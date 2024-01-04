Гипертрофическая кардиомиопатия

Толстые, ригидные стенки желудочков не могут до конца расслабиться, что не позволяет камерам сердца наполниться кровью в достаточной степени. Эти проблемы усугубляются при учащении сердцебиения (например, во время физических упражнений), потому что при этом остается еще меньше времени для заполнения сердца кровью. Поскольку сердце не заполняется кровью должным образом, оно выталкивает все меньше крови с каждым ударом. Иногда утолщенные стенки сердца также препятствуют движению потока крови из сердца. Такое нарушение называется гипертрофической обструктивной кардиомиопатией.

Поскольку стенки желудочков утолщаются, митральный клапан (клапан между левым предсердием и левым желудочком) не может полностью сомкнуться, в результате чего происходит утечка крови обратно в левое предсердие (митральная регургитация). Это подтекание клапана и утолщенные стенки желудочка обычно вызывают появление аномальных звуков при выслушивании сердца через стетоскоп (шумы в сердце).

Могут развиться нарушения сердечного ритма, что может привести к внезапной смерти.