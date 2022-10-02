По прошествии многих лет существования инфекции происходит расширение заблокированных лимфатических сосудов. У большинства людей симптомы отсутствуют. Но у некоторых людей расширенные лимфатические сосуды приводят к развитию отека, который постепенно становится необратимым (хроническим). Чаще всего страдают ноги, однако могут быть также поражены руки, молочные железы и половые органы. Причинами развития такого отека (лимфедемы) могут быть:

Взрослые гельминты обитают в лимфатической системе и затрудняют отток лимфы от тканей, приводя к ее накоплению в лимфатических сосудах.

Гельминты провоцируют иммунный ответ, выражающийся в воспалении и отеке.

Отек делает кожу рыхлой. При нажатии на коже остается вмятина, которая исчезает не сразу (мягкий отек). При хроническом отеке кожа может становится жесткой и утолщенной (так называемая слоновость). У мужчин может развиваться отек мошонки.

Лимфатический филяриоз (слоновость) Изображение © Springer Science+Business Media

Бактериальные и грибковые инфекции кожи распространены у людей с лимфатическим филяриозом. Эти инфекции, наряду с воспалением, вызванным червями, могут вызывать боль и дискомфорт. Инфекции также способствуют развитию слоновости ног, иногда рук, а в некоторых случаях и обширного отека мошонки.

У некоторых людей появляется легкая боль в суставах и кровь в моче.

Менее часто микрофиляриями в кровотоке поражаются легкие, что приводит к заболеванию, называемому тропической легочной эозинофилией. Может незначительно повышаться температура, развиваются одышка, кашель и свистящее дыхание. Если инфекция сохраняется, в легких может формироваться рубцовая ткань (фиброз).