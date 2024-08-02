Причины отека всего тела и отека, ограниченного одной конечностью или частью конечности, различаются.

Распространённый отек наиболее часто развивается в результате:

Все эти заболевания вызывают задержку жидкости, которая является причиной отека.

Еще одной причиной отека голеней является скопление крови в ногах. У многих людей среднего или пожилого возраста, особенно если они страдают избыточным весом или ожирением, в конце дня обычно развиваются незначительные отеки из-за скопления крови. Эти отеки обычно проходят к утру. Кровь может также скапливаться в ногах в случае расширения или повреждения венозных клапанов (хроническая венозная недостаточность), которое может произойти при образовании тромбов в сосудах ног. В таких случаях отек обычно не проходит за одну ночь.

У многих женщин обычно развиваются отеки на поздних сроках беременности. При этом у беременных женщин со значительно выраженными отеками, особенно если отеки также развиваются на руках и лице и сопровождаются повышением артериального давления, может возникать преэклампсия, которая может быть опасной.

Отек, который ограничивается одной конечностью или частью конечности и не вызван травмой, чаще всего развивается в результате

тромба в глубоких венах конечности (тромбоз глубоких вен);

кожной инфекции (флегмоны).

Многие заболевания повышают риск образования тромбов в вене. Чаще всего тромбы развиваются в венах ноги, но иногда возникают в венах руки. Тромбы в вене могут представлять опасность в случае их отрыва и перемещения в легкие с последующей закупоркой легочной артерии (так называемая тромбоэмболия легочной артерии).

Флегмона обычно вызывает отек кожи только над частью конечности. Значительно реже инфекция, локализующаяся глубоко под кожей или в мышце, может вызывать отек всей конечности.

Закупорка лимфатического сосуда (например, возникающая при лимфатическом отеке) является менее распространенной причиной. Лимфатические сосуды, пронизывающие все тело, обеспечивают отток жидкости из тканей. В случае давления опухоли на лимфатические сосуды или удаления некоторых лимфатических сосудов или узлов при хирургическом вмешательстве (например, при удалении лимфатических узлов из подмышки у женщин с раком молочной железы) может развиваться отек конечности. Некоторые паразиты, обитающие в тропических странах, могут блокировать лимфатические сосуды и вызвать отек (лимфатический филяриоз).

Иногда аллергическая реакция вызывает локализованный отек, например, вокруг рта (ангионевротический отек). Ангионевротический отек может иметь наследственный характер, в этом случае отек возникает и исчезает через некоторые нерегулярные промежутки времени.