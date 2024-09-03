Общие сведения о нарушениях сердечного ритма

Нарушение сердечного ритма (аритмия) — заболевание, при котором происходит нарушение частоты (замедление или ускорение ритма), ритмичности или нарушение последовательности электрического возбуждения в проводящей системе сердца.

Наиболее частой причиной нарушений сердечного ритма является заболевание сердца.

Иногда люди осознают наличие у них нарушения сердечного ритма, но в большинстве случаев они чувствуют только его последствия, такие как слабость или обмороки.

Диагноз основывается на результатах электрокардиографии (ЭКГ).

Лечение включает в себя восстановление нормального сердечного ритма и предотвращение дальнейших эпизодов.

Сердце представляет собой мышечный орган, состоящий из 4 камер, который предназначен для эффективной надежной и непрерывной работы в течение всей жизни. Мышечные стенки каждой камеры сокращаются в регулируемой последовательности, прокачивая кровь в соответствии с требованиями организма, при этом расходуя как можно меньше энергии в каждом цикле сердечных сокращений.

Сокращение мышечных волокон в сердце управляется электрической энергией, которая протекает через сердце вдоль точно определенных путей с контролируемой скоростью. Электрический ток, который запускает каждое очередное сокращение, возникает в сердечном водителе ритма (так называемом синусовом или синоатриальном узле), расположенном в верхней части правой верхней камеры сердца (правого предсердия). Частота, с которой водитель ритма испускает разряды электрического тока, определяет частоту сердечных сокращений. Эта частота зависит от нервных импульсов и от уровней определенных гормонов в кровотоке.

Проводящая система Видео

Частота сердечных сокращений автоматически регулируется вегетативной нервной системой, которая состоит из симпатического и парасимпатического отделов. Симпатический отдел увеличивает частоту сердечных сокращений через сеть нервов, называемую симпатическим сплетением. Парасимпатический отдел снижает частоту сердечных сокращений с помощью единственного нерва, блуждающего нерва.

Сердечный ритм также зависит от гормонов, выделяемых в кровоток симпатическим отделом:

Адреналин (эпинефрин)

Норадреналин (норэпинефрин)

Адреналин и норадреналин повышают частоту сердечных сокращений. Тиреоидные гормоны, выделяемые в кровь щитовидной железой, также повышают частоту сердечных сокращений.

В покое у взрослых нормальная частота сердечных сокращений, как правило, составляет от 60 до 100 ударов в минуту. Тем не менее, низкая частота может быть нормальным явлением у молодых людей и тех, кто поддерживает хорошую физическую форму. Частота сердечных сокращений (ЧСС) человека обычно изменяется в ответ на физическую нагрузку и такие стимулы, как боль и гнев. О нарушениях можно вести речь только в том случае, если частота сердечных сокращений неадекватно возрастает (так называемая тахикардия), снижается (так называемая брадикардия), когда ритм становится нерегулярным, или когда электрические импульсы проходят по аномальным путям.

Проводящие пути в норме Электрический ток от синоатриального узла протекает вначале через правое предсердие и затем через левое предсердие, в результате чего мышцы этих камер сокращаются и выталкивают кровь из предсердий в нижние камеры сердца (желудочки). Электрический ток затем достигает атриовентрикулярного узла, расположенного в нижней части перегородки между предсердиями вблизи желудочков. Атриовентрикулярный узел обеспечивает электрическое соединение между предсердиями и желудочками. В остальной части предсердия изолированы от желудочков тканью, которая не проводит электричество. Атриовентрикулярный узел задерживает передачу электрического тока для того, чтобы предсердия могли полностью сократиться, а желудочки — как можно больше заполниться кровью, прежде чем желудочки получат электрический сигнал к сокращению. После прохождения через атриовентрикулярный узел электрический ток течет вниз по пучку Гиса, группе волокон, которые затем разделяются на левую ножку пучка Гиса для левого желудочка и правую ножку пучка Гиса для правого желудочка. Электрический ток затем распространяется упорядоченно по поверхности желудочков в направлении снизу вверх, давая желудочкам команду к сокращению, в результате чего кровь выталкивается из сердца. Отслеживание пути электрического сигнала в сердце

