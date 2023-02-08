Хламидиоз и другие негонококковые инфекции

К хламидийным инфекциям относятся передающиеся половым путем инфекции мочеиспускательного канала, шейки матки и прямой кишки, возбудителем которых является бактерия Chlamydia trachomatis. Эти бактерии могут также инфицировать мембраны, которые покрывают белки глаз (конъюнктивы) и горло. Другие бактерии, такие, как уреаплазма и микоплазма, могут вызвать инфекции уретры.
К симптомам относятся выделения из полового члена или влагалища, а также болезненное или более частое мочеиспускание.
Если такие инфекции у женщин проходят незамеченными или не лечатся, они могут привести к бесплодию и повышенному риску внематочной (эктопической) беременности.
Анализы ДНК из мазка выделений или мочи определяют наличие инфекции хламидиоза.
Антибиотики помогут вылечить инфекцию, но при этом половые партнеры должны лечиться одновременно.
Использование презервативов во время полового акта может помочь предотвратить передачу этих инфекций от одного человека другому.
(См. также Общие сведения об инфекциях, передающихся половым путем).
Несколько видов бактерий, среди них Chlamydia trachomatis (хламидии), уреаплазма и микоплазма, вызывают одни и те же заболевания, все из которых напоминают гонорею. У лабораторий есть возможность установить наличие хламидиоза, но существуют сложности с идентификацией других бактерий, поэтому их иногда называют негонококковыми инфекциями.
Хламидиоз является наиболее распространенной ИППП в США — в 2020 году было зарегистрировано более 1,5 миллиона случаев заболевания. По причине того, что часто инфекция не вызывает симптомов, количество людей с хламидиозом может быть в два раза выше, чем зарегистрировано.
Хламидиоз и гонорея имеют похожие симптомы. Оба заболевания могут вызвать инфекции мочеиспускательного канала (уретрит) у мужчин и женщин, инфекции шейки матки (цервицит) или воспалительное заболевание органов малого таза (см. также Хламидийные инфекции и микоплазмозы).
В некоторых случаях гонорея и хламидиоз развиваются одновременно.
Симптомы хламидиоза
У мужчин симптомы уретрита, вызванного хламидией, начинают проявляться спустя 7–28 дней после заражения во время полового акта. Как правило, мужчины ощущают легкое жжение в уретре во время мочеиспускания, и могут отмечаться прозрачные или мутные выделения из полового члена. Такие выделения обычно менее густые, чем при гонорее. Иногда наблюдается небольшое количество выделений и легкие симптомы заболевания. Тем не менее, рано утром отверстие полового члена часто краснеет и забивается высохшими выделениями. В некоторых случаях симптомы более выраженные, с частыми позывами к мочеиспусканию, болезненным мочеиспусканием и выделением гноя из уретры.
У многих женщин с хламидийной инфекцией шейки матки симптомы проявляются в небольшом количестве или не проявляются совсем. У некоторых людей возникают частые позывы помочиться, болезненное мочеиспускание, а также выделение желтого гноя из влагалища. Половой акт может быть болезненным.
Если инфекция распространяется на прямую кишку, человек может ощущать боль или болезненность в прямой кишке, наблюдается выделение желтого гноя и слизи.
Хламидиоз также может передаваться во время орального секса, вызывая инфекцию глотки. Как правило, хламидийная инфекция зева не вызывает симптомов.
Без лечения тяжесть симптомов снижается в течение 4 недель примерно у двух третей людей. Однако хламидиоз может иметь серьезные долгосрочные последствия для женщин, даже если симптомы у них незначительные или отсутствуют. Поэтому важно выявить и вылечить инфекцию, даже если симптомы отсутствуют.
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Осложнения
У женщин осложнения хламидиоза включают
Рубцевание фаллопиевых труб
Инфекция фаллопиевых труб (сальпингит)
Инфекция оболочки, выстилающей малый таз и брюшную полость (перитонит)
Инфекция в области печени
Инфекция может распространяться по женскому репродуктивному тракту и поражать матку, трубы, которые связывают яичники с маткой (фаллопиевы трубы), а также иногда область вокруг яичников. У некоторых женщин инфекция распространяется на слизистую оболочку таза и брюшной полости (брюшины), вызывая перитонит. Эти инфекции называются воспалительными заболеваниями органов малого таза (ВЗОМТ) и вызывают сильную боль в нижней части живота, а иногда и повышение температуры. Иногда инфекция концентрируется в области вокруг печени, в правой верхней части живота, вызывая боль, лихорадку и рвоту — так называемый синдром Фитца-Хью-Кертиса.
