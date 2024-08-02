Головокружение (предобморочное состояние) — это ощущение приближающегося обморока.
Обморок (синкопе) представляет собой внезапную, кратковременную потерю сознания, при котором человек падает на землю или сползает вниз с сиденья, с последующим возвращением в сознание. Человек лежит неподвижно, мышцы расслаблены, ноги и руки могут быть холодными, пульс слабый, дыхание поверхностное.
Перед обмороком возможно развитие слабости или головокружения. Другими симптомами могут быть тошнота, потливость, «пелена перед глазами» или туннельное зрение, покалывание губ или пальцев, боль в груди или учащенное сердцебиение. Реже обморок возникает внезапно, без каких-либо настораживающих симптомов.
Судороги, которые возникают в связи с нарушением электрической активности мозга, и остановка сердца, при которой сердце полностью прекращает биться, также приводят к потере сознания, но не считаются обмороками. Тем не менее, у некоторых людей, упавших в обморок, наблюдаются краткие подергивания мышц, напоминающие судороги.
Обморок может случиться в любом возрасте, но опасные причины обморока чаще встречаются среди пожилых людей.
Причины обморока
Потеря сознания происходит только при нарушении общих функций головного мозга. Это нарушение обычно происходит при снижении общего притока крови к мозгу. Иногда, однако, при приемлемом уровне кровотока кровь содержит недостаточное количество кислорода или глюкозы (сахара крови), которое необходимо мозгу для работы.
Существует несколько механизмов уменьшения притока крови к мозгу. Чаще всего причиной является препятствие нормальному возврату крови к сердцу (и следовательно, снижение сердечного выброса). Реже причиной является нарушение насосной функции сердца (обычно заболевание сердца). Хотя при инсультах снижается приток крови к мозгу, это касается только части мозга. Таким образом, инсульты редко вызывают обмороки, за исключением инсультов, которые поражают часть мозга, ответственную за поддержание сознания.
Наиболее частыми причинами желтухи у новорожденных являются:
сильные эмоции (например, страх, боль или вид крови);
кашель или напряжение при дефекации или мочеиспускании;
длительное пребывание в положении стоя;
резкое вставание;
Беременность
использование определенных лекарственных препаратов;
идиопатический обморок (это означает, что причину выявить невозможно).
Эти общие причины практически всегда вызывают обмороки только при пребывании в вертикальном положении. После падения поток крови к мозгу увеличивается, и сознание быстро восстанавливается, хотя самочувствие приходит в норму только через несколько минут или часов. Некоторые люди чувствуют усталость или разбитость еще в течение нескольких часов. Эти причины, как правило, не представляют серьезной проблемы, если только человек не получает травмы при падении.
Многие из этих причин связаны со снижением возврата крови к сердцу. Сильные эмоции (в частности, вызванные видом крови) или боль могут активировать блуждающий нерв. Активация блуждающего нерва расширяет кровеносные сосуды, уменьшая возврат крови к сердцу, и замедляет частоту сердечных сокращений. Оба этих фактора вызывают головокружение, а иногда и обмороки (так называемый вазовагальный обморок или нейрокардиогенный обморок).
Напряжение во время дефекации, мочеиспускании или кашле увеличивает давление в груди. Повышение давления в груди может активировать блуждающий нерв, а также уменьшать возврат крови к сердцу — эти 2 фактора могут вызывать обморок.
Здоровые люди могут упасть в обморок при длительном стоянии на месте (это явление, называемое «обморок на плацу», наиболее распространено у солдат), потому что в этой ситуации не задействован один из механизмов возврата крови к сердцу — активная работа мышц ног.
Слишком резкий переход в вертикальное положение может стать причиной обморока, потому что изменение положения приводит к скоплению крови в ногах, в результате чего происходит падение артериального давления. В норме организм быстро повышает частоту сердечных сокращений и сужает кровеносные сосуды, чтобы поддержать артериальное давление. Если организм не успевает компенсировать эти явления, часто развивается головокружение и иногда обмороки. Некоторые заболевания головного и спинного мозга, длительный постельный режим и некоторые лекарственные препараты (в частности, для лечения повышенного артериального давления) могут препятствовать этой компенсации и привести к обмороку при вставании.
Гормональные изменения в ранние сроки беременности также иногда приводят к обморокам.
