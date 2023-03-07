Болезнь Шагаса чаще всего передается, когда триатомовый клещ кусает инфицированного человека или животное (таких как собаки, кошки, опоссумы, крысы и многие другие животные), а затем кусает другого человека. При укусе инфицированные клопы откладывают на кожу свои экскременты, в которых содержится указанный вид простейших. Последние проникают в организм через ранку, оставляемую при укусе клопа.

Возбудитель также может проникать внутрь организма человека через слизистые оболочки, например, через прозрачную оболочку, покрывающую глаз (конъюнктиву). Простейшие затем попадают в клетки в месте заражения и в конечном итоге достигают кровотока. Trypanosoma cruzi инфицирует многие типы клеток в организме, включая клетки иммунной системы, сердца, мышц и нервной системы.

Также возможно заражение человека при переливании крови или пересадке органов от инфицированного донора. Люди могут заразиться при употреблении в пищу не прошедших термической обработки продуктов питания или жидкостей (таких как тростниковый сахарный сок), загрязненных инфицированными клопами или их экскрементами.

Возбудитель может проникать через плаценту беременной женщины и инфицировать плод, что приводит к выкидышу, мертворождению или развитию серьезных, иногда сопровождающихся летальным исходом проблем у новорожденных детей.