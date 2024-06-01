Внезапная глухота — это умеренная или тяжелая потеря слуха, развивающаяся на протяжении примерно 72 часов. Внезапную глухоту пациенты обычно ощущают после пробуждения.
Такая потеря слуха поражает только одно ухо (исключение составляют случаи, когда внезапная глухота вызвана приемом лекарственных препаратов). В зависимости от причины внезапной потери слуха у пациентов могут присутствовать другие симптомы, например, звон в ушах (тиннит), головокружение или иллюзорное ощущение вращения или движения (системное головокружение). Внезапная потеря слуха каждый год поражает примерно от 1 человека на 5000 до 1 человека на 10 000. Информация о потере слуха, которая развивается постепенно, представлена в разделе Потеря слуха.
Причины внезапной потери слуха
Причины внезапной потери слуха можно разделить на три общие группы:
причины возникновения неизвестны;
очевидное воздействие вирусов или влияние травм (например, мозговая инфекция или травма головы);
основное заболевание.
Причины возникновения неизвестны
У большинства пациентов причину возникновения внезапной потери слуха установить не удается. Тем не менее, у врачей есть несколько теорий. К возможным причинам относят вирусные инфекции (в частности, инфекции, вызванные вирусом простого герпеса), атаку иммунной системы организма на внутреннее ухо или на нервы внутреннего уха (аутоиммунная реакция), а также закупорку мелких кровеносных сосудов внутреннего уха или кровеносных сосудов нервов внутреннего уха. У разных людей внезапную глухоту вызывают разные причины.
Очевидное воздействие
У многих других пациентов причина возникновения внезапной потери слуха очевидна. К таким причинам относятся:
Лекарственные препараты, которые оказывают поражающее действие на внутреннее ухо (ототоксичные препараты)
Инфекции
Травма головы (например, перелом височной кости черепа, в некоторых случаях — тяжелая контузия без перелома) может повредить внутреннее ухо и вызвать внезапную потерю слуха.
Резкая смена давления (например, при погружении, реже при поднятии тяжестей) могут вызвать образование отверстия (свища) между средним и внутренним ухом. Врожденный свищ может неожиданно вызвать внезапную потерю слуха, а также увеличивает риск потери слуха после травмы головы или резкой смены давления.
Ототоксичные препараты — лекарственные препараты, которые обладают побочными эффектами, повреждающими уши. Некоторые лекарственные препараты могут быстро, иногда в течение суток, вызвать потерю слуха (особенно если доза слишком высока). У некоторых людей могут быть редкие генетические заболевания, которые повышают риск потери слуха вследствие приема антибиотиков-аминогликозидов. Все пациенты, принимающие такие антибиотики, во время приема лекарственного препарата должны сдавать анализы крови для обнаружения токсических уровней, которые могут вызвать потерю слуха.
Целый ряд инфекций может вызвать внезапную потерю слуха во время острого заболевания или вскоре после него. К этим инфекциям относятся бактериальный менингит, болезнь Лайма и другие вирусные инфекции. В развитых странах наиболее распространенными инфекциями, вызывающими внезапную глухоту, являются вирус свинки и инфекция головного мозга, вызванная вирусом простого герпеса. Корь — очень редка причина внезапной глухоты, поскольку большая часть населения привита, и как следствие, не восприимчива к инфекции.
Основные заболевания
Внезапная потеря слуха редко бывает первым симптомом какого-либо заболевания; зачастую заболевания имеют другие начальные симптомы. К таким заболеваниям относятся опухоль слухового нерва (вестибулярная шваннома), рассеянный склероз, болезнь Меньера или микроинсульт вследствие закупорки ветви артерии, идущей к центру равновесия в головном мозге (мозжечок). В некоторых случаях происходит реактивация сифилитической инфекции у людей с ВИЧ-инфекцией. Эта реактивация может стать причиной внезапной потери слуха.
К более редким заболеваниям относятся синдром Когана, при котором аутоиммунная реакция поражает внутреннее ухо (а также оболочку глаза); другие заболевания, также сопровождающиеся воспалением кровеносных сосудов (васкулит); болезни крови, такие как макроглобулинемия, серповидноклеточная анемия и некоторые формы лейкоза.
