препарата — бензнидазол или нифуртимокс — эффективны против болезни Шагаса. Ни один из этих лекарственных препаратов не устраняет заболевание сердца или пищеварительного тракта, которое уже развилось. Один из этих двух лекарственных препаратов принимают внутрь в течение одного-трех месяцев соответственно. Как бензнидазол, так и нифуртимокс могут иметь серьезные побочные эффекты, которые чаще всего связаны с пищеварительным трактом, кожей и нервной системой. Они включают потерю аппетита, потерю веса, тошноту, рвоту, сыпь, поражение нервов, бессонницу и головокружение. Эти лекарственные препараты не назначают людям с тяжелой болезнью печени или почек, а также женщинам, которые беременны или кормят грудью. Дети обычно переносят лечение лучше, чем взрослые.
На первой стадии заболевания всех больных лечат бензнидазолом или нифуртимоксом. Эти препараты:
быстро сокращают количество простейших в крови;
уменьшают продолжительность симптомов;
уменьшают вероятность развития хронической инфекции;
если инфекция становится хронической, могут снизить риск смерти.
Когда у женщин болезнь Шагаса диагностируется во время беременности, лечение обычно откладывается до родов, после чего, если ребенок инфицирован, он получает лечение.
На второй стадии дети и взрослые до 50 лет, у которых отсутствуют признаки запущенного заболевания сердца или желудочно-кишечного тракта, получают лечение бензнидазолом или нифуртимоксом. Чем моложе человек и чем раньше начато лечение, тем более вероятно, что в результате лечения простейшие будут уничтожены. Для людей старше 50 лет врачи должны взвесить пользу и риск лечения.
При хронической инфекции, вызывающей проблемы с сердцем или пищеварительным трактом, антипаразитарные препараты неэффективны. Проблемы в таких случаях решаются в зависимости от конкретных обстоятельств:
Сердечная недостаточность: прием лекарственных препаратов, снижающих нагрузку на сердце, либо пересадка сердца
Нарушения сердечного ритма: лекарственные препараты, корректирующие сердечный ритм (противоаритмические средства) или кардиостимулятор
Проблемы со стороны пищевода: ботулотоксин (для расслабления мышц нижней части пищевода) или хирургическая процедура для расширения нижней части пищевода
Значительно расширенная толстая кишка: Хирургическое вмешательство
Профилактика болезни Шагаса
Оштукатуривание стен, замена соломенных крыш и/или регулярное опрыскивание жилищ инсектицидами, обладающими длительным действием, могут способствовать снижению популяции поцелуйных клопов и, следовательно, контролю над распространением болезни Шагаса.
Путешественники, посещающие районы распространения болезни, инфицируются в редких случаях. Во избежание инфекции не рекомендуется спать в глинобитных домах, а если это невозможно — пользоваться надкроватной сеткой.
Местные жители и путешественники в местах распространения инфекции должны избегать употребления свежеприготовленного фруктового сока и тростникового сахарного сока из источников, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, например, у уличных торговцев.
Доноры крови и органов для пересадки подвергаются скринингу во многих странах, где данная болезнь распространена, включая США для предотвращения распространения инфекции через переливание зараженной крови или пересадку зараженных органов.
Вероятность врожденной инфекции снижают скрининг способных к деторождению женщин до наступления беременности и лечение тех из них, которые инфицированы.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители Справочника не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Центры по контролю и профилактике заболеваний: Болезнь Шагаса