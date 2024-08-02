Понятие сильного сердцебиения представляет собой ощущение сердцебиения. Пациенты могут описывать свои ощущения как пульсация, трепетание, ускорение сердцебиения или пропуск ударов. В зависимости от причины сердцебиений могут присутствовать другие симптомы, например, дискомфорт в груди или одышка.
Сильное сердцебиение — распространенное явление. Некоторые находят их неприятными и тревожными симптомами, однако они редко указывают на угрожающие жизни заболевания сердца. Сильное сердцебиение возникает также у многих людей без сердечно-сосудистых заболеваний.
Причины сильного сердцебиения
В норме люди не замечают, как бьется сердце. Тем не менее, многие люди могут чувствовать свое сердцебиение, когда что-то заставляет сердце биться с большей силой или быстрее, чем обычно. Подобные быстрые сильные удары — это нормальная реакция сердца (синусовая тахикардия). Причины включают следующие:
физическая нагрузка.
сильные эмоции (такие как тревога, страх или боль);
низкое количество форменных элементов крови (анемия);
В других случаях сильное сердцебиение обусловлено нарушением ритма сердца (аритмией).
Типы аритмий
Аритмии варьируются от безобидной до угрожающей жизни.
К наиболее распространенным аритмиям относятся:
Оба эти вида аритмий обычно встречаются у лиц без сердечных заболеваний и не представляют опасности. Сама экстрасистола не ощущается. Ощущается следующее нормальное сокращение, которое происходит после некоторой задержки и характеризуется несколько большей силой, чем обычно. Хотя людям кажется, что сердце пропустило удар, на самом деле это не так.
Другие аритмии, которые вызывают сильное сердцебиение и могут быть вызваны серьезными заболеваниями сердца:
Эти аритмии связаны со значительно повышенной частотой сердечных сокращений. Аритмии, при которых сердце бьется слишком медленно, редко вызывают ощущение сердцебиения, хотя некоторые действительно чувствуют замедление темпа.
Причины аритмии
Некоторые аритмии (например, предсердная экстрасистолия, желудочковая экстрасистолия или ПНЖТ) часто встречаются в отсутствие серьезных предрасполагающих заболеваний. Другие часто обусловлены серьезным заболеванием сердца или других органов.
Серьезные заболевания сердца включают стенокардию, инфаркт миокарда (острый коронарный синдром), врожденные пороки сердца (например, синдром Бругада или врожденный синдром удлинения интервала QT), заболевания сердечных клапанов и нарушения функции проводящей системы (например, синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта).
Нарушения, не связанные с сердцем, которые могут вызвать аритмии, включают:
Гиперактивность щитовидной железы (гипертиреоз)
Низкий уровень кислорода в крови (гипоксия)
Низкий уровень калия в крови (гипокалиемия)
Низкий уровень магния в крови (гипомагниемия)
Некоторые лекарственные препараты, запрещенные наркотики или вещества, в том числе алкоголь, кофеин, дигоксин, никотин и некоторые стимуляторы (например, сальбутамол, амфетамины, кокаин, адреналин, эфедрин и теофиллин)
Высокие уровни гормонов, вырабатываемых опухолью надпочечников (феохромоцитома)
Осложнения
Аритмии с высокой частотой сердечных сокращений могут вызвать осложнения (особенно у пожилых людей). Если сердце бьется слишком быстро, оно может быть не в состоянии удовлетворительно перекачивать кровь, при этом может появиться чувство слабости, случиться обморок или развиться сердечная недостаточность. Сердечная недостаточность возникает, главным образом, у людей с уже имевшейся в анамнезе сердечной недостаточностью или инфарктом миокарда, хотя это может произойти и в ином случае, если частота сердечных сокращений очень высока, или тахикардия существует в течение длительного времени. Учащенное сердцебиение повышает потребности сердечной мышцы в кислороде. При наличии сужения артерий в сердечной мышце (ишемическая болезнь сердца) может развиться боль в груди из-за стенокардии или инфаркта миокарда (который может привести к смерти).
Некоторые аритмии, особенно желудочковая тахикардия, нестабильны и могут привести непосредственно к остановке сердца.
Обследование при сильном сердцебиении
Хотя не все случаи сильного сердцебиения обусловлены сердечным заболеванием, последствия некоторых заболеваний сердца настолько серьезны, что пациенты с сердцебиением обычно должны быть осмотрены врачом. Следующая информация может помочь больным решить, обращаться ли к врачу, и узнать, чего ожидать во время проведения оценки врачом.
Настораживающие признаки
Определенные симптомы и признаки, сопровождающие сильное сердцебиение, являются причиной для беспокойства. Они включают:
Предобморочное состояние или обморок
давление или боль в груди;
Одышка
частота пульса более 120 ударов в минуту или менее 45 ударов в минуту;
заболевание сердца в анамнезе или внезапная смерть в семейном анамнезе, повторные обмороки или необъяснимое судорожное расстройство.
