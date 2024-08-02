Сильное сердцебиение

Хотя большинство причин сердцебиения не являются серьезными, обычно проводится обследование.

Электрокардиография (ЭКГ), иногда с амбулаторным мониторингом;

лабораторное исследование;

иногда визуализирующие исследования, нагрузочная проба или их сочетание;

иногда электрофизиологическое исследование.

Выполняется ЭКГ. Если в момент сильного сердцебиения или нарушения ритма выполняется ЭКГ, диагноз, как правило, становится ясным. Тем не менее, лишь немногие из возможных причин можно выявить по аномалиям ЭКГ, если у человека в этот момент сильные сердцебиения отсутствуют. Таким образом, чтобы обнаружить короткие или нерегулярные эпизоды патологического ритма сердечных сокращений, лицам с периодическими сердцебиениями, возможно, потребуется носить монитор ЭКГ один или два дня (холтеровское мониторирование — см. рисунок холтеровский монитор), либо в течение более длительного срока (регистратор событий). Некоторым пациентам врач может вставить под кожу устройство для контроля сердечного ритма. Это устройство называется петлевым регистратором ЭКГ, и оно непрерывно контролирует сердцебиение пациента. Затем врач может использовать внешний монитор для проверки показаний петлевого регистратора ЭКГ на предмет нарушений сердечного ритма. Могут использоваться некоторые коммерчески доступные изделия для смартфонов и часов, такие как фитнес-трекеры, контролирующие частоту сердечных сокращений, и другие трекеры, осуществляющие мониторинг сердечного ритма.

Обязательно назначается лабораторное исследование. Врачи назначают полный анализ крови для определения уровня электролитов сыворотки, в том числе калия, магния и кальция. При наличии симптомов, которые свидетельствуют о возможном остром коронарном синдроме, могут быть измерены другие вещества в крови (сердечные биомаркеры). При подозрении на повышение активности щитовидной железы измеряют уровень гормонов щитовидной железы в крови, а при подозрении на феохромоцитому определяют уровни других гормонов. В зависимости от подозреваемой врачом причины могут выполняться и другие обследования.

Иногда требуются визуализирующие исследования. Если по результатам ЭКГ можно предположить болезнь сердца, назначают эхокардиографию, а иногда — магнитно-резонансную томографию (МРТ) сердца. Если симптомы развиваются при физической активности, требуется проведение нагрузочной пробы, иногда со стресс-эхокардиографией или радиоизотопным сканированием.

Если развиваются серьезные симптомы, и врач подозревает опасное нарушение сердечного ритма, не выявленное с помощью других обследований, проводится электрофизиологическое (ЭФ) исследование. В ходе этого исследования врачи проводят небольшие электроды через вену в сердце. Электроды регистрируют электрическую активность сердца более подробно, чем при снятии ЭКГ.