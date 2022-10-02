Лимфатический филяриоз — это инфекция лимфатической системы, возбудителем которой является один из трех видов круглых червей.
У человека поднимается температура, увеличиваются лимфатические узлы, появляется боль в конечностях и в паху, a если инфекция приобретает хронический характер, развивается отек, который может стать постоянным и приводить к обезображиванию внешности.
Инфекция диагностируется при выявлении личинок гельминтов (микрофилярий) в образцах крови человека.
Лечение обычно заключается в приеме препарата диэтилкарбамазина, который уничтожает личинок в крови и отдельных взрослых гельминтов.
(См. также Общие сведения о паразитарных инфекциях и Общие сведения о филяриозных инфекциях).
Лимфатический филяриоз — это филяриозная инфекция, приводящая к инвалидности во многих странах мира. По состоянию на 2018 год, около 51 миллиона человек были инфицированы, а у 40 миллионов заболевание привело к обезображиванию.
В 2000 году Всемирная организация здравоохранения запустила Глобальную программа по ликвидации лимфатического филяриоза. В результате был достигнут существенный прогресс в плане остановки распространения инфекции путем крупномасштабного ежегодного лечения соответствующих критериям пациентов в регионах, где присутствует инфекция. В 2020 году более 860 миллионов человек жили в районах, где инфекция была распространена настолько, что требовала такого ежегодного лечения.
Возбудителями лимфатического филяриоза являются:
Wuchereria bancrofti: в тропических и субтропических районах Африки, Азии, Тихого океана и Америки, включая Гаити.
Brugia malayi или Brugia timori: в Южной и Юго-Восточной Азии.
Передача лимфатического филяриоза
Лимфатический филяриоз передается при укусе человека инфицированным комаром, который откладывает личинок в коже. Личинки попадают в лимфатическую систему, где созревают. Взрослый гельминт может иметь длину от 4 до 10 сантиметров. Взрослые особи производят миллионы личинок (так называемых микрофилярий), которые циркулируют в кровотоке и лимфатической системе. Распространение инфекции происходит, когда муха кусает инфицированного человека, а затем другого.
Симптомы лимфатического филяриоза
Причиной симптомов лимфатического филяриоза являются взрослые гельминты. Микрофилярии не вызывают симптомов и постепенно исчезают из кровотока после того, как человек покидает район распространения заболевания.
Ранняя (острая) стадия инфекции
На ранней стадии инфекции симптомы могут сохраняться на протяжении 4–7 дней. К ним относятся лихорадка, увеличение лимфатических узлов в паху и в подмышечных впадинах, боль в паху и конечностях. В ноге может собираться гной и вытекать через поверхность кожи, приводя к образованию рубца.
Бактериальные инфекции кожи и подкожных тканей более вероятны, потому что черви блокируют лимфатические сосуды, что уменьшает способность иммунной системы защищать кожу и прилегающие ткани от бактерий.
Зачастую симптомы сначала разрешаются, а затем появляются снова. Наиболее тяжело они переносятся впервые инфицированными людьми.
Хроническая инфекция
По прошествии многих лет существования инфекции происходит расширение заблокированных лимфатических сосудов. У большинства людей симптомы отсутствуют. Но у некоторых людей расширенные лимфатические сосуды приводят к развитию отека, который постепенно становится необратимым (хроническим). Чаще всего страдают ноги, однако могут быть также поражены руки, молочные железы и половые органы. Причинами развития такого отека (лимфедемы) могут быть:
Взрослые гельминты обитают в лимфатической системе и затрудняют отток лимфы от тканей, приводя к ее накоплению в лимфатических сосудах.
Гельминты провоцируют иммунный ответ, выражающийся в воспалении и отеке.
Отек делает кожу рыхлой. При нажатии на коже остается вмятина, которая исчезает не сразу (мягкий отек). При хроническом отеке кожа может становится жесткой и утолщенной (так называемая слоновость). У мужчин может развиваться отек мошонки.
