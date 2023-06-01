Общие сведения об инфекциях, вызванных арбовирусом, аренавирусом и филовирусом

Арбовирус, аренивирус и филовирус — это вирусы, которые передаются от животных людям, а некоторые вирусы — от людей людям. Животное-переносчик зависит от типа вируса.
Многие из инфекций, вызванных этими вирусами, не вызывают симптомов. Симптомы большинства этих инфекций, когда они возникают, обычно бывают легкими и неопределенными и напоминают симптомы гриппа. По мере прогрессирования инфекции у больных может наблюдаться отек лимфатических желез, сыпь и боль в суставах. Некоторые из этих вирусов могут инфицировать ткани, покрывающие головной и спинной мозг (менингит) или головной мозг (энцефалит). Некоторые из них вызывают повышенную температуру и склонность к частым кровотечениям (так называемая геморрагическая лихорадка), которые могут представлять угрозу для жизни.
Арбовирусы
Арбовирусы — это вирусы, переносимые членистоногими. Арбовирус — это не один тип вируса. Ученые называют арбовирусом около 250 различных вирусов из разных семейств вирусов, которые передается людям или животным определенными членистоногими, питающимися кровью. К членистоногим относятся насекомые (мухи и комары) и клещи. По меньшей мере 80 арбовирусов вызывают заболевание у людей.
Большинство арбовирусов передаются комарами, но некоторые передаются клещами, один (вирус Оропуш) передается комарами-мокрецами, а другие передаются песчаными мухами. Арбовирусы распространяются, когда насекомые или клещи кусают инфицированное животное, а затем кусают другое животное или человека. Большинство арбовирусных инфекций не передаются от человека к человеку, возможно, из-за того, что количество вируса в крови человека является недостаточным для инфицирования членистоногого переносчика. Исключения включают болезнь чикунгунья и инфекции, вызываемые флавивирусом, денге, желтую лихорадку и вирусную инфекцию Зика, которые могут передаваться от человека человеку комарами. Кроме того, вирус Зика может передаваться во время полового акта. В редких случаях вирусы денге, чикунгунья и Зика передавались путем переливания крови, донорства органов или от матери новорожденному при рождении. Обычно в ходе повседневного общения арбовирус не передается от человека человеку.
Многие арбовирусы, которые ранее обитали лишь в определенных регионах мира, в настоящее время неуклонно расширяют свой ареал. К числу таких вирусов относятся вирус чикунгунья, вирус конго-крымской геморрагической лихорадки, вирус японского энцефалита, вирус лихорадки долины Рифт, вирус Западного Нила, вирус Росс-ривер и вирус Зика. Частично распространение этих вирусов объясняется тем, что изменение климата делает пригодными для обитания распространяющих вирусы комаров все более обширные территории. Кроме того, заражение может происходить у туристов в местах распространения вирусов, которые потом возвращаются домой, где их кусают местные комары и распространяют вирусы на других людей.
Вирус чикунгуья переносится определенным видом комаров под названием Аedes. Этот вирус впервые был обнаружен в Африке, однако он уже распространился в бассейне Карибского моря, а также в странах Центральной, Южной и Северной Америки. Инфекция, возбудителем которой является этот вирус, обычно приводит к повышению температуры тела и сильным болям в суставах — чаще всего кистей и стоп. Также у инфицированного человека могут развиться головные боли, боли в мышцах, припухание суставов или сыпь. Большинство людей чувствуют себя лучше в течение недели, но боль в суставах может длиться в течение нескольких месяцев или даже лет. В 2023 г. Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) одобрило первую вакцину для профилактики лихорадки чикунгунья. Вакцина против лихорадки чикунгунья одобрена для применения у людей в возрасте 18 лет и старше, которые подвержены повышенному риску заражения вирусом чикунгунья в связи с путешествием за границу или работой в лаборатории в США.
Аренавирусы
Аренавирусы распространяются грызунами. Инфекции, вызванные этими вирусами, включают: лимфоцитарный хориоменингит, лихорадку Ласса, боливийскую геморрагическую лихорадку (вызванной вирусом Мачуто), венесуэльскую геморрагическую лихорадку (вызванной вирусом Гуанарито) и аргентинскую геморрагическую лихорадку (вызванную вирусом Хунин). Лихорадка Ласса также может передаваться от человека к человеку через жидкости тела (слюну, мочу, фекалии или кровь). Аренавирусные инфекции относительно часто встречаются у людей в некоторых частях мира и могут вызывать тяжелое заболевание.
