Наиболее распространенные причины развития дилатационной кардиомиопатии включают:

Вирусные инфекции

генетические нарушения (генетические факторы играют роль в 20–35 % случаев).

Некоторые вирусные инфекции могут вызвать острое воспаление сердечной мышцы (миокардит). Когда воспаление повреждает сократительную способность сердца, заболевание называется вирусной кардиомиопатией. В Северной Америке инфекция, вызванная вирусом Коксаки B, является наиболее распространенной причиной вирусной кардиомиопатии. ВИЧ-инфекция также может вызвать кардиомиопатию. В других частях света более распространенными причинами являются другие вирусные инфекции. Иногда дилатационная кардиомиопатия развивается в результате бактериальной инфекции, например, при болезни Шагаса.

Вирус или бактерия инфицирует сердечную мышцу и часто ослабляет ее. В результате сердце не может перекачивать кровь с прежней силой. Поврежденная сердечная мышца замещается фиброзной (рубцовой) тканью. Затем сердечная мышца растягивается, что приводит к увеличению сердечных камер и снижению сократительной способности. После этого развивается сердечная недостаточность.

Другие причины дилатационной кардиомиопатии включают:

определенные хронические гормональные нарушения, такие как длительный, недостаточно контролируемый сахарный диабет или недостаточно контролируемое заболевание щитовидной железы;

тяжелая степень ожирения;

учащенное сердцебиение (стойкое);

употребление алкоголя (при чрезмерном употреблении и сопутствующем недостаточном питании), кокаина, некоторых антидепрессантов, некоторых антипсихотических препаратов и некоторых химиотерапевтических препаратов.

Во многих случаях точную причину дилатационной кардиомиопатии установить невозможно, в этом случае она называется идиопатической дилатационной кардиомиопатией.

К редким причинам дилатационной кардиомиопатии относится беременность (околородовая кардиомиопатия), перегрузка железом, саркоидоз и системные ревматические заболевания, такие как ревматоидный артрит, системная красная волчанка (волчанка) и системный склероз. Чрезвычайно сильный стресс также может иногда приводить к развитию одного из типов дилатационной кардиомиопатии, известного под названием кардиомиопатии Такоцубо, стрессовой кардиомиопатии или синдрома разбитого сердца.