Обследование при потере слуха
Приведенная ниже информация поможет решить, в каких случаях следует обращаться к врачу, а также узнать, что будет происходить во время обследования.
Настораживающие признаки
Сама по себе внезапная потеря слуха является тревожным признаком.
Когда обращаться к врачу
При внезапной потере слуха необходимо немедленно обратиться к врачу, поскольку некоторые ее причины нужно быстро лечить. При наличии других симптомов дисфункции нервной системы, кроме потери слуха, потеря слуха может быть симптомом нарушения функции нервов или головного мозга.
Что делает врач
Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. Данные, полученные при сборе анамнеза и физикальном обследовании, могут указать на причину внезапной потери слуха и на исследования, которые могут потребоваться.
Врач отмечает, затрагивает ли потеря слуха одно или оба уха, произошла ли она под воздействием конкретной причины (травма головы, травма при погружении или инфекционное заболевание). Врач расспрашивает о сопутствующих симптомах, которые затрагивают ухо (например, звон в ушах или наличие выделений из уха), центр равновесия (например, потеря ориентации в темноте или вестибулярное головокружение), и другие части мозга и нервной системы (например, головная боль, слабость или нарушенные вкусовые ощущения). Также врач пытается установить, принимал ли пациент (или до сих пор принимает) ототоксичные препараты.
В ходе физикального обследования особое внимание уделяется ушам; проводится проверка слуха и обследование нервной системы.
Некоторые причины и признаки внезапной потери слуха
Причина
Распространенные признаки*
Диагностический подход†
Неизвестен
—
Глухота только на одно ухо
Отсутствие других симптомов
МРТ с использованием контрастного вещества (гадолиний)
Очевидные причины
Острая инфекция (например, бактериальный менингит, болезнь Лайма, вирус свинки или простой герпес)
Глухота на одно или на оба уха
У пациентов с серьезным или острым заболеванием
Часто головная боль и нарушение сознания
При болезни Лайма глухоте предшествует характерная сыпь и гриппоподобные симптомы
При вирусе свинки — боль в области щек при глотании
Анализы крови и спинномозговая пункция (если еще не сделаны)
Глухота, обычно только на одно ухо
В некоторых случаях выделения из поврежденного уха (кровяные, кровянистые или прозрачные)
КТ и/или МРТ
Изменения давления (как может происходить при подводном плавании)§
Глухота на одно или на оба уха
Внезапное начало процесса соответствующей активности (например, подводное плавание, быстрое снижение самолета) или после удара в ухо
Иногда сопровождается болью, взрывным звуком, головокружением и звоном в ушах
Тимпанометрия (метод диагностики, в ходе которого в ухо помещается специальное устройство, которое позволяет оценить, насколько хорошо звук проходит через ухо)
Проверка равновесия с помощью электронистагмографии (регистрация непроизвольных движений глаз, вызванных состоянием, известным как нистагм)
КТ или МРТ
Лекарственные препараты, которые могут оказывать поражающее действие на орган слуха (ототоксичные препараты), например:
Глухота на оба уха
В некоторых случаях головокружение и потеря равновесия
У пациентов, которые недавно начали принимать или недавно принимали ототоксичные препараты
Обследование врачом
Иногда уровни лекарственных препаратов в крови
Основные заболевания‡
Вестибулярная шваннома, опухоль слухового нерва
Глухота только на одно ухо
Часто головокружение или иллюзорное ощущение вращения или движения (системное головокружение), потеря равновесия
В некоторых случаях опущение мышц лица и/или онемение лица и нарушенные вкусовые ощущения
МРТ с использованием контрастного вещества (гадолиний)
Аутоиммунное заболевание внутреннего уха
Потеря слуха на оба уха, которая может появляться и исчезать, и со временем может усугубляться
Анализы крови
Системные ревматические заболевания и другие аутоиммунные расстройства, например, некоторые болезни крови, заболевания, которые вызывают васкулит, а также синдром Когана
Глухота на одно или на оба уха
В некоторых случая боль в суставах или сыпь
Анализы крови
Синдром Меньера (включая болезнь Меньера)
Глухота только на одно ухо у большинства больных
Иногда головокружение и/или звон в ушах
МРТ с использованием контрастного вещества (гадолиний)
Глухота только на одно ухо
В некоторых случаях приступы слабости или чувство онемения, возникающие в различных частях тела
МРТ с использованием контрастного вещества (гадолиний)
В некоторых случаях — спинномозговая пункция
Инсульт (с поражением мозжечка)
Глухота только на одно ухо
В некоторых случаях — трудности с сохранением равновесия и нарушение координации
МРТ с использованием контрастного вещества (гадолиний)
Реактивация сифилиса у людей с ВИЧ-инфекцией
Глухота на одно или на оба уха
В некоторых случаях — факторы риска заражения инфекциями, передающимися половым путем (незащищенный секс, большое количество партнеров)
Анализы крови
Иногда спинномозговая пункция (люмбальная пункция)
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда. Одни и те же признаки могут появиться в результате разных причин.
