Отек связан с избытком жидкости в тканях. Жидкость представляет собой преимущественно воду.
Отек может быть широко распространенным или ограничиваться одной конечностью или частью конечности. Отек часто возникает в стопах и голенях. Однако у пациентов, вынужденных оставаться в постели в течение длительного времени (постельный режим), иногда развивается отек в области ягодиц, половых органов, а также задней части бедер. У женщин, которые лежат только на одной стороне тела, может развиться отек молочной железы с этой стороны. В редких случаях отекает кисть или рука.
Петер Скиннер (Peter Skinner)/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Иногда внезапно развивается отек конечности. Чаще всего водянка развивается медленно, начинаясь с прибавки веса, опухания глаз после пробуждения утром и ощущения тесной обуви в конце дня. Водянка может развиваться медленно и постепенно, так что человек не замечает ее до тех пор, пока отеки не станут выраженными. Иногда пациенты испытывают ощущение сжатия или переполнения. В зависимости от причины отека, могут присутствовать другие симптомы, например, одышка или боль в пораженной конечности.
Причины отека
Причины отека всего тела и отека, ограниченного одной конечностью или частью конечности, различаются.
Распространённый отек наиболее часто развивается в результате:
заболеваний почек (в частности, нефротического синдрома).
Все эти заболевания вызывают задержку жидкости, которая является причиной отека.
Еще одной причиной отека голеней является скопление крови в ногах. У многих людей среднего или пожилого возраста, особенно если они страдают избыточным весом или ожирением, в конце дня обычно развиваются незначительные отеки из-за скопления крови. Эти отеки обычно проходят к утру. Кровь может также скапливаться в ногах в случае расширения или повреждения венозных клапанов (хроническая венозная недостаточность), которое может произойти при образовании тромбов в сосудах ног. В таких случаях отек обычно не проходит за одну ночь.
У многих женщин обычно развиваются отеки на поздних сроках беременности. При этом у беременных женщин со значительно выраженными отеками, особенно если отеки также развиваются на руках и лице и сопровождаются повышением артериального давления, может возникать преэклампсия, которая может быть опасной.
Отек, который ограничивается одной конечностью или частью конечности и не вызван травмой, чаще всего развивается в результате
тромба в глубоких венах конечности (тромбоз глубоких вен);
кожной инфекции (флегмоны).
Многие заболевания повышают риск образования тромбов в вене. Чаще всего тромбы развиваются в венах ноги, но иногда возникают в венах руки. Тромбы в вене могут представлять опасность в случае их отрыва и перемещения в легкие с последующей закупоркой легочной артерии (так называемая тромбоэмболия легочной артерии).
Флегмона обычно вызывает отек кожи только над частью конечности. Значительно реже инфекция, локализующаяся глубоко под кожей или в мышце, может вызывать отек всей конечности.
Закупорка лимфатического сосуда (например, возникающая при лимфатическом отеке) является менее распространенной причиной. Лимфатические сосуды, пронизывающие все тело, обеспечивают отток жидкости из тканей. В случае давления опухоли на лимфатические сосуды или удаления некоторых лимфатических сосудов или узлов при хирургическом вмешательстве (например, при удалении лимфатических узлов из подмышки у женщин с раком молочной железы) может развиваться отек конечности. Некоторые паразиты, обитающие в тропических странах, могут блокировать лимфатические сосуды и вызвать отек (лимфатический филяриоз).
Иногда аллергическая реакция вызывает локализованный отек, например, вокруг рта (ангионевротический отек). Ангионевротический отек может иметь наследственный характер, в этом случае отек возникает и исчезает через некоторые нерегулярные промежутки времени.
Обследование при отеке
Хотя может показаться, что водянка представляет собой незначительную проблему, особенно если отеки не вызывают особого дискомфорта и проходят во время сна, она может быть симптомом серьезного заболевания. Следующая информация может помочь решить, в каких случаях необходим осмотр врача и чего ожидать во время его проведения.
Настораживающие признаки
Определенные симптомы и признаки, сопровождающие отеки, являются причиной для беспокойства. Они включают:
внезапное наступление симптомов;
отек только одной ноги;
значительная боль или чувствительность;
Одышка
кашель с кровью.