Низкий уровень сахара в крови (гипогликемия) сначала вызывает спутанность сознания, головокружение, дрожь и другие симптомы, при этом, если гипогликемия носит тяжелый характер или продолжается в течение длительного времени, то она может привести к потере сознания. То есть при гипогликемии перед обмороком обычно возникают настораживающие признаки — описанные выше симптомы. Как правило, причиной гипогликемии является применение лекарственных препаратов для лечения диабета, в частности, инсулина. В редких случаях развивается опухоль, которая вырабатывает инсулин.
Менее распространенные, но более серьезные причины включают:
заболевания сердечных клапанов (чаще всего аортального клапана);
слишком высокую или слишком низкую частоту сердечных сокращений;
закупорка легочной артерии сгустком крови (тромбоэмболия легочной артерии).
инфаркт миокарда или другие заболевания сердечной мышцы.
Заболевания сердечных клапанов могут препятствовать потоку крови из сердца. При слишком высокой частоте сердечных сокращений сердце не способно в достаточной мере наполниться кровью за короткий период сердечного цикла, так что в такой ситуации сердце прокачивает меньше крови. При очень медленном сердечном ритме сердце не может перекачивать достаточно крови. Сгустки крови в легких могут препятствовать прокачиванию сердцем достаточного объема крови. При инфаркте миокарда обмороки случаются редко (чаще отмечаются у пожилых людей). Другие не очень распространенные заболевания сердечной мышцы, называемые кардиомиопатиями, также могут вызвать обморок, особенно во время физических упражнений, как правило, из-за нарушения сердечного ритма.
Хотя большинство инсультов не вызывают обмороков, инсульт или транзиторная ишемическая атака (ТИА), обусловленные нарушением кровотока в определенных кровеносных сосудах в основании головного мозга (инсульт вертебро-базилярного бассейна), могут привести к обмороку. Точно так же к обморокам иногда приводит мигрень, которая затрагивает эти кровеносные сосуды.
Обследование при обмороке
По возможности свидетели обморока должны представить врачу описание события, поскольку человек, потерявший сознание, может ничего не помнить.
Настораживающие признаки
Определенные симптомы и признаки, сопровождающие обмороки, являются причиной для беспокойства. Они включают:
обморок во время физической нагрузки;
несколько эпизодов в течение короткого промежутка времени;
внезапный обморок без симптомов-предвестников или какой-либо видимой причины;
обморок до или после возможных симптомов со стороны сердца, таких как боль в груди, сердцебиение или одышка;
более зрелый возраст;
значительная травма в результате обморока;
внезапная смерть в семейном анамнезе, обмороки во время физических упражнений или повторные эпизоды обморока или судорог, причина которых не была выявлена.
Когда обращаться к врачу
Хотя большинство причин обморока не представляют серьезных проблем, все же необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить серьезные причины. Лицам, упавшим в обморок, следует сразу же обратиться к врачу, особенно если наблюдаются тревожные признаки.
Что делает врач
Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. По результатам сбора анамнеза и врачебного осмотра часто можно предположить причину обморока и запланировать необходимые в каждом конкретном случае обследования.
Врач расспросит о событиях, приведших к эпизоду обморока. Он спросит, что делал пациент — работал, спорил или находился в потенциальной ситуации эмоционального стресса. Его будет интересовать, лежал ли пациент или стоял, и, если стоял, то в течение какого времени. Он также спросит о симптомах, которые возникли непосредственно до или после этого события, в том числе, чувствовал ли пациент головокружение, слабость, тошноту, потливость, «пелену перед глазами» или туннельное зрение, покалывание губ или пальцев, боль в груди или учащенное сердцебиение.
Врач также попросит свидетелей описать эпизод. Внезапный, неожиданный обморок без симптомов-предвестников или без видимой причины позволяет предположить заболевание сердца. Если обмороку предшествует короткий эпизод таких симптомов, как головокружение, тошнота, зевота, «пелена перед глазами» или потоотделение, если он происходит на пике болевых ощущений или неприятной ситуации, это, скорее всего, вазовагальный обморок, который не является опасным.
Врач спросит о предыдущих эпизодах головокружения или обморока, о других заболеваниях, лекарственных препаратах, принимаемых человеком, или симптомах, которые могут быть связаны с обмороком. Врач также проведет обследование на предмет травмы в результате обморока.
Затем врач измерит основные показатели состояния организма. Частоту сердечных сокращений и артериальное давление измеряют в положении лежа и после 1–3 минут пребывания в положении стоя. Врач выслушает сердце на наличие аномальных звуков, обусловленных движением сердечных клапанов или аномальных потоков крови. Он проведет неврологический осмотр на наличие признаков инсульта.
