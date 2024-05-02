Амебиаз — это инфекционное заболевание толстого кишечника, а иногда печени и других органов, вызываемое одноклеточным простейшим паразитом, амебой Entamoeba histolytica.

Амебы могут передаваться непосредственно от человека к человеку фекально-оральным путем, в том числе при орально-анальном контакте, или непрямым путем, через пищу или воду.

У человека может не быть никаких симптомов вообще, либо может наблюдаться диарея, запор, схваткообразные боли в животе и повышенная чувствительность в верхней части живота, лихорадка.

Врач может поставить диагноз на основе анализа кала и, в случае необходимости, других анализов — колоноскопии, УЗИ и анализов крови.

Больному назначают препарат, уничтожающий амебу, а затем препарат, уничтожающий ее латентные формы (цисты) в толстом кишечнике.

(См. также Общие сведения о паразитарных инфекциях).

Амебиаз в основном распространен в местностях с низким уровнем соблюдения санитарно-гигиенических норм. Эти паразиты распространены во всем мире, но большинство случаев инфекции регистрируют в некоторых районах Африки, на полуострове Индостан, а также в некоторых регионах Центральной и Южной Америки. В странах с высокими санитарно-гигиеническими требованиями к продуктам питания и водоснабжению большинство случаев приходится на недавних иммигрантов и путешественников, возвращающихся из стран с низким уровнем санитарии.

Во всем мире каждый год примерно у 50 миллионов человек развивается амебиаз, и до 73 000 из них умирают.

Существуют 2 формы амебы Entamoeba:

латентный паразит (циста).

активный паразит (трофозоит);

Другие виды амебы не инфицируют людей через кишечник, но могут напрямую инфицировать головной мозг (амебная инфекция головного мозга) или глаз (амебный кератит).

Пути передачи амебиаза Инфицирование происходит при проглатывании цист. Циста вылупляется, высвобождая трофозоитов, которые размножаются и вызывают язвы в слизистой оболочке кишечника. Как правило, они попадают в печень или другие органы. Некоторые трофозоиты превращаются в цисты, которые выделяются с калом (и другими трофозоитами). Во внешней среде хрупкие трофозоиты умирают. Однако устойчивые цисты могут выживать в течение нескольких недель или месяцев. Цисты могут передаваться непосредственно от человека к человеку фекально-оральным путем, в том числе при орально-анальных контактах. В местностях с неудовлетворительными санитарными условиями амебиазом можно заразиться непрямым путем, через пищу и воду, загрязненную калом. Фрукты и овощи могут быть заражены при выращивании в почве, удобренной калом человека, при мытье загрязненной водой или в случае, если в их приготовлении участвует инфицированный человек. Амебиаз может возникать и распространяться в местностях с приемлемым уровнем санитарии, если зараженные люди неаккуратны, или уровень гигиены низок (к примеру, в детских садах или психиатрических учреждениях).

Симптомы амебиаза У большинства зараженных людей симптомы проявляются слабо или не появляются вообще. Однако они выделяют цисты в кале и, таким образом, могут распространять инфекцию. Симптомы амебиаза обычно развиваются в течение от 1 до 3 недель и могут включать следующие: диарея, иногда с кровью, видимой в кале;

спастическая боль в животе;

снижение массы тела и повышение температуры. В тяжелых случаях живот болезненный при пальпации, и может развиться тяжелая диарея со стулом, в котором находится слизь и кровь (так называемая дизентерия). У некоторых людей тяжелая спастическая боль в животе и высокая температура. Диарея может привести к обезвоживанию. Потеря веса (истощение) и анемия могут возникнуть у больных, если инфекция становится хронической. Иногда в толстом кишечнике (толстой кишке) могут образовываться крупные скопления (амебные гранулемы). У некоторых людей амебы проникают в печень, где они могут вызвать абсцесс. Симптомы включают лихорадку, потливость, озноб, слабость, тошноту, рвоту, потерю веса, боль или дискомфорт в правой верхней области живота над печенью. Реже амебы заражают и другие органы (включая легкие и мозг). Кожа также может быть заражена, особенно вокруг ягодиц (инфекция, которая распространилась из зараженного кала), гениталий (например, язвы на пенисе после анального полового акта с инфицированным человеком) или в виде ран после операций на животе или травм.

Диагностика амебиаза Анализы стула

Иногда анализ крови для выявления антител к амебам

Иногда анализ образца ткани из толстого кишечника Для диагностики амебиаза врачу необходимо взять образцы кала больного. Оптимальным подходом является анализ кала на вырабатываемый амебами белок (антигенный тест) либо выявление генетического материала амеб посредством полимеразной цепной реакции (ПЦР). Метод ПЦР воспроизводит множество копий генетического материала амебы и, таким образом, облегчает обнаружение амеб. Анализы на антигены или ПЦР более эффективны, чем исследование образцов кала под микроскопом, результаты которого зачастую бывают сомнительными. Кроме того, микроскопическое исследование для обнаружения амеб может потребовать от 3 до 6 образцов кала, но даже при их выявлении Entamoeba histolytica не всегда можно отличить от некоторых других подобных амеб. Например, Entamoeba dispar, выглядит так же, но генетически отличается и не вызывает заболевания. Гибкая смотровая трубка (эндоскоп) может использоваться для осмотра толстой кишки. Если будут обнаружены язвы или другие признаки инфекции, эндоскоп используется для получения образца жидкости или ткани из зараженной области. Когда амебы проникают за пределы кишечника (например, в печень), они могут больше не обнаруживаться в кале. УЗИ, КТ или МРТ исследования могут быть назначены для подтверждения абсцесса печени, но эти виды исследований не указывают причину. Для проверки на антитела к амебам проводят анализ крови. (Антитела — это белки, вырабатываемые иммунной системой для защиты организма от определенных видов атак, включая паразитарные). Либо, если врач подозревает абсцесс печени, вызванный амебами, больному могут назначить препараты, уничтожающие эти микроорганизмы (амебоциды). Если пациенту становится лучше, то наиболее вероятным диагнозом является амебиаз.

Лечение амебиаза Лекарственные препараты, уничтожающие амеб (тинидазол, метронидазол, секнидазол или орнидазол);

лекарственные препараты, уничтожающие латентную форму (цисты) амеб (йодхинол, паромомицин или дилоксанид фуроат). При подозрении на амебиаз и наличии симптомов больному назначаются амебоциды (препараты, уничтожающие амеб) — тинидазол, метронидазол, секнидазол или орнидазол. В период приема любого из упомянутых препаратов и в течение нескольких дней после прекращения приема не следует употреблять алкоголь, так как это может вызывать тошноту, рвоту, гиперемию и головные боли. Нитазоксанид предлагался в качестве альтернативного лечения амебиаза. Метронидазол, тинидазол, секнидазол, орнидазол и нитазоксанид не убивают цисты паразита в толстом кишечнике. Второй препарат (например, парамомицин, дийодогидроксиквин или дилоксанид фуроат) обычно используется для того, чтобы уничтожить цисты и таким образом предупредить рецидив. Один из этих препаратов может быть отдельно назначен людям, которые не болеют, но у которых Entamoeba histolytica выявлены при анализе кала. Паромомицин безопасен для применения во время беременности. Дилоксанид фуроат не продается в США, но его можно приобрести в некоторых аптеках с рецептурно-производственным отделом. Больным с обезвоживанием необходимо принимать много жидкости.

Профилактика амебиаза Чтобы снизить риск развития амебиаза, люди должны соблюдать меры предосторожности при приеме пищи и воды, соблюдать гигиенические процедуры (мытье рук) и избегать контакта с фекалиями во время полового акта. (См. Центры по контролю и профилактике заболеваний: Желтая книга: амебиаз и меры предосторожности в отношении продуктов питания и воды). Ключевым моментом профилактики амебиаза является предотвращение загрязнения продуктов питания и воды калом человека. Может быть целесообразным улучшение системы санитарного контроля в регионах распространения инфекции. Во время путешествий в регионы широкого распространения инфекции следует избегать употребления в пищу продуктов, не подвергающихся термической обработке, например, салатов и овощей, а также не употреблять воду и лед, которые могут быть загрязнены. Цисты гибнут при кипячении. Важно мытье рук с мылом и водой. Фильтрация воды через фильтр 0,1 или 0,4 микрон позволяет удалить Entamoeba histolytica и других паразитов, а также бактерии, вызывающие заболевания. Может помочь раствор йода или хлора в воде. Тем не менее, эффективность действия йода или хлора против Entamoeba histolytica зависит от множества факторов, например, от степени непрозрачности или загрязненности (мутности) воды, а также от температуры. Исследования по разработке вакцины продолжаются, но пока ее нет.