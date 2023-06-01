Общие сведения об инфекциях, вызванных арбовирусом, аренавирусом и филовирусом

Арбовирусы — это вирусы, переносимые членистоногими. Арбовирус — это не один тип вируса. Ученые называют арбовирусом около 250 различных вирусов из разных семейств вирусов, которые передается людям или животным определенными членистоногими, питающимися кровью. К членистоногим относятся насекомые (мухи и комары) и клещи. По меньшей мере 80 арбовирусов вызывают заболевание у людей.

Большинство арбовирусов передаются комарами, но некоторые передаются клещами, один (вирус Оропуш) передается комарами-мокрецами, а другие передаются песчаными мухами. Арбовирусы распространяются, когда насекомые или клещи кусают инфицированное животное, а затем кусают другое животное или человека. Большинство арбовирусных инфекций не передаются от человека к человеку, возможно, из-за того, что количество вируса в крови человека является недостаточным для инфицирования членистоногого переносчика. Исключения включают болезнь чикунгунья и инфекции, вызываемые флавивирусом, денге, желтую лихорадку и вирусную инфекцию Зика, которые могут передаваться от человека человеку комарами. Кроме того, вирус Зика может передаваться во время полового акта. В редких случаях вирусы денге, чикунгунья и Зика передавались путем переливания крови, донорства органов или от матери новорожденному при рождении. Обычно в ходе повседневного общения арбовирус не передается от человека человеку.

Многие арбовирусы, которые ранее обитали лишь в определенных регионах мира, в настоящее время неуклонно расширяют свой ареал. К числу таких вирусов относятся вирус чикунгунья, вирус конго-крымской геморрагической лихорадки, вирус японского энцефалита, вирус лихорадки долины Рифт, вирус Западного Нила, вирус Росс-ривер и вирус Зика. Частично распространение этих вирусов объясняется тем, что изменение климата делает пригодными для обитания распространяющих вирусы комаров все более обширные территории. Кроме того, заражение может происходить у туристов в местах распространения вирусов, которые потом возвращаются домой, где их кусают местные комары и распространяют вирусы на других людей.

Вирус чикунгуья переносится определенным видом комаров под названием Аedes. Этот вирус впервые был обнаружен в Африке, однако он уже распространился в бассейне Карибского моря, а также в странах Центральной, Южной и Северной Америки. Инфекция, возбудителем которой является этот вирус, обычно приводит к повышению температуры тела и сильным болям в суставах — чаще всего кистей и стоп. Также у инфицированного человека могут развиться головные боли, боли в мышцах, припухание суставов или сыпь. Большинство людей чувствуют себя лучше в течение недели, но боль в суставах может длиться в течение нескольких месяцев или даже лет. В 2023 г. Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) одобрило первую вакцину для профилактики лихорадки чикунгунья. Вакцина против лихорадки чикунгунья одобрена для применения у людей в возрасте 18 лет и старше, которые подвержены повышенному риску заражения вирусом чикунгунья в связи с путешествием за границу или работой в лаборатории в США.