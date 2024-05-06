Макролиды — это класс антибиотиков, которые часто используются для лечения инфекций у людей, страдающих аллергией на пенициллины.

К макролидам относятся следующие антибиотики:

Азитромицин

Кларитромицин

Эритромицин

Фидаксомицин

Макролиды действуют, не давая бактериям производить белки, которые им нужны для роста и размножения.

Фидаксомицин принимают перорально, и он минимально всасывается в кровоток при пероральном приеме. Он используется для лечения колита, вызванногоClostridioides difficile, но не оказывает значительного вреда на остальные бактерии, которые обычно живут в здоровом кишечнике.

Макролиды взаимодействуют со многими другими препаратами (межлекарственное взаимодействие). Часто такое взаимодействие увеличивает эффекты, включая побочные эффекты, других препаратов. При использовании некоторых других препаратов макролиды могут увеличить риск внезапной сердечной смерти у людей с удлиненным синдромом QT.

Таблица

(См. также Общие сведения об антибиотиках).