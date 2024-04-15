Вакцина от полиомиелита защищает от полиомиелита — крайне контагиозной вирусной инфекции, которая поражает спинной и головной мозг. Полиомиелит может вызывать постоянную мышечную слабость, паралич. Иногда приводит к смерти.

Обширная вакцинация позволила практически искоренить полиомиелит во всем мире. В настоящее время ведется глобальная программа ликвидации полиомиелита, но случаи заражения диким вирусом полиомиелита все еще происходят в Пакистане и Афганистане. В последний раз такие случаи были зарегистрированы в Нигерии в 2018 году.

Во всем мире вакцина выпускается в 2 лекарственных формах:

Инактивированная вакцина против полиомиелита: содержит убитый вирус и вводится в мышцу или под кожу

Пероральная вакцина против полиомиелита: содержит живой ослабленный вирус и принимается внутрь

Инактивированная вакцина против полиомиелита является единственной вакциной против полиомиелита, которая вводится в Соединенных Штатах Америки с 2000 года.

Инактивированная вакцина против полиомиелита может комбинироваться с другими вакцинами, такими как вакцина против дифтерии, столбняка и коклюша, и иногда с вакциной против гепатита В или вакциной против гемофильной палочки (Haemophilus influenzae).

Кроме дикого вируса полиомиелита, очень редко (около 1 случая на 2,4 миллиона доз) живой полиовирус в пероральной вакцине мутирует. Мутировавший вирус вакцины может передаваться от человека, который получил вакцину, непривитым людям, продолжая мутировать и потенциально вызывая полиомиелит. В некоторых странах мутировавший вирус пероральной вакцины был практически единственной причиной полиомиелита, поэтому большинство из этих стран (включая Соединенные Штаты Америки) прекратили использовать эту лекарственную форму.

В Соединенных Штатах Америки случай полиомиелита, вызванного вакциной, был выявлен у невакцинированного человека, который заразился им в штате Нью-Йорк в июле 2022 г. Дополнительных случаев в Соединенных Штатах Америки выявлено не было, но наблюдение за сточных водами позволило обнаружить вирус в образцах в нескольких округах Нью-Йорка, что указывает на местную передачу (см. также Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк: наблюдение за сточными водами).

Дополнительная информация приведена в Информационном бюллетене вакцины от полиомиелита Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

(См. также Общие сведения об иммунизации).

Введение вакцины против полиомиелита Вакцина против полиомиелита входит в плановый график вакцинации, рекомендуемый для детей (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: график иммунизации детей и подростков в зависимости от возраста). Вакцина от полиомиелита вводится в 4 дозах: в возрасте 2 месяцев, 4 месяцев, 6–18 месяцев и 4–6 лет. В Соединенных Штатах Америки полиомиелит встречается крайне редко. Риск заражения может быть повышен, если люди едут в регион, где распространен полиомиелит (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: здоровье путешественников), работают в лаборатории с материалами, которые могут содержать вирус, или предоставляют медицинскую помощь людям, страдающим полиомиелитом. Если взрослые не вакцинированы или не полностью вакцинированы, они должны пройти полную серию вакцинацию против полиомиелита. Большинство взрослых, которые родились и выросли в США, могут считаться вакцинированными против полиомиелита в детстве, если нет конкретных причин считать, что они не были вакцинированы. Взрослые, которые прошли вакцинацию против полиомиелита, но подвержены повышенному риску заражения полиомиелитом, в течение всей жизни могут получить одну ревакцинацию. Жители Нью-Йорка в районах с многократным обнаружением полиомиелита могут подвергаться более высокому риску инфицирования и должны следовать обновленным рекомендациям Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (см. Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк: вакцина против полиомиелита). Если у пациента временно развивается заболевание, врачи обычно откладывают вакцинацию до выздоровления (см. также Центры по контролю и профилактике заболеваний: кому НЕ следует проходить вакцинацию этими вакцинами?).

Побочные эффекты вакцины против полиомиелита У лиц с аллергией на антибиотики стрептомицин, неомицин и полимиксин B, может возникнуть аллергическая реакция на полиовакцину. Вакцина может содержать небольшое количество таких антибиотиков.