Когда обращаться к врачу
Пациенты с подобными настораживающими признаками должны незамедлительно обратиться к врачу. Лицам без тревожных признаков, у которых в анамнезе имеются заболевания сердца, легких или почек, а также беременным женщинам следует немедленно обратиться к врачу . При отсутствии тревожных признаков следует запланировать визит к врачу как можно скорее.
Что делает врач
Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. По результатам сбора анамнеза и врачебного осмотра часто можно предположить причину отека и запланировать необходимые в каждом конкретном случае обследования.
Врач спросит о локализации и продолжительности существования отека и наличия и выраженности боли или дискомфорта. Женщин, как правило, спрашивают, не беременны ли они, а также о возможной связи отека с менструациями. Врач также задает вопросы о наличии заболеваний (например, заболевания сердца, печени или почек) и приеме лекарственных препаратов (например, миноксидил, нестероидные противовоспалительные препараты, ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента [АПФ] или амлодипин и другие блокаторы кальциевых каналов), которые, как известно, могут вызвать отек. Врачи также спросят о количестве соли, используемой в приготовлении пищи и для подсаливания, поскольку избыток соли может усугубить отек, особенно у лиц с заболеваниями сердца или почек.
Врачи ищут симптомы, которые могут указывать на причину отека. Например, при сердечной недостаточности может возникнуть одышка при физической нагрузке или ночные пробуждения из-за одышки. При развитии отека и наличии симптома повышенной кровоточивости могут иметь место нарушения печени, а в случае недавней операции или наложения гипса на нижнюю конечность можно подозревать тромбоз глубоких вен.
Во время осмотра врач обращает особое внимание на локализацию отека, но также внимательно исследуют остальные симптомы, имеющиеся у пациента. Врач выслушает сердце и легкие с помощью стетоскопа, поскольку отек может быть признаком заболевания сердца.
Некоторые причины и характеристики отеков
Причина
Распространенные признаки*
Обследования†
Ангионевротический отек (отек Квинке) (аллергический, идиопатический или наследственный)
Безболезненный отек, чаще всего возникающий в области лица, губ, а иногда языка
Иногда зуд или ощущение стеснения
Отек, после которого не остается углубления при надавливании (плотный отек)
Только обследование врачом
Сгусток крови в глубоких венах ноги (обычно), руки или таза (тромбоз глубоких вен)
Внезапный отек
Обычно боль, покраснение или потемнение, повышение температуры и/или болезненность в зоне поражения
Если сгусток движется и блокирует артерию в легких (тромбоэмболия легочной артерии), как правило, возникает одышка и иногда кровохарканье
Иногда у лиц с факторами риска образования тромбов, таких как недавняя операция, травма, постельный режим, гипс на ноге, гормональная терапия, онкологическое заболевание, курение или период неподвижности, например, длительный авиаперелет
Ультразвуковое исследование
Иногда анализ крови для выявления тромбов (D-димеры)
Хроническая венозная недостаточность (вызывающая скопление крови в ногах)
Отек одной или обеих лодыжек или ног
Хронический умеренный дискомфорт, ноющая боль или судороги в ногах, но без острой боли
Иногда красновато-коричневые, плотные участки на коже и неглубокие язвы на голенях
Часто варикозное расширение вен
Только обследование врачом
Лекарственные препараты (например, миноксидил, нестероидные противовоспалительные препараты, эстрогены, флудрокортизон и некоторые блокаторы кальциевых каналов)
Безболезненный отек обеих ног и стоп
Только обследование врачом
Безболезненный отек обеих ног и стоп
Часто одышка при физической нагрузке, в положении лежа или во время сна
Часто у лиц с известными заболеваниями сердца и/или повышением артериального давления
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
ЭКГ
Эхокардиография
Кожная инфекция (флегмона)
Покраснение или потемнение, повышение температуры и болезненность на участке неправильной формы на одной из конечностей
отек;
Иногда лихорадка
Только обследование врачом
Глубокая подкожная или внутримышечная инфекция (редко)
Глубокая, постоянная боль в одной конечности
Покраснение или потемнение, повышение температуры, болезненность и отек, который может ощущаться как распирание
Признаки тяжелого заболевания (такие как лихорадка, спутанность сознания и учащенное сердцебиение)
Иногда выделения с неприятным запахом, волдыри или участки почерневшей, мертвой кожи
