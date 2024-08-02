Потеря сознания происходит только при нарушении общих функций головного мозга. Это нарушение обычно происходит при снижении общего притока крови к мозгу. Иногда, однако, при приемлемом уровне кровотока кровь содержит недостаточное количество кислорода или глюкозы (сахара крови), которое необходимо мозгу для работы.

Существует несколько механизмов уменьшения притока крови к мозгу. Чаще всего причиной является препятствие нормальному возврату крови к сердцу (и следовательно, снижение сердечного выброса). Реже причиной является нарушение насосной функции сердца (обычно заболевание сердца). Хотя при инсультах снижается приток крови к мозгу, это касается только части мозга. Таким образом, инсульты редко вызывают обмороки, за исключением инсультов, которые поражают часть мозга, ответственную за поддержание сознания.

Наиболее частыми причинами желтухи у новорожденных являются:

сильные эмоции (например, страх, боль или вид крови);

кашель или напряжение при дефекации или мочеиспускании;

длительное пребывание в положении стоя;

резкое вставание;

Беременность

использование определенных лекарственных препаратов;

идиопатический обморок (это означает, что причину выявить невозможно).

Эти общие причины практически всегда вызывают обмороки только при пребывании в вертикальном положении. После падения поток крови к мозгу увеличивается, и сознание быстро восстанавливается, хотя самочувствие приходит в норму только через несколько минут или часов. Некоторые люди чувствуют усталость или разбитость еще в течение нескольких часов. Эти причины, как правило, не представляют серьезной проблемы, если только человек не получает травмы при падении.

Многие из этих причин связаны со снижением возврата крови к сердцу. Сильные эмоции (в частности, вызванные видом крови) или боль могут активировать блуждающий нерв. Активация блуждающего нерва расширяет кровеносные сосуды, уменьшая возврат крови к сердцу, и замедляет частоту сердечных сокращений. Оба этих фактора вызывают головокружение, а иногда и обмороки (так называемый вазовагальный обморок или нейрокардиогенный обморок).

Напряжение во время дефекации, мочеиспускании или кашле увеличивает давление в груди. Повышение давления в груди может активировать блуждающий нерв, а также уменьшать возврат крови к сердцу — эти 2 фактора могут вызывать обморок.

Здоровые люди могут упасть в обморок при длительном стоянии на месте (это явление, называемое «обморок на плацу», наиболее распространено у солдат), потому что в этой ситуации не задействован один из механизмов возврата крови к сердцу — активная работа мышц ног.

Слишком резкий переход в вертикальное положение может стать причиной обморока, потому что изменение положения приводит к скоплению крови в ногах, в результате чего происходит падение артериального давления. В норме организм быстро повышает частоту сердечных сокращений и сужает кровеносные сосуды, чтобы поддержать артериальное давление. Если организм не успевает компенсировать эти явления, часто развивается головокружение и иногда обмороки. Некоторые заболевания головного и спинного мозга, длительный постельный режим и некоторые лекарственные препараты (в частности, для лечения повышенного артериального давления) могут препятствовать этой компенсации и привести к обмороку при вставании.

Гормональные изменения в ранние сроки беременности также иногда приводят к обморокам.

Низкий уровень сахара в крови (гипогликемия) сначала вызывает спутанность сознания, головокружение, дрожь и другие симптомы, при этом, если гипогликемия носит тяжелый характер или продолжается в течение длительного времени, то она может привести к потере сознания. То есть при гипогликемии перед обмороком обычно возникают настораживающие признаки — описанные выше симптомы. Как правило, причиной гипогликемии является применение лекарственных препаратов для лечения диабета, в частности, инсулина. В редких случаях развивается опухоль, которая вырабатывает инсулин.

Менее распространенные, но более серьезные причины включают:

заболевания сердечных клапанов (чаще всего аортального клапана);

слишком высокую или слишком низкую частоту сердечных сокращений;

закупорка легочной артерии сгустком крови (тромбоэмболия легочной артерии).

инфаркт миокарда или другие заболевания сердечной мышцы.

Заболевания сердечных клапанов могут препятствовать потоку крови из сердца. При слишком высокой частоте сердечных сокращений сердце не способно в достаточной мере наполниться кровью за короткий период сердечного цикла, так что в такой ситуации сердце прокачивает меньше крови. При очень медленном сердечном ритме сердце не может перекачивать достаточно крови. Сгустки крови в легких могут препятствовать прокачиванию сердцем достаточного объема крови. При инфаркте миокарда обмороки случаются редко (чаще отмечаются у пожилых людей). Другие не очень распространенные заболевания сердечной мышцы, называемые кардиомиопатиями, также могут вызвать обморок, особенно во время физических упражнений, как правило, из-за нарушения сердечного ритма.

Хотя большинство инсультов не вызывают обмороков, инсульт или транзиторная ишемическая атака (ТИА), обусловленные нарушением кровотока в определенных кровеносных сосудах в основании головного мозга (инсульт вертебро-базилярного бассейна), могут привести к обмороку. Точно так же к обморокам иногда приводит мигрень, которая затрагивает эти кровеносные сосуды.