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Бактериальные и грибковые инфекции кожи распространены у людей с лимфатическим филяриозом. Эти инфекции, наряду с воспалением, вызванным червями, могут вызывать боль и дискомфорт. Инфекции также способствуют развитию слоновости ног, иногда рук, а в некоторых случаях и обширного отека мошонки.
У некоторых людей появляется легкая боль в суставах и кровь в моче.
Менее часто микрофиляриями в кровотоке поражаются легкие, что приводит к заболеванию, называемому тропической легочной эозинофилией. Может незначительно повышаться температура, развиваются одышка, кашель и свистящее дыхание. Если инфекция сохраняется, в легких может формироваться рубцовая ткань (фиброз).
Диагностика лимфатического филяриоза
Изучение образца крови
Анализы крови
Лимфатический филяриоз диагностируется при выявлении микрофилярий в образце крови или биоптате лимфатической ткани при исследовании под микроскопом. При проведении ультразвукового исследования можно увидеть взрослых гельминтов, передвигающихся в расширенных лимфатических сосудах.
Были разработаны анализы крови, которые помогают быстро выявить признаки инфекции (такие как антитела к гельминтам). (Антитела — это белки, вырабатываемые иммунной системой для защиты организма от определенных видов атак, включая паразитарные). Однако анализы крови используются для диагностики лишь частично, поскольку по ним нельзя отличить червей, которые вызывают лимфатический филяриоз, от некоторых других червей, а также отличить прошедшую инфекцию от текущей.
Профилактика лимфатического филяриоза
Оптимальной защитой от лимфатического филяриоза является предотвращение укусов комаров при помощи:
нанесения репеллентов от насекомых на открытую кожу;
одежды, пропитанной инсектицидом перметрином;
одежды с длинными рукавами и длинными штанинами;
сеток над кроватью.
В районах распространения лимфатического филяриоза программы ежегодного массового лечения могут способствовать предотвращению распространения инфекции. В программах лечения обычно используются 2 или 3 противогельминтных препарата, в зависимости от того, присутствуют ли в этом регионе другие черви-паразиты. Массовое лечение снижает количество микрофилярий в крови инфицированных людей и, таким образом, предотвращает распространение инфекции.
Лечение лимфатического филяриоза
Диэтилкарбамазин
Лечение долгосрочных последствий
Лечение острой инфекции
Непродолжительные ранние симптомы обычно разрешаются самостоятельно. Предотвращает ли лечение долгосрочные последствия или только смягчает их, остается неизвестным.
Лечение хронической инфекции
Как правило, лимфатический филяриоз лечат диэтилкарбамазином. Данный препарат принимают перорально в течение 1–12 дней. Он уничтожает микрофилярий и отдельных взрослых гельминтов.
До назначения диэтилкарбамазина врачи проверяют больных на наличие лоаоза и онхоцеркоза, потому что диэтилкарбамазин может иметь серьезные побочные эффекты у людей с этими инфекциями.
Лечение последствий хронической инфекции.
Лечение назначают для облегчения последствий хронической инфекции.
Хронический отек требует тщательного ухода за кожей. Нужно стараться не допускать повреждения кожи и тщательно обрабатывать любые самые незначительные порезы и царапины. Это помогает избежать бактериальной инфекции. Отек можно уменьшить, обертывая пораженную конечность эластичным бинтом либо придавая ей возвышенное положение. В случае развития слоновости тяжелой степени, включая отек мошонки, может выполняться хирургическое вмешательство для улучшения дренирования лимфатической системы.
Бактериальные кожные инфекции лечат при помощи пероральных антибиотиков. Антибиотики могут замедлять или предотвращать прогрессирование слоновости.
Для проблем, связанных с легкими, эффективен прием диэтилкарбамазина на протяжении 14–21 дней. Тем не менее инфекция рецидивирует приблизительно у четверти заболевших. В таких случаях лечение необходимо повторить.