Посев крови и тканей
Рентгенологические исследования
В некоторых случаях МРТ
Заболевания почек (главным образом, нефротический синдром)
Распространенный, безболезненный отек
Часто жидкость в брюшной полости (асцит)
Иногда отечность вокруг глаз или пенистая моча
Анализы крови для оценки функции печени
Определение белка в образце мочи
Хроническая болезнь печени
Распространенный, безболезненный отек
Часто жидкость в брюшной полости (асцит)
Причины, которые часто очевидны с учетом анамнеза (например, расстройство, связанное с употреблением алкоголя, или гепатит)
Иногда небольшие кровеносные сосуды в форме паутины на коже (паукообразные ангиомы), покраснение ладоней, увеличение молочной железы и уменьшение размера яичек у мужчин
Определение уровня альбумина в крови
Другие анализы крови для оценки печени
Обструкция лимфатических сосудов в связи с операцией или лучевой терапией по поводу онкологического заболевания
Безболезненный отек одной конечности
Очевидная причина (хирургическая операция или лучевая терапия) с учетом анамнеза
Только обследование врачом
Лимфатический филяриоз (инфекция лимфатических сосудов, вызванная определенными паразитическими червями)
Безболезненный отек одной конечности, иногда с вовлечением половых органов
У пациентов, которые посещали страну, где распространен филяриоз
Исследование образца крови под микроскопом
Физиологические отеки (в отсутствие патологии)
Незначительный отек обеих стоп и/или лодыжек, который обнаруживается в конце дня, особенно после сидения или стояния, и проходит после ночного отдыха
Отсутствие боли, покраснения или других симптомов
Только обследование врачом
Беременность или нормальный предменструальный симптом
Безболезненный отек обеих ног и стоп
Обычно симптомы в некоторой степени ослабляются после отдыха с ногами в приподнятом положении
У женщин в период беременности или перед менструацией
Только обследование врачом
Беременность, с преэклампсией
Безболезненный отек обеих ног, стоп и иногда кистей
Повышенное артериальное давление (часто впервые выявляемое)
Обычно развивается во время третьего триместра беременности
Определение уровня белка в моче
Давление на вену (например, в случае опухоли, беременности или при крайнем абдоминальном ожирении)
Безболезненный медленно нарастающий отек
Ультразвуковое исследование или КТ при подозрении на опухоль
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Всегда проводится обследование врачом. Большинству пациентов с отеком врачи назначают полный анализ крови, другие анализы крови и мочи (для определения белка в моче).
КТ = компьютерная томография; ЭКГ = электрокардиография; МРТ = магнитно-резонансная томография.
Проведение анализов
Большинству пациентов с распространенным отеком назначают анализы крови с целью оценки функции почек и печени. Для оценки функции сердца могут быть проведены рентгенологическое исследование органов грудной клетки и эхокардиография. Также назначают анализ мочи с целью оценки уровня белка. Большое количество белка может указывать на нефротический синдром или преэклампсию (у беременных женщин). Остальные обследования назначаются с учетом предполагаемой причины. Например, в случае изолированного отека одной ноги врач может назначить ультразвуковое исследование для выявления закупорки вены в ноге.
Лечение отека
Назначается лечение в зависимости от конкретных причин (например, при выявлении тромбов в сосудах ног пациентам выписывают антикоагулянты [препараты, разжижающие кровь]). По возможности отменяют лекарственный препарат, вызвавший отек, или подбирают другой.
Врач может предложить пациенту с длительно существующим отеком, вызванным задержкой жидкости, вести ежедневный учет массы тела, чтобы в случае усугубления задержки жидкости быстро ее выявить.
Поскольку отек сам по себе не представляет опасности, врачи назначают таблетки для выведения воды (диуретики) только в том случае, если они не требуются для лечения причины отека (например, сердечной недостаточности). При этом некоторые простые общие меры, такие как пребывание в положении с приподнятыми ногами или ограничение количества соли в рационе иногда помогают облегчить отек.
Ключевые моменты
Отек может быть широко распространенным или ограничиваться одним участком.
Основными причинами распространенных отеков являются заболевания сердца, печени и почек.
Основными причинами отека одной конечности являются тромбы в вене и инфекции.
Внезапное начало отека может указывать на серьезное заболевание, поэтому такие пациенты должны немедленно обратиться к врачу.