Некоторые причины и характерные особенности обмороков
Причина
Распространенные признаки*
Обследования†
Серьезные причины
Заболевания сердечного клапана, такие как аортальный стеноз, митральный стеноз или нарушение функции искусственного сердечного клапана
Кардиомиопатия (заболевание, поражающее сердечную мышцу), в частности гипертрофическая кардиомиопатия
Обморок во время или после физической нагрузки, а затем быстрое восстановление
У лиц молодого или пожилого возраста
Часто у пациентов с известными шумами в сердце
Эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца)
Очень медленная частота сердечных сокращений (обычно менее 35 ударов в минуту), более распространенный у пожилых людей
Очень быстрая частота сердечных сокращений (обычно более 150 ударов в минуту)
Обморок без предвестников, а затем восстановление сразу после пробуждения
Обморок может случиться в любом положении
Иногда у людей, принимающих определенные лекарственные препараты, особенно используемые для лечения сердечных заболеваний, таких как нарушения сердечного ритма (противоаритмические препараты) или стенокардия (например, бета-блокаторы и/или блокаторы кальциевых каналов)
ЭКГ, иногда непрерывная амбулаторная ЭКГ (с использованием холтеровского монитора или более длительной записи с помощью регистратора событий)
Иногда анализы крови для измерения уровня электролитов, таких как натрий и калий
Тромбоэмболия легочной артерии (блокада легочной артерии сгустком крови)
Часто резкая боль при дыхании, одышка, учащенное дыхание и учащенное сердцебиение
Иногда небольшое повышение температуры, кашель с кровью или шок
Более вероятно у пациентов с факторами риска тромбоэмболии легочной артерии (например, тромбы в анамнезе, недавно перенесенная операция, особенно хирургическое вмешательство на ногах, длительный постельный режим, гипс или шина на ноге, пожилой возраст, курение или рак)
КТ-ангиография или радиоизотопное сканирование легких
Иногда анализ крови для выявления тромбов (анализ на D-димер)
Обычно наблюдается у пожилых людей.
Обычно дискомфорт в области груди, изжога, одышка или тошнота
ЭКГ
Анализы крови для измерения веществ, которые указывают на повреждение сердца (сердечные биомаркеры)
Тяжелая аллергическая реакция (анафилактический шок), приводящая к падению артериального давления
Обморок во время или вскоре после контакта с аллергеном, например, после приема лекарственного препарата или укуса насекомого
Чрезмерная потливость и бледный цвет кожи
У пациентов с или без аллергии в анамнезе
Обычно крапивница, свистящее дыхание или отек части тела (так называемый ангионевротический отек)
Аллергологическое исследование
Низкий уровень сахара в крови (гипогликемия)
Обморок после развития других симптомов, например, спутанность сознания, дрожь и потливость
Отсутствие реакции или спутанность сознания, которые не разрешаются до проведения специфического лечения
Практически всегда у лиц с диабетом
Измерение уровня глюкозы в капиллярной крови
Быстрое восстановление после вливания глюкозы
Менее серьезные причины
Повышенное давление в грудной клетке (например, из-за кашля или напряжения во время мочеиспускания или дефекации)
Обморок во время деятельности, которая повышает давление в грудной клетке
Симптомы-предвестники (например, головокружение, тошнота или потливость)
Восстановление быстрое, но не немедленное (в пределах от 5 до 15 минут, но человек может чувствовать недомогание в течение нескольких часов)
Только обследование врачом
Сильная эмоция (например, боль, страх или стресс от вида крови)
Обморок на пике сильных эмоций
Симптомы-предвестники (например, головокружение, тошнота или потливость)
Восстановление быстрое, но не мгновенное (в течение 5—15 минут)
Причина, как правило, очевидна
Только обследование врачом
Обмороку иногда предшествуют нарушения ощущений, зрения или других функций (так называемая аура)
Пульсирующая головная боль, часто с одной стороны головы
Чувствительность к свету и/или звукам
Только обследование врачом
Пребывание в положении стоя в течение длительного времени
Причина, очевидная с учетом анамнеза
Отсутствие других симптомов
Только обследование врачом
Беременность
У здоровых женщин детородного возраста
Отсутствие других симптомов
Обычно у женщин с беременностью раннего срока или не распознанной беременностью
Анализ мочи на беременность
Гипервентиляция
Часто покалывание вокруг рта или в пальцах до обморока
Обычно во время или в ответ на ситуацию эмоционального стресса
Частое дыхание, которое может остаться незамеченным пациентом или другими лицами