Причины нарушений сердечного ритма Наиболее частой причиной нарушения сердечного ритма (аритмии) являются заболевания сердца, в частности, ишемическая болезнь сердца, заболевания сердечных клапанов и сердечная недостаточность. Многие лекарственные препараты, назначаемые врачом или продаваемые без рецепта, в том числе те, которые используются для лечения болезней сердца, могут привести к развитию аритмии. Некоторые аритмии обусловлены анатомическими аномалиями, присутствующими при рождении (врожденными пороками). Возрастные изменения электрической системы сердца повышают вероятность развития некоторых нарушений ритма. Иногда причины аритмии остаются не выявленными. Аритмия с ускорением частоты сердечных сокращений Аритмии с ускорением частоты сердечных сокращений (тахиаритмии) могут развиваться самостоятельно или из-за физической нагрузки, эмоционального стресса, чрезмерного потребления алкоголя, курения или употребления лекарственных препаратов, содержащих стимуляторы, в том числе препаратов для лечения простуды и сенной лихорадки. При повышении активности щитовидной железы (гипертиреозе), когда уровень тиреоидных гормонов возрастает, может развиться тахикардия (повышение ЧСС). Аритмия с замедлением частоты сердечных сокращений Аритмии со снижением частоты сердечных сокращений (брадиаритмии) могут быть вызваны болью, голодом, усталостью, расстройствами пищеварения (например, диареей и рвотой) или глотанием, при котором происходит гиперстимуляция блуждающего нерва. Избыточная стимуляция блуждающего нерва, которая случается крайне редко, даже может привести к кратковременной остановке сердца. В большинстве случаев при этих обстоятельствах аритмия, как правило, разрешается самостоятельно. При снижении активности щитовидной железы (гипотиреозе), когда уровень тиреоидных гормонов падает, может развиться брадикардия (снижение ЧСС).

Симптомы нарушений сердечного ритма Некоторые пациенты с нарушением сердечного ритма (аритмией) могут ощущать его. Однако ощущение сердечных сокращений (ощущение сердцебиения) сильно различается у разных людей. Некоторые люди могут ощущать нормальные сердечные сокращения, а большинство людей чувствуют сердцебиения в положении лежа на левом боку. Последствия аритмии варьируются от безобидных до угрожающих жизни. Серьезность аритмии не связана однозначно с тяжестью вызываемых ею симптомов. Некоторые угрожающие жизни аритмии не вызывают симптомов, в то время как другие по сути несущественные аритмии могут вызвать серьезные симптомы. Характер и тяжесть основного заболевания сердца зачастую имеют более важное значение, чем сама аритмия. Если аритмия ухудшает способность сердца перекачивать кровь, то она может вызвать слабость, снижение переносимости физической нагрузки, одышку, слабость, головокружение, обмороки, или привести к смерти. Обморок возникает тогда, когда сократительная способность сердца ухудшается настолько, что оно утрачивает способность поддерживать достаточное артериальное давление. Если такая аритмия сохраняется длительное время, она может привести к смерти. Аритмия может также усугубить симптомы основного заболевания сердца, в том числе боли в груди и затрудненное дыхание. Аритмия, вызывающая симптомы, требует немедленного внимания. Знаете ли Вы, что...

Диагностика нарушений сердечного ритма Электрокардиография Часто жалобы пациента могут помочь врачам поставить предварительный диагноз и определить тяжесть нарушения сердечного ритма (аритмии). Наиболее важные факторы, которые следует учитывать — это то, является ли сердцебиение: быстрым или медленным;

регулярным или нерегулярным;

кратким или продолжительным. Еще одно важное соображение, которое следует учитывать — это то, вызывает ли аритмия симптомы. Врачи также должны знать, возникают ли сердцебиения в состоянии покоя или только во время напряженной или необычной деятельности, а также имеют ли они внезапное или постепенное начало. Как правило, для определения точного характера аритмии и ее причины необходимы некоторые диагностические процедуры. Электрокардиография (ЭКГ) представляет собой основной диагностический метод выявления аритмии и определения ее причины. Эта процедура позволяет получить графическое изображение электрического тока, сопровождающего каждое сокращение сердечной мышцы. Как правило, в ходе ЭКГ регистрируют сердечный ритм только в течение очень короткого времени. Поскольку приступы аритмии часто носят непредсказуемый характер, для непрерывной записи сердечного ритма может быть использован портативный ЭКГ монитор (так называемый холтеровский монитор или монитор событий). Также он может включаться пациентом в момент ощущения аномального сердечного ритма. Эти мониторы можно носить в течение 24 или 48 часов или в течение 2 недель, в зависимости от типа монитора и от того, какие заболевания врач ищет. С помощью всех долгосрочных мониторов можно регистрировать спорадические аритмии, возникающие в ходе обычной повседневной деятельности пациента. В период регистрации ЭКГ пациент также ведет дневник симптомов и видов деятельности с помощью которого врач может увидеть, коррелируют ли эти симптомы с эпизодами аритмии. Для обнаружения опасных аритмий, возникающих крайне редко, врачи иногда размещают регистрирующее устройство под кожей ниже левой ключицы. Устройство может оставаться ​​на месте в течение длительного времени. Оно безболезненно передает в электронном виде сохраненные записи нарушенных сердечных ритмов через кожу. Лиц с подозрением на угрожающую жизни аритмию, как правило, госпитализируют. Их сердечный ритм непрерывно записывается и отображается на мониторе телевизионного типа у кровати пациента или на медсестринском посту. Таким образом, все нарушения могут быть выявлены очень быстро. Другие диагностические процедуры включают: пробу с физической нагрузкой;

