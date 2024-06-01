Внезапная потеря слуха

У многих других пациентов причина возникновения внезапной потери слуха очевидна. К таким причинам относятся:

Травма головы

Резкая смена давления

Лекарственные препараты, которые оказывают поражающее действие на внутреннее ухо (ототоксичные препараты)

Инфекции

Травма головы (например, перелом височной кости черепа, в некоторых случаях — тяжелая контузия без перелома) может повредить внутреннее ухо и вызвать внезапную потерю слуха.

Резкая смена давления (например, при погружении, реже при поднятии тяжестей) могут вызвать образование отверстия (свища) между средним и внутренним ухом. Врожденный свищ может неожиданно вызвать внезапную потерю слуха, а также увеличивает риск потери слуха после травмы головы или резкой смены давления.

Ототоксичные препараты — лекарственные препараты, которые обладают побочными эффектами, повреждающими уши. Некоторые лекарственные препараты могут быстро, иногда в течение суток, вызвать потерю слуха (особенно если доза слишком высока). У некоторых людей могут быть редкие генетические заболевания, которые повышают риск потери слуха вследствие приема антибиотиков-аминогликозидов. Все пациенты, принимающие такие антибиотики, во время приема лекарственного препарата должны сдавать анализы крови для обнаружения токсических уровней, которые могут вызвать потерю слуха.

Целый ряд инфекций может вызвать внезапную потерю слуха во время острого заболевания или вскоре после него. К этим инфекциям относятся бактериальный менингит, болезнь Лайма и другие вирусные инфекции. В развитых странах наиболее распространенными инфекциями, вызывающими внезапную глухоту, являются вирус свинки и инфекция головного мозга, вызванная вирусом простого герпеса. Корь — очень редка причина внезапной глухоты, поскольку большая часть населения привита, и как следствие, не восприимчива к инфекции.