Потенциальные осложнения воспалительного заболевания органов малого таза включают тяжелую инфекцию всего организма (сепсис), хроническую боль в животе и рубцевание фаллопиевых труб. Рубцевание может привести к бесплодию и внематочной (эктопической) беременности.
У мужчин осложнения хламидиоза включают:
Инфекция придатков яичек
Сужение (стриктура) уретры
Хламидийные инфекции могут вызвать инфекцию эпидидимиса (эпидидимит). Эпидидимис — это спиральная трубка, которая находится сверху каждого семенника (см. рисунок Путь от полового члена к придатку яичка). Эта инфекция вызывает болезненное набухание мошонки с одной или обеих сторон. Инфекция может привести к сужению прохода, по которому моча проходит через половой член (уретра), вследствие рубцевания.
У всех людей осложнения хламидиоза могут включать следующие:
Инфекция оболочки, которая покрывает белок глаза (конъюнктивит)
реактивный артрит.
Хламидийные инфекции половых органов иногда вызывают воспаление суставов под названием реактивный артрит. Реактивный артрит, как правило, поражает только один или всего несколько суставов одновременно. Чаще всего страдают колени и другие суставы ног. Воспаление — это реакция иммунной системы на инфекцию половых органов, а не на распространение инфекции на суставы. Симптомы, как правило, проявляются спустя 1–3 недели после изначального попадания хламидийной инфекции. Реактивный артрит иногда сопровождается другими проблемами, такими как изменения кожи стоп, проблемы с глазами и воспаление уретры.
Изображение любезно предоставлено Сьюзен Линдсли (Susan Lindsley) через библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний.
У новорожденных осложнения хламидийной инфекции включают
Конъюнктивит
Пневмония
Новорожденные могут заразиться хламидиями во время родов, если у их матери хламидийная инфекция шейки матки. У новорожденных инфекция может приводить к пневмонии (пневмония новорожденных) или конъюнктивиту (конъюнктивит новорожденных).
Путь от полового члена к придатку яичка
В некоторых случаях у мужчин микроорганизмы распространяются вверх по уретре и перемещаются через канал, выводящий сперму из яичек (семявыносящий проток), заражая придаток яичка, располагающийся сверху каждого яичка.
Диагностика хламидиоза
Обычно анализы образца выделений из шейки матки, полового члена, горла или прямой кишки либо образца мочи
Врачи подозревают наличие хламидийной, уреаплазменной и микоплазменной инфекции на основе симптомов, таких, как выделения из полового члена или шейки матки, или наличии факторов риска, таких как возраст или сексуальная активность, связанная с высоким риском.
В большинстве случаев врачи ставят диагноз хламидиоза, проведя анализы, которые обнаруживают уникальный генетический материал бактерии (ДНК). Как правило, для этого используется мазок выделений из полового члена или шейки матки. Иногда женщин просят взять образец из влагалища с помощью тампона. В некоторых случаях выполняют анализ мочи. Если можно использовать образец мочи, это позволяет избежать дискомфорта введения тампона в половой член или обследования органов малого таза для взятия мазка.
Если врачи подозревают инфекцию горла или прямой кишки, могут провести анализ образцов, взятых из этих мест.
Диагноз гонореи, которая чаще всего тоже присутствует, ставится при помощи того же самого мазка или образца. Также могут быть назначены анализы крови для выявления вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и сифилиса.
Скрининг на хламидиоз
Ввиду широкого распространения хламидиоза и поскольку большинство зараженных женщин не испытывает никаких симптомов, рекомендуется проводить скрининг хламидиоз всем людям, живущим половой жизнью.
Если рекомендуется скрининг, то он проводится даже в том случае, если человек постоянно использует презервативы. Анализы проводят с использованием образцов, взятых из прямой кишки, мочеиспускательного канала или, в случае орального секса, горла.