измерение артериального давления во время физической нагрузки;

эхокардиографию для обнаружения анатомических аномалий;

электрофизиологическое исследование. Электрофизиологическое исследование заключается в том, что катетеры с крошечными электродами на кончике вставляют через вену и продвигают к сердцу. С помощью электродов выполняют стимуляцию сердца и контролируют его реакцию, чтобы можно было установить тип аритмии и предпочтительные варианты лечения. ЭКГ: интерпретация зубцов ЭКГ: Интерпретация зубцов (ани... Видео

Лечение нарушений сердечного ритма Противоаритмические препараты, как правило, при ускорении сердечного ритма;

электрокардиостимулятор, обычно при снижении частоты сердечных сокращений;

электрошок, как правило, при ускорении сердечного ритма;

иногда разрушение аномальной ткани, отвечающей за аритмию (абляция). Для лиц, у которых наблюдается безвредное, но все же беспокоящее их нарушение сердечного ритма (аритмия), подтверждение того, что аритмия не является серьезной проблемой, может быть достаточно мощным лечебным фактором. Иногда аритмии возникают реже или даже прекращаются, если врач меняет пациенту лекарственные препараты или корректирует их дозы. Также может помочь отказ от алкоголя, кофеина (в напитках и еде) и курения. Если сердцебиение возникает только во время физической нагрузки, пользу может принести отказ от значительных физических нагрузок. Иногда врачи временно запрещают пациентам управлять автомобилем до тех пор, пока не будет подтверждена эффективность лечения. Противоаритмические препараты эффективны в случае аритмии с повышением ЧСС, вызывающей неприемлемые симптомы или представляющие риск. Универсального лекарственного препарата, подавляющего все аритмии у всех людей, не существует. Иногда лекарственные препараты подбирают до тех пор, пока не будет получен удовлетворительный ответ на лечение. В некоторых случаях противоаритмические препараты могут усугубить аритмию или даже стать ее причиной. Этот эффект называется проаритмическим. Противоаритмические препараты могут также вызывать другие побочные эффекты. Искусственные водители ритма (электрокардиостимуляторы) представляют собой электронные устройства, которые действуют вместо собственного водителя ритма сердца, синоатриального узла. Эти устройства имплантируются хирургическим путем под кожу, как правило, под левой или правой ключицей. Они связаны с сердцем проводами, идущими по вене. Кончики проводов имплантируются в стенку одной или нескольких камер сердца. Водитель ритма посылает электрический сигнал, который приводит к сокращению сердечной мышцы. Иногда пропускание через сердце электрического разряда (кардиоверсия и дефибрилляция) может остановить тахиаритмию и восстановить нормальный ритм. Электрический разряд кратковременно останавливает сердцебиение и через 1-2 секунды оно снова начинает биться самостоятельно. Часто деятельность сердца возобновляется в нормальном ритме, но иногда аритмия начинается снова. Электрический разряд не может перезапустить сердце, в котором полностью отсутствует электрическая активность (асистолия). Кардиоверсия и дефибрилляция обычно выполняются с помощью внешнего устройства, но людям с опасными аритмиями может быть имплантировано устройство, называемое имплантируемым кардиовертером-дефибриллятором (ИКД), которое помещается в их тело навсегда. Определенные типы аритмии обусловлены локализованным аномальным участком в электрической системе сердца. Разрушение или удаление этой области (абляция) иногда может устранить аритмию.

Прогноз при нарушениях сердечного ритма Большинство типов нарушений сердечного ритма (аритмий) не вызывают симптомов и не оказывают влияния на сократительную способность сердца. Таким образом, они, как правило, не несут никакого риска, или риск является незначительным, хотя симптомы могут вызывать значительное беспокойство у испытывающих их пациентов. С другой стороны, некоторые аритмии, безвредные сами по себе, могут привести к развитию более серьезных аритмий. Любая аритмия, ухудшающая способность сердца адекватно перекачивать кровь, считается серьезной. Степень серьезности частично зависит от того, вызвана ли аритмия нарушениями в синоатриальном узле, в предсердиях, атриовентрикулярном узле или в желудочках. Как правило, аритмии, обусловленные изменениями в желудочках, носят более серьезный характер, чем аритмии, происходящие из предсердий, которые, в свою очередь, являются более серьезными, чем возникающие в синоатриальном или атриовентрикулярном узле. Однако имеется много исключений.