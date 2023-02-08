Сифилис — это передающаяся половым путем инфекция, которую вызывает бактерия Treponema pallidium. Он может проявляться в трех стадиях симптомов, разделенных периодами кажущегося хорошего здоровья.
Сифилис начинается с безболезненной язвы в месте попадания инфекции. На второй стадии появляется сыпь, лихорадка, утомляемость, головная боль и потеря аппетита.
Без лечения на третьей стадии сифилис может поражать аорту, головной мозг, спинной мозг и другие органы.
Обычно врачи делают два типа анализов крови, чтобы подтвердить, что у человека есть сифилис.
Лечение проводится пенициллином, который может ликвидировать инфекцию.
Использование презервативов во время полового акта может помочь предотвратить передачу сифилиса и других инфекций, передающихся половым путем (ИППП), от одного человека другому.
(См. также Общие сведения об инфекциях, передающихся половым путем).
В 2020 году в Соединенных Штатах Америки было зарегистрировано 130 000 новых случаев сифилиса. В большинстве случаев первичный и вторичный сифилис встречался у мужчин (81 %), при этом среди мужчин 53 % случаев приходились на лиц, имеющих половые контакты с мужчинами. Заболеваемость сифилисом в Соединенных Штатах Америки стремительно растет. В период с 2015 по 2020 годы частота первичного и вторичного сифилиса среди женщин увеличилась на 147 %, а среди мужчин — на 34 %.
Определенные заболевания и виды деятельности (факторы риска) повышают риск заражения сифилисом. К ним относятся:
Наличие ВИЧ-инфекции
Практика небезопасного секса — например, наличие многих половых партнеров, неправильное или нерегулярное использование презервативов
У людей с сифилисом часто встречаются другие ИППП.
Симптомы сифилиса проявляются в трех стадиях:
Первичный сифилис
Вторичный сифилис
третичный сифилис.
Стадии разделены периодами, когда симптомы отсутствуют (латентная стадия).
Передача сифилиса
Сифилис крайне заразен во время первичной и вторичной стадий. Он может быть заразным на ранней латентной стадии.
Чаще всего инфекция распространяется через половой контакт. Даже единственный половой контакт с человеком, болеющим сифилисом на ранней стадии, приводит к заражению в одном из трех случаев. Бактерии попадают в организм через слизистую оболочку, например, влагалища, полового члена или рта, или через кожу. В течение часов они достигают ближайших лимфатических узлов, после чего распространяются по телу через кровоток.
Сифилис может также распространяться другими путями. Он может инфицировать плод во время беременности, приводя к врожденным порокам и другим проблемам.
Иногда сифилис может развиться после контакта с инфицированными язвами кожи. Однако бактерии не могут долго жить за пределами человеческого организма, поэтому сифилис не распространяется через контакт с предметами (такими как унитаз, дверные ручки), которых касался человек с сифилисом.
Симптомы сифилиса
Каждая стадия симптомов (первичная, вторичная и третичная) ухудшается прогрессивно.
Без лечения сифилис может продолжаться бессимптомно в течение многих лет, повреждать аорту (крупнейшую артерию тела) или мозг, иногда приводя к летальному исходу. Нейросифилис (который поражает мозг и спинной мозг) может развиться на любой стадии сифилиса.
При раннем обнаружении и лечении сифилис можно вылечить до появления необратимого ущерба.
Первичный сифилис
Безболезненная язва (шанкр) возникает в месте инфицирования — чаще всего на половом члене, вульве или влагалище. Шанкр может возникать на заднем проходе, прямой кишке, губах, языке, горле, шейке матки, пальцах или других частях тела. Чаще всего появляется только один шанкр, но иногда несколько. Симптомы начинают проявляться спустя 3–4 недели после момента заражения, но период может растянуться от 1 до 13 недель.
Шанкр начинает расти с маленькой покрасневшей выпуклой области, которая вскоре превращается в относительно безболезненную выпуклую твердую открытую язву. Шанкр не кровоточит. На ощупь он твердый. Близлежащие лимфатические узлы отечны и также безболезненны. Около половины инфицированных женщин и одна треть инфицированных мужчин даже не подозревают о шанкре, так как он вызывает мало симптомов. Шанкры в прямой кишке или во рту, как правило, встречаются у мужчин и чаще остаются не замеченными.
Во время первой (первичной) стадии сифилиса могут появляться безболезненные язвы (шанкры) на половых органах или вокруг них.
Изображение любезно предоставлено д-рами Гэвином Хартом (Gavin Hart) и Н. Дж. Флумара (N. J. Flumara) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний.
