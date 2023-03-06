Листериоз — это инфекция, вызванная грамположительной бактерией Listeria monocytogenes, часто в результате употребления зараженной еды.

Люди могут потреблять бактерии, находящиеся в зараженных молочных продуктах или сыром молоке, овощах, мясе или охлажденных продуктах, которые не требуют обработки перед употреблением.

Характерными симптомами являются лихорадка, озноб и боль в мышцах, а также тошнота, рвота и понос.

Листериоз может вызывать выкидыши или преждевременные роды у беременных женщин, а также тяжелое заболевание или смерть новорожденных.

Диагноз подтверждается идентификацией бактерий в образце крови или спинномозговой жидкости.

Антибиотики эффективны в лечении инфекции.

В целях профилактики не следует употреблять продукты, которые могут быть заражены, особенно если человек подвержен риску развития инвазивного листериоза.

(См. также Общие сведения о бактериях и Листериоз у новорожденных).

Listeria monocytogenes обитает в кишечнике людей и различных животных по всему миру.

В большинстве случаев причиной листериоза является:

Употребление в пищу зараженных продуктов питания

Листериозом обычно заражаются при употреблении зараженной пищи. В таких случаях бактерии Listeria могут проникать в кровоток и распространяться на другие органы. Изредка бактерии Listeria заражают кожу ветеринаров, фермеров и других людей, непосредственно контактирующих с зараженными животными (особенно во время убоя и обработки туш).

Бактерии растут в продуктах питания при температурах холодильника и выживают даже в морозильной камере. Пастеризация молочных продуктов разрушает бактерии. Правильное приготовление или повторный подогрев пищи убивает бактерии. Однако они могут обитать в трещинах, куда попала еда, или в недоступных участках в помещениях для приготовления пищи и повторно заражать пищу. Если после приобретения пища не требует дальнейшего приготовления, оставшиеся бактерии употребляются вместе с едой. Они могут расти в охлажденных, запакованных и готовых к употреблению продуктах (которые не требуют обработки перед употреблением), не изменяя вкус и запах пищи.

Пищевые продукты, которые ранее вызывали вспышки листериоза: мягкие сыры (например, латиноамериканские белые сыры, фета, Бри и Камамбер), готовые салаты (например, капустный салат), непастеризованное молоко, холодное вареное мясо, сосиски из индюшатины, хот-доги, креветки, копченый лосось и недоваренная курица.

Инвазивный листериоз Иногда бактерии попадают в кровоток из кишечника и поражают отдельные органы (так называемый инвазивный листериоз). Бактерии могут распространяться на следующие органы: ткани, покрывающие головной и спинной мозг (вызывая менингит);

глаза;

сердечные клапаны (вызывая эндокардит);

Суставы

у беременных женщин, на матку и плод. В редких случаях в головном или спинном мозге могут наблюдаться скопления гноя (абсцессы).

Факторы риска В Соединенных Штатах Америки случаи инвазивного листериоза ежегодно возникали примерно у 1600 человек, и примерно у 260 людей они заканчивались смертью. Он чаще встречается среди следующих категорий населения: Беременные женщины

зародыши и новорожденные;

люди в возрасте от 60 лет и старше;

люди с ослабленной иммунной системой, например, с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Вероятность заразиться листериозом у беременных женщин примерно в 10 раз выше, чем у населения в целом, при этом вероятность заразиться листериозом у беременных латиноамериканок примерно в 24 раза выше, чем у населения в целом. Листериоз может становиться причиной выкидыша, мертворождения и преждевременных родов, но беременные женщины редко заболевают серьезно или умирают. Однако редко беременные женщины с листериозом передают инфекцию зародышу или новорожденному, у которого затем может развиться серьезное заболевание (см. Листериоз у новорожденных). Знаете ли Вы, что...

Симптомы листериоза Обычно у больного листериозом наблюдается озноб, жар, боль в мышцах (похожая на грипп), тошнота, рвота и диарея. Обычно симптомы исчезают через 1–7 дней. В случае развития инвазивного листериоза симптомы могут варьировать в зависимости от инфицированного участка организма. Если развивается менингит, больной может страдать от головной боли и ригидности мышц шеи. Наблюдается спутанность сознания и потеря равновесия. Заражение матки или плаценты у беременных женщин может привести к выкидышу или мертворождению. У двух третей выживших младенцев развивается листериоз, который может привести к заражению крови (сепсису) или менингиту. До половины плодов, зараженных ближе к концу или в конце беременности, не выживают.

Диагностика листериоза Посев крови или спинномозговой жидкости Для диагностирования листериоза врач берет на анализ образец крови или выполняет спинномозговую (люмбальную) пункцию, чтобы получить образец жидкости, омывающей головной и спинной мозг (спинномозговая жидкость). Образцы направляются в лабораторию для выращивания бактерий (посев). Диагноз подтверждается идентификацией бактерий в образцах.

Лечение листериоза Антибиотики Листериоз можно вылечить при помощи антибиотиков. При большинстве инфекций, вызываемых бактериями Listeria, включая эндокардит и менингит, назначают антибиотики ампициллин и гентамицин в вену (внутривенно). В случае аллергии на пенициллин ампициллин заменяют на триметоприм/сульфаметоксазол. Глазные инфекции лечат эритромицином, который принимается внутрь, или триметопримом/сульфаметоксазолом внутривенно.

Профилактика листериоза Еда часто бывает заражена бактериями Listeria. Эти бактерии могут размножаться при температуре холодильника. Таким образом, пища, которая была лишь немного заражена, может быть сильно заражена после того, как постоит в холодильнике. Необходимы определенные меры предосторожности, особенно для людей, подверженных риску серьезных осложнений в случае инфицирования. К их числу относятся люди с ослабленной иммунной системой, беременные женщины и люди в возрасте 60 лет и старше. К примеру, люди, подверженные риску осложнений, не должны есть определенные продукты, такие как: мягкие сыры из непастеризованного молока (такие как фета, бри, творог, белый сыр и камамбер);

сырое (непастеризованное) молоко и сыры, изготовленные из него (хотя загрязнение Listeria может произойти и после пастеризации);

охлажденные готовые к употреблению продукты (такие как хот-доги, мясная нарезка, паштеты и мясные спреды), если только они не нагреваются до внутренней температуры 73,9 °C или до появления пара непосредственно перед подачей;

охлажденные копченые морепродукты (например, продукты холодного, горячего копчения, сырокопченые или сушеные продукты), если только они не прошли предварительную кулинарную обработку; Снижению риска инфекции может способствовать выполнение следующих рекомендаций: Охлаждение остатков еды в течение 2 часов в неглубоких закрытых контейнерах и их употребление в течение 3–4 дней

Установка температуры холодильника на 4,4 °C или ниже

Установка температуры морозильника на -17,8 °C или ниже