† Несмотря на то, что обследование врачом с использованием аудиографии проводится во всех случаях, оно упоминается в этом столбце только в случае, если диагноз может быть поставлен иногда только по результатам обследования врачом с использованием аудиографии, без проведения каких-либо других исследований. Другими словами, дополнительные исследования могут не потребоваться.
‡ В редких случаях внезапная потеря слуха является первым симптомом заболевания, у которого обычно бывают другие начальные симптомы. Характерные для этих заболеваний симптомы могут и вовсе отсутствовать. Однако некоторые пациенты игнорируют слабые симптомы, которые могут быть обнаружены врачом в процессе беседы с пациентом и в результате тщательного осмотра.
КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография.
Проведение анализов
Обычно пациентам должна быть проведена аудиография (проверка слуха). Если врачи считают, что причиной возникновения внезапной глухоты не является острая инфекция или ототоксичность препаратов, обычно проводится магнитно-резонансная томография (МРТ) с контрастным усилением (в качестве контраста используется гадолиний) или компьютерная томография (КТ), особенно когда потеря слуха на одно из ушей более выражена. Остальные обследования проводятся, исходя из вероятной причины. К примеру, пациенты, получившие травму головы, должны пройти МРТ. Пациенты, у которых повышен риск заражения инфекциями, передающимися половым путем, должны сдать анализы крови на ВИЧ и сифилис.
Лечение внезапной потери слуха
Лечение направлено на все известные причины внезапной потери слуха. Когда причина неизвестна, большинство врачей назначают кортикостероиды. Кроме того, врачи также могут назначить противовирусные препараты, эффективные против вируса простого герпеса (например, валацикловир или фамцикловир), даже при отсутствии убедительных доказательств того, что противовирусные препараты могут принести пользу.
Если причина неизвестна, примерно у половины пациентов удается восстановить слух полностью, а у остальных — восстановить слух частично. Улучшение слуха, если это в принципе возможно, наступает в течение 10–14 дней. Время на восстановление после приема ототоксичных препаратов может в значительной степени отличаться в зависимости от лекарственного препарата и дозировки. После приема некоторых препаратов (например, аспирина или диуретиков) слух восстанавливается в течение 24 часов. Тем не менее, антибиотики и химиотерапевтические препараты часто становятся причиной постоянной потери слуха, особенно при превышении безопасной дозы.
Ключевые моменты
Причина внезапной потери слуха часто остается неизвестной.
У некоторых людей глухота вызвана очевидной причиной (например, тяжелой травмой головы, инфекцией, приемом лекарственных препаратов, которые могут оказать повреждающее действие на слух).
В единичных случаях внезапная потеря слуха является первым признаком основного заболевания.
Для подтверждения или опровержения подозреваемых причин врачи проводят аудиометрию, КТ и/или МРТ, а также другие обследования.
Лечение направлено на известные причины внезапной потери слуха.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Национальный институт глухоты и других коммуникативных расстройств: информация о потере слуха и других коммуникативных расстройствах, охватывающая функции слуха, равновесия, вкуса, запахов, голоса, речи и языка