Общие сведения о трансплантации

Донор тканей или органов может быть:

живым человеком, связанным или не связанным родственными отношениями с получателем трансплантата;

лицом, которое недавно умерло (умерший донор).

Ткани и органы, полученные от живых доноров более предпочтительны, поскольку они обычно более здоровы. Стволовые клетки (из костного мозга, пуповинной крови или венозной крови) и почки — это ткани, которые чаще всего берут у живых доноров. Обычно почку можно безопасно взять у донора, поскольку организм имеет две почки и способен нормально функционировать даже с одной почкой. Живые доноры также могут предоставить только часть печени, легкое или поджелудочную железу. Органы, полученные от живых доноров, обычно пересаживаются в течение нескольких минут после изъятия. В США оплата донорства органа является незаконной, но разрешается оплачивать предоставление клеток или тканей.

Некоторые органы, например, сердце, невозможно получить от живого донора.

Органы умерших доноров обычно берут у людей, которые ранее согласились пожертвовать свои органы. Во многих штатах люди могут указать свои пожелания относительно донорства органов в водительских правах, хотя врачи также обращаются к родственникам, даже если статус донора указан в правах. Разрешение на донорство также можно получить у ближайшего родственника скончавшегося лица, если пожелания этого лица неизвестны. Умершие доноры могут быть здоровыми людьми, попавшими в серьезную аварию, а также скончавшимися от заболевания, которое не затрагивает пожертвованный орган. Врачи не учитывают возможность донорства органов, принимая решение и рекомендуя отключение от систем жизнеобеспечения смертельно больных пациентов или лиц со смертью головного мозга.

Один умерший донор может предоставить органы нескольким пациентам. Например, один донор мог бы предоставить две роговицы, поджелудочную железу, две почки, два сегмента печени, два легких, тонкий кишечник и сердце. Когда люди умирают, органы быстро разрушаются. Некоторые органы вне организма сохраняют жизнеспособность лишь в течение нескольких часов. Другие органы могут сохранять жизнеспособность несколько дней, если их поместить в холод.