Филовирусы
Филовирус может вызывать тяжелую геморрагическую лихорадку у людей и других приматов (таких как человекообразные и низшие обезьяны). До настоящего времени были выявлены только два вида вирусов из этой группы:
Неясно, каким образом эти вирусы впервые распространились среди людей. Специалисты, однако, полагают, что первое заражение произошло при контакте с инфицированным животным — крыланом или каким-либо представителем приматов — либо употреблении его мяса в пищу. Эти вирусы легко передаются от человека к человеку.
Диагностика
Анализы крови
бактериологическое исследование крови и инфицированных тканей.
Для диагностики этих инфекций врачи могут выполнять анализы и посевы крови. Может быть выполнен анализ крови на антитела или антигены к вирусам. (Антитела — это белки, вырабатываемые иммунной системой для защиты организма от определенных атак. Антигены — это белки внутри вируса или на его поверхности, вызывающие защитную реакцию организма). Посев — это выращивание микроорганизмов в лабораторных условиях на образцах крови, жидкостей организма или другого материала, взятого из инфицированного участка, до получения количества, необходимого для идентификации микроорганизма.
Исследование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) может быть проведено, чтобы сделать много копий генетического материала вируса. Эта методика позволяет врачам быстро и точно идентифицировать вирус.
Анализы иногда делаются быстро, например, если инфекция представляет серьезную угрозу для здоровья людей или если симптомы очень тяжелые.
Иногда образец крови либо других тканей направляется для изучения под электронным микроскопом, который обеспечивает сильное увеличение при высоком разрешении изображения.
Лечение
Поддерживающая терапия
Иногда рибавирин
Лечение большинства этих инфекций направлено на облегчение симптомов и сохранение жизненно важных функций. Например, при тяжелом кровотечении могут назначить переливание крови.
Противовирусный препарат рибавирин может применяться для лечения геморрагической лихорадки, например, при лихорадке Ласса.
Профилактика
Поскольку существует много различных арбовирусов, часто бывает легче и дешевле контролировать арбовирусные инфекции, контролируя численность членистоногих, распространяющих их, и предотвращая контакт с вирусом (включая предотвращение укусов комаров и клещей), чем разрабатывать определенные вакцины или лекарственные препараты.
Контроль численности комаров вызывает затруднения, но разрабатываются и тестируются новые методы. Кроме использования химических пестицидов, ученые генетически изменяют комары, выпускают стерилизованных комаров-самцов в окружающую среду или заражают комаров бактериями, которые блокируют вирусную инфекцию у комаров.
Предотвращение контакта с вирусом
Инфекции, распространяемые комарами или клещами, часто можно предотвратить следующим образом:
Уменьшить или ограничить инфекцию в популяциях переносчиков заболевания
Носить одежду, оставляющую как можно меньше открытых участков
Использовать репелленты, такие как ДЭТА (диэтилтолуамид)
Носить одежду, покрытую инсектицидом перметрином
По возможности, избегать контактов с комарами или клещами
Например, чтобы предотвратить укусы комаров, можно ограничить время пребывания на открытом воздухе в местах повышенной влажности.
В случае клещей могут быть полезны следующие способы:
Не сходить с тропы или дорожки
Заправлять брюки в ботинки или носки
Носить рубашки с длинным рукавом (см. боковую панель Профилактика укусов клещей)
Инфекции, распространяемые мышами или другими грызунами, обычно возникают в результате контакта с их мочой, фекалиями или другими жидкостями организма, содержащими вирус. Следующие меры могут помочь предотвратить такой контакт:
Перед уборкой проветрите закрытые помещения, где находились мыши.
Перед подметанием или чисткой смочите поверхности раствором, содержащим 10 % отбеливателя.
Не поднимайте пыль.
Заблокируйте отверстия, через которые грызуны могут попасть в дом.
Поместите пищевые продукты в контейнеры, в которые грызуны не могут забраться.
Уберите потенциальные места, где могут поселиться грызуны, вокруг дома.
Для профилактики контакта с вирусами Эбола и Марбург требуется строгий карантин инфицированных людей и применение мер по изоляции, поскольку эти вирусы передаются от человека к человеку.
Вакцинация
Что касается этих вирусов, единственными эффективными вакцинами для людей, в настоящее время широко доступными в том числе в Соединенных Штатах Америки, являются вакцины только против лихорадки Эбола, вируса желтой лихорадки, японского энцефалита и клещевого энцефалита. В нескольких странах доступны вакцины против лихорадки денге, однако они эффективны лишь отчасти и их вводят только людям, перенесшим инфекцию денге ранее. В ближайшее время ожидается появление новой вакцины.