Обычно у более молодых людей
Только обследование врачом
Лекарственные препараты, используемые для снижения артериального давления (но бета-блокаторы в редких случаях), такие как петлевые диуретики и нитраты
Головокружение, а затем обморок через несколько минут пребывания в положении сидя или стоя
Падение артериального давления в положении стоя, выявленное в ходе осмотра
Обследование врачом
иногда исследование с использованием ортостатического стенда;
Лекарственные препараты, которые могут вызывать нарушение или ускорение сердечного ритма, оказывая влияние на электрическую активность сердца, такие как антипсихотические средства (в основном фенотиазины), некоторые противоаритмические препараты, некоторые антидепрессанты и некоторые антибиотики‡
Иногда учащенное сердцебиение и предобморочное состояние
Внезапная потеря сознания
Обследование врачом
ЭКГ
Нарушение функции вегетативной нервной системы (регулирующей внутренние процессы организма, которые не требуют сознательных усилий, например, артериального давления)
Головокружение, а затем обморок через несколько минут пребывания в положении сидя или стоя
Падение артериального давления в положении стоя, выявленное в ходе осмотра
Обследование врачом
иногда исследование с использованием ортостатического стенда;
Ухудшение физического состояния, вызванное длительным постельным режимом
Головокружение, а затем обморок через несколько минут пребывания в положении сидя или стоя
Падение артериального давления в положении стоя, выявленное в ходе осмотра
Обследование врачом
иногда исследование с использованием ортостатического стенда;
Головокружение, а затем обморок через несколько минут пребывания в положении сидя или стоя
Хроническая усталость
Иногда темный кал или обильные менструальные кровотечения
общий анализ крови;
Анализы кала на скрытую кровь
* Всегда проводится обследование врачом. К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
†У всех пациентов с эпизодом обморока снимают ЭКГ и могут измерять уровень кислорода в крови датчиком, размещенным на пальце (пульсоксиметрия).
‡ Частота сердечных сокращений менее 35 ударов в минуту или более 150 ударов в минуту считается серьезной причиной.
КТ = компьютерная томография; ЭКГ = электрокардиография; МРТ = магнитно-резонансная томография.
Проведение анализов
Обследование обычно назначается, если у пациента не имеется видимой безобидной эмоциональной причины, при этом в целом они себя хорошо чувствуют. Врач назначает обследования с учетом предполагаемой причины.
Электрокардиография (ЭКГ)
непрерывная амбулаторная ЭКГ (монитор Холтера или монитор событий);
измерение кислорода в крови (пульсоксиметрия);
измерение уровня сахара в капиллярной крови (из пальца);
иногда ультразвуковое исследование сердца (эхокардиография);
иногда исследование с использованием ортостатического стенда;
иногда анализы крови.
в редких случаях визуализирующее исследование центральной нервной системы (головного и спинного мозга).
В целом, если обморок приводит к травме или происходит несколько раз (особенно в течение короткого периода), целесообразно назначение более глубокого обследования. При отсутствии подозрения на проблему со стороны сердца или головного мозга визуализирующие исследования сердца и мозга обычно не выполняются.
Люди с подозрением на заболевания сердца, в том числе инфаркт миокарда, нарушения сердечного ритма или заболевания сердечных клапанов, как правило, направляются в больницу для обследования.
Выполняется ЭКГ. ЭКГ может выявить нарушение сердечного ритма или другие проблемы с сердцем, но иногда, если нарушения сердечного ритма разрешаются, показывает норму. Иногда врач направляет человека в больницу с целью мониторинга сердечной функции в течение 24 часов. Реже врачи могут предложить пациенту ношение небольшого сердечного монитора в домашних условиях (так называемый постоянный амбулаторный мониторинг ЭКГ). Или, в редких случаях, врачи могут имплантировать устройство для записи под кожу (так называемый петлевой регистратор).
Измеряется уровень кислорода в крови. Пульсоксиметрия выполняется во время или сразу после эпизода для определения низких уровней кислорода в крови (что может указывать на тромб). Если уровень кислорода в крови низок, врач может назначить компьютерную томографическую (КТ) ангиографию (с внутривенным контрастированием) или сцинтиграфию легких для выявления тромба.
Назначают лабораторные анализы, если результаты физикального обследования свидетельствуют об их необходимости. При этом всем женщинам детородного возраста назначают тест на беременность.