Женщины проходят скрининг ежегодно, если они сексуально активны и младше 25 лет, или если им от 25 лет, они сексуально активны и имеют один или несколько из следующих факторов риска:
Предшествующая ИППП
Рискованные половые контакты (например, наличие нового полового партнера или нескольких половых партнеров, нерегулярное использование презервативов, когда они не находятся во взаимно моногамных отношениях, или занятие проституцией)
Ущемление в анамнезе
Партнер, участвующий в рискованных сексуальных действиях или имеющий ИППП
Беременным женщинам скрининг выполняется во время их первого визита к врачу в пренатальном периоде и еще раз в течение 3-го триместра при наличии факторов высокого риска.
Мужчины, вступающие в половые контакты с женщинами, не проходят скрининг в плановом порядке, но его можно провести, если человек просит об этом, и его часто предлагают всем пациентам в клиниках для подростков, венерологических диспансерах и исправительных учреждениях.
Мужчинам, практикующим секс с мужчинами, скрининг проводится в следующих случаях:
В случае сексуальной активности: как минимум раз в год
Если они находятся в группе повышенного риска (ВИЧ-инфекция, несколько половых партнеров или партнер, имеющий несколько партнеров): раз в 3–6 месяцев
Трансгендерные люди и люди с разнообразной гендерной самоидентификацией проходят скрининг, если они сексуально активны, с учетом их сексуального поведения и анатомии. Например, все люди с шейкой матки в возрасте до 25 лет проходят скрининг ежегодно. Если они старше 25 лет, то при повышенном риске скрининг шейки матки необходимо проходить ежегодно. Скрининг мазка из прямой кишки проводится у трансгендерных людей и людей с разнообразной гендерной самоидентификацией на основании их описания своего сексуального поведения и рисков, которым они подвергаются.
Лечение хламидиоза
Антибиотик
одновременное лечение половых партнеров.
Хламидийную, уреаплазменную и микоплазменную инфекции лечат одним из следующих антибиотиков:
Однократная доза азитромицина, принимаемая внутрь
доксициклин, эритромицин, левофлоксацин или офлоксацин, принимаемые внутрь в течение 7 дней.
Если возможна гонорея, то лечение проводится одновременно, обычно с помощью антибиотика, который вводится в виде инъекции. Такое лечение необходимо, потому что симптомы этих двух инфекций схожи и потому что обычным явлением есть наличие обеих инфекций одновременно.
Симптомы могут продолжаться или возникать вновь по одной из следующих причин:
Другие инфекции, которые также присутствуют, могут вызывать симптомы.
Возможно повторное заражение.
Хламидии могут быть устойчивыми к антибиотикам.
В таких случаях анализы на хламидиоз и гонорею повторяют, и иногда проводят анализы на другие инфекции.
Инфицированным людям и их сексуальным партнерам следует воздерживаться от половых контактов до тех пор, пока не пройдет по меньшей мере 1 неделя после завершения лечения.
Половые партнеры
Все половые партнеры, вступавшие в контакт с инфицированными в течение последних 60 дней, должны сдать анализ на хламидиоз и другие ИППП. Если результат положительный, необходимо пройти лечение. Если у половых партнеров был контакт с носителем хламидиоза в течение последних 2 недель, они должны пройти лечение, не дожидаясь результатов анализов.
Иногда врачи применяют ускоренную терапию партнера, чтобы облегчить лечение половых партнеров. Этот метод предполагает предоставление больным хламидиозом рецепта или лекарственных препаратов для передачи своему партнеру. Таким образом, половой партнер получает лечение, даже если он еще не обратился к врачу. Лучше посетить врача, потому что тогда врач может проверить наличие у партнера аллергий на лекарственные препараты и наличие других ИППП. Однако, если партнер вряд ли пойдет на прием к врачу, показана ускоренная терапия партнера.
Профилактика хламидиоза
Предотвратить развитие хламидийных инфекций (и других ИППП) могут помочь следующие общие меры:
более безопасное сексуальное поведение, включая постоянное использование презерватива для орального, анального или генитального секса;
снижение риска заражения ИППП путем уменьшения количества половых партнеров, отсутствия половых партнеров из группы высокого риска (имеющих несколько половых партнеров или не практикующих более безопасный секс), или соблюдения взаимной моногамии или воздержания;
Быстрая постановка диагноза и оперативное лечение инфекции (для предотвращения передачи заболевания другим людям)
Идентификация половых партнеров инфицированных лиц, консультация или лечение таких партнеров
Дополнительная информация
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