Симптомы возникают во время физической нагрузки, особенно если они вызывают потерю сознания
Когда обращаться к врачу
Если сильное сердцебиение сочетается с какими-либо тревожными признаками, а также при развитии постоянного, продолжающегося сердцебиения следует немедленно обратиться в отделение неотложной помощи. При развитии обмороков, боли в груди или одышки следует позвонить в службу неотложной помощи.
Если возник единичный эпизод сильного сердцебиения, который уже прекратился, но тревожные признаки при этом отсутствуют, следует позвонить своему врачу. Врач определит, требуется ли срочный осмотр, с учетом возраста пациента, основного заболевания и других симптомов.
Что делает врач
Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. Анамнез и результаты врачебного осмотра помогут определить возможную причину.
Врачи спрашивают:
Как часто возникают сильные сердцебиения
Сколько времени продолжаются сильные сердцебиения
Какие факторы (например, эмоциональные переживания, какие-либо действия, употребление кофеина или других препаратов) вызывают или усиливают сильное сердцебиение
Какие препараты или вещества, в том числе кофеин, принимает пациент
Иногда врач может попросить пациента отбить ритм сердцебиения и его скорость, поскольку картина сердцебиений может помочь определить причину их возникновения.
Врачебный осмотр начинается с проверки жизненно важных функций (пульс, температура и артериальное давление). Частота сердечных сокращений и регулярность или нерегулярность пульса могут помочь в поиске причины. Повышенная температура свидетельствует о том, что причиной является лихорадка. Очень низкое артериальное давление не указывает на причину, но свидетельствует о неотложной ситуации.
Врач послушает сердце на предмет аномальных звуков, которые могут указывать на заболевание сердечного клапана или воспаление сердечной мышцы. Легкие выслушиваются для обнаружения звуков, указывающих на развитие сердечной недостаточности. Врач осмотрит и пропальпирует переднюю часть шеи, чтобы исключить увеличение или воспаление щитовидной железы.
Сильное сердцебиение, которое развивается на фоне других симптомов, таких как одышка, боль в груди, слабость, утомляемость или обморок, вероятнее всего, вызвано нарушением сердечного ритма или серьезным заболеванием.
Некоторые причины и характеристики сильного сердцебиения
Характеристика*
Возможная причина
Время от времени ощущение пропущенного сердцебиения
Внезапные эпизоды учащения сердцебиения с резким замедлением до нормальных величин; часто у пациентов с предшествующими эпизодами частого сердцебиения
ПНЖТ или синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта
Реже желудочковая тахикардия или врожденный синдром удлиненного интервала QT
Постоянное ощущение частого нерегулярного сердцебиения
Обморок во время сердцебиения
Желудочковая тахикардия, наследственные кардиомиопатии (в том числе гипертрофическая кардиомиопатия и аритмогенная кардиомиопатия правого желудочка), фибрилляция предсердий, сердечные каналопатии (в том числе синдром удлинения интервала QT и синдром Бругада)
Сердцебиение во время физической нагрузки или эмоциональной ситуации
Синусовая тахикардия (нормальная реакция сердца на стресс), особенно часто у здоровых людей
Нарушение сердечного ритма, вызванное уменьшением кровотока, возникающее при физической нагрузке, чаще встречается у лиц с ишемической болезнью сердца или врожденными заболеваниями сердца
У людей с обмороками или внезапной смертью в семейном анамнезе
Сердечные каналопатии (включая синдром Бругада и врожденный синдром удлиненного интервала QT) или наследственные аритмогенные кардиомиопатии, включая дилатационную или гипертрофическую кардиомиопатию
При кровотечениях, лихорадке, болевом синдроме или потере жидкости (например, в результате рвоты или диареи)
Синусовая тахикардия
Непереносимость жары, потеря веса, выпячивание глазных яблок и болезненность и/или припухлость в передней части шеи
Синусовая тахикардия или фибрилляция предсердий из-за гипертиреоза
* Всегда проводится обследование врачом. К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
ПНЖТ = пароксизмальная наджелудочковая тахикардия.
Проведение анализов
Хотя большинство причин сердцебиения не являются серьезными, обычно проводится обследование.
Электрокардиография (ЭКГ), иногда с амбулаторным мониторингом;
лабораторное исследование;
иногда визуализирующие исследования, нагрузочная проба или их сочетание;
иногда электрофизиологическое исследование.
