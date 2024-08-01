Синдром спортивного сердца

Под сердцем атлета подразумевают нормальные изменения сердца у лиц, регулярно подвергающихся интенсивным аэробным физическим нагрузкам (например, бег высокой интенсивности или езда на велосипеде), а также выполняющих интенсивные силовые упражнения (подъем тяжестей).
У человека с сердцем атлета
Размер сердца больше.
Стенки сердца толще.
Размеры сердечных камер несколько больше.
Это увеличение в размере и утолщение стенок позволяет сердцу перекачивать существенно больше крови за один удар. Повышение ударного объема крови, выталкиваемого с каждым ударом сердца, позволяет сердцу биться более медленно. Пульс (который можно прощупать на запястье и на других участках тела) замедляется и усиливается, иногда появляются шумы в сердце.
Шумы в сердце представляют собой специфические звуки, которые образуются при движении крови через клапаны сердца. Хотя шумы в сердце также могут быть признаком заболевания сердечных клапанов, у спортсменов некоторые шумы в сердце абсолютно нормальны и не представляют опасности. Сердцебиение у человека с синдромом спортивного сердца может быть нерегулярным в покое, но становится регулярным во время тренировки. Артериальное давление практически не отличается от такового у других здоровых людей.
Изменения в сердце у женщин, как правило меньше, чем у мужчин того же возраста, размера тела и уровня физической подготовки.
Изменения, происходящие в сердце спортсмена, в некотором роде напоминают изменения, которые могут наблюдаться при некоторых заболеваниях сердца. Например, размеры сердца могут увеличиваться при гипертрофической кардиомиопатии и сердечной недостаточности. Шумы могут возникнуть при заболеваниях сердечных клапанов, а нерегулярный пульс может свидетельствовать о нарушении сердечного ритма. Основные различия между сердцем атлета и заболеваниями сердца состоят в том, что при сердце атлета
Сердце и его клапаны функционируют нормально.
У пациента не повышается риск инфаркта миокарда или других заболеваний сердца (за исключением небольшого повышения риска мерцательной аритмии у тех, кто регулярно тренируется в течение длительного времени).
Никаких симптомов не наблюдается. Подозрение на синдром сердца атлета возникает во время стандартного осмотра, или когда человек обращается к врачу по поводу других симптомов.
Диагностика сердца атлета
Электрокардиография
Большинство спортсменов не требуют тщательного обследования, но врач обычно назначает электрокардиографию (ЭКГ), чтобы убедиться в отсутствии сердечного заболевания. На ЭКГ можно обнаружить ряд электрических изменений в сердце. Эти изменения рассматривались бы как проявление патологии у лиц, не являющихся спортсменами, однако считаются совершенно нормальными у спортсменов.
Если человека беспокоит боль в груди или другие симптомы заболевания сердца, ему показано более широкое обследование, например, эхокардиография и проба с физической нагрузкой. С помощью этих обследований оценивают структуру и функцию сердца.
У людей со спортивным сердцем, проходящих электронно-лучевую компьютерную томографию для выявления ишемической болезни сердца, часто обнаруживают значительные скопления кальция в стенках артерий, питающих сердце. Однако такие скопления, по-видимому, не указывают на такой же высокий риск, как у людей, не являющихся спортсменами.
Лечение сердца атлета
Лечения не требуется.
Лечение не требуется. Когда спортсмен прекращает тренировки, синдром сердца атлета постепенно исчезает, то есть размер сердца и сердечный ритм, как правило, постепенно возвращаются к таковым у людей, не являющихся спортсменами. Этот процесс может занять несколько недель или месяцев. Иногда спортсмены должны уменьшить интенсивность или прекратить тренировки на несколько месяцев, чтобы определить, исчезло ли изменение, или требуется дальнейшее обследование на предмет заболевания сердца.
Обычно считается, что сердце атлета никак не влияет на здоровье. В редких случаях наблюдается внезапная смерть спортсмена, которая обычно вызвана нераспознанным заболеванием сердца, а не какой-либо опасностью в связи с синдромом сердца атлета.