Анализы образца крови, жидкости из язвы или спинномозговой жидкости

Беременные женщины должны проходить скрининг на сифилис. Кроме того, скрининг на сифилис должны проходить подростки и взрослые, которые не беременны и не имеют симптомов, но подвержены повышенному риску инфицирования сифилисом.

Врач делает предположение о первичном сифилисе, если у пациента есть характерный шанкр. Предположение о вторичном сифилисе делается при наличии характерной сыпи на ладонях и ступнях ног. Поскольку сифилис может вызывать широкий спектр симптомов на разных стадиях, врачи могут проверять наличие сифилиса при обследовании людей с возможными симптомами, включая проблемы со зрением.

Для подтверждения диагноза необходимы лабораторные тесты. Используются два типа анализов крови:

Вначале обычно выполняется скрининговый тест , например, серологическая проба на сифилис, разработанная в Лаборатории изучения венерических заболеваний (VDRL), или ускоренный тест для выявления реагинов в плазме (RPR) . Эти тесты называются нетрепонемными тестами, поскольку с их помощью не обнаруживают непосредственно бактерии, которые вызывают сифилис (трепонемы), или антитела, вырабатываемые в ответ на эти бактерии. Скрининговые тесты недороги и легки в исполнении, однако результаты могут быть отрицательными в течение 3–6 недель после первичной инфекции, даже при наличии сифилиса. Такие результаты называются ложноотрицательными. Если результаты скрининг-теста отрицательные, но врач считает вероятность первичного сифилиса высокой, анализ можно повторить через 6 недель. Иногда результаты скрининговых тестов положительные при отсутствии сифилиса (ложноположительные), поскольку при некоторых иных заболеваниях тест также может быть положительным.

Требуется провести контрольный тест для подтверждения положительного результата скринингового теста. С помощью этих анализов крови измеряют уровень специфических антител, которые вырабатываются в ответ на бактерии, вызывающие сифилис (иногда их называют трепонемными тестами). Результаты контрольного теста могут также быть ложноотрицательными во время первых нескольких недель после первичного инфицирования, и поэтому анализы необходимо повторить.

Традиционно сначала проводятся скрининговые тесты, и положительные результаты подтверждаются подтверждающим (трепонемным) тестом. Иногда врачи проводят трепонемный тест первым. Если результаты положительные, проводят ускоренный тест для выявления реагинов в плазме (скрининговый тест).

Если результаты теста будут положительными, врачи могут задавать вопросы о предыдущих половых партнерах, результатах предыдущих лабораторных анализов и предшествующих методах лечения, чтобы определить, есть ли у человека в настоящее время сифилис или был ли он в прошлом.

Результаты скрининговых тестов могут постепенно (в течение нескольких месяцев или лет) после успешного лечения становится отрицательными, но результаты контрольного теста обычно остаются положительными в течение неопределенного времени.

На первичной или вторичной стадии диагноз сифилиса можно поставить при помощи микроскопии методом темного поля. Из накожной язвы или лимфатического узла берется образец жидкости, который изучается при помощи специально оснащенного оптического микроскопа. На темном фоне бактерии кажутся яркими, что облегчает их идентификацию.

На латентной стадии те же анализы крови (трепонемный и нетрепонемный) используются для диагностики сифилиса. Врачи также пытаются определить стадию латентного сифилиса как раннюю или позднюю, исходя из результатов их оценки, включая тщательное физикальное обследование и анализ результатов предыдущих тестов.

В третичной стадии диагноз устанавливают на основании симптомов и результатов анализа антител. В зависимости от наличия симптомов выполняются другие проверки. Например, проводится рентгенологическое исследование органов грудной клетки или другие визуализирующие исследования для выявления аневризмы аорты.

При подозрении на нейросифилис, независимо от стадии сифилиса, необходима спинномозговая пункция (люмбальная пункция) для получения спинномозговой жидкости, которая анализируется на наличие антител к бактериям.

Больные сифилисом также должны пройти обследование на другие ИППП, включая ВИЧ-инфекцию.