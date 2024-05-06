Макролиды — это класс антибиотиков, которые часто используются для лечения инфекций у людей, страдающих аллергией на пенициллины.
К макролидам относятся следующие антибиотики:
Азитромицин
Кларитромицин
Эритромицин
Фидаксомицин
Макролиды действуют, не давая бактериям производить белки, которые им нужны для роста и размножения.
Фидаксомицин принимают перорально, и он минимально всасывается в кровоток при пероральном приеме. Он используется для лечения колита, вызванногоClostridioides difficile, но не оказывает значительного вреда на остальные бактерии, которые обычно живут в здоровом кишечнике.
Макролиды взаимодействуют со многими другими препаратами (межлекарственное взаимодействие). Часто такое взаимодействие увеличивает эффекты, включая побочные эффекты, других препаратов. При использовании некоторых других препаратов макролиды могут увеличить риск внезапной сердечной смерти у людей с удлиненным синдромом QT.
Макролиды
Лекарственные препараты
Общее использование
Некоторые потенциальные побочные эффекты
Азитромицин
Кларитромицин
Эритромицин
Фидаксомицин
Респираторные инфекции:
Для азитромицина: Хламидийные инфекции репродуктивных органов и мочевыводящих путей
Для фидаксомицина: Используется только для Clostridioides difficile
Боль в животе, тошнота, рвота и диарея (особенно при высоких дозах)
Нарушение сердечного ритма (аритмия)*
* Эти побочные эффекты не зарегистрированы при применении фидаксомицина.
(См. также Общие сведения об антибиотиках).
Использование макролидов во время беременности и грудного вскармливания
Макролиды следует принимать во время беременности только тогда, когда польза от лечения перевешивает риски.
В исследованиях на животных при применении эритромицина и азитромицина никаких вредных воздействий на плод не наблюдалось, но у беременных женщин исследования с надлежащим дизайном не проводились. Эритромицин считается одним из самых безопасных антибиотиков для использования во время беременности. Он считается более безопасным, чем азитромицин, потому что он использовался больше, и, следовательно, о нем известно больше.
При использовании макролида кларитромицина вредное влияние на плод наблюдалось в исследованиях на животных. Поэтому беременные женщины не должны принимать кларитромицин, за исключением случаев, когда нет альтернативного препарата. (см. также Безопасность лекарственных препаратов во время беременности)
Использование эритромицина во время грудного вскармливания обычно считается приемлемым. Неизвестно, безопасны ли другие макролиды во время грудного вскармливания. (см. также Применение лекарственных препаратов и употребление психоактивных веществ во время грудного вскармливания).