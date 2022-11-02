Мягкотелые клещи заражаются, когда они питаются кровью грызунов (таких как бурундуки и белки), которые переносят бактерии Borrelia. Клещи передают бактерии человеку при укусе.

Клещевой возвратный тиф распространен в странах Северной и Южной Америки, Африки, Азии и Европы. В США данное заболевание встречается, главным образом, в западных штатах в основном с мая по сентябрь. При ночевке в горах в хижине, где водятся грызуны, повышается риск укусов зараженными клещами. Однако поскольку клещи питаются по ночам и не остаются на коже надолго, люди зачастую не замечают укуса клеща. Люди, которые занимаются исследованием пещер (спелеологией), также подвержены риску заражения.

Мягкотелые клещи, которые переносят возвратный тиф Скрыть подробности Несколько видов мягкотелых клещей переносят возвратный тиф, вызываемый клещами. На этом рисунке представлен один из видов мягкотелых клещей, называемый Ornithodoros. Изображение любезно предоставлено Джимом Очи (Jim Occi), BugPics, Bugwood.org.

Твердотелые клещи, которые переносят возвратный тиф, — это те же клещи, которые передают болезнь Лайма. Таким образом, возвратный тиф, вызванный твердотелыми клещами, возникает в тех же местах, где в Соединенных Штатах Америки встречается болезнь Лайма — на северо-востоке и севере Среднего Запада. Когда клещи передают возвратный тиф, они могут передавать и болезнь Лайма, и человек одновременно может заразиться более чем одной инфекцией.

Клещи заражаются при питании кровью грызунов (например, белоногих хомячков), которые являются носителями определенных видов бактерии Borrelia. Клещи передают бактерии человеку при укусе.

Люди, живущие в лесных районах или проходящие через участки высокой травы или лесистые участки, с большей вероятностью могут быть укушены зараженными клещами.

Олений клещ Скрыть подробности На этой фотографии показан взрослый олений клещ (Ixodes scapularis), который переносит бактерии, вызывающие анаплазмоз, а также бактерии, вызывающие болезнь Лайма, и простейших, вызывающих бабезиоз. Изображение любезно предоставлено Джеймсом Гэтени (James Gathany) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения центров по контролю и профилактике заболеваний.