Сифилитические шанкры могут появляться на губах или вокруг рта.
Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
Во время первой (первичной) стадии сифилиса могут появляться безболезненные язвы (шанкры) на половых органах или вокруг них.
Изображение любезно предоставлено д-рами Гэвином Хартом (Gavin Hart) и Н. Дж. Флумара (N. J. Flumara) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний.
Сифилитические шанкры могут появляться на губах или вокруг рта.
Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
Как правило, шанкр заживает через 3–12 недель. После этого человек может казаться полностью здоровым.
Вторичный сифилис
Бактерии распространяются в кровотоке, приводя к распространению сыпи, отеку лимфатических узлов и, реже, к симптомам в других органах. Сыпь часто проявляется через 6–12 недель после заражения. У одной четверти инфицированных людей на этом этапе все еще имеется шанкр. Как правило, сыпь не сопровождается зудом или болью. Внешний вид сыпи бывает разный.
В отличие от сыпи, которая может возникнуть из-за разных заболеваний, эта сыпь чаще всего возникает на ладонях и подошвах. Она может быть краткосрочной или длиться месяцами. Даже без лечения со временем сыпь проходит, но может вернуться спустя недели или месяцы. Если сыпь появляется на волосистой части кожи головы, частично могут выпадать волосы, имея вид, побитый молью.
Возвышенные плоские гладкие бугорки, называемые широкой кондиломой, могут возникать во влажных областях кожи, например, во рту, в подмышечных впадинах, на половых органах и в заднем проходе. Эти безболезненные бугорки содержат много бактерий сифилиса и очень заразны. Они могут разрываться и просачиваться. После рассасывания они становятся плоскими и тускло-розового или серого цвета. Язвы во рту возникают более чем у 20–30 % больных.
Вторичная стадия сифилиса сопровождается жаром, усталостью, потерей аппетита и веса.
Примерно у 50 % больных сифилисом вторичной стадии наблюдаются увеличенные лимфатические узлы по всему телу. У 10 % больных поражаются другие органы. Может развиться воспаление глаз. Могут болеть суставы и кости. У некоторых пациентов воспаление печени (гепатит) вызывает боль в животе и желтуху (желтое окрашивание кожи и белков глаз), а моча становится темной. Могут возникать головные боли или проблемы со слухом, поддержанием равновесия и зрением из-за воспаления головного мозга, внутреннего уха или глаз.
Во время вторичной стадии сифилиса может появиться сыпь, распространенная по всему телу.
Изображение любезно предоставлено библиотекой изображений общественного здравоохранения центров по контролю и профилактике заболеваний (Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention).
Во время вторичной стадии сифилиса может появиться сыпь, распространенная по всему телу. Могут наблюдаться как отдельные пятна, так и их скопления, как показано здесь.
Изображение любезно предоставлено библиотекой изображений общественного здравоохранения центров по контролю и профилактике заболеваний (Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention).
Во время вторичной стадии сифилиса может появиться сыпь, распространенная по всему телу. В отличие от сыпи, которая может возникнуть из-за разных заболеваний, эта сыпь чаще всего возникает на ладонях и подошвах.
Изображение любезно предоставлено библиотекой изображений общественного здравоохранения центров по контролю и профилактике заболеваний (Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention).
Во время вторичной стадии сифилиса может появиться сыпь, распространенная по всему телу. В отличие от сыпи, которая может возникнуть из-за разных заболеваний, эта сыпь чаще всего возникает на ладонях и подошвах.
Изображение любезно предоставлено Сьюзен Линдсли (Susan Lindsley) через библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний.
Во время вторичной стадии сифилиса может появиться сыпь, распространенная по всему телу.
Изображение любезно предоставлено библиотекой изображений общественного здравоохранения центров по контролю и профилактике заболеваний (Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention).
Во время вторичной стадии сифилиса может появиться сыпь, распространенная по всему телу. Могут наблюдаться как отдельные пятна, так и их скопления, как показано здесь.
Изображение любезно предоставлено библиотекой изображений общественного здравоохранения центров по контролю и профилактике заболеваний (Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention).
Во время вторичной стадии сифилиса может появиться сыпь, распространенная по всему телу. В отличие от сыпи, которая может возникнуть из-за разных заболеваний, эта сыпь чаще всего возникает на ладонях и подошвах.
Изображение любезно предоставлено библиотекой изображений общественного здравоохранения центров по контролю и профилактике заболеваний (Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention).
Во время вторичной стадии сифилиса может появиться сыпь, распространенная по всему телу. В отличие от сыпи, которая может возникнуть из-за разных заболеваний, эта сыпь чаще всего возникает на ладонях и подошвах.