Выполняется ЭКГ. Если в момент сильного сердцебиения или нарушения ритма выполняется ЭКГ, диагноз, как правило, становится ясным. Тем не менее, лишь немногие из возможных причин можно выявить по аномалиям ЭКГ, если у человека в этот момент сильные сердцебиения отсутствуют. Таким образом, чтобы обнаружить короткие или нерегулярные эпизоды патологического ритма сердечных сокращений, лицам с периодическими сердцебиениями, возможно, потребуется носить монитор ЭКГ один или два дня (холтеровское мониторирование — см. рисунок холтеровский монитор), либо в течение более длительного срока (регистратор событий). Некоторым пациентам врач может вставить под кожу устройство для контроля сердечного ритма. Это устройство называется петлевым регистратором ЭКГ, и оно непрерывно контролирует сердцебиение пациента. Затем врач может использовать внешний монитор для проверки показаний петлевого регистратора ЭКГ на предмет нарушений сердечного ритма. Могут использоваться некоторые коммерчески доступные изделия для смартфонов и часов, такие как фитнес-трекеры, контролирующие частоту сердечных сокращений, и другие трекеры, осуществляющие мониторинг сердечного ритма.
Обязательно назначается лабораторное исследование. Врачи назначают полный анализ крови для определения уровня электролитов сыворотки, в том числе калия, магния и кальция. При наличии симптомов, которые свидетельствуют о возможном остром коронарном синдроме, могут быть измерены другие вещества в крови (сердечные биомаркеры). При подозрении на повышение активности щитовидной железы измеряют уровень гормонов щитовидной железы в крови, а при подозрении на феохромоцитому определяют уровни других гормонов. В зависимости от подозреваемой врачом причины могут выполняться и другие обследования.
Иногда требуются визуализирующие исследования. Если по результатам ЭКГ можно предположить болезнь сердца, назначают эхокардиографию, а иногда — магнитно-резонансную томографию (МРТ) сердца. Если симптомы развиваются при физической активности, требуется проведение нагрузочной пробы, иногда со стресс-эхокардиографией или радиоизотопным сканированием.
Если развиваются серьезные симптомы, и врач подозревает опасное нарушение сердечного ритма, не выявленное с помощью других обследований, проводится электрофизиологическое (ЭФ) исследование. В ходе этого исследования врачи проводят небольшие электроды через вену в сердце. Электроды регистрируют электрическую активность сердца более подробно, чем при снятии ЭКГ.
Лечение сильного сердцебиения
Прекращается прием лекарственных препаратов и веществ, таких как кофеин, которые, как известно, усугубляют ощущение сердцебиения. Если опасные или тяжелые аритмии обусловлены необходимыми терапевтическими препаратами, врачи пробуют назначить другой лекарственный препарат.
Врачи обычно просто успокаивают пациентов с предсердной или желудочковой экстрасистолией, не обусловленной заболеванием сердца. Если эти безобидные ощущения сердцебиения очень беспокоят пациента, врачи иногда назначают бета-блокатор (тип противоаритмического препарата). Изучают и лечат другие выявленные нарушения ритма и лежащие в их основе заболевания. Врач часто сначала назначает лекарственные препараты для контроля ритма (например, дигоксин, флекаинид, верапамил, дилтиазем или амиодарон). Однако многие из этих лекарственных препаратов сами могут вызвать нарушения ритма, а также другие побочные эффекты.
При некоторых аритмиях (например, трепетание предсердий и ПНЖТ) радиочастотная абляция (более инвазивный метод лечения) часто является вариантом выбора. Кроме того, если лекарственные препараты не эффективны или если развиваются некоторые опасные нарушения ритма, врачи могут использовать более инвазивные процедуры, такие как кардиоверсия постоянным током или имплантация комбинированного кардиостимулятора и дефибриллятора. Выбор процедуры зависит от конкретного заболевания, вызывающего проблему.
Главное, что нужно знать пожилым людям: Сильное сердцебиение
Пожилые люди особенно подвержены риску побочных эффектов противоаритмических препаратов. У пожилых людей более высока вероятность наличия нескольких проблем со здоровьем и приема нескольких лекарственных препаратов, и эти комбинации лекарственных препаратов могут усиливать риск развития побочных эффектов. У пожилых людей почки менее эффективно осуществляют фильтрацию лекарственных препаратов из крови, что также способствует риску возникновения побочных эффектов. У некоторых пожилых людей даже следует рассмотреть возможность установки кардиостимулятора, прежде чем назначать им противоаритмические препараты.
Ключевые моменты
Сильное сердцебиение является распространенным явлением, для его появления имеется много причин, которые варьируются от не представляющих угрозы до опасных для жизни.
Другие симптомы, такие как головокружение, боль или давление в груди либо затрудненное дыхание, могут быть вызваны серьезными проблемами, поэтому в случае их развития следует немедленно обратиться к врачу.
Проводится ЭКГ, некоторые анализы крови и часто другие специализированные кардиологические исследования.
Лечение зависит от причины.