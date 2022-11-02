Возвратный тиф — это инфекция, вызванная определенными видами Borrelia, спиралевидными бактериями, называемыми спирохетами (см. иллюстрацию Как приспосабливаются бактерии).
Инфицирование происходит при укусе зараженным клещом или контакте с зараженной вошью.
У больного внезапно возникает озноб, сменяющийся сильным жаром, головной болью, рвотой, болями в мышцах и суставах, иногда появляется сыпь.
Симптомы исчезают, а затем повторяются (возвращаются) несколько раз.
Диагноз подтверждается идентификацией бактерий в образце крови.
Как правило, антибиотики оказывают положительное воздействие.
(См. также Общие сведения о бактериях).
Несколько видов бактерий Borrelia вызывают возвратный тиф. Другие виды Borrelia вызывают болезнь Лайма.
Возвратный тиф передается мягкотелыми клещами, твердотелыми клещами и платяными вшами.
Беременные женщины с возвратным тифом могут передать Borrelia вынашиваемому ребенку, или же у них может случиться выкидыш. Несмотря на то, что это случается редко, Borrelia может также передаваться во время переливания крови.
Возвратный тиф, вызываемый клещами (клещевой возвратный тиф)
Мягкотелые клещи заражаются, когда они питаются кровью грызунов (таких как бурундуки и белки), которые переносят бактерии Borrelia. Клещи передают бактерии человеку при укусе.
Клещевой возвратный тиф распространен в странах Северной и Южной Америки, Африки, Азии и Европы. В США данное заболевание встречается, главным образом, в западных штатах в основном с мая по сентябрь. При ночевке в горах в хижине, где водятся грызуны, повышается риск укусов зараженными клещами. Однако поскольку клещи питаются по ночам и не остаются на коже надолго, люди зачастую не замечают укуса клеща. Люди, которые занимаются исследованием пещер (спелеологией), также подвержены риску заражения.
Твердотелые клещи, которые переносят возвратный тиф, — это те же клещи, которые передают болезнь Лайма. Таким образом, возвратный тиф, вызванный твердотелыми клещами, возникает в тех же местах, где в Соединенных Штатах Америки встречается болезнь Лайма — на северо-востоке и севере Среднего Запада. Когда клещи передают возвратный тиф, они могут передавать и болезнь Лайма, и человек одновременно может заразиться более чем одной инфекцией.
Клещи заражаются при питании кровью грызунов (например, белоногих хомячков), которые являются носителями определенных видов бактерии Borrelia. Клещи передают бактерии человеку при укусе.
Люди, живущие в лесных районах или проходящие через участки высокой травы или лесистые участки, с большей вероятностью могут быть укушены зараженными клещами.
Знаете ли Вы, что...
Клещи с мягким покровом отличаются от клещей с твердым покровом (например, собачьих клещей и оленьих клещей) следующим:
Возвратный тиф, вызываемый вшами (возвратный тиф, который переносят вши)
Возвратный тиф, который переносится вшами, передается зараженными платяными вшами. Вошь заражается, когда она питается кровью человека, зараженного видом Borrelia. При раздавливании вши бактерии передаются другому человеку. Затем бактерии Borrelia попадают на кожу человека. После этого бактерии могут попасть в организм человека, обычно через укусы или поврежденную кожу. Нераздавленные вши не переносят инфекцию.
Этот тиф — редкое явление для США и, в основном, встречается на высокогорьях Центральной и Восточной Африки, а также в Андах Южной Америки. В Европе возвратный тиф, который переносится вшами, также встречается у беженцев из Африки. Этот тиф имеет тенденцию к проявлению в масштабах эпидемии, особенно в регионах, где ведутся военные действия и организуются лагеря для беженцев. Зараженность вшами обычно хорошо заметна.
Симптомы возвратного тифа
У больного возвратным тифом внезапно возникает озноб, сменяющийся сильным жаром, головной болью, рвотой, а также болью в мышцах и суставах. На месте укуса клеща может образоваться толстая черная жесткая корочка (так называемая язва с черным струпом). У некоторых людей развивается сыпь красноватого цвета на теле и конечностях, а также покраснение глаз. У некоторых больных наблюдается бред.
Через несколько дней жар внезапно спадает, и человеку становится лучше. Однако лихорадка и обычно другие симптомы возвращаются и проходят (рецидивируют) с интервалами примерно в неделю до 30 раз. С каждым эпизодом проявления носят все менее тяжелый характер, и, в конце концов, больной выздоравливает по мере выработки иммунитета к возбудителю заболевания.
На более поздних стадиях могут развиваться другие симптомы. К числу таких симптомов относятся желтуха (пожелтение кожных покровов и конъюнктивы глаз), увеличение в размерах печени и селезенки, воспаление сердечных тканей (миокардит) и сердечная недостаточность. Эти симптомы чаще встречаются у людей с возвратным тифом, который переносят вши.
Могут быть заражены глаза, головной и спинной мозг. Например, может развиться менингит. Эти проблемы чаще встречаются у людей с возвратным тифом, который переносят клещи.
Диагностика возвратного тифа
Изучение образца крови
Врачи подозревают возвратный тиф при наличии рецидивирующей лихорадки, особенно если больные сообщают о том, что они провели ночь в пещере или в горной хижине.
Для диагностики возвратного тифа образец крови исследуют под микроскопом на наличие бактерий Borrelia. Может быть полезен анализ на антитела против бактерий Borrelia, которые вызывают возвратный тиф. Врачи проводят этот анализ вскоре после того, как инфекция была диагностирована, и повторно через несколько недель после выздоровления. Повышенное количество антител к Borrelia после выздоровления указывает на то, что причиной была Borrelia.
Иногда для обнаружения генетического материала бактерий выполняют полимеразную цепную реакцию (ПЦР).
Прогноз при возвратном тифе
Большинство людей выздоравливают, но некоторые умирают. Летальный исход более вероятен у очень молодых, беременных женщин, пожилых людей, недоедающих или ослабленных людей, и тех, кто был инфицирован во время эпидемии возвратного тифа, который переносят вши.
При возвратном тифе, который переносят вши, смерть наступает у 10–40 % пациентов, не получавших лечение, и у 2–5 % пациентов, получавших лечение.
При возвратном тифе, который переносят клещи, прогноз лучше. Смерть наступает менее чем у 10 % пациентов, не получавших лечение, и менее чем у 2 % пациентов, получавших лечение.
Лечение возвратного тифа
Антибиотики
Обычно эффективными являются такие антибиотики, как тетрациклин, доксициклин или эритромицин.
В течение 2 часов после первой дозы антибиотика может возникнуть неприятная реакция, называемая реакцией Яриша-Герксгеймера, которая выражается в потении, ознобе, лихорадке и снижении артериального давления. Для снижения степени тяжести данной реакции до и после приема первой дозы антибиотика назначается ацетаминофен. Эта реакция не является аллергической реакцией на антибиотик.
При обезвоживании или дисбалансе электролитов из-за рвоты больным вводят растворы внутривенно. Для облегчения сильных головных болей может быть назначен ацетаминофен с оксикодоном или гидрокодоном, а прохлорперазин может облегчить тошноту и рвоту.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC): Возвратный тиф: информация о возвратном тифе, включая ссылки на ресурсы о передаче и симптомах