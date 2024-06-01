Злокачественные опухоли сердца

Злокачественная опухоль может развиваться в сердце или, чаще всего, распространяться на сердце из другого органа.

У пациентов может появиться одышка или слабость, лихорадка или потеря веса, а также может развиться сердечная недостаточность или нарушение сердечного ритма.

Врачи назначают визуализирующие исследования для подтверждения опухоли сердца.

Хирургическое вмешательство нецелесообразно, но химиотерапия и иногда лучевая терапия могут помочь.

Лишь немногие виды злокачественных опухолей развиваются в самом сердце (см. также Общие сведения об опухолях сердца). Те, которые развиваются в сердце, называются первичными опухолями сердца. Наиболее частыми первичными злокачественными опухолями сердца являются саркомы, которые развиваются из соединительной ткани.

Большинство метастатических опухолей сердца возникает в других частях тела — обычно в легких, молочной железе, почках, крови или коже, а потом распространяются (метастазируют) в сердце. Метастатические опухоли сердца встречаются по меньшей мере в 30 раз чаще, чем первичные, но все равно считаются редкостью.

Злокачественные новообразования в области грудной клетки, такие, как рак легких или рак молочной железы, могут распространяться на сердце путем прямой инвазии и часто прорастают в оболочку, окружающую сердце (перикард). Опухоли могут также распространяться на сердечную мышцу и в камеры через кровь или через лимфатическую систему.

Симптомы злокачественных опухолей сердца Симптомы злокачественных опухолей сердца по существу не отличаются от симптомов доброкачественных опухолей сердца и зависят от места расположения опухоли. При этом симптомы злокачественных опухолей, как правило, усугубляются быстрее по сравнению с доброкачественными опухолями в связи с более высокой скоростью роста первых. Другие симптомы включают внезапное развитие сердечной недостаточности (вызывающей одышку и утомляемость), нарушения сердечного ритма (вызывающего сердцебиения, слабость или обмороки), кровотечение и скопление жидкости в перикарде, что может привести к нарушению работы сердца и вызвать тампонаду сердца. Симптомы метастатической опухоли сердца возникают параллельно с симптомами, вызванными исходной опухолью и метастазами в других частях тела. Например, у лиц с раком легкого, который метастазирует в сердце, могут возникнуть проблемы с дыханием, утомляемость и кашель с кровью. Первичные злокачественные опухоли сердца могут сами по себе распространяться (метастазировать) в другие части тела. Метастазы могут прорастать в позвоночник (причиняя боль), близлежащие ткани или органы, такие как легкие (вызывая затруднение дыхания и кашель с кровью) и головной мозг (вызывая нарушение функции нервной системы).

Диагностика злокачественных опухолей сердца Визуализирующие исследования Для диагностики злокачественных опухолей сердца используются те же процедуры, что и для доброкачественных опухолей сердца, в том числе эхокардиография, компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ) и позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). При метастатических опухолях сердца проводятся дальнейшие обследования с целью выявления исходной опухоли, если ее локализация еще не известна.