Изображение любезно предоставлено Сьюзен Линдсли (Susan Lindsley) через библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний.
Латентный сифилис
После вторичной стадии у человека не проявляется никаких симптомов в течение нескольких лет или десятилетий. В течение этого времени инфекция неактивная (латентная). Тем не менее, бактерии все еще присутствуют, а тесты на сифилис положительны.
Сифилис может оставаться скрытым навсегда, и, как правило, не является заразным на этом этапе. Но иногда язвы могут появляться на коже или слизистых оболочках на ранней латентной стадии. Контакт с этими язвами может способствовать распространению инфекции.
Латентная стадия классифицируется как ранняя (если первоначальное инфицирование произошло в течение предыдущих 12 месяцев) или поздняя (если первоначальное инфицирование произошло ранее чем в течение предыдущих 12 месяцев).
Третичный сифилис (третья или поздняя стадия)
Третичный сифилис развивается примерно у одной трети лиц, не получавших лечения, от нескольких лет до десятков лет после первичного инфицирования. Симптомы варьируют от умеренных до разрушительных.
Третичный сифилис имеет три основные формы:
доброкачественный третичный сифилис;
сердечно-сосудистый сифилис;
нейросифилис.
Доброкачественный третичный сифилис развивается спустя 3–10 лет после первичного заражения. На коже, чаще всего на волосистой части кожи головы, лице, верхней части туловища и ногах появляются мягкие эластичные наросты, которые называются гуммами. Они часто образуются на печени и костях, но также практически на всех органах. Гуммы могут лопаться, образуя открытую рану. Без лечения гуммы разрушают ткань вокруг себя. Они обычно вызывают глубокую, пронизывающую боль в костях, которая, как правило, усугубляется ночью. Гуммы растут медленно, вылечиваются постепенно и оставляют шрамы.
Сифилис сердечно-сосудистой системы может развиться через 10-25 лет после первичного инфицирования. Бактерии заражают кровеносные сосуды, связанные с сердцем, включая аорту. Это может привести к таким последствиям:
Ослабление стенки аорты, появление выпячивания (аневризмы). Аневризма может надавливать на дыхательное горло и другие грудные структуры, вызывая затруднения в дыхании, кашель и сиплость.
Есть вероятность утечки из клапана, соединяющего сердце с аортой (аортальный клапан).
Артерии, переносящие кровь к сердцу (коронарные артерии), могут сужаться.
Такие проблемы вызывают боль в груди, сердечную недостаточность и приводят к смерти.
Нейросифилис (с поражением головного и спинного мозга) возникает приблизительно у 5 % всех лиц с сифилисом, не получавших лечения. Он встречается в таких формах:
Бессимптомная: При этой форме наблюдается легкая инфекция тканей, покрывающие головной и спинной мозг (мозговые оболочки), вызывая менингит легкой степени. Без лечения у 5 % людей развивается нейросифилис с такими симптомами, как головная боль, ригидность затылочных мышц и трудности с концентрацией внимания.
Менинговаскулярная: Воспаляются артерии головного или спинного мозга, вызывая хроническую форму менингита. Сначала человек может страдать от головной боли и тугоподвижности мышц шеи. Может наблюдаться головокружение, затруднения в концентрации внимания и запоминании информации, бессонница. Зрение может становиться размытым. Мышцы рук, плеч, а впоследствии ног становятся слабыми и даже парализованными. У больных могут возникать затруднения с контролем мочеиспускания и опорожнения кишечника (недержание). Такая форма также может привести к инсульту.
Паретическая (паренхиматозная): Такая форма, как правило, начинается у людей в возрасте 40–60 лет. Первыми симптомами являются поведенческие изменения. Симптомы могут напоминать симптомы психического расстройства или деменции. Например, человек становится менее внимательным к личной гигиене, настроение может часто меняться. Больной становится раздражительным, у него может развиться спутанность сознания. Также он может испытывать трудности с концентрацией внимания и запоминанием. Такие люди могут страдать манией величия (то есть, они считают, что они — известные личности или даже боги, либо что они обладают магической силой). Может наблюдаться тремор рта, языка, вытянутых рук или всего тела.