Эхокардиография может быть назначена при обмороках, связанных с физической нагрузкой, шумами в сердце или обмороком при переходе в вертикальное положение.
Нагрузочную пробу выполняют при подозрении на нарушение сердечного ритма, вызванного физической нагрузкой. Его часто назначают пациентам с симптомами, связанными с физической нагрузкой.
Ортостатическую пробу иногда проводят пациентам, падающим в обморок при вставании. Его также используют для обследования пациентов с обмороками, обусловленными физической нагрузкой, если с помощью эхокардиографии или нагрузочной пробы причина не была выявлена.
Электрофизиологическое (ЭФ) исследование включает обследования, с помощью которых регистрируют электрическую активность и изучают электрические пути сердца с использованием проводов, которые проводят через кровеносные сосуды в сердце. ЭФ исследование иногда проводится, если другие обследования не выявляют нарушения сердечного ритма у лиц с необъяснимыми повторяющимися эпизодами обморока, с необъяснимыми настораживающими признаками и с сердечной недостаточностью вследствие инфаркта миокарда в анамнезе.
При подозрении на судороги может быть выполнена электроэнцефалография.
При подозрении на заболевание центральной нервной системы может быть выполнена КТ и магнитно-резонансная томография головы и головного мозга.
Лечение обморока
Определенные методы лечения зависят от причины. Например, пациентам, у которых обмороки обусловлены нарушениями сердечного ритма, возможно, потребуется установка кардиостимулятора и/или дефибриллятора.
Если человек теряет сознание, прежде всего надо проверить, дышит ли он. При отсутствии у человека дыхания окружающие должны вызвать неотложную медицинскую помощь и начать сердечно-легочную реанимацию (СЛР), включая применение автоматизированного внешнего дефибриллятора (АВД) при его наличии.
Сразу по прибытии пациента в больницу врачи начинают лечение причины обморока с помощью лекарственных препаратов или соответствующих мер, например, сердечная дефибрилляция постоянным током, чтобы перезапустить сердце, либо использование кардиостимулятора. Врачи могут назначить лекарственные препараты или провести хирургическое вмешательство для открытия заблокированных артерий.
Если дыхание сохранено, человек должен оставаться в положении лежа. Если человек слишком быстро перейдет в вертикальное положение, обморок может повториться.
Врачи могут попросить человека, который упал в обморок, воздержаться от управления автомобилем и работы с механизмами до тех пор, пока не будет определена причина обморока, и не назначено лечение, поскольку, если причина представляет собой нераспознанный порок сердца, то следующий эпизод может закончиться смертью.
Главное, что нужно знать пожилым людям: Обморок
Пожилые люди особенно легко теряют сознание, потому что поток крови к мозгу с возрастом уменьшается. Наиболее распространенной причиной обморока у пожилых людей является неспособность быстрой адаптации артериального давления при переходе в вертикальное положение. Кровоток уменьшается, поскольку артерии становятся более жесткими и не способными на быструю адаптацию к новым условиям, отсутствие физической активности снижает мышечную активность, которая проталкивает кровь по венам обратно к сердцу, а заболевания сердца снижают эффективность перекачивания крови.
У пожилых людей обмороки часто вызваны несколькими причинами. Например, сочетание приема нескольких лекарственных препаратов для лечения заболеваний сердца или повышенного артериального давления и стояние в душной церкви во время длительной или эмоциональной службы может привести к обмороку, хотя каждого отдельного фактора самого по себе может быть недостаточно, чтобы вызвать обморок.
Ключевые моменты
Обморок обычно возникает в результате недостаточного притока крови к мозгу.
Большинство причин обморока не представляют опасности.
Некоторые менее распространенные причины являются серьезными или потенциально смертельными.
Если обморок имеет видимую причину (например, сильные эмоции), предшествующие симптомы (такие как головокружение, тошнота или потоотделение), и его симптомы прекращаются через несколько минут, — это, вероятно, вазовагальный обморок, который не представляет серьезной опасности.
Обморок из-за нарушения сердечного ритма обычно случается внезапно и характеризуется быстрым восстановлением.
Если обморок вызван замедлением сердечного ритма, может потребоваться установка водителя ритма.
Врачи могут попросить человека, который упал в обморок, воздержаться от управления автомобилем и работы с механизмами до тех пор, пока не будет определена причина обморока, и не назначено лечение, поскольку, если причина представляет собой нераспознанный порок сердца, то следующий эпизод может закончиться смертью.