Синдром спортивного сердца

Под сердцем атлета подразумевают нормальные изменения сердца у лиц, регулярно подвергающихся интенсивным аэробным физическим нагрузкам (например, бег высокой интенсивности или езда на велосипеде), а также выполняющих интенсивные силовые упражнения (подъем тяжестей).

У человека с сердцем атлета

Размер сердца больше.

Стенки сердца толще.

Размеры сердечных камер несколько больше.

Это увеличение в размере и утолщение стенок позволяет сердцу перекачивать существенно больше крови за один удар. Повышение ударного объема крови, выталкиваемого с каждым ударом сердца, позволяет сердцу биться более медленно. Пульс (который можно прощупать на запястье и на других участках тела) замедляется и усиливается, иногда появляются шумы в сердце.

Шумы в сердце представляют собой специфические звуки, которые образуются при движении крови через клапаны сердца. Хотя шумы в сердце также могут быть признаком заболевания сердечных клапанов, у спортсменов некоторые шумы в сердце абсолютно нормальны и не представляют опасности. Сердцебиение у человека с синдромом спортивного сердца может быть нерегулярным в покое, но становится регулярным во время тренировки. Артериальное давление практически не отличается от такового у других здоровых людей.

Изменения в сердце у женщин, как правило меньше, чем у мужчин того же возраста, размера тела и уровня физической подготовки.

Изменения, происходящие в сердце спортсмена, в некотором роде напоминают изменения, которые могут наблюдаться при некоторых заболеваниях сердца. Например, размеры сердца могут увеличиваться при гипертрофической кардиомиопатии и сердечной недостаточности. Шумы могут возникнуть при заболеваниях сердечных клапанов, а нерегулярный пульс может свидетельствовать о нарушении сердечного ритма. Основные различия между сердцем атлета и заболеваниями сердца состоят в том, что при сердце атлета

Сердце и его клапаны функционируют нормально.

У пациента не повышается риск инфаркта миокарда или других заболеваний сердца (за исключением небольшого повышения риска мерцательной аритмии у тех, кто регулярно тренируется в течение длительного времени).

Никаких симптомов не наблюдается. Подозрение на синдром сердца атлета возникает во время стандартного осмотра, или когда человек обращается к врачу по поводу других симптомов.

Диагностика сердца атлета Электрокардиография Большинство спортсменов не требуют тщательного обследования, но врач обычно назначает электрокардиографию (ЭКГ), чтобы убедиться в отсутствии сердечного заболевания. На ЭКГ можно обнаружить ряд электрических изменений в сердце. Эти изменения рассматривались бы как проявление патологии у лиц, не являющихся спортсменами, однако считаются совершенно нормальными у спортсменов. Если человека беспокоит боль в груди или другие симптомы заболевания сердца, ему показано более широкое обследование, например, эхокардиография и проба с физической нагрузкой. С помощью этих обследований оценивают структуру и функцию сердца. У людей со спортивным сердцем, проходящих электронно-лучевую компьютерную томографию для выявления ишемической болезни сердца, часто обнаруживают значительные скопления кальция в стенках артерий, питающих сердце. Однако такие скопления, по-видимому, не указывают на такой же высокий риск, как у людей, не являющихся спортсменами.