Табетическая (сухотка спинного мозга): Постепенное разрушение спинного мозга. Она обычно развивается через 20–30 лет после первоначального заражения. Симптомы возникают постепенно: первой проявляется сильная пронзительная боль в спине и ногах, которая периодически появляется и исчезает. Иногда у людей возникают аналогичные приступы боли в желудке, мочевом пузыре, прямой кишке или горле. Походка становится неустойчивой. Чувствительность в ногах снижается или нарушается. Больные, как правило, теряют вес и выглядят печальными. Могут развиваться проблемы со зрением. Часто встречается эректильная дисфункция. Со временем у человека появляется сложность в контролировании мочеиспускания (недержание), может наступить паралич.
Другие симптомы:
Сифилис может поражать глаза и уши на любой стадии заболевания.
Симптомы со стороны глаз включают слезящиеся глаза, размытое зрение, боль в глазах, чувствительность к свету и потерю зрения. Если сифилис поражает глаза, риск развития нейросифилиса увеличивается.
Если сифилис поражает уши, у людей может возникнуть звон в ушах (тиннитус) или потеря слуха, у них может быть головокружение и нистагм (быстрое подергивание глаз в одном направлении, чередующееся с медленным возвратом в исходное положение).
Суставы могут дегенерировать. Суставы не болезненны, но опухшие, и движения ограниченные. Это заболевание называется нейрогенная артропатия (суставы Шарко).
Диагностика сифилиса
Анализы образца крови, жидкости из язвы или спинномозговой жидкости
Беременные женщины должны проходить скрининг на сифилис. Кроме того, скрининг на сифилис должны проходить подростки и взрослые, которые не беременны и не имеют симптомов, но подвержены повышенному риску инфицирования сифилисом.
Врач делает предположение о первичном сифилисе, если у пациента есть характерный шанкр. Предположение о вторичном сифилисе делается при наличии характерной сыпи на ладонях и ступнях ног. Поскольку сифилис может вызывать широкий спектр симптомов на разных стадиях, врачи могут проверять наличие сифилиса при обследовании людей с возможными симптомами, включая проблемы со зрением.
Для подтверждения диагноза необходимы лабораторные тесты. Используются два типа анализов крови:
Вначале обычно выполняется скрининговый тест, например, серологическая проба на сифилис, разработанная в Лаборатории изучения венерических заболеваний (VDRL), или ускоренный тест для выявления реагинов в плазме (RPR) . Эти тесты называются нетрепонемными тестами, поскольку с их помощью не обнаруживают непосредственно бактерии, которые вызывают сифилис (трепонемы), или антитела, вырабатываемые в ответ на эти бактерии. Скрининговые тесты недороги и легки в исполнении, однако результаты могут быть отрицательными в течение 3–6 недель после первичной инфекции, даже при наличии сифилиса. Такие результаты называются ложноотрицательными. Если результаты скрининг-теста отрицательные, но врач считает вероятность первичного сифилиса высокой, анализ можно повторить через 6 недель. Иногда результаты скрининговых тестов положительные при отсутствии сифилиса (ложноположительные), поскольку при некоторых иных заболеваниях тест также может быть положительным.
Требуется провести контрольный тест для подтверждения положительного результата скринингового теста. С помощью этих анализов крови измеряют уровень специфических антител, которые вырабатываются в ответ на бактерии, вызывающие сифилис (иногда их называют трепонемными тестами). Результаты контрольного теста могут также быть ложноотрицательными во время первых нескольких недель после первичного инфицирования, и поэтому анализы необходимо повторить.
Традиционно сначала проводятся скрининговые тесты, и положительные результаты подтверждаются подтверждающим (трепонемным) тестом. Иногда врачи проводят трепонемный тест первым. Если результаты положительные, проводят ускоренный тест для выявления реагинов в плазме (скрининговый тест).
Если результаты теста будут положительными, врачи могут задавать вопросы о предыдущих половых партнерах, результатах предыдущих лабораторных анализов и предшествующих методах лечения, чтобы определить, есть ли у человека в настоящее время сифилис или был ли он в прошлом.
Результаты скрининговых тестов могут постепенно (в течение нескольких месяцев или лет) после успешного лечения становится отрицательными, но результаты контрольного теста обычно остаются положительными в течение неопределенного времени.
На первичной или вторичной стадии диагноз сифилиса можно поставить при помощи микроскопии методом темного поля. Из накожной язвы или лимфатического узла берется образец жидкости, который изучается при помощи специально оснащенного оптического микроскопа. На темном фоне бактерии кажутся яркими, что облегчает их идентификацию.
На латентной стадии те же анализы крови (трепонемный и нетрепонемный) используются для диагностики сифилиса. Врачи также пытаются определить стадию латентного сифилиса как раннюю или позднюю, исходя из результатов их оценки, включая тщательное физикальное обследование и анализ результатов предыдущих тестов.
В третичной стадии диагноз устанавливают на основании симптомов и результатов анализа антител. В зависимости от наличия симптомов выполняются другие проверки. Например, проводится рентгенологическое исследование органов грудной клетки или другие визуализирующие исследования для выявления аневризмы аорты.
При подозрении на нейросифилис, независимо от стадии сифилиса, необходима спинномозговая пункция (люмбальная пункция) для получения спинномозговой жидкости, которая анализируется на наличие антител к бактериям.
Больные сифилисом также должны пройти обследование на другие ИППП, включая ВИЧ-инфекцию.
Лечение сифилиса
Пенициллин в виде инъекций;
другой антибиотик для лиц с аллергией на пенициллин;
одновременное лечение половых партнеров.
Внутримышечная инъекция пенициллина — это самая лучшая антибиотикотерапия для первичного, вторичного и раннего латентного сифилиса.
При первичной, вторичной и ранней латентной стадии сифилиса необходима всего лишь одна доза пенициллина длительного действия.
При поздней латентной стадии и некоторых формах третичной стадии вводятся три дозы с интервалом в 1 неделю.
В случае поражения сифилисом глаз, внутреннего уха или мозга пенициллин вводится внутривенно каждые 4 часа в течение 10–14 дней. Затем другую форму пенициллина вводят в мышцу один раз в неделю в течение 3 недель.
Лица с аллергией на пенициллин получают другие антибиотики, например, доксициклин (внутрь в течение 14 или иногда 28 дней). Больным, которые не могут принимать доксициклин, может быть назначен азитромицин (в виде однократной дозы внутрь). Однако в некоторых странах мира сифилис становится все более устойчивым к азитромицину. Беременных женщин с аллергией на пенициллин госпитализируют и проводят десенсибилизацию к пенициллину, чтобы они могли получать пенициллин.
Лечение половых партнеров
Поскольку больные первичным и вторичным сифилисом, и даже сифилисом ранней латентной стадии могут передавать инфекцию другим, им следует избегать сексуального контакта до тех пор, пока они и их половые партнеры не завершат лечение.
Если у человека диагностирован сифилис, все его половые партнеры проходят обследование на сифилис. Половых партнеров лечат в следующих случаях:
У них был сексуальный контакт с инфицированным человеком в течение 90 дней до постановки диагноза, даже если результаты анализов у них были отрицательными.
У них был сексуальный контакт с зараженным человеком более чем за 90 дней до того, как был поставлен диагноз, но только в том случае, если результаты их анализов не доступны сразу, и неизвестно, придут ли они на визит для дальнейшего наблюдения. Если результаты анализов у них отрицательные, лечение не требуется. Если результаты анализов положительны, они получают лечение.
реакция Яриша-Герксгеймера
У многих больных сифилисом на ранней стадии, особенно вторичной, реакция на первое лечение появляется через 6–12 часов. Такая реакция, которая называется реакцией Яриша-Герксгеймера, вызывает лихорадку, головную боль, потливость, озноб и временное ухудшение язв, вызванных сифилисом. Иногда врачи ошибочно принимают такую реакцию за аллергию на пенициллин.
Симптомы такой реакции, как правило, спадают в течение 24 часов и редко приводят к необратимому ущербу. Однако, очень редко у больных нейросифилисом случаются судороги или развивается инсульт.
После лечения
После окончания лечения необходимо периодически проходить осмотры и сдавать анализы крови, пока инфекция полностью не исчезнет.
При успешном лечении первичного, вторичного или латентного сифилиса у большинства людей симптомы полностью исчезают. Но лечение третичного сифилиса не может устранить необратимый вред, причиненный органам, например, головному мозгу или аорте. Состояние пациентов с такими нарушениями после лечения существенно не улучшается.
Люди, вылечившиеся от сифилиса, не приобретают иммунитет от этого заболевания, поэтому могут быть инфицированы повторно.
Профилактика сифилиса
Предотвратить развитие сифилиса (и других ИППП) могут помочь следующие общие меры:
более безопасное сексуальное поведение, включая постоянное использование презерватива для орального, анального или генитального секса;
снижение риска заражения ИППП путем уменьшения количества половых партнеров, отсутствия половых партнеров из группы высокого риска (имеющих несколько половых партнеров или не практикующих более безопасный секс), или соблюдения взаимной моногамии или воздержания;
Быстрая постановка диагноза и оперативное лечение инфекции (для предотвращения передачи заболевания другим людям)
Идентификация половых партнеров инфицированных лиц, консультация или лечение таких партнеров
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Дополнительная информация
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