Хламидиоз и другие негонококковые инфекции

У мужчин симптомы уретрита, вызванного хламидией, начинают проявляться спустя 7–28 дней после заражения во время полового акта. Как правило, мужчины ощущают легкое жжение в уретре во время мочеиспускания, и могут отмечаться прозрачные или мутные выделения из полового члена. Такие выделения обычно менее густые, чем при гонорее. Иногда наблюдается небольшое количество выделений и легкие симптомы заболевания. Тем не менее, рано утром отверстие полового члена часто краснеет и забивается высохшими выделениями. В некоторых случаях симптомы более выраженные, с частыми позывами к мочеиспусканию, болезненным мочеиспусканием и выделением гноя из уретры.

У многих женщин с хламидийной инфекцией шейки матки симптомы проявляются в небольшом количестве или не проявляются совсем. У некоторых людей возникают частые позывы помочиться, болезненное мочеиспускание, а также выделение желтого гноя из влагалища. Половой акт может быть болезненным.

Если инфекция распространяется на прямую кишку, человек может ощущать боль или болезненность в прямой кишке, наблюдается выделение желтого гноя и слизи.

Хламидиоз также может передаваться во время орального секса, вызывая инфекцию глотки. Как правило, хламидийная инфекция зева не вызывает симптомов.

Без лечения тяжесть симптомов снижается в течение 4 недель примерно у двух третей людей. Однако хламидиоз может иметь серьезные долгосрочные последствия для женщин, даже если симптомы у них незначительные или отсутствуют. Поэтому важно выявить и вылечить инфекцию, даже если